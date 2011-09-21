Правила сервировки стола. Романтический ужин, детский праздник, семейный обед…

Успех праздничного обеда или ужина во многом зависит от умения красиво и правильно оформить стол, создать максимальные удобства для всех присутствующих. А скучное слово «сервировка» может означать процесс творческий и приятный, и целью своей иметь не пустить пыль в глаза гостям, а сделать жизнь красивой в лучшем смысле этого слова, а семейные праздничные обеды превратить в особенное удовольствие.

Классические правила

Общее правило расстановки посуды очень простое – тарелки и приборы должны ставиться в той последовательности, в которой будут подаваться блюда. Например, на тарелку для горячего ставится тарелка для закусок.

Тарелочку для хлеба нужно поставить слева.

Вилки и ножи располагаются тем дальше от тарелки, чем быстрее они понадобятся. Т.е. вилка для салата окажется самой крайней, а для горячего – последней возле тарелки. Десертные приборы кладутся сверху от тарелки. Ножи нужно класть справа лезвием по направлению к тарелке, ложки – выпуклостью вниз, а вилки – слева от тарелки зубчиками вверх, чтобы не испортить скатерть.

Суповые ложки можно класть справа, правее последнего ножа. Если подают сливочное масло к хлебу, то на тарелку для хлеба, которая должна располагаться слева от вилки, кладут маленький нож для масла.

Классические правила предполагают не более трех приборов на столе одновременно, поэтому если ваш торжественный ужин состоит из десяти смен блюд, не нужно пытаться разложить все нужные вилки и ножи на столе сразу. Все тарелки должны стоять на небольшом расстоянии от края стола, образуя прямую линию, параллельную краю.

О столовых приборах…

Существует три основных набора столовых приборов: большой столовый, закусочный, десертный. В каждый входят ложка, вилка и нож, но их назначение и, соответственно, размеры, разные.

* Большой или основной столовый прибор используют при подаче первых и вторых блюд.

* Закусочный набор отличается меньшими размерами, сервируется для закусок всех видов и холодных блюд, а также для некоторых горячих—жареной ветчины, блинов и т.д.

* Десертный набор еще меньше по размеру; предназначен для употребления сладких блюд: пудинга, мусса, компота, мороженого, кремов. Если бульон подают в бульонной чашке, на блюдце кладут десертную ложку. К фруктам тоже подают десертный набор: вилку и нож к свежим фруктам, вилку — к фруктовым салатам. Специальный фруктовый набор похож на десертный, но меньшего размера. Фруктовый нож имеет заостренный конец, а вилка — два зубца.

Существуют еще так называемые не основные приборы — для рыбы, для салата, для жаркого, для овощей и т.д. Рыбный состоит только из вилки и ножа: у вилки чаще всего четыре зубца, средний зуб более углубленный, с его помощью легко извлекать выступающие рыбные косточки. У ножа тупое лезвие в виде лопаточки; используется при подаче горячей рыбы.

О бокалах...

Бокалы, стаканы и рюмки расставляют в последнюю очередь.

Бокалы для белого вина должны быть небольшого объема, потому что белое вино подают охлажденным и наливают понемногу, чтобы не дать ему согреться.

Бокалы для красного вина – объемные и слегка пузатые, но их также не следует наливать доверху – чем больше площадь соприкосновения вина с воздухом, тем лучше раскрывается винный букет.

Коньяк по той же причине наливают в широкие пузатые бокалы на низкой ножке.

Для пива подаются кружки или высокие бокалы, виски наливают в широкие низкие стаканы без ножки. Шампанское лучше всего расположить в ведерке со льдом, а разливать – в широкие низкие бокалы на высокой ножке.

Если на вашем столе стоят красивые бокалы на ножках для вина, то для воды и соков не стоит подавать обычные стаканы – пусть это тоже будут бокалы на длинных ножках.

В треугольных бокалах принято подавать мартини и другие вермуты, глинтвейн в высоких кружках с крохотной ручкой, ликер в изящных выгнутых рюмках и пр.

