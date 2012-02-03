Автор: Татьяна Готлиб. Психолог, преподаватель Московского психолого - педагогического института и Высшей школы психологии.

В течение многих лет я занимаюсь семейным консультированием, и мне часто приходится слышать от моих клиенток вопрос: "Можно ли изменить мужа и как это сделать?" Психологи не любят давать однозначных ответов - ведь многое зависит от конкретной ситуации и от того, кто задает вопрос, какова его мотивация. Одно дело, если муж начал пить или необоснованно груб с женой и ребенком, другое - если жену раздражает, что он читает газету вместо того, чтобы пропылесосить. Но и в этом, последнем, случае мне понятна неудовлетворенность женщины, ее разочарование, желание что-то изменить в своей семейной жизни. За этой, на первый взгляд, пустяковой жалобой, может скрываться потребность в эмоциональном контакте, ощущение растущей дистанции между нею и мужем и даже страх одиночества.

В чем он виноват?

Что же делает женщина со своими страхами и обидами? Часто она начинает обвинять мужа, злиться, устраивать сцены, обсуждать с подругами или матерью его "преступления", а потом приходит к психологу за защитой: "Скажите ему, чтобы он …" Такая жена чувствует себя беспомощной и растерянной, ее эмоциональные проблемы разрастаются как снежный ком. Если сначала ее сердило, что муж поздно приходит с работы, утыкается в компьютер или телевизор и не интересуется, как прошел ее день, то теперь ей кажется, что он безразличен к ребенку, плохо относится к ее маме и т.п. Её начинает раздражать то, что он курит на кухне, разбрасывает свои вещи и даже то, как он выдавливает зубную пасту из тюбика. Список претензий растет, и женщина чувствует себя все более несчастной. Ей кажется, что спасение в том, чтобы муж изменился - стал внимательным и аккуратным, не играл в компьютер и не курил, дарил цветы и ходил на родительские собрания в школу. Чем больше она думает об этом, подчас теряя чувство реальности, тем болезненнее реагирует на "прегрешения" супруга. Она постоянно сравнивает его с идеальным образом, нарисованным ее воображением, и его недостатки на этом фоне становятся все заметнее. Бедная женщина сама загоняет себя в тупик, порой разрушая в принципе вполне жизнеспособный союз.

Быть и казаться

Существует несколько распространенных ошибок восприятия другого человека. Помните евангельскую притчу про человека, который видел соломинку в глазу ближнего, а в своем глазу бревна не замечал? Часто люди, не желая принимать какие-то свои недостатки, отрицая их в себе, склонны приписывать эти качества другому.

Обратите внимание, как скупой обвиняет в скупости соседа, а нечистый на руку всех вокруг подозревает в воровстве. В народе говорят: "Он меряет по себе", в психологии это называется механизмом проекции - человек проецирует на другого свои собственные свойства и желания. Описанные выше случаи являются примерами негативной проекции, но переноситься могут и положительные качества.

Так, честный, открытый человек может оказаться излишне доверчивым, считая окружающих такими же, как он сам. Этот психологический механизм работает и во взаимоотношениях супружеской пары. Когда влюбленные начинают встречаться, на первый план выступает положительная проекция, и они видят друг в друге лучшие качества, проще говоря, видят то, что хотят. При этом они игнорируют те сигналы, которые могут вывести их из состояния блаженства. Девушка ругается с мамой, которая указывает ей на недостатки жениха. Дым его сигареты для нее приятней аромата роз, и она обожает часами просиживать с ним за компьютером. Для нее не проблема, что он не стремится к карьере, не умеет чинить утюг и забывает почистить зубы. Она не обращает внимания на эти "мелочи", она хочет быть рядом с ним.

