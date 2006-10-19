Кризис? Кризис! Кризис…

«Опять кризис!», скажете вы. «Да сколько ж можно!»

Угу. Опять. И их еще будет ой, как много! И это не оправдание для безобразного поведения ребенка, а лишь предостережение родителям: «Внимание! Пора менять тактику!»

В полтора года ребенок проверяет границы дозволенного, в три - учится манипулировать миром, в 7 пытается «захватить власть в стае» И вот тут главное, чтобы Акела не промахнулся . Акела – это ты, родитель.

Итак, если вашему ребенку от 5 до 8 лет и вы наблюдаете в его поведении хотя бы одно из нижеперечисленных изменений (именно изменений, а не присущих ребенку всегда примеров поведения), то, скорее всего, кризис « в разгаре».

Негативные признаки:

Потеря непосредственности. Появляется способность к произвольной (сознательной) регуляции поведения. Ребенок теперь «играет на публику», он думает, как его поведение воспримут окружающие, размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свои переживания и колебания, пытается не показать другим, что ему плохо, лицемерит.

Манерничанье и кривляние – еще одно «негативное» проявление кризиса. Ребенок что-то из себя строит, кривляется, появляется потребность шутить, смешить. Многие родители отмечают, что поведение ребенка становится искусственно натянутым, манерным, нелепым, демонстративным.

Отказ от выполнения просьбы родителей. Ребенок либо «не слышит» обращенную к нему просьбу, либо слышит, соглашается, но впоследствии «саботирует» ее выполнение, либо открыто заявляет о своем нежелании ее выполнять, вступает в длительные споры, приводит множество доводов, почему это не надо, нельзя, или невозможно выполнить. Может даже устроить скандал.

Отсрочка выполнения просьбы родителей. Ребенок все же выполняет то, о чем его просили родители, но время для выполнения выбирает сам: «когда мне будет удобно», «когда я закончу СВОИ дела». Тем самым ребенок как бы подчеркивает свою взрослость и самостоятельность. Кстати, и «отказ», и «отсрочка», так же, как и «неприятие правил», описанное ниже, проявляются лишь по отношению к просьбам БЛИЗКИХ людей (сначала бабушек, дедушек, старших сестер и братьев, а потом родителей) и касаются УСТОЯВШИХСЯ моментов (как правило, режима, традиций, обязанностей).

Неприятие правил, опять же, установленных близкими взрослыми. Если раньше ребенок спокойно шел в 9 часов спать, то теперь он будет долго сопротивляться. Если раньше он мыл руки перед едой, то теперь пойдет на обман, только бы не мыть. Но в то же время, правила, устанавливаемые в школе или детском садике, ребенок воспринимает «на ура». И попробуйте усомниться в их адекватности. Ребенок будет защищать их вплоть до скандала. Дети «в кризисе» любят заводить свои правила, особенно для других, неукоснительно следят за их выполнением, нудно напоминают и контролируют.

Занудство. Типичное проявление кризиса. Упаси Вас Бог пообещать что-то ребенку и не выполнить: запилит. А если ребенок решил, что семья должна, скажем, по очереди, мыть пол в квартире, он будет еще долго про это помнить… Только вот странность: про свою очередь он может забыть, как только самостоятельное мытье пола перестанет быть для него признаком взрослости. Ребенок подмечает мелкие неточности в разговоре, методично исправляет неправильные ударения, настаивает на дословном воспроизведении с детства знакомых сказок…

Упрямство. Ребенок настаивает на своем не потому, что ему действительно хочется чего-то, а потому, что он уже высказал свое желание.

Показная взрослость. Поведение ребенка напоминает поведение взрослого: он проявляет немалую ответственность, стремится заботиться о членах семьи, выступает с инициативой помочь.

Это не может не радовать, но… Все это, к сожалению, напоказ. Ребенок не стремится БЫТЬ взрослым, самостоятельным, независимым, ответственным. Ребенок хочет лишь КАЗАТЬСЯ таким.

Пока мама восторгается: «Какая ты у меня большая, доча, САМА взялась вымыть посуду!», а папа хвалит сына за неумело починенную табуретку, дети видят, что их воспринимают, как взрослых. Но как только мытье посуды переходит в разряд ежедневных обязанностей – все. Взрослость на этом заканчивается. Если все же выполнение «взрослых» обязанностей закрепляется, то возникает самостоятельность.

