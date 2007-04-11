Ребята, давайте жить дружно!

http://www.nanya.ru/

Дошколенку, как правило, недостаточно общества мамы с папой. В возрасте 5-7 лет у детей сильнее, чем когда-либо проявляется потребность в общении со сверстниками. Но, первые попытки завести друзей, зачастую оказываются неудачными, вызывают массу проблем не только у детей, но и у их родителей.

Ссоры и драки - это естественный этап, через который проходят все дети. Причиной всему, так называемый, возрастной эгоизм. В этом возрасте ребенок относится к сверстникам, как к себе подобным, с которыми можно весело провести время. Но в то же время, он еще не умеет прислушиваться к мнению других детей. Для 5-ти летнего ребенка существует только собственное «Я», а других малышей он воспринимает, не как самостоятельных личностей, а как источник удовлетворения своих потребностей - поиграть, побегать. Ребенок просто не понимает, что у других детей тоже могут быть собственные желания. Он привык диктовать свои условия и не брать в расчет то, что хотят окружающие. В этом возрасте детям трудно находить компромисс и любое расхождение взглядов (не поделили игрушку, не смогли договориться во что играть) приводит к ссоре. Если вместе собирается несколько 5-6 летних детей - игра заканчивается дракой.

При первых признаках зарождающейся ссоры не стоит кидаться наводить порядок. Еще хуже, если в детское многоголосье ворвется ваш рассерженный крик: «Сейчас же перестаньте. Я вас всех накажу!». В этом случае малыши будут справедливо считать, что сила - единственный способ погасить ссору. Предоставьте детям возможность самостоятельно решать свои конфликты. В крайнем случае, можно ограничиться фразой «Мне не нравиться, когда в квартире так шумят». Ну, а если вы все-таки решили вмешаться в конфликт, дайте высказаться всем детям, а не только тому, кого считаете правым. Наиболее распространенная ошибка - встать на сторону одного из детей, неважно своего сына или кого-то из его друзей.

Причем совершенно необязательно, чтобы вам нравились друзья вашего ребенка. Это его друзья, а не ваши. Не стоит навязывать ребенку собственное мнение с кем дружить, а с кем нет. Уважайте его выбор. Вместо того, чтобы запрещать сыну дружить с «плохишами», поинтересуйтесь, почему он дружит именно с этими ребятами. Так вы, во-первых, узнаете какие качества ваш ребенок больше всего ценит в других людях, а во-вторых, сохраните доверительные отношения с ребенком. Если малыш поймет, что вы уважаете его выбор, он, принимая важные решения, не побоится спросить у вас совета. Ваша задача не навязывать ребенку собственные представления о том, что такое хорошо или что такое плохо, а помочь ему самому научиться в этом разбираться.

Кстати сказать, скорее всего, ребенка привлекают не «плохие» мальчики, а те, которые выделяется на общем фоне.

В 6-7 лет ребенку трудно отделить себя от коллектива. Принцип этого возраста: «Куда все, туда и я». Причем малышу совершенно неважно хорошему или плохому примеру для подражания он следует. Кроме того, из всего коллектива ребенок выделяет нескольких детей, которым старается подражать. В этом возрасте лидер в группе детского сада, на площадке гораздо больший авторитет, чем мама или воспитательница. Но не стоит расценивать такое поведение ребенка, как полное отсутствие своего «я». В 6-7 лет малышу очень важно, чтобы коллектив его принял и не игнорировал.

Что вы можете сделать, чтобы принцип «куда все туда и я» не прижился? Научите ребенка анализировать свои и чужие поступки. Только научившись оценивать поведение других людей, чадо сможет определить, хорошо или плохо они поступают, стоит ли следовать такому примеру. Ребенок должен понимать, что по любому поводу у него, как ни крути, но все равно есть собственное мнение. А если оно есть, то почему надо слушать Машу или Дашу? Задача родителей состоит в том, чтобы сформировать у ребенка адекватную самооценку. Только смелый и уверенный в себе человек не побоится открыто высказывать мнение отличное от мнения большинства.

Щедрость и дружелюбие в этом возрасте - замечательные качества личности. Причины такого поведения младших школьников - низкая самооценка и проблемы с общением. В этом возрасте межличностное общение выдвигается у детей на первый план. Отношение сверстников к ребенку сильно влияет на самооценку. Задаривая товарищей, приглашая их постоянно в гости, ребенок пытается восполнить недостаток внимания к себе со стороны других детей, которым он ничем, кроме своих игрушек, не интересен. Надо сказать, что в семь лет подобный «авторитет» имеет силу. Но в будущем ребенок станет заложником такого взаимодействия с окружающими, и проблемы с коммуникацией усугубятся.

Что делать? Во-первых, поискать в собственном отношении к ребенку причину его неуверенности в себе. Как правило, детям с таким типом поведения в семье уделяют недостаточно внимания, несерьезно относятся к его успехам и детским достижениям. Во вторых, необходимо понять, чем любит заниматься малыш и что получается у него лучше всего. Попросите педагога в саду или школе ненавязчиво донести это до других детей. Так можно повысить статус ребенка в коллективе. В-третьих, если в школе, которую посещает мальчик, есть психолог, расскажите о проблеме ему. Существуют специальные методы, позволяющие оценить социальный статус ребенка, выявить причины его поведения и исправить ситуацию.

Другой причиной чрезмерной щедрости семилетки может быть инфантилизм - несоответствие психологического возраста биологическому. Это более серьезное нарушение, обычно сопровождающее задержку психического развития.

Очень редко бывает, что шестилетки перестают дружить «просто так». Для этого всегда есть причина, пусть даже самая нелепая. Поэтому, чтобы защитить психику впечатлительной малышки, нужно научить девочку эту самую причину отыскивать. Если проблема в ней - попытаться исправить ситуацию, если нет - принять все как есть. При этом не забывайте объяснять девочке цену настоящей дружбе.

Для того, чтобы научить ребенка понимать ситуацию и справляться с собственными чувствами, поиграйте с ним в сюжетно-ролевую игру. Сначала сами превратитесь в обидчика, а потом поменяйтесь ролями. Так девочка сможет проговаривать проблему, что само по себе полезно, и учиться реагировать на происходящее со стороны. Самое главное: не вмешивайтесь в конфликты детей. Иначе вы окажете своему ребенку медвежью услугу. В его жизни возникнет много подобных ситуаций, а вас не будет рядом. Малыш должен быть готовым «не пропустить удар».

Анастасия Кузнецова, Ирина Зудина, психологи