Если вы любите коктейли, не забывайте о соломинках и украшениях - палочках для коктейля, половинках лимонов или других фруктов. Подают коктейли в обычных прямых высоких стаканах. Любой холодильник позволит вам приготовить еще одну необходимую составляющую – лед.

Простые правила для важных мелочей

Когда нужно взять хлеб, бокал, рюмку, ОБА прибора (вилку и нож) кладут на тарелку крест-накрест и ручкой на стол, а другим концом на тарелку.

Вино и воду нужно ставить на стол откупоренными. Соки, морсы, водку и разные настойки лучше всего подавать в графинах. Бокалы расставляются справа от тарелок опять же в той последовательности, в которой вы собираетесь подавать напитки. Шампанское ставят в ведерко со льдом и накрывают салфеткой или его хранят в холодильнике и откупоривают непосредственно перед употреблением. Разливают шампанское постепенно, доливая по мере опадания пены. Наполнять рюмки напитками надо не более чем на три четверти их емкости.

Не забудьте расставить на столе соль, приправы и соусы. Хлеб расставляют на столе на нескольких тарелках, так, чтобы всем гостям было удобно его достать.

У всех блюд и салатов должны быть отдельные ложки, лежащие выпуклой стороной вверх, чтобы гости, потянувшись за блюдом, случайно не уронили еду на скатерть. Холодные закуски расставляют, чередуя рыбные, мясные и овощные блюда.

Суп нужно подавать в супнице, а горячее – в специальных блюдах или баранчиках (блюдо с крышкой).

Рядом с местом хозяйки можно предусмотреть маленький столик, на котором под рукой будут находиться чистые тарелки, запасные приборы, салфетки, дополнительный хлеб и другие нужные вещи.

Красиво накрытый стол предполагает безупречно чистую и выглаженную скатерть и подобранные в тон салфетки. Последние можно превратить в особенные украшения, сложив их треугольничком, колпачком или каким-нибудь и вовсе оригинальным образом. Нужно поставить по салфетке на каждый комплект тарелок.

Отлично украшают праздничный стол цветы – живые или сухие композиции, например, два-три небольших аккуратных букетика в разных частях стола. Другой вариант – разместить большой букет посредине стола, или же по совсем маленькому букетику возле каждой тарелки. В любом случае цветы не должны занимать слишком много места, а букеты лучше делать низкими, чтобы они не мешали брать закуски и не мешали общаться гостям друг с другом.

Наконец, последнее правило, трудно выполнимое для гостеприимного русского человека в условиях типичной малогабаритной квартиры, – праздничный стол не должен «ломиться» от переизбытка блюд и посуды. Изящно накрытый стол предполагает свободно расставленные закуски и салатницы и достаточное количество личного пространства для каждого из гостей.

Если вы хотите приготовить стол немного заранее, чтобы успеть привести себя в порядок, или ваши гости очень любят опаздывать, накройте закуски и салаты обычной пищевой пленкой – это позволит им сохранить свежий вид до прихода гостей.

Ужин для двоих

Прием важных персон и большие праздники – далеко не единственный повод в жизни, чтобы красиво накрыть стол. Взять, к примеру, романтические ужины наедине с любимым.

Правило номер один для романтического ужина покажется вам неожиданным, но так оно и есть на самом деле. Романтика для каждого – разная!

Высокие свечи, фужеры с шампанским, глубокое декольте и кружевное белье – это всего-навсего штамп из женского романа. Если вы пищите от восторга, подавая на стол хрустальные бокалы и фуа-гра из лучшего ресторана (ну, на худой конец, заливную рыбу), это далеко не всегда означает, что ваш любимый человек эти вкусы разделяет. Быть может, для него романтика – это свежее пиво в больших кружках и колбаски-гриль, или коньяк в пузатых бокалах и горький шоколад.

Чередуйте романтические вечера – один по вашему вкусу, следующий – по вкусу вашего любимого. Отличная идея нескучных романтических или семейных ужинов – тематические «национальные вечера», благо, изобилие продуктов в магазинах позволяет. Пусть это будут испанские паэлья и сангрия, итальянские пицца или лазанья и кьянти, чешские кнедлики и бехеровка, и все, что подскажет вам фантазия.

