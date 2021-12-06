Консервы из сырой картошки и колбасные обрезки со скидкой. Заглянем в немецкие супермаркеты?

Всем привет, меня зовут Анастасия. Моя семья с недавних пор живет в Германии (Северный Рейн-Вестфалия). Хочу рассказать о продуктах в немецких магазинах, которые сначала меня очень забавляли и удивляли. И, хотя ко многим мы уже привыкли, некоторые из них все ещё не решились купить. Одно можно сказать точно - здесь ценят свое время, и женщины сильно экономят его на готовке, благодаря такому разнообразию полуфабрикатов.

Есть товары, увидев которые, думаешь: "Как же мне этого не хватало!". А про другие: "Кто это вообще покупает?"

Немецкие сосиски (колбаски) и Ко

Пройдемся сначала по мясо-сосисочно-колбасным изделиям!

Немецкие сосиски – это вообще целая культура! Кроме того, что это повседневная домашняя еда, они служат вместо шашлыка и всегда занимают почетное место на гриль-вечеринке. А также это их любимая уличная еда, и теперь наша тоже!

Сосиски в стеклянных банках

Внутри банки находится жидкость, которая сохраняет сосискам упругость, сочность и цвет. «Волшебная жидкость» состоит из воды и различных добавок (соль, сахар, стабилизатор и еще 3-4 неких химических элемента). Разные виды сосисок внутри – короткие, длинные, толстые, тонкие, гладкие, с вкраплениями, а еще у них широкая цветовая гамма - от абсолютно белых до темно-коричневых.

Иногда их закатывают и в жестяные банки.

Попробовать плавающие баночные сосиски не решились – предпочитаем свежие.

Колбасные сочетания

- Рулетики из ветчины со сливками и хреном.

Любят немцы необычные сочетания, особенно с мясом – закручивать что-то внутрь или в колбасу добавлять разные травы/приправы.

- Колбаски с беконом.

Колбаски, которые заботливо запеленали в бекон. Вероятно, для гриля. Любят есть особенно с горчицей.

- Колбаса с добавлением овощей.

Внутри брокколи, шампиньоны, сладкий перец – это только некоторые варианты. Режут колбаску настолько тоненько, что сквозь такой кусочек можно наблюдать солнечный свет. Упаковочки тоже скромненькие, обычно от 50 до 100 грамм. Порезанные куски раскладывают широко, чтобы создавалось впечатление, что колбасы мноооого. Не знаю, как едят немцы, а мы кладем на хлеб сразу кусочка 4, чтоб наесться наверняка!

Пробовали – вкусно!

Отбивная котлета

Выглядит, как наше русское заливное. Я бы сюда добавила еще горошка зеленого, и ела бы с отварной горячей картошкой. Почти салат оливье!

- Сырой фарш (Mett)

Состоит из свиного мяса, но без сала, соли и специй. При изготовлении в фарш добавляют нитритную соль, она обеззараживает мясо, как говорят немцы. Можно встретить и другие виды метта, которые проходят дополнительный процесс легкого копчения. Поклонники метта намазывают его на хлеб, часто добавляют лук, соленый огурчик и перец. Не решусь даже пробовать это, боюсь сырого мяса.

Колбасные остатки-«попки»)))

Немцы любят серединку у колбасы, а "попки" никто по той же цене не купит. Это меня очень удивило. Поэтому магазины продают их отдельно по сниженной стоимости. По мне, так это самая лучшая часть колбасы. У нас дома всегда борьба, кому достанется корочка хлеба и «попка» колбасы! Покупаем, нам нравится)

Детские сырно-колбасные перекусы

Милая, оригинальная и привлекательная подача колбасы, сыра и паштета для детей. Даже мы, взрослые, решили попробовать.

Конечно, вкусно! Для детей же сделано. Наверное, даже самый упертый малоешка не откажется от такого милого сэндвича.

Овощи

Немецкие хозяйки стараются проводить минимум времени на кухне, и это нормально - купить всё готовое для приготовления еды. Поэтому производители уже все придумали: готовые помытые овощи, овощные смеси, заготовки. Только открывай банку или упаковку, закидывай все в кастрюлю и вари. А еще проще добавить воды, размешать и есть!

Салаты из картошки и макарон

Это традиционные и любимые их салаты! Не помню ни одного праздничного застолья с немцами хотя бы без одного из них. Готовятся очень просто, быстро, без заморочек, все режется большими кусками и заправляется от души майонезом. И, несмотря на простоту приготовления, немцы предпочитают купить их уже готовыми.