Никто еще не объяснил, что такое влюбленность, влечение, желание. Но именно эти загадочные чувства способствуют сближению и соединению двоих людей. Возникает тот необходимый флер, который позволяет не замечать недостатков и минусов или обладает силой превращать их в плюсы. Если видеть все ясно и критично, как каплю воды под микроскопом - со всеми бактериями, вряд ли сохранится желание быть вместе. Однако позже нарастание материальных или жилищных проблем, связанных с рождением ребенка, приводит к ухудшению взаимоотношений. И тогда вступает в силу негативная проекция, и мы начинаем видеть в партнере все больше плохого и все меньше хорошего.

Это такое же заблуждение, как безоговорочно положительное восприятие возлюбленного в начале романа. Вдобавок мы чувствуем себя обманутыми, но не признаем, что обманывались сами, а вместо этого обвиняем партнера. Утрата иллюзий - естественный процесс, столь же необходимый для развития отношений, как их появление в начале. Важно правильно пройти этот кризисный период, научиться видеть человека таким, каков он есть на самом деле, без искажений, свойственных нашему восприятию, понять и принять его. Вспоминается высказывание одного молодого человека: "Когда мне было 7 лет, мой папа был умнейшим человеком, когда мне исполнилось 14, он катастрофически поглупел, в 21 год я заметил, что он опять стал умнеть". Понятно, что отец этого юноши не менялся - менялось отношение сына к нему.

Не хочу быть наседкой!

Давайте проанализируем, как и почему меняется отношение женщины к мужу? Как она "доходит до жизни такой", что ей хочется переделать человека, который раньше ее вроде бы вполне устраивал? При этом я сразу хочу оговориться, что вовсе не считаю, что все проблемы только в ее голове - они могут быть объективными. Просто еще раз напоминаю о фильтрах нашего восприятия ситуации, о тех розовых или черных очках, через которые мы смотрим.

Часто встречается жалоба на недостаток внимания со стороны мужа. Жена вынуждена сидеть дома с ребенком, ей не хватает впечатлений, общения, информации, возможности "показать себя". А муж не понимает ее, мало бывает дома, приходит и смотрит телевизор. Стороннему наблюдателю понятен "конфликт мотивов": жена хочет поговорить, муж, уставший от целого дня разговоров, хочет, чтобы его оставили в покое.

Для жены муж - носитель того динамичного внешнего мира, от которого она чувствует себя отлученной. А для мужа дом и жена - то гнездышко, теплое и уютное, куда хочется по-детски забиться и забыть про этот напряженный и утомительный внешний мир. В принципе такое положение дел точно соответствует традиционным социально-сексуальным ролям мужчины и женщины и не должен вызывать конфликтов - если бы мы жили в традиционной культуре.

Но мы живем в культуре и в такое время, когда у женщин все слабее "инстинкт наседки" и все сильнее стремление к свободе, самореализации, успеху. Ей не хочется быть "гнездышком", ей самой хочется летать. Не каждая женщина способна мириться со своим положением, поэтому в ход идут бессознательные психологические защиты, ситуация "переворачивается" и вместо "я плохая" получается "муж плохой". А дальше следуют претензии и обвинения.

Установки при общении

В межличностных отношениях можно выделить несколько установок, исходя из которых люди общаются. Наиболее конструктивная: "Я хороший и ты хороший", - когда человек уверен в себе и уважает партнера. Это общение на равных, "глаза в глаза". Другая позиция: "Ты хороший, а я плохой", - это общение снизу вверх, когда один из партнеров чувствует себя слабым, некомпетентным и признает явное преимущество другого. Часто эта установка формируется еще в детские годы, и человек привычно ощущает себя несостоятельным. Иногда это очень удобная позиция: "ты умный, ты сильный, ты знаешь, как надо, вот и молодец, делай все сам, бери на себя ответственность, а я - человек маленький, я со стороны посмотрю". Такой манипулятор может годами виснуть на других и ныть, что он ничего не может, не умеет, что он самый несчастный, предоставляя "счастливчикам" возможность устраивать его жизнь. Но эта же установка может возникнуть и у активного, обычно уверенного в себе человека ситуационно: как реакция на стресс, на неудачу, а также при длительном взаимодействии с давящим авторитарным партнером.

