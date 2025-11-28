Мама 12 детей делится секретами тайм менеджмента

Екатерина Кириченко – победительница конкурса «Главная мама Урала», руководитель благотворительного фонда для женщин в кризисной ситуации и мама 12 детей. Накануне Дня матери U-mama.ru попросила ее поделиться секретами организации быта большой семьи и материнского счастья.

– Расскажите вашу семейную историю. Как возникла ваша семья?

– У нас очень необычная семейная история. Мы познакомились с мужем по телефону и при первой встрече совсем не понравились друг другу. Но нам было интересно общаться, поэтому возникла дружба, постепенно переросшая в любовь.

Начала приглядываться к молодому человеку. Мне было важно, чтобы мой муж чем-то жертвовал ради меня. И повод убедиться в этом случился. Я попала в больницу с аппендицитом, в то время как он оказался в гипсе со сломанной ногой после аварии. Это не помешало ему каждый день навещать меня в больнице, героически поднимаясь по лестницам на костылях на 9 этаж. Эта забота для меня оказалась очень важна и изменила отношение к будущему мужу.

Мы поженились, когда мне едва исполнилось 18, а ему было 20. В браке мы уже 20 лет и все эти годы муж продолжает заботиться обо мне и детях. Может привезти обед на работу, например, или забрать детей из садика, если я не успеваю.

В нашей семье муж стал своего рода маяком. Дети всегда идут к нему за поддержкой во всех своих придумках и начинаниях. Он всегда с ними на соревнованиях и в поездках. Это очень важно для меня. Эта забота и означает любовь.

– Как вы решились на 12 детей?

– Мы не планировали большую семью. Я одна у родителей. У мужа есть старший брат. Мы не собирались сразу рожать детей, но случилось так, что я забеременела практически сразу после свадьбы. Старшего сына Максима я родила в 19 лет. Было очень волнительно, что не справлюсь. Но беременность протекала очень легко. Роды тоже прошли легко. Можно сказать, что я кайфанула.

Максим был беспокойным ребенком, но мне доставляло огромно удовольствие с ним возиться, играть и гулять. Я была прямо «мамочка». Кормила грудью ребенка до 2-х лет.

После рождения второго ребенка, дочери Евы, я поняла, что хочу в жизни только одного – заниматься детьми. Смотреть как они растут, учатся новому, делают первые шаги доставляло мне огромное удовольствие. Мне до сих пор кажется, что если я ухожу куда-то, то пропускаю что-то важное. Для меня самое важное – мои дети. Я хочу видеть каждый этап их жизни, как они развиваются и чего достигают.

– Что самое главное для вас в материнстве?

– Я всегда говорю «не пытайтесь воспитывать детей, станьте для них примером». В материнстве для меня самое важное – быть достойным примером.

Я искренне радуюсь, когда дети с восторгом рассказывают о чем-то новом для себя или спрашивают меня и я могу рассказать им что-то новое. Но я не хочу вести их за собой, я хочу идти рядом, быть наблюдателем и ориентиром. Я ни на чем никогда не настаиваю, а стараюсь чтобы каждый ребенок прожил свою собственную жизнь, двигался в своем ритме и направлении. Хочу, чтобы они были личностями.

Моя цель – научить ребенка справляться без меня, мы не сможем всегда быть рядом. Мне хочется, чтоб они умели думать своей головой и выходить из внештатных ситуаций. Так поступали со мной мои родители, ведь я ребенок 90-х.

Все наши дети разные. Они интересуются разными вещами. Ходят в разные секции и на разные кружки. Участвуют в разных конкурсах и соревнованиях. А мы радуемся их достижениям.

Я – патриот своей страны и благодарна Родине за то, что она дала детям все – школы, возможности дополнительного образования, возможность научиться всему, что интересно ребенку.

– Как организовать быт такой большой семьи? У вас есть секреты или лайфхаки?

– Это только вопросы тайм менеджмента.

Когда я не работала, некоторые говорили мне «ты же сидишь дома». В ответ я предлагала прийти ко мне. Но только до обеда. Например, супа приходится готовить 12 литров на день. Куриц запекаю по 3-4 штуки за раз, два больших противня. Картофельного пюре готовлю обычно 7 литров. Котлет на один прием пищи требуется минимум 20. Бывает, что не хватает. Этого достаточно, чтобы упасть от усталости.

Дети и дом – это такая же работа. Ее нужно структурировать и организовать так, чтобы не было хаоса и усталости. Ее нужно разобрать на составляющие и частично делегировать полномочия. Тогда будет результат.

Огромное количество домашней работы кажется страшным. Но «глаза боятся – руки делают». Начинаешь работать и справляешься со всем.

Если я расслабляюсь в какой-то момент, например, болею и перестаю все контролировать, может наступить хаос. Чем старше становятся дети, тем больше они сами себя контролируют. Я стремлюсь к тому, чтоб они были самостоятельными. Но они все же дети, поэтому могут быть неорганизованными.

Еще важно приучать детей к правилам быта. При этом объяснять бесполезно, нужно использовать личный пример. Если ты хочешь, чтоб они мыли за собой посуду – мой ее сразу как поел сам.

Я против гендерных предрассудков. Например, что мальчики не должны прибираться в доме или мыть посуду. В нашей семье мальчики чистят ковры и моют пол. Это на самом деле сложная мужская работа. Мальчики помогают мне в готовке. Делают это быстро, аккуратно и с креативом. При этом они помогают и папе что-то ремонтировать, знают, где лежат инструменты, и могут что-то смастерить. Уход за животными тоже на мальчиках. Мы с девочками пропалываем огород и собираем урожай.

– Что самое сложное в повседневном быте?

– Отсутствие достаточного количества времени. Мне его не хватает на общение с каждым ребенком. Хочется выслушать и каждому помочь советом. Это не всегда удаётся сделать ежедневно.

Конечно, большая семья – это большие расходы. Приходится покупать много резинок для волос. Они вечно куда-то пропадают. И канцелярии. Тетрадей покупаю 100 штук сразу. Этого хватает на половину учебного года. Много покупаю детских носков и обуви. Обувь для детей, а некоторые из них с плоскостопием, это очень большая статья расходов.

– Как в большой семье решается вопрос личного пространства?

– Этот вопрос решен благодаря человеку, за которого я каждый день молюсь. Это Игорь Алексеевич Алтушкин, который поверил в нас.

Мы жили в далекой деревне и Фонд Святой Екатерины дал нам возможность начать качественно новую жизнь в нашем новом доме. У детей есть свои комнаты со своим личным пространством. Раньше мы ужинали за большим столом, а потом все дети за ним же делали уроки.

– А вместе как время проводите?

– Провести время вместе получается в основном дома. Выехать всем вместе куда-то сложно, у нас нет транспорта. Да и развлечения для всех детей сразу – удовольствие не дешевое. Поэтому выезжаем небольшими группами.

– Может ли мама в большой семье заниматься еще и саморазвитием? У вас это получается?

– Только если поддерживает семья. Меня поддерживает. Когда я иду на какой-то семинар или курсы, участвую в конкурсах и фестивалях, то могу быть уверена, что будут сделаны уроки, приготовлен обед и помыта посуда, младших покормят и отведут в кружок. И в этом меня всегда поддерживает муж.

Но без семьи я никто, поэтому на всех фестивалях и конкурсах я вывожу на сцену всю свою семью. Благодаря им я стала той, кем являюсь. Благодаря им у меня есть силы и на дом, и на личные свершения.