Как избавиться от запаха в холодильнике?

Все люди рано или поздно сталкиваются с появлением запаха в холодильнике. Однажды открываешь холодильник, а оттуда… Забыли надолго какие-то продукты в нем, не выбросили вовремя - и вот, уже запах Вам обеспечен. Хранение продуктов без упаковки тоже может послужить источником запаха. Даже в только что приобретенном холодильнике может быть запах.

Предотвращение запаха

Новый, только что купленный холодильник обязательно необходимо вымыть изнутри слабым раствором соды или другим моющим средством. Можно вымыть с нашатырем или обычной водкой. Затем открыть дверцы холодильника и проветривать его несколько часов.

Вообще при появлении запаха в холодильнике, его в первую очередь нужно хорошенько промыть изнутри, не забыть промыть сливное отверстие в холодильнике, так как именно там скапливается основная грязь, а значит, источник запаха. Холодильник перед мытьем обязательно необходимо отключить. Почаще просто мойте и размораживайте холодильник, не ждите, пока он внутри покроется плесенью.

Все продукты в холодильнике должны быть плотно закрыты или завернуты. Выполнение этого простого правила предотвратит появление запаха в холодильнике, а также его преждевременное размораживание.

Существуют несколько основных способов борьбы с запахом. Это может быть и использование бытовой химии, некоторых видов продуктов, комбинированное использование бытовой химии и продуктов, магазинные поглотители запаха.

Удалить запахи поможет:

Бытовая химия

1. Протрите стенки холодильника тряпочкой, смоченной в растворе уксуса. Уксус брать пополам с водой. После этого, для окончательного уничтожения запаха, поставьте в дальний угол холодильника баночку с ватой, пропитанной уксусом, на пару часов.

2. Можно использовать пищевую соду. Например, поставить в холодильник стакан с содой, разведенной в воде. Или просто поставить в холодильник обычную пищевую соду, в пластиковом контейнере с дырочками. Если контейнера нет, поставьте открытую коробку с содой и меняйте раз в три месяца.

3. Натрите стенки холодильника изнутри нашатырным спиртом и оставьте холодильник открытым на весь день.

4. Можно использовать древесный или активированный уголь. Берете горсть угля, измельчаете или толчете, ссыпаете в блюдечко и ставите в холодильник часов на 7. Уголь очень хорошо впитывает и поглощает запахи! Можно толченый древесный или активированный уголь ссыпать в пластмассовую баночку с отверстиями в крышке и держать в холодильнике постоянно.

Некоторые виды продуктов

1. Очень хорошо помогает лимон. Вымойте холодильник внутри или хотя бы протрите влажной тряпочкой с капелькой лимонного сока. Нарежьте лимон дольками, уложите в блюдце и поставьте в холодильник на несколько дней, но не более недели, а то и меньше. Иначе Ваш лимон просто сгниет и Вам уже придется избавляться от запаха гнилого лимона.

2. Обычный черный хлеб нарежьте кусочками и разложите на несколько блюдец. Блюдца поставьте на каждую из полок пустого включенного холодильника часов на 8-10. Хлеб тоже очень хорошо впитывает запахи.

3. Вместо хлеба можно использовать рисовые зерна.

4. Натрите внутренние стенки холодильника чесноком и оставьте часов на 10-14 (этот вариант на любителя).

5. Аналогично используется лук (опять же, любителям лука).

6. Можно класть в холодильник базилик, куркуму, гвоздику, эстрагон, корицу, сельдерей, чабрец.

7. Еще можно использовать апельсиновые корочки.

8. Поставьте в холодильник емкость с солью или сахаром.

9. Также для уничтожения запаха разложите в холодильнике кусочки сыра.

Комбинированное использование бытовой химии и продуктов

Разрезаем лимон пополам, убираем мякоть, в каждую половинку кладем пищевую соду, раскладываем в холодильнике. Через неделю все выкинуть.

Магазинные поглотители запаха

Еще есть специальные ионизаторы-освежители воздуха для холодильников, работающие на батарейках.

Также существуют специальные поглотители запахов для холодильников. Обычно их кладут или вешают внутрь вымытого холодильника. Кстати, основой этих поглотителей запахов является какой-либо материал, пропитанный раствором угля.

Удачи Вам в борьбе за чистоту Вашего холодильника!

Источник: http://shkolazhizni.ru/