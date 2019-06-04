Лайфхаки для супермаркета: как делать покупки разумно и выгодно

Маркетологи, мерчендайзеры и прочие хитрые спецы делают всё, чтобы мы оставили в магазинах как можно больше денег. А наша потребительская задача — купить именно то, что нужно, и при этом не нанести урона семейному бюджету. С участием наших любимых читательниц мы собрали 24 совета для удачных повседневных покупок.

Как не купить лишнего?

1. Ходите в продуктовый магазин со списком. У самых хозяйственных список обычно опирается на семейное меню, составленное на несколько дней — неделю вперед. Если вы более спонтанный человек, можете перед выходом из дома сделать фотографию содержимого холодильника и кухонного шкафчика.

2. Не ходите в магазин, если вас мучает голод или жажда, а также в те дни, когда карман жжет внезапная премия.

3. По возможности отправляйтесь за покупками без детей. В супермаркетах товары выложены так, чтобы скучающему в очереди ребенку захотелось схватить какую-нибудь не очень полезную сладость или «одноразовую» игрушку. В результате каждый поход за продуктами вытягивает из родителя лишние 50–100 рублей, а за год по этой неучтенной статье расходов набегает немаленькая сумма.

4. Шоппинг с ребенком неизбежен? У вас есть отличный повод заняться финансовой грамотностью малыша. Займите его выбором йогуртов, фруктов или отвлеките игрой. Подарите детке копилку и предложите каждый раз откладывать те самые сэкономленные 50 рублей, чтобы через месяц купить хорошую игрушку.

5. Не покупайте товары только потому, что они продаются со скидкой. Спросите себя: вам точно нужен именно этот продукт, именно этой марки, в этом количестве? К примеру, у автора статьи уже несколько месяцев валяются в шкафчике две упаковки страшно выгодных «акционных» макарон, которые никто не собирается есть. Будьте умнее автора!

6. Прежде чем покупать ингредиенты и посуду для приготовления какого-нибудь экзотического блюда, спросите себя: вы точно будете его регулярно готовить? Может быть, дешевле и проще заказать условные суши или том-ям в ресторане?

7. Ходите по торговому залу в наушниках под ритмичную музыку. В некоторых супермаркетах покупателей пытаются заворожить душевными мелодиями. В такт музыке тележка катится всё медленнее, и в нее падает всё больше товаров. Самым магическим действием обладают новогодние песенки в декабре, под них хочется скупить все сладости и милые блестящие безделушки.

8. Даже не заглядывайте в те отделы, которые вам сегодня не нужны. Праздное любопытство чревато лишними расходами.

9. Перед кассой еще раз критически оцените свою корзину. Сверьтесь со списком. Ничего не пропустили? Не положили ли чего-нибудь лишнего? Если всё-таки напал соблазн купить что-нибудь не слишком нужное, наша читательница рекомендует остановиться и повторить, а лучше прокричать несколько раз фразу: «Мне ничего не надо — у меня всё есть!» Видимо, удивленные взгляды окружающих должны отбить желание поддаваться соблазнам не только в этот раз, но и в будущем.

10. Если вы делаете покупки в интернет-магазине , можете воспользоваться правилом: утро вечера мудренее. Сохраняйте корзинку и отправляйте заказ только на следующий день, после корректировок.

Как сэкономить деньги?

1. В супермаркете внимательнее приглядывайтесь к верхним и нижним полкам. Самые дорогие товары обычно выложены на уровне глаз, а за более дешевыми нужно тянуться.

2. Обращайте внимание на товары под брендом торговой сети. Среди них можно найти качественную продукцию известных производителей без рекламной наценки.

3. Продукты на развес (заморозка, орехи, сладости и т. п. ) тоже могут оказаться дешевле, чем их аналоги в упаковке.

4. А вот нарезка, тертый сыр, готовые блюда и мытые овощи не способствуют сохранению семейного бюджета.

5. Каждый раз сопоставляйте вес и стоимость товаров. Иногда продавцы ломают стереотипы и ставят завышенный ценник на большую, якобы более выгодную упаковку.

6. Отслеживайте акции в близлежащих магазинах. Для этого можно воспользоваться специальным мобильным приложением или стартовой страницей Яндекса. Покупайте по акции только то, что действительно пригодится в обозримой перспективе. Продуктовые припасы на случай войны, кризиса и конца света — не лучшее вложение ваших денег.

7. Если покупать продукты на рынке, то лучше приходить к закрытию, так у вас будут шансы неплохо сторговаться; продавцы охотно уступают, если дело не в пятницу или субботу. После 20 часов у торговых сетей бывают скидки на выпечку и кулинарию.

8. Берите с собой пакеты или многоразовую сумку. Так вы не только сэкономите деньги, но и сбережете природу.

9. Руководствуйтесь параметром «цена-качество» и не гонитесь исключительно за экономией. Иногда напоминайте себе, что вы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Как сберечь время и нервы?

1. Если есть возможность, ходите за продуктами поздним утром. К этому моменту продавцы как раз выложат все свежие поступления. Вечером вы рискуете нарваться на полупустые полки и длинные очереди.

2. Заранее покупайте сувениры и сладости на подарки, а также продукты длительного хранения к праздничному столу.

3. Прежде чем купить дорогую игрушку, кухонную утварь, незнакомую косметику и, тем более, бытовую технику, почитайте отзывы в интернете.

4. Изучите возможности покупки продуктов и повседневных товаров в интернет-магазинах , сейчас они есть у многих супермаркетов. Если на руках маленький ребенок, а помочь с тяжелыми сумками некому, это точно ваш вариант!

5. Повторим снова и снова: ходите за покупками со списком. Вы ведь не хотите бежать в магазин второй раз за день за забытым луком или солью?

