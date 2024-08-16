Для детей любые изменения в привычной жизни являются стрессом. Пойти в школу или в детский сад, даже не впервые, а просто после летнего перерыва - это снова привыкать к новому.

Однако жить постоянно в одних и тех же условиях невозможно. Значит, нужно помочь детям адаптироваться к изменениям. Просто с пониманием отнестись к тому, что ребёнку может быть трудно.

Почему детям трудно принять изменения

Наши дети ежедневно сталкиваются с новой информацией, которую необходимо обработать (обдумать) и усвоить. Каждая новая ситуация требует времени, но именно его категорически не хватает. Новые места, люди, условия – все это стрессовые факторы. Неудивительно, что детям комфортнее в знакомой ситуации среди близких людей и знакомых вещей.

Стресс от изменений объясняется психологическими особенностями детей:

Дети любят установленный порядок. Речь идет о привычных ребенку вещах: своей комнате, питании, обстановке, окружении. Удовлетворяя тягу к постоянному исследованию, познавательный интерес и подчиняясь необходимости знакомства с окружающими людьми и обстоятельствами, ребёнок возвращается в привычную обстановку, которая является местом спокойным для усвоения нового. Ребенку не приходится думать о своей безопасности, думать о последствиях или волноваться, здесь мозг отключается от напряжения.

Каждый родитель замечал, как крепко спит ребенок в своей кровати после длительного путешествия, как прижимается к маме во время беседы с незнакомыми людьми. Мамы – невеликие повара, но в детском саду большинство детей заявляют, что дома еда вкуснее. Все дело в привычном порядке, который для ребенка лучше и комфортнее, так как создает ощущение безопасности.

Маленьким детям нужен посредник. С момента зачатия ребенок питается и дышит благодаря маме. Рождается человек абсолютно беспомощным, живет и развивается он благодаря родителям. Любую информацию он получает от близких людей. При этом информация оценивается: хорошо, плохо, опасно, вкусно. В новой ситуации ребенку также нужен посредник: тот, кто расскажет, направит, поможет, подскажет.

Вы не раз видели, что играя с другими детьми, ребенок периодически осматривается, ищет взглядом родителей. Есть контакт? – Отлично!

«Мам?..», - это фраза малыша столкнувшегося с чем-то необычным. В этом простом обращении несколько вопросов: что это, нужно ли этого бояться, как к этому относиться. Ребенку еще не страшно, ему непонятно, а значит, нужен тот, кто все расставит на свои места.

Детская независимость основывается на зависимости. Для движения вперед, развития и освоения всего нового ребенку нужно время. «Переваривание» новой информации должно происходить в абсолютном спокойствии и комфортных условиях. Другими словами, развитие ребенка зависит не только от новых знаний и умений, которые мы ему обеспечиваем, но и от возможности отдыха и спокойного усвоения. Появляется парадокс: развитие ребенка, формирование его как личности зависит одновременно от выхода из зоны комфорта и возвращения в эти комфортные условия.

Знакомая ситуация, когда дети отказываются обсуждать важные вопросы в чужом месте: «Давай поговорим дома». Дома легче отдыхать от трудных ситуаций, легче думать и принимать решения. Чтобы добиваться успехов, детям нужна привычная обстановка для восстановления сил и принятия правильных решений.

Перемены – стрессовые ситуации в жизни ребенка

Кажется, что жизнь наших детей протекает в абсолютно комфортных условиях, и стрессу просто нет места. Однако это не так.

Вот несколько самых распространенных изменений в жизни ребенка, способных вызвать стресс:

Рождение братика или сестренки. Ребенок испытывает стресс по поводу уменьшения количества внимания со стороны родителей, сокращения личного пространства, изменения правил жизни дома, перестройки отношений в семье.

Переезд на другое место жительства. Все начинается заново: друзья, детская площадка, детский сад (школа), уличные перекрестки. Все было знакомым и не требовало напряжения, а теперь приходится запоминать, осматриваться, знакомиться. Даже если условия жизни стали намного лучше, для привыкания к ним нужно время.

Поступление в детский сад, школу или их смена. В корне меняется уклад жизни ребенка, в который включается новый режим, новые правила, новая зона ответственности. Добавляем необходимость подчинения новым взрослым, взаимодействия со сверстниками, появления новой пищи. Все изменения наступают одновременно, и ребенку сложно адаптироваться сразу ко всему.