А какое тут разнообразие майонезов и соусов для салатов!!! Но сейчас не о них. такой салат пробовала - вкусно, но предпочитаю хэнд-мейд. Довольно сытно. Можно совместить с сосисками из банки)))

Ноо - не любители мы, русские, холодной картошки и макарон, плавающих в майонезе. Ведь так?

Картофель в банках

Сырой картофель можно купить уже почищенный - он закатан в банки, есть даже по-разному порезанный. Также можно встретить уже сваренную картошку в банке. «Волшебная жидность» примерно того же состава, что и для плавающих сосисок.

Если банку открыли, то хранить такую картошку можно не более 3 дней и в холодильнике.

Есть еще, например, натертый сырой картофель. Эти товары для меня из серии «Кто это вообще покупает?»))

Знаю, что есть таким же образом приготовленная морковь – отварная и сырая, порезанная разными способами.

Купили бы такие овощи?

Кстати, картофель фри здесь обычно едят с майонезом. Мне было открытием. Мы-то привыкли с кетчупом!

Есть еще упаковки картофеля, готового для жарки – порезан, приправлен специями, с добавлением мяса. Внутри коробки пластиковый вакуумный пакет, хранится на при-лавке без охлаждения. 10 минут на сковородке и можно есть. Не куплю, не верю, что вкусно)

Другие овощи

Интересное и популярное сочетание свеклы и яблок, красной капусты и яблок. Предпочитают есть с гуляшом и рулетом из говядины. Есть у нас дома теперь такая баночка, полгода как полку украшает (немцы угостили). Отказаться было неловко. Может вкусно и полезно, но для меня не привлекательно такое сочетание.

Супы

Суповая смесь

Этот суповой овощной набор (Suppengrun) можно встретить везде. Это основа некоторых супов. Набор очень популярный и традиционный. Немцы готовят свои национальные супы, используя морковь, сельдерей, порей, петрушку. Это для тех, кто реально готовит. У кого нет врмени - проходят мимо этого товара - для них тоже припасено кое-что!

Готовый суп

А этот вариант для ооочень занятых хозяек, у которых нет времени кинуть овощи в кипящую воду. Это не новость, что можно купить готовый суп! Но вот такой вариант меня немого удивил – большая упаковка на 1-1,5 литра из плотного целлофана. А в ней готовый суп, например, айнтопф. Просто выливаешь в емкость и разогреваешь) И забавная желированная холодная колбаска... превращается в суп!

Хлебобулочные изделия

Выпечка, торты, хлеб... о них можно долго рассказывать. Но остановимся лишь на самых выдающихся моментах.

Как я уже ранее писала, минимум времени на кухне – идеально для немецкой женщины.

Огромный выбор готовых сухих смесей для кексов, тортов, пирожных, брауни, маффинов. Есть и готовые жидкие смеси, которые сразу выливаешь в емкость и печешь. Быстро, удобно, вкусно и недорого. Лично пробовали 5 видов выпечки. Очень нам понравилось! Покупала, покупаю и буду покупать!

Пицца

Огромное разнообразие разных замороженных готовых пицц! Но встречаются наборы, которые можно назвать «Как бы сам испёк».

В этом наборе уже есть раскатанное тесто (полагаю, что круг), бумага для выпечки, порезанные как надо овощи, тертый сыр, соус в маленькой баночке и... небольшая пиццерезка. Осталось найти только духовку! Интересный набор, детям, думаю, понравится. Этот товар из серии «Как же мне этого не хватало»!

Хлеб (булочки)

Готовый замороженный хлеб и у нас стал появляться, но такого разнообразия и популярности, как тут, у него все равно не будет. Иногда приходится купить хлеба впрок (выходной впереди или чтобы каждый день не покупать), и вот на этот случай приходит на помощь «почтихлеб».

Эти бледные, почти готовые булочки, продают замороженными или охлажденными. Чтобы они стали «хлебом», то есть приобрели цвет и захрустела сверху корочка, нужно им помочь – допечь! Минут 10 в разогретой духовке и свежий хлеб готов! Мягкие, хрустящие, золотистые и ароматные! Неплохая идея. Практично и доступно по цене. Держу на случай внезапного наступления воскресенья такую упаковку в морозилке!

Готовые блины и смеси

Они есть и у нас, естественно. Но здесь они совсем другие. Такие блины не куплю, так как привыкла печь сама, домашние вкуснее. Хотя, зачем я вас обманываю? Купила же упаковку на пробу: сухие, несладкие и сильный привкус ванили.

