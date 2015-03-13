Хочу, чтобы каждый день было 8 Марта!

Вот мы и дождались 8 Марта – этого чудесного праздника, когда мужчины дарят нам цветы. А кто-нибудь задумывался, в чем философский смысл международного женского дня? А ведь это очевидно! Так уж исторически сложилось, что в этот единственный день в году советские / российские мужчины вспоминают, что рядом с ними не просто товарищ, коллега по цеху, бесплатная домработница-повар-няня, а Женщина!!! Они покупают цветы, улыбаются, говорят комплименты, и возможно, даже предлагают помощь по дому. В этот чудесный день мы купаемся во внимании, заботе и любви. А потом, в 23:59, наступает 9 марта. И как в сказке про Золушку, из прекрасной принцессы мы превращаемся … в тыкву.

Почему так происходит? Почему женский день только один раз в году? Может быть, мы сами в этом виноваты? И как это исправить? В этой статье я расскажу вам 4 женских секрета. Это не мои инсайты, не выжимка из книжек женских психологов-коучей. Каждый лайфхак когда-то звучал в беседе с интересными, состоявшимися женщинами: стилистом, психологом, преподавателем. А у меня на такие вещи почему-то хорошая память.

Так вот, приступим: разложим проблему на части и разберем решения!

1) Мужчины дарят нам цветы только 2 раза в год: на 8 марта и день рождения. А что мы сделали, чтобы это было не так? Нет, ну конечно нельзя просто сказать мужчине, что вам хочется цветов. Хотя, если действительно хочется, то почему нет?

После работы, когда у меня соответствующее настроение, я захожу по пути домой в цветочный киоск. Там, как правило, есть такая вазочка, куда ставят неликвид – цветочки, которые уже не надеются продать. И там попадаются очень милые и совершенно свежие экземпляры. Если вывалить ненужную и тяжелую мелочь из кошелька, то можно купить очаровательных гвоздичек или даже розочек. В чем смысл, спросите вы? А вот в чем:

- у вас поднимается настроение. Просто когда вы идете по улице с цветуечком в руках, мужчины невольно останавливают на вас взгляд. Женщины тоже останавливают, но взгляд этот полон зависти. Что опять же способствует поднятию настроения :).

- ваш мужчина обязательно спросит, откуда цветы? Скажите, что их вам подарил незнакомец. Или скажите, что вы купили их сами себе, в цветочном киоске. Он все равно не поверит. И задумается о том, что недостаточно часто дарит вам цветы.

2) Мужчина в доме делает только мужскую работу. Например, чинит примус или прибивает гвоздь. Сколько раз в году он ее делает и что он делает все остальное время? А что делаете вы? Моете, стираете, гладите, варите, занимаетесь с ребенком?

Ваш мужчина готов делать женскую работу только 8 марта? Задумайтесь, как только женщина начинает работать полный рабочий день, понятие женская работа перестает существовать. Поделите все обязанности в доме пополам с учетом трудоемкости и частоты выполнения: вы прибираетесь – он готовит, вы гладите белье – он выносит мусор и гуляет с собакой, вы помогаете ребенку с английским, он – с математикой. Только позвольте мужчине делать ту часть, которая ему больше нравится :)

3) Вы не чувствуете себя женщиной. Мужчина редко говорит комплименты, восхищается вами, дарит подарки, покупает вам наряды?

Попросите мужчину помочь вам выбрать одежду. 90% процентов, что он сам купит вам то, что ему понравилось, даже если вы недавно начали встречаться. Если вы замужем, распределяйте семейный бюджет таким образом, чтобы ваши наряды покупались на те деньги, которые приносит мужчина. Приехав из магазина с обновками, обязательно устройте для мужа примерку и дефиле в новых нарядах. Это поднимет ему самооценку, а счастливый вид красиво одетой супруги закрепит в его сознании положительные эмоции при расставании с деньгами, что очень поможет, если мужчина по натуре скуп.

4) Мужчина Вас не жалеет, не замечает проделанной Вами работы.

А что делаете вы? Вы все успеваете: вымыть полы, нагладить рубашки, приготовить ужин. Ваш мужчина возвращается с работы: все сверкает чистотой, ужин на столе (на плите), рубашки на завтра наглажены, а при вы при этом на кого, простите, похожи? Правильно, на того, кто все это сделал, на коня без пальто: ни прически, ни макияжа, и одеты не пойми во что… Открою вам секрет: мужчина не в состоянии представить, сколько усилий вам пришлось затратить, чтобы весь этот порядок навести, для него все это сделалось САМО СОБОЙ. А вот вы действительно выглядите неважно, женщины-коллеги на его работе так не выглядят! А тут еще вы бросаетесь наводить красоту: красите глаза, завиваете волосы, выщипываете брови, делаете эпиляцию на ногах…

Что с этим делать? Попробуйте сделать все наоборот: днем, в спокойной обстановке, наведите красоту, наденьте симпатичный домашний костюм, вот вы и готовы к приходу мужа! Теперь можно начинать протирать полы, гладить рубашки, или, может быть, готовить завтрак на завтра (ведь красивая женщина должна подольше спать).

Это бред, скажете вы. А вы попробуйте ;)