Не забывайте о сочетаемости блюд и напитков. К плотным и тяжелым блюдам с густым соусом лучше подавать более крепкие спиртные напитки. К легким закускам и салатам лучше подойдет легкое вино. Дорогое вино со сложным вкусом лучше подавать к простым блюдам, а к сложным блюдам из множества компонентов и с тонкими оттенками вкуса лучше подавать вина попроще.

Если при приготовлении какого-либо блюда используется вино, то его же нужно подавать к этому блюду. Сладкие и ликерные вина подаются к десерту, при этом вино должно быть слаще подаваемого блюда. К морским и рыбным блюдам подходят белые вина, а к мясным и овощным – красные. К кофе или мороженому отлично подойдет кофейный или сливочный ликер. К шампанскому подают фрукты или орехи, например, миндаль.

Общие правила сервировки ужина вдвоем – сверкающая посуда, красивые салфетки, интимное освещение и любимые романтические элементы – будь то свечи, ароматические лампы, музыка, цветы. Телевизор настоятельно рекомендуется выключить, а еще лучше – изолировать в соседнее помещение, равно как и мобильные телефоны.

Дружеская вечеринка

Отличный вариант сервировки дружеской вечеринки – организация стола «а ля фуршет. Такие столы незаменимы, когда надо принять большое количество гостей на небольшой площади, или гостей, приходящих в разное время. Стол-фуршет удобен тем, что гости могут сами обслуживать себя. Такой стол освобождает гостей от длительного и порой утомительного сидения за столом, предоставляет возможность выбора партнера для беседы, так как никто не «привязан» к своему месту. Стол-фуршет сервируется для подачи особых, «порционных» закусок, которые не нужно резать ножом.

Для этого как нельзя лучше подходят канапе, надетые на специальные палочки, салаты, которые легко накладывать небольшими порциями, фрукты, кусочки жареной или копченой курицы. Фужеры, бокалы и закусочные тарелки расставляют на концах стола, вилки раскладывают в декоративных тарелках, салфетки — в специальных держателях или горкой на столе. В центре стола ставят холодные закуски и салаты, а края стола оставляют свободными, чтобы гостю было куда поставить наполненную тарелку.

На приеме «а ля-фуршет» стол сервируют холодными закусками, а затем подают горячие (например: жюльен, жареные колбаски или маленькие котлетки). После горячих закусок гостей угощают десертом — сыр, фрукты, мороженое, желе и т.д., иногда подают и чай.

Детский праздник

Для сервировки детского стола и одновременного спасения дорогой посуды достаточно отправиться в ближайший супермаркет. Наверняка там найдутся красочные одноразовые бумажные тарелки с изображениями любимых мультяшных героев, такие же стаканчики, забавные соломинки для напитков и веселые детские салфетки.

Скатерть лучше всего постелить не белую, а цветную и нарядную. Детские блюда должны быть не только вкусными, но и красивыми.

Бутерброды и закуски можно оформить в виде разных рожиц или животных, кексы и печенье тоже можно выпечь в виде человечков или других забавных фигурок. А можно просто разложить закуски в виде бабочки, или гриба, или букв, как подскажет ваша фантазия.

Если вашего воображения не хватает, позовите на помощь вашего ребенка – уж у него-то точно фантазия работает на полную катушку.

Детский стол можно и нужно украсить! Будет забавно, если вместе с вашим ребенком вы напишите и расставите таблички с именами гостей, положите маленький сувенир или беспроигрышный лотерейный билет для каждого из гостей, надуете и развесите воздушные шарики.

Творческий подход к выбору и приготовлению блюд и красиво сервированный стол сделают ваши обеды и ужины особенно аппетитными и необычными, а значит, вы будете вспоминать их долго и с удовольствием. Стоит ли это потраченных усилий и времени? Каждая хозяйка решает для себя сама. Но чтобы сделать правильный выбор, нужно хотя бы пару раз попробовать доставить себе это удовольствие.