Изменение самооценки. У всех дошколят самооценка, как правило, завышена. И уровень самооценки не расходится в уровнем притязаний, т.е совпадает образ себя «какой я есть» и «каким я хотел бы быть». К семи годам различия между Я-реальным и Я-идеальным становятся все более существенными. Самооценка становится все более адекватной, а уровень притязаний так и остается высоким.

Реакция на критику. Имеются в виду неадекватные реакции. Ребенок ждет похвалы, а получает реальную оценку с критикой, обижается, заявляет, что родители «ничего в этом не понимают!».

Негативные изменения в поведении ребенка не менее важны для развития личности, чем нейтральные и позитивные. Поэтому их не следует бояться. Нужно о них помнить, понимать механизм их возникновения и правильно реагировать.

Нейтральные признаки:

Внимание к своему внешнему виду . Часто возникают споры об одежде. Выбирается та одежда, которая позволяет ребенку выглядеть в своих глазах взрослее, «школьником».

Рассудительность. Копируя взрослых, ребенок начинает вести долгие дискуссии, строить логические рассуждения, приводить аргументы.

У ребенка появляется внутренняя жизнь. Внешние события, ситуации, отношения своеобразно преломляются в сознании, и внутренний мир складывается в зависимости от логики чувств ребенка, его уровня притязаний, ожиданий и т.д. Скажем, одна и та же отметка, полученная на уроке разными детьми, вызовет у них совершенно разный эмоциональный отклик: “четверка” для одного — это успех, для другого — неудача. В свою очередь, внутренняя жизнь влияет на поведение. Возникновение внутренней жизни - чрезвычайно важный факт, теперь ориентация поведения будет осуществляться в соответствии с этой внутренней жизнью.

Положительные проявления:

Самостоятельность. То, что рождается из показной взрослости при положительном разрешении кризиса.

Самостоятельные занятия. Такие как вязание, шитье, конструирование. Эти занятия постепенно замещают игру, а результаты демонстрируются родителям в ожидании похвалы. Характерно, что ранее привычные занятия, например, рисование, вызывают резкое неприятие и отказ.

Вообще, можно заметить, что негативную реакцию ребенка вызывают привычные, обыденные занятия и действия, а все новое принимается «на ура».

Интерес к общим вопросам. Дети начинают интересоваться «взрослыми» темами – политикой, жизнью во Вселенной, эволюцией, культурой своей и других стран.

Интерес к школе и формирование Внутренней Позиции Школьника. Ребенок начинает интересоваться всем, что связано со школой. Сначала ребенок начинает мечтать о школе: она привлекает малыша внешними аксессуарами, принадлежностью к взрослому миру. И только на последнем этапе возникает собственно внутренняя позиция школьника: интерес к учебным предметам, учебной деятельности, поиску информации, изучению… Некоторые психологи считают, что этого этапа дети достигают лишь к концу восьмого года жизни («Развитие личности ребенка от пяти до семи». Екатеринбург, «У-Фактория» 2005 г. С. 77) Именно внутренняя позиция школьника помогает маленькому ученику преодолевать превратности школьной жизни, выполнять новые обязанности. Это особенно важно на первых этапах школьного обучения, когда осваиваемый ребенком учебный материал однообразен и не слишком интересен.

Что происходит у ребенка в голове?

Каждый возрастной кризис – это выход на новый этап развития, открытие ребенком нового представления о «взрослости».

Данный возраст является периодом интенсивного развития познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления). Они становятся более осознанными и произвольными. Ребёнок начинает учиться ими управлять. Но полноценно научится он этому лишь приблизительно к 12 годам.

Для того, чтобы овладеть новыми способностями, ребенку нужно попробовать применить их в разных ситуациях. Например, познавательная способность обнаруживается в пространных рассуждениях ребенка, в попытках логически обосновать и объяснить свое поведение (пререкания, споры, занудство, рассуждения).

Несмотря на споры с родителями, непослушание, ребенку очень важно их мнение, оценка. Ему как всегда необходима эмоциональная поддержка, чувство стабильности, защищенности. Но отношение ребенка к родителям все же переходит на другой уровень. Теперь родитель – это источник правил, которые вызывают протесты ребенка. Это эксперт, оценивающий результаты труда ребенка. Это образец для копирования «взрослого поведения» и в то же время объект для демонстрации этой взрослости.

