Ты и я — вся семья?
Согласно беспристрастной статистике количество детей, живущих только с мамой или с папой, с каждым годом возрастает. Причины — самые разные. Увеличивающееся число разводов, смерть одного из родителей или сознательный выбор «родить ребенка для себя» — вот далеко не полный их перечень. Быть родителем трудно, а единственным — трудно вдвойне…
Зачем они рожают
«Было очень жалко прерывать беременность. Я подумала, что если суждено получиться личной жизни, она и с ребеночком сложится. А если нет — то и одна замуж не выйдешь».
«По-дурацки вышло. Ночь с однокурсником после студенческой вечеринки. Потом прошляпила срок: месяц внимания не обращала, месяц была на юге и подружка сказала, что так бывает, … что в жарком климате… А потом стало уже поздно».
«Очень боялась первого аборта. Вдруг потом детей не будет никогда?»
«Беременность была следствием незначительного курортного романа. Я, дурочка безголовая, решила тогда — а почему бы и нет? Ничего не просчитывала, ни о чем не беспокоилась. Прошло семь лет. Какая же я была умница!»
«На мое решение повлиял один случай: у подружки родители погибли в автокатастрофе. И я поняла, что если подружка замуж не выйдет, ей одной никогда не родить. Решила рожать, пока живы мои родители, не дадут пропасть».
«Моя жизнь была бессмысленна. Родителям я не нужна, у друзей свои семьи, свои проблемы. Так ради чего я дышу, ради чего я работаю? Пусть мое существование будет хоть кому-нибудь нужно».
«Надеялась, что моя беременность удержит любимого рядом со мной. Не удержала…»
«…Я детдомовская. Мне необходим хоть кто-то родной в этом мире».
«…Много лет с мужем мечтали о ребенке. Лечилась от бесплодия. Семья распалась оттого, что я не могла родить. Поэтому неожиданная беременность от случайной связи была для меня просто подарком небес».
«…Убивать — грех. Нет, я не верующая. У нас вообще нерелигиозная семья, но убивать — грех. Я не планировала рожать, и в мыслях не было! Раз так получилось, мой ребеночек будет жить».
«…Я всю жизнь люблю только этого человека. Ему же не дано было полюбить меня. Когда я забеременела, передо мной даже вопрос не стоял — только рожать. К счастью, отец ребенка не противился. Мы расстались и, наверно, никогда больше не увидимся. У моего ребенка лицо моего любимого, его глаза и даже мимика. Нет матери, счастливей меня. Нет ребенка прекрасней моего».
Отец — вопрос без ответа?
«Мне никто не нужен, кроме моего малыша. Нам хорошо вместе», — говорит молодая мама. Но чего в этих словах больше: нежности к малышу или злобы к окружающему миру, от которого она и отгораживается ребенком? Малыш же, в отличие от мамы, не может сформулировать словами свою тоску и просто прилепляется ко всем приходящим в дом мужчинам. Болезненно любит дедушку. Пытает мать вопросами об отце.
Об отце мама, как правило, молчит. Или рассказывает легенды, где, как всякий сказочный персонаж, мистический отец наделен пограничными чертами: либо принц на белом коне, либо змей-рогатый-подлый-гадкий. И правильное поведение почему-то ускользает из поля зрения: рассказать прямо и честно, все как есть. Только без подробностей.
И может такой вариант все же лучше полной семьи, которая изнутри может восприниматься ребенком как неполная. Когда они идут по улице втроем: папа, мама и сын. Идут рядом и даже внешне похожи между собой. Но сразу видно, в этой семье — три одиночества: мать, отец и ребенок…
Как бы ни было трудно, мне не встречались матери-одиночки, печалящиеся о своем решении родить! Да и сам этот сомнительный термин — «мать-одиночка», утратил свое унизительное значение. Вот она, гордая, счастливая и самодостаточная, заявляет: «Я — мать-одиночка».
И это звучит, господа! Но это — и просьба о помощи. Потому что быть одиноким родителем — трудно: и материально, и морально.
А вот государственные чиновники считают, что проблемы неполной семьи надуманы. «Дети, растущие в такой семье, — это же родительские дети, о них заботятся, их любят. Они не сироты»,— говорит главный специалист Отдела социальной защиты и охраны прав детей. «Одинокие матери прекрасно воспитывают детей, работая за двоих и успевая давать ребенку заботу и тепло». И действительно. Несмотря на то, что государство практически никак не помогает одиноким-матерям, не будем же мы считать серьезной помощью жалкие пособия, их дети редко сидят на макаронной диете. По личным наблюдениям автора, одинокие матери мобильны и предприимчивы. Особенно, если надеяться не на кого. Потеряв работу, наши мамочки унывают недолго. И, пока подбирают себе что-то по умению и разуму, моют подъезды, шьют на заказ, носят по рынкам горячий чай в термосе.
Закон природы не отменен
У меня есть теория: вся высокоорганизованная материя стремится жить парно. В животном мире семьями живут лебеди, журавли, слоны, львы, волки — существа красивые, вольные, независимые. У пингвинов детей воспитывают папы. Беспорядочными связями грешат куры, козы, коровы, собаки, кошки — существа, употребляемые в пищу или несвободные.
Правда, приятней сравнить себя с лебедем, чем с курицей?
Поэтому давайте оставим игры в независимость и автономность и при первой же хорошей возможности обеспечим наших драгоценных деток полноценными семьями. Шутки кончились, перед нами длинная и бесконечно счастливая жизнь.
Здравствуй, маленький! Ты уже в пути, скоро ты станешь чьей-то радостью. Ты будешь, конечно же, прекрасен, гениален и добр. Ты выучишься на врача и победишь страшную болезнь. Ты станешь удивительным дирижером. Ты будешь учить детей, прекращать и проливать дожди, понимать птиц, найдешь наконец-то сочетание слов, которое спасет мир.
Татьяна ГАВРИЛОВА, семейный психотерапевт:
Дети матерей-одиночек усваивают модель неполной семьи: у девочки может появиться бессознательная установка: можно жить и без отца; для мальчика образцом мужского поведения становится мать.
Вообще в отношениях мать-сын проблем гораздо больше. У одинокой мамы развиваются мужские черты характера, она начинает доминировать, подчиняя себе ребенка. Часто семья превращается в симбиотическую, то есть люди слишком тесно связаны друг с другом. Мать перестает отпускать сына к друзьям, впоследствии противится его браку. Но мальчик может взбунтоваться против такого симбиоза, и последствия могут быть самыми серьезными.
Психика девочки более устойчива. Тем не менее, и ей в подростковом возрасте необходим папа. Если мама одна, можно ей рекомендовать стремиться к честным и открытым беседам с ребенком, научить его принимать ситуацию такой, какая она есть.
Главный совет единственному родителю — ни в коем случае не подключайте ребенка к своим проблемам, не ищите у него защиты.
И еще. Не нужно акцентировать внимание на своем одиночестве, иначе у ребенка появится гипертрофированное чувство вины.