Болезнь ребенка. Привычный уклад в корне меняется и обременяется плохим самочувствием. Обидно, что посредник (взрослый) не решает сразу эту ситуацию, а приходится терпеть лечение, ограничение движения и общения. Болезнь школьника усугубляется необходимостью дополнительных занятий. Ребенок страдает во всем: сначала ему было больно и плохо, потом стало легче, но не разрешают гулять и играть, а заставляют много заниматься. Ребенок страдает и физически, и психологически.

Развод родителей. Увы, но случается так, что самые близкие для ребенка люди расходятся. Ребенку приходится не только смиряться с этой ситуацией, но и менять свое отношение к обоим родителям, свой образ жизни, а иногда и местожительства.

Болезнь (смерть) родителя. Ребенок привыкает, что смысл жизни семьи в нем. Смена приоритетов в семье увеличивает его обязанности и ответственность, а также заставляет переживать уменьшение внимания к нему. Иногда это задевает материальное благополучие. Уклад жизни и правила поведения в доме также меняются с учетом потребностей других членов семьи.

К переменам можно отнести смену воспитателя или учителя, приезд или отъезд члена семьи (бабушки, старшего брата), смену няни или опекуна, выход родителя на работу и др.

Жизнь человека всегда сопровождают перемены. Иногда приятные, а иногда не очень. Но в любом случае изменения требуют привыкания.

Признаки детской дезадаптации к изменениям

Для привыкания к новым условиям нужно время. Процесс адаптации не всегда протекает гладко. О дезадаптации ребенка нам скажут следующие признаки:

Тревожность: постоянная напряженность, страх, плаксивость, негативные эмоциональные реакции по каждому поводу.

Замкнутость, стремление к одиночеству, особенно если раньше за ребенком этого не наблюдалось.

Рассеянность, забывчивость, несобранность.

Болезненность, которая возникает на психосоматическом уровне.

Резкое снижение успеваемости.

Утрата интереса к любимым занятиям или, напротив, полное погружение в определенный вид деятельности.

Агрессивное поведение.

Раздражительность.

Если вы заметили хотя бы часть этих признаков у своего ребенка, то не ждите, что все само образуется. Вашему ребенку нужна помощь. Начните прямо сейчас.

Как помочь ребенку адаптироваться

Любые изменения, даже самые приятные, всегда сопровождаются переменами в жизненных условиях. А здесь теряется фактор привычности, который дает нашей нервной системе возможность восстанавливаться.

Детская психика способна адаптироваться без последствий, если только ребенку помогут взрослые.

Прежде всего нужно признать риск стресса для ребенка при любом изменении условий его жизни. Понаблюдайте за поведением ребенка. При наличии признаков дезадаптации, окажите ему поддержку.

1. Разговаривайте с ребенком. Обсуждайте события дня, эмоции, переживания. Используйте метод активного слушания, чтобы вывести ребенка на разговор.

2. С маленькими детьми используйте методы вывода отрицательных эмоций: мешочки-кричалки, подушки-поплакушки, уголки настроения.

3. Предлагайте общие занятия, насыщенные положительными эмоциями: прогулки, аттракционы, путешествия, игры. Ваш ребенок должен ощутить близость.

4. Проявляйте заботу о малыше. Балуйте детей приятными сюрпризами. Мелкие знаки внимания помогут растопить озлобленность и обиду.

5. Позволяйте ребенку плакать, если в этом есть необходимость. Отрицательные эмоции должны выйти, а стресс уходит вместе со слезами. Кстати, после слез и истерик легче завести спокойный разговор.

6. Мечтайте и планируйте будущее, но не давайте невыполнимых обещаний.

Если изменения в жизни ребенка неизбежны, то готовьтесь к ним заранее: рассказ, беседа, просмотр видео, знакомство с будущим учителем или воспитателем, экскурсии. В этом случае будет можно напомнить ребенку: мы это уже видели, тебе это знакомо, это ты знал. Сделайте ребенка осведомленным в том, что его ждет, и тогда процесс адаптации к переменам пройдет легче.

И еще: демонстрируйте уверенность в себе и веру в ребенка. Ребенок усвоит, что мама уверенно встречает изменения в жизни и со временем будет сам демонстрировать уверенное поведение.