Такие разные мамы: стили воспитания

С легкой руки главного советского гимнописца мы знаем, что мамы разные нужны, мамы всякие важны. Действительно, для ребенка мама – это центр вселенной, и ему совершенно все равно: кто она по профессии и как выглядит.

Иное дело ее характер. Этот самый близкий малышу человек может, как дарить тепло и радость, так и, любя, составлять раскидистые букеты неврозов и комплексов. Все зависит от принятой мамой модели отношений с окружающими.

По наиболее ярким чертам поведения всех родительниц можно разделить на несколько типов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки.

Домашняя мама

Для нее ценен каждый кирпичик домашнего очага, а жизнь без детей не имеет смысла. Естественное стремление домашней мамы – родить несколько отпрысков и посвятить им всю себя, но без излишней гиперопеки в отношении каждого ребенка.

Для ребенка это идеальный вариант, потому что их мама всегда рядом. Она не будет убегать рано утром, оставив еду в холодильнике, и возвращаться с работы без сил. Впрочем, и остальным членам семьи домашняя мама обеспечивает уют и комфорт, создавая ощущение надежности и защищенности.

Плюсы: Ребенок не чувствует себя одиноким. У него формируется чувство доверия к миру и людям, понятия дома и семьи получают позитивную окраску.

Минусы: В последнее время в обществе женщину-домохозяйку часто воспринимают как неудачницу, в связи с этим ребенок может начать стыдиться неработающей мамы. Если же мать занята только детьми и кухней, также может ощущаться дефицит интеллектуального общения.

Наседка

Курица-наседка долго сидит на яйцах, иногда даже отказываясь от еды и воды, а потом ни на шаг не отходит от своих цыплят. Вот только в природе цыплята вырастают и отдаляются от наседки, а матери этого типа стремятся опекать своего «малыша» всю его жизнь. Чаще всего в детстве они сами недополучили любви и решили своей кровинушке отдать все-все. Правда, старую истину о том, что «много хорошо тоже плохо» никто не отменял – сверхопекающая мама всем своим поведением внушает чадам, что те ничего не могут сделать сами, формируя массу комплексов.

Плюсы: Конечно, мать этого типа дает ребенку не только отрицательные посылы. Для грудного младенца мать-наседка вообще идеальна, да и подросший ребенок наседки уверен, что его любят, хотя если со временем не удается оторваться от материнской юбки, эта самая любовь начинает тяготить.

Минусы: Ребенка лишают шанса стать взрослым самостоятельным человеком. Мать из благих побуждений (в садике детям плохо, во дворе можно подхватить инфекцию и т.п.) ограждает его от контактов со сверстниками, в итоге дети наседки не умеют устанавливать контакт и общаться с другими людьми, принимать решения, заботиться о себе. О личной жизни им тоже часто приходится лишь мечтать – мама не считает зазорным сунуть нос даже в постель давно выросших детей. В худшем случае последствием «святой материнской любви» наседки являются странные организмы типа любящего сорокалетнего сына, который ни шагу не может сделать без мамочки, или старой девы без признаков личной жизни.

Контролер

Такую мать еще можно назвать диктатором или надзирателем, ведь с самыми добрыми намерениями она превращает дом в тюрьму для маленького человека. Визитная карточка контролера – слова «Ты сделаешь так, как сказала я» и установка на то, что ребенок не имеет права на личную жизнь и его слово не значит ничего. При этом мать-контролер стремиться знать о нем все из соображений «как бы чего не вышло», собирает информацию и временами устраивает перекрестные допросы приятелям своей дитяти и даже их родителям. Естественно, другие дети стараются держаться от неприятной тети подальше, что автоматически переносится и на ребенка. Корни такого поведения могут быть различны: собственное трудное детство, сокрытие неуверенности в себе, стремление реализовать собственные подавленные желания, привычка командовать на работе и многое другое. При этом естественное направление жизни ребенка подменяется слепым следованием родительским прихотям.

Плюсы: Если вы не стремитесь воспитать составителя легенд для разведчиков (при матери-диктаторе приходится учиться врать так, чтобы комар носа не подточил), то никаких плюсов в столь суровом подавлении личности нет.

Минусы: Часто дети родителей-контролеров вырастают слабыми людьми, выбирающими путь наименьшего сопротивления, или ведут двойную жизнь. В этом случае в собственной семье их ждет разочарование и стремление к выбору партнера, который будет обижать и наказывать так как, как это делали родители. Второй вариант развития ситуации — протест, когда подросший ребенок отрицает авторитет родителей, отказывается иметь с ними дело и стремиться сделать все, что ему запрещали. Отсюда плохие компании, наркотики, беспорядочный секс и попытка выбрать наиболее нестандартную и шокирующую модель поведения.