Плохо сворачиваются, есть ощущение бумаги на ощупь. Не поняли, как их есть: ни со сладкой начинкой, ни с соленой не сочетались, ни холодные, ни теплые – никак не зашли. Видели в продаже и драники, и оладьи. После пробы этих блиинов, остальное тестировать не захотелось, хотя и выглядят красиво.

Сухая смесь для блинчиков в бутылке – просто добавь молоко, взболтай и выпекай, выливая порцию на сковородку. Неплохая идея: и кастрюлю, и ложку, и поварешку потом мыть не нужно, просто выбросить пустую пластиковую бутылку.

Другие необычные продукты

Вареные яйца

До сих пор не могу понять, как они хранятся у них в магазинах так долго... без холодильника! Еще и окрашенные всегда. Иногда продаются с маленьким пакетиком соли. Мило и практично... купил упаковку 6 штук и ешь себе в поезде дня три...

Дома мы обычно отварные яйца используем в течение 1-2 дней, а на упаковках сваренных яйц срок хранения до 4 недель! Как?!))) Сколько раз мимо них прохожу, ни разу не видела, чтоб кто-то интересовался или и купил. Но раз продают – значит, и спрос есть. Также и на Хэллоуин продают отваренные яйца, украшенные устрашающей символикой. Этот товар тое из серии «Кто это вообще покупает?»

Тортеллони

Здесь не встретить привычных нам пельменей, разве что в русских магазинах (Mix Markt), да и туда вкусные пельмени не привозят (проверено). Как выяснилось, немцы едят тортеллони/тортеллини (пельмени на итальянский манер).

Их не замораживают (как они не слипаются??), и даже порой не хранят в холодильнике. Такие «пельмешки» имеют разные наполнители – сыр, шпинат, помидоры, базилик, козий сыр, соевое мясо и наверняка что-то еще. Чаще всего начинки для вегетарианцев. Едят с густым соусом.

Например, тортеллони с козьим сыром производитель рекомендует есть с медом! Пробовали лишь раз с соевым мясом, в принципе, сойдет. Пару раз в год можно и перекусить ими, если ничего другого нет под рукой.

Сахар для приготовления варенья

Мы привыкли варить варенье с обычным сахаром, а немецкие супермаркеты предлагают варить со специальным желированным сахаром. Причем для определенных видов ягод можно найти свой сахар. Интересная находка. Попробую летом эту опцию! Этот товар также из серии «Как же мне этого не хватало»!

Фруктовая каша Grütze

Популярный фруктовый десерт в Германии. Забавно, что они зовут его «кашей/крупой». По вкусу немного напоминает густой кисель. Название десерта меняется в зависимости от цвета фруктов или сезона. Бывает красная каша, также зеленая или желтая.

На фото, например, Зимняя и Красная каша. Едят со сливками, молоком, пудингом или мороженым. В составе обязательно ягоды или фрукты, крахмал, сахар. Кстати, раньше его готовили с манкой вместо крахмала (может, поэтому каша). Есть еще «каша» для взрослых – все то же самое, только приготовлена с красным вином. Прикуплю такой «каши» к Рождеству и разложу по бокалам) Сразу три в одном – и поел, и выпил и закусил.

Allioli (майонез с чесноком)

Никогда бы не обратила на этот продукт внимания, пока не увидела у немцев. А это основа тостов и сэндвичей! Попробовали, понравилось, теперь такая баночка всегда у нас живет в холодильнике. Казалось бы, просто добавь в майонез чеснок и готово. Но нет, не будет так вкусно. Ах да, еще и калорийно, особенно в сочетании с вышеупомянутой допеченной булкой.

Шоколадная паста и шоколад

Упомяну только самые необычные сочетания. Это шоколад с перцем и шоколад с морской солью, шоколадная паста с перцем чили и шоколадная паста с мятой. Полагаю, что вкусно, испытать не решились.

А вот фруктовый шоколад (из малины) очень даже ничего! Взяли на пробу раз... теперь так и пробуем... периодически.

Яблочный соус-пюре

С виду обычное протертое яблочное пюре с сахаром. Напоминает детское питание. Но немцы его едят в сочетании с солеными горячими блюдами – с картофельными оладьями (драниками), с картофельным пюре вместе с жареным луком.

А мы так и едим по старинке: как десерт ложкой из банки) И никакая картошка к этому соусу не нужна!

И в завершении хочу отметить еще один продукт, который называется «Русский хлеб», но к России он не имеет никакого отношения и это, скорее, печенье, а не хлеб. Пара немцев даже как-то спрашивали меня об этом хлебе, реально думали, что он продается у нас повсюду.

Конечно, это неполный список непривычных нам продуктов. Мы просто еще не все нашли)) В каждой Земле на территории Германии есть свои особенности.