Как вести себя родителям?

Привычные воспитательные меры уже не оказывают ожидаемого эффекта?

В этот период самое время родителям немного поменять тактику общения с ребенком. Базовая потребность ребенка 5-7 лет – уважение. Любой старший дошкольник или младший школьник высказывает претензию на уважение, на отношение к нему как ко взрослому, на признание его суверенитета. Если потребность в уважении не будет удовлетворена, то невозможно будет строить отношения с этим человеком на основе понимания. Но ни в коем случае не нужно опускаться до уровня семилетнего ребенка и становиться этаким «дружком». «Уважаемым старшим другом» - другое дело. Ребенок должен понимать, что в семье по прежнему главные – родители (это дает ему чувство уверенности, устойчивости).

Но главенство это строится не на авторитаризме, а на авторитете. Авторитаризм держится на страхе. Авторитет зарабатывается умением уважать, выслушивать, понимать своего ребенка, идти навстречу, где-то уступать, где-то настаивать на своем. С семилетним ребенком нужно вести себя почти как со взрослым. Дайте ему больший простор для самостоятельности. Но не в качестве «шубы с барского плеча», а в виде поощрения. Ведь взрослого никто просто так не пустит за руль? Он сначала должен сдать на права. Вот и с ребенком. Хочешь пойти гулять СЕЙЧАС? А ты уверен, что это возможно?

Первая реакция взрослого при непослушании – сказать громче, жестче, наказать. Но именно такая реакция ведет к невоспитуемости, еще большему упрямству, хитрости. Помните, что ребенок не стремится разрушить отношения с вами. Он просто ведет себя так, как в его представлении, должен вести себя взрослый. Ему просто необходимо «зеркало» – ваша реакция на его новое поведение.

В этот период одинаково опасны как гиперопека, когда ребенку и шагу не дают ступить самостоятельно, так и гипоопека, попустительство. В первом случае у ребенка не развиваются такие важные качества, как самостоятельность, инициативность, ответственность. Говоря же о попустительстве, следует помнить, что «пробуя» новое поведение и получая ответ взрослого, ребенок тем самым выстраивает новые границы дозволенного, новую картину мира. Не видя же обратной реакции со стороны взрослого, ребенок не может установить четкой границы, теряется уверенность в устойчивости и надежности мира.

Задача взрослого здесь - искать компромисс, не идти целиком на поводу у ребенка и не подавлять его.

Известный российский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер приводит несколько правил, помогающих наладить отношения с ребенком:

1. Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не просит о помощи. Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в порядке. Ты справишься».

2. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему.

3. Позволяйте ребенку встречаться с отрицательными последствиями его действий (или бездействия).

В случае игнорирования вашей просьбы ребенком лучше подойти к нему, обнять, обратиться по имени, постараться привлечь его внимание. Обращение не должно быть безличным.

Одно из важных правил воспитания – получение новых прав сопряжено с появлением новых обязанностей и наоборот.

Другой необходимый принцип: в жизни ребенка ДОЛЖНЫ БЫТЬ правила и ограничения. Но их не должно быть слишком много и они должны быть гибкими.

Ю. Б. Гиппенрейтер предлагает использовать 4 цветовые зоны для обозначение поведения ребенка:

Зеленая зона – то, что разрешено делать ребенку по его усмотрению и желанию

Желтая зона – ребенок может решать сам, но при соблюдении некоторых правил.

Оранжевая зона – действия ребенка, которые родители в общем-то не приветствуют, но в особых обстоятельствах допускают.

Красная зона – категорические «нельзя»

В 5-8 лет зеленая зона должна постепенно расширяться.

Конструктивный диалог – еще одно средство сохранения мира в семье. Дайте ребенку возможность высказать и аргументировать свое мнение, покажите, что вы все услышали и поняли. Расскажите ребенку, что ваше решение принято с учетом его аргументов. Причем это вовсе не обязывает вас идти на поводу у ребенка. Ваше «нет» может остаться непреклонным, но уважение к ребенку будет проявлено.

Почаще давайте ребенку почувствовать его самостоятельность и «взрослость». Давайте детям возможность позаботиться о вас.