Критик

Что бы ни делал ребенок, он не видит искренней похвалы и восхищения. Мама-критик либо не знает другого поведения (если ее саму в детстве распекали), либо самоутверждается за счет ребенка. Еще в детстве чадо узнает, что руки у него выросли из мягкого места, характер ужасный, оценки никуда не годятся, а достоинств вообще нет. Итогом становится либо перфекционизм (стремление делать все идеальным образом), либо патологическая боязнь критики.

Плюсы: Дети критиков чаще всего не оставляют надежду на родительскую похвалу и стремятся делать все как можно лучше, добиться выдающих успехов вопреки негативным прогнозам родни. Поэтому в чем-то критиканство помогает ребенку достичь больших высот.

Минусы: Недолюбленный и недохваленный ребенок рискует вырасти злым и беспощадным или не верящим в любовь и теплоту. При этом практически любой успех привыкшего к сверхкритике человека отравлен страхом несостоятельности.

Кукушка

Эта мама своя и чужая одновременно: к жизни ребенка интерес у нее эпизодический. Мама-кукушка либо не любит его, либо слишком занята – собой, работой, чем угодно. Ребенка же воспитывает кто угодно: бабушка, няня или телевизор с улицей. Кукушкины дети чаще всего одеты, обуты и сыты, им не хватает лишь главного – тепла и ласки, вместо внимания мать этого типа отдаривается дорогими игрушками по праздникам. При этом кукушка чаще всего не плохая – она просто не настроена на материнство. Но ребенок этого не понимает и недоумевает, почему сегодня мама приветлива, а завтра не замечает его, и отчаянно завидует сверстникам, у которых обычные мамы.

Плюсы: Обделенный вниманием ребенок обычно вполне самостоятелен и легко взрослеет, а, если мама успешна, то ею гордятся и стремятся достичь успеха, чтобы быть «достойным».

Минусы: Дети кукушек чувствуют себя одинокими и никому не нужными. Кроме того, не узнавшему материнской любви ребенку сложно любить себя и он часто делает вывод, что причина холодности матери именно в нем, стремясь к саморазрушению. Такие дети в группе риска по суицидам и наркомании, им сложно строить доверительные отношения.

Настоящий друг

Такие мамы даже младенца воспринимают как личность, правильно расставляя приоритеты между своими желаниями и возможностями ребенка в пользу последнего, терпеливо объясняют почему что-то можно, а другое нельзя и искренне восхищаясь достижениями ребенка. Причем никакой вседозволенности в отношении ребенка не наблюдается. Сын или дочь такой матери получит не только тепло, но и умение ценить других людей и выстраивать партнерские отношения на принципах доверия и уважения.

Плюсы: Малыш, которого с детства научили ценить себя, но не задирать нос, чаще всего вырастает в человека, нацеленного на конструктивное решение всех жизненных задач, не опускающего руки после совершенной ошибки и терпимого к чужим успехам. У таких детей позитивное восприятие семьи, именно они чаще всего становятся такими же ответственными и любящими родителями, как и их собственные.

Минусы: Детей, воспитанных в атмосфере любви и уважения, реальный мир иногда шокирует. Им часто бывает сложно смириться с тем, что в жизни есть место обману и предательству, жестокости и несправедливости.

Конечно, в жизни встречаются разные сочетания описанных вариантов и разная степень их выраженности. Правда, отнюдь не факт, что даже у мамы с ярко определенной ролью вырастет ребенок с определенным набором черт. Важно и влияние других членов семьи – так при маме-критике недостающую любовь ребенок может добирать у бабушек и дедушек, а трезвомыслящий папа вполне способен осадить маму-наседку, не давая ей прожить жизнь за любимое чадо. Но, какой бы замечательной ни была многочисленная родня, без мамы ребенку не обойтись и даже требовательного критика-диктатора не заменит самая ласковая чужая тетя.

Правда, хорошо бы еще в свете демографической агитации возник институт психологического патроната молодых семей, чтобы специалисты в случае необходимости могли помочь родителям выбрать адекватную модель отношений с ребенком и преодолеть собственные проблемы, не перекладывая их груз на хрупкие детские плечики.

Олеся Сосницкая, журнал "Будь здорова"