Есть люди, склонные самоутверждаться за счет других. Такой человек не может ощущать себя на высоте, не унижая других. Ему свойственно считать себя всегда хорошим, а окружающих, как правило, плохими. Однако бывает, что эту позицию человек занимает из соображений самозащиты или защиты своей самооценки - как в вышеописанном случае с потерявшей в себе уверенность женой. Это поведение из серии: "Лучшая защита - нападение".

Женщина начинает испытывать недовольство мужем и обвинять его, чтобы заглушить чувство собственной несостоятельности, ведь если честно заглянуть в себя, то может быть больно и неприятно. Лучше прочитать очередной женский роман или посмотреть мелодраму, а потом фантазировать о том, как переделать мужа, чтобы он был такой же, как Боб или Чак, - страстный и заботливый, щедрый и остроумный. Вы возмутитесь и скажете: "При чем здесь женские романы, да я их в руки не беру! И проблемы у меня совсем другие. Вот у моей подруги муж замечательный - с работы несется домой, по выходным они выезжают на природу или ходят в театр, в гости, он даже по магазинам с ней ходит. А я все одна, все сама - зачем тогда замуж выходить?"

"Красота в глазах смотрящего"

Здесь нас опять поджидает ловушка "фильтра восприятия": мы вспоминаем Марину, у которой такой классный муж, и напрочь забываем про бедную Надю, у которой муж совсем не классный. Да и у Марины, в сущности, все не так уж гладко - муж у нее лапочка, а денег вечно нет. Видно, это непросто - проводить с женой много времени и при этом хорошо зарабатывать. Но Марина не любит говорить о неприятностях, постоянно его расхваливает. А может быть, она так сама себя уговаривает, что у нее все в порядке? Великое дело - самовнушение. Скажи другим 10 раз подряд, что ремонт сделали ужасно и начнешь замечать каждую морщинку на обоях, каждое пятнышко. А похвастайся, какая красота в квартире и живешь да радуешься, все тебе завидуют и просят телефончик мастеров.

Может быть и с мужем так же? Своей оценкой ситуации или человека, своими ожиданиями мы во многом программируем развитие событий, поведение партнера. Например, если долго в жалобах окружающим и в ссорах с мужем "доказывать", что он вами пренебрегает, то в какой-то момент это станет реальностью. И, наоборот, если мы верим в другого человека, видим его лучшие стороны - он к нам этими сторонами и поворачивается. Может быть, в период жениховства ваш любимый был таким хорошим именно потому, что вы на него так смотрели?

Изменитесь сами!

Прежде чем пытаться решить эту проблему, стоит задать себе вопрос и честно на него ответить: если у мужа столько недостатков, хочу ли я с ним дальше жить под одной крышей? Если ответ утвердительный, то следует учесть, что потребуются немалые усилия для работы над собой (но не над мужем!), чтобы сохранить семью.

Попробуйте не зацикливаться на "соломинке в глазу ближнего", не думать и не говорить об этом без конца, посмотреть без черных очков на родного мужа. Отделите главное от несущественного, и, возможно, многие ваши претензии покажутся вам смешными и мелкими - стоит ли портить из-за этого жизнь? Ведь ваша цель - быть счастливой молодой женщиной, а не превращаться в зануду.

Подумайте, как расширить круг удовольствий, которые вы с ним можете получать вместе. Чтобы вам обоим было хорошо, чтобы вы радовались друг другу. Попытайтесь настроиться на мужа, "влезть в его шкуру", почувствовать его заботы и тревоги, присоединиться к его желаниям, не навязывая ему своих. Призовите в помощники свои чувства, свою интуицию. Не позволяйте заглушать их шумом и треском сиюминутных эмоций, обид, раздражения, чужого влияния.

Ориентируйтесь на реальность, а не на фантазии, не загоняйте своего мужа в вымышленный образ, дайте ему быть самим собой. Попробуйте познать, почувствовать и, может быть, полюбить заново, без иллюзий и самообмана, своего спутника жизни.