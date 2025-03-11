Рассказ о переделке советской мебели своими руками (румынского серванта) от ю-мамы Веры.

Хорошо, что забытое старое сегодня доступно! Потому что «достать» румынскую мебель в начале 70-х был тот ещё квест. Слава небесам, в наши дни квеста никакого нет, идёшь на авито, там иногда за самовывоз, а иногда за копейки такую мебель пристраивают постоянно.

Надо сказать, что опыт рестайлинга румынской тумбы у меня был и ранее. Тогда достался шедевр с помойки, который я, недолго думая, покрасила оливковой тиккуриллой, и с тех пор он мне служит верой и правдой уже почти 5 лет. А сейчас захотелось аутентичности и тепла от прикосновения к натуральному дереву.

Ассортимент авитовского мебельного румынпрома был хорош, вполне можно было найти тумбу в виде тумбы. Ну хорошо, пусть не из Румынии, но из Чехии, Польши, ГДР и прочих советских сотоварищей. Но лёгкие пути почему-то всегда лежат где-то в стороне от моих направлений.

Так и на этот раз, мне приглянулся сервант. Нуачё такого, подумала я, вскормленная фрикадельками Икеи. Все же в этом мире разбирается и плоско складируется, подумаешь, сервант.

Щас мы положим с собой шуруповерт… чуть-чуть почесав репу… и, пожалуй, разные биты, ну кто знает этих древних неандертальцев, вдруг у них головки шурупов не крестовые, а прямые. В последний момент, видимо, в целях баланса рюкзака, зачем-то кладу в него электролобзик и мешок пилок к нему. Не пилит никто Икею никакими лобзиками, сейчас мы запросто этот сервант раскомпонуем двумя взмахами шуруповерта.

Продавец - милейшая женщина. Она долго искала среди инструмента мужа тонкую прямую отвертку, ибо ни одна бита из моего набора не подошла к шурупам древних людей. Впрочем, её находка не помогла тоже.

Излишне говорить, что никаких петель на дверцах не было и в помине, только монументальные шарниры, достать которые было сродни полному превращению серванта в груду дров. В качестве креплений корпуса румыны использовали шканты - это такие деревянные штырьки, в их варианте посаженные на клей, которым вполне можно приклеивать к пьедесталу памятник Владимиру Ильичу Ленину, и он точно не оторвётся.

Женщина смотрела грустно - ей не так хотелось мои полторы тыщи рублей, заявленные в цене серванта, как ей уже хотелось заплатить эти полторы тыщи нам, только бы мы вынесли этот сервант из её квартиры «хоть тушкой, хоть чучелом», как гласит старый анекдот.

– Вы потерпите, если я немного пошумлю? И полетят опилки? – спросила я, извлекая из недр рюкзака лобзик.

– Вам не придётся искать пилку среди инструментов супруга, у меня их целый мешок, случайно прихватила.

В своём желании расстаться с сервантом продавец была уже готова на всё. Под её изумленным взглядом я верхнюю часть… просто спилила. Местами криво, ну как сумела. В надежде допилить ровно уже дома. Мы погрузили покупку в машину и отчалили.

Дома я начала читать форумы и публикации по реставрации мебели времен СССР. Дело в том, что покрытия разные производители использовали разные. Так вот если ваш экземпляр будет тоже из Румынии 70-х, то на нем роскошный ореховый шпон (эх, не экономили же люди!), покрытый плотным миллиметровым слоем полиэфирного лака. Который давал ту самую «шикарную» полировку, ради которой ночами выстаивали советские люди очереди у мебельных магазинов.

Снять эту полировку нереально ни всемогущей розовой смывкой, ни циклей, ни крупным наждаком. Только нагрев с последующим снятием шпателем. Причём, нагрев утюгом, потому что строительный фен на первой скорости не прогревает, а на второй прожигает.

Я делала так – пока один участок покрытия греется в течение минуты, чищу тот, что был нагрет до этого. Работа скучная и трудоемкая, но, к счастью, достаточно быстрая.

Следующий этап – снятие морилки. Здесь надо соблюдать очень большую осторожность, чтобы не испортить шпон. Я использовала вибромашинку и наждачные круги, последовательно 80, 120, 180. После зачистки машинкой проходила углы вручную, потому что в угол круглый наждак пройти не может. Пыль аккуратно убрала влажной тряпочкой.

Работа это очень пыльная, поэтому вся комната превратилась вот в такую «слюдяную» пещеру - я закрыла все стены и мебель плёнкой. И все равно часть пыли просочилась, пришлось делать влажную уборку тоже. На лице, естественно, респиратор, на руках перчатки. Но результат порадовал, шпон предстал в первозданном виде.

К сожалению, местами время не пощадило фанеровку, отрезаю отслоившийся шпон канцелярские ножом и наношу мебельную шпатлевку. Когда она высыхает, прохожу это место мелким наждаком.

Обезжириваю поверхности уайт-спиритом. Наношу геометрический узор на один из ящиков при помощи акриловой краски и малярного скотча. Делаю рамку такой же краской. Шпон покрываю на два слоя воском в масле Гаппа. Для фасадов, ручек ножек, кромки столешницы использую бесцветный, а для боковин и столешницы тонированный (цвет орех).

Бюджет поделки: сервант 1500, наждачные круги и наждачная бумага 300, масло в воске 2000 (но его хватит и на другие поделки, которые есть в планах), краска, перчатки 200. Итого 4 тысячи рублей, и наш дом украшает вот такая 53-летняя деревянная вещь.