«Было очень жалко прерывать беременность. Я подумала, что если суждено получиться личной жизни, она и с ребеночком сложится. А если нет — то и одна замуж не выйдешь». «По-дурацки вышло. Ночь с однокурсником после студенческой вечеринки. Потом прошляпила срок: месяц внимания не обращала, месяц была на юге и подружка сказала, что так бывает, … что в жарком климате… А потом стало уже поздно». «Очень боялась первого аборта. Вдруг потом детей не будет никогда?» «Беременность была следствием незначительного курортного романа. Я, дурочка безголовая, решила тогда — а почему бы и нет? Ничего не просчитывала, ни о чем не беспокоилась. Прошло семь лет. Какая же я была умница!» «На мое решение повлиял один случай: у подружки родители погибли в автокатастрофе. И я поняла, что если подружка замуж не выйдет, ей одной никогда не родить. Решила рожать, пока живы мои родители, не дадут пропасть». «Моя жизнь была бессмысленна. Родителям я не нужна, у друзей свои семьи, свои проблемы. Так ради чего я дышу, ради чего я работаю? Пусть мое существование будет хоть кому-нибудь нужно». «Надеялась, что моя беременность удержит любимого рядом со мной. Не удержала…» «…Я детдомовская. Мне необходим хоть кто-то родной в этом мире». «…Много лет с мужем мечтали о ребенке. Лечилась от бесплодия. Семья распалась оттого, что я не могла родить. Поэтому неожиданная беременность от случайной связи была для меня просто подарком небес». «…Убивать — грех. Нет, я не верующая. У нас вообще нерелигиозная семья, но убивать — грех. Я не планировала рожать, и в мыслях не было! Раз так получилось, мой ребеночек будет жить». «…Я всю жизнь люблю только этого человека. Ему же не дано было полюбить меня. Когда я забеременела, передо мной даже вопрос не стоял — только рожать. К счастью, отец ребенка не противился. Мы расстались и, наверно, никогда больше не увидимся. У моего ребенка лицо моего любимого, его глаза и даже мимика. Нет матери, счастливей меня. Нет ребенка прекрасней моего».