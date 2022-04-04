8 самых раскупаемых средств бытовой химии из «Fix Price»

Наш очередной обзор товаров сети магазинов «Fix Price». В подборке - средства бытовой химии. У них отличные рекомендации, и цена в 1,5-4 раза меньше, чем в других магазинах.

Стиральный порошок Persil Color (3 кг) и Persil Свежесть от Vernel для белого (3 кг)

Persil регулярно входит в топы самых популярных порошков в России.

Из отзывов: «Совсем не давно попробовала порошок Persil Color. Я его так полюбила, что забыла про остальные. Отстирывает все пятна, различной сложности. Persil определённо, лучше, чем Tide. С Tide вещи быстрее теряют цвет и с пятнами он справляется хуже».

«Persil Свежесть от Vernel не идеальный, но хороший. Успевает даже на режиме быстрой стирки отстирать все загрязнённые участки. И вещи благоухают свежестью Vernel».

Цена: 299 рублей.

В других местах может быть в 1,5-2 раза дороже.

Пятновыводитель Vanish для цветного и белого белья

Этот товар давно на рынке и в представлении не нуждается. Те, кому он подошел, покупают его из года в год и не собираются менять.

«Пятновыводитель Vanish беру уже лет 10. С рождением ребенка расход увеличился – пятна и детство неразделимые вещи. Если пятна несвежие или сложные (гуашь, жир или сок, кровь), я наношу Ваниш на пятно, оставляю на 1-2 часа, а потом стираю в машинке. Если пятна свежие, то просто добавляю Ваниш вместе с порошком в стиралку. Он не портит ткань и после стирки оставляет приятный ненавязчивый запах чистоты. Пробовала средства подороже, но лучший эффект все же от Ваниша».

«Моя находка –- отбеливатель Vanish Oxi Action. Универсальный. Можно добавить в порошок в стиралку или нанести на пятно и оставить, или замочить всю вещь в самом отбеливателе и оставить. Так выводила пятна от косметики, сока, варенья. Ткань не портится, не истончается – средство работает деликатно. Когда стираю белое, добавляю отбеливатель Ваниш, чтобы вещи не желтели».

Цена: 99 рублей.

В других магазинах может быть в 2-4 раза дороже.

Пена-очиститель для обуви

Продается в «Фикс-прайсе» уже второй год и стала незаменимой для многих обладателей белых и цветных кроссовок и туфелек.

«Покупала специально для белых босоножек. На них появились загрязнения, которые невозможно отмыть. Пена с задачей справилась».

«Терять моим кедам было нечего, поэтому от души нанёс на них средство. Оставил. Через 15 минут начал стирать средство губкой. И под слоем грязи неожиданно проявились белые кеды. Причем очистилась и ткань, и подошва, и даже шнурки».

Цена: 149 рублей.

Кондиционер для белья E

Еще одна известная марка – неконцентрированный кондиционер для белья Е. Его выбирают те, кто предпочитает деликатные и ненавязчивые ароматы. В линейке есть классический вариант, детский и делюкс. Оптимальное соотношение цены и качества.

«Недорогой кондиционер. Делает вещи мягче. Особенно это заметно на полотенцах с грубой тканью, они становятся приятными на ощупь после высыхания. Даже джинсовую ткань смягчает, не оставляя заломов при высыхании. После высушивания белья аромат почти весь улетучивается. Мне это важно, так как не люблю сильные запахи».

«Принципиальный момент – кондиционер Е не оставляет разводов, пятен и следов порошка на одежде. Полностью выполаскивается из белья. Хороший антистатический эффект: пледы не искрятся и не прилипают к волосам. Ни у меня, ни у детей нет аллергии на Е, в отличие от других известных кондиционеров».

Цена: 99 рублей.

В других местах может быть на 30-60 рублей дороже.

«Пемолюкс Сода 5»

Кажется, этим средством пользовались еще наши бабушки. И оно до сих пор в строю и выдерживает конкуренцию с современными и модными чистящими порошками.

«Пемолюкс Сода 5» купила для дачи, где мою посуду водой из скважины, без подогрева. Приходится средство подбирать, которое отмывает все, что угодно. Так вот «Пемолюкс Сода 5» очищает все».

«Отличное бюджетное средство. Держу его под рукой, когда посудомойка выдает некачественно промытое. Чищу налёт на раковине от чая, кофе, жирной пищи. Порой этот налёт не убирают ни дорогие порошки, ни даже «термоядерная» белизна, а «Пемолюкс Сода» справляется».

Цена: 55 рублей.

Чистящее средство для ванн, Homestar, 750 г

Не очень известный недорогой товар нашел горячих почитателей. Многие заменили им дорогостоящие средства для чистки.

«Homestar посоветовала подруга. Дешевый, но работает лучше дорогих аналогов. Подходит для любых типов ванн, хромированных кранов и душа. Ничего не разъедает. Очищает прекрасно, практически без усилий даже застарелую грязь. Состав не едкий, не раздражает слизистую носа как иногда бывает у других средств».

«Этот гель с легкостью сделал мою ванну блестящей за несколько секунд. Нанесла на губку, провела по ванне и смыла водой. Места, где скопление известкового налета было больше, чем везде, отмылись раза со второго-третьего, хотя я не сильно настаивала – не терла их».

Цена: 79 рублей.

В других местах может быть дороже на 30-150 рублей.

Салфетки Color Exper 2 в 1, Paclan, 20 шт

«Ловушки цвета» набирают все большую популярность.

«Обожаю контрастные платья: черные с белым, синие с белым и т.д. Однако со временем белый становится серым и уже не смотрится эффектно. Как-то пожаловалась на это своей подруге. Она и рассказала про салфетки Color Exper Paclan. Теперь кладу салфетку в стиралку и не опасаюсь, что мои вещи полиняют».

«Долгое время при стирке клала в машину «ловушки цвета» немецкой фирмы. Потом перешла на китайские салфетки PACLAN Color Expert, они в 2-2,5 раза дешевле. Так вот в чем-то они оказались лучше немецких. Цветные вещи после стирки с китайским средством так же отлично сохраняют цвет, как и с немецким. А белый цвет с китайским салфетками стал намного ярче и белоснежнее».

Цена: 99 рублей.

В других магазинах может быть в 2-3 раза дороже.

Средство для очистки труб, Sanitol, "Extra", саше, 2х50 г

Тот вариант, когда дешево, но не сердито. Судя по отзывам, этот чудо-товар удивляет дважды. Тем, что вообще «работает» и тем, что работает лучше, чем дорогие средства.

«У меня длинные волосы и часто после мытья часть из них уплывает в трубу, со временем создавая засор. Когда в очередной раз не дождалась сантехника, купила и засыпала средство Санитол. Через два часа вода стала уходить лучше раза в два. Еще раз засыпала пакетик Санитола и оставила на ночь. На утро засор исчез полностью».

«Для борьбы с очередным засором приобрела дорогущее разрекламированное средство. Ноль эффекта. Потом, ни на что не надеясь, купила дешевый Sanitol в «Фикс-прайсе». И чудо – он сработал!»

Цена: 55 рублей.

При подготовке материала использованы отзывы с сайтов otzovik.com и irecommend.ru