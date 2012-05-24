Запретная тема. Нелюбовь к собственному ребенку

Надо признать, что счастье материнства – такой же стереотип, как и все прочие. В рекламе и журналах для молодых мамочек мы не видим ярких примеров того, что быть мамой – большой труд. Милые карапузы, улыбающаяся мама, заботливый добродушный папа – даже детские болезни в рекламе выглядят мелкой неприятностью, которая решается быстро и легко.

Наше государство всячески поддерживает эту иллюзию, чтобы побудить к повышению рождаемости. При этом оно не готово обеспечить своим новорожденным гражданам даже то, что прописано в Конституции. А теперь добавим к этому клубку проблем неготовность к появлению ребенка самой мамы. Можно беспощадно возразить: «Зачем тогда рожала?». Этот аргумент бессмысленный. Не все ли равно, зачем рожала? Незапланированная беременность или попытка удержать любимого человека, родственники надоели своим «когда уже внуков понянчим» или врач напугал «у вас нет времени на раздумья, потом поздно будет».

Ребенок уже есть, и ему нужна мама. Ему безразлично, готова она к этому или нет.

Кричащее счастье

Сама не понимаю, как это случилось, но однажды вдруг меня накрыла мысль: «Я ХОЧУ ребенка». Вмиг произошла переоценка всех моих романов и влюбленностей, я стала видеть в мужчинах потенциальных отцов своего будущего крохи… Так я впервые прочувствовала материнский инстинкт. Однако желание плодиться и размножаться – лишь малая часть программы, заложенной в нас природой. Это я поняла многим позже, когда мечта о ребенке обрела ручки, ножки и мордашку вполне реального мальчугана.

После родов я чувствовала себя слегка «сдвинутой». Разве это нормально, почти год жить с мыслью «я беременна - какое счастье!», а потом вдруг осознать «у меня есть ребенок, какой ужас!». Попахивает шизофренией, правда? Оказалось, я не одинока, примерно 80% женщин пребывают в подавленном настроении после родов.

Если этот период затягивается или обостряется, пора говорить о послеродовой депрессии. Такое состояние испытывает каждая десятая из матерей. Именно в этот период мы чаще всего ловим себя на крамольной мысли: «Почему мне так тоскливо? Почему долгожданный ребенок не принес мне чувство удовлетворения? Где оно, счастье материнства? Где мой материнский инстинкт?».

Если вы не испытываете к младенцу любви, это далеко не всегда значит, что вы плохая мать. Самое главное - не давать этим настроениям пустить корни . Они ничем не помогут, а вот довести до клиники неврозов – легко. Важно понимать, что в большинстве случаев это состояние временное и имеет объективные причины: гормональная перестройка, стресс от пережитых родов, постоянная усталость. Каждая из них вполне решаема:

- пока ребенок спит, тоже позволяйте себе дневной сон, хотя бы один раз в сутки.

- для прогулок с коляской выбирайте по возможности разные маршруты, чтобы набраться впечатлений и отвлечься от бытовой рутины.

- не убеждайте сами себя в том, что вам некогда «чистить перышки». Для этого время просто обязано найтись. Душ во время сна ребенка (радионяня вам в помощь), маникюрный набор с собой на прогулку. Некоторые ухитряются совместить поход в салон красоты со сном ребенка во время прогулки.

- не стесняйтесь звать на помощь бабушек, сестер, подруг. Даже если не намерены доверять им дитя и куда-то уходить из дома, подарите себе глоток живого общения.

- чаще представляйте, каково было растить детей нашим мамам и бабушкам, которые не имели стиральных и посудомоечных машин, стерилизаторов и памперсов.

Адаптация к новой роли родителя длится у всех по-разному. Лично мне понадобилось три месяца. За это время я научилась понимать сигналы сына о том, что его тревожит. Я увидела, как по-разному он реагирует на мое появление и мои слова, во мне просыпалась настоящая любовь к этому ангелочку. Примерно так большинство женщин постепенно «влюбляются» в свое дитя.

Цитирую психолога Марию Кувыркову: «Материнская животная любовь подразумевает, что женщина-мать готова обеспечить выживание нового человека - накормить, одеть-обуть, научить. Эмоциональная привязанность женщины к ребенку сверх обеспечения его базовых потребностей - это тоже естественная добавка к природной любви, но она субъективна. Если женщина не ощущает, что они с ребенком в чем-то важном для неё похожи, то она не может к нему душевно привязаться. С другой стороны, именно субъективность дает возможность женщине работать с этой стороной взаимоотношений, пытаться исправить свое восприятие ребенка как чуждого ей. Но для этого нужно сначала увидеть проблему - осознать нехватку и пожелать иметь эту связь, пожелать любить другого человека».

Я – не жертва

Однако бывает так, что любовь к ребенку так и не просыпается. Или, наоборот, в какой-то момент исчезает. Вместо этого приходит раздражение и даже брезгливость по отношению к нему. Осознание того, что так не должно быть, прорывается криком души в бездну интернета.

- «У меня дочь. У нас нет телесного контакта, мне неприятны ее прикосновения, я не люблю, как от нее пахнет, как и что она говорит, как двигается, как дышит, все в ней раздражает, что бы она ни сделала - это плохо, некачественно и просто противно».

- «Я отбываю обязанность выращивания ребенка. Я ее кормлю, стираю вещи, слежу за здоровьем и мечтаю, когда ж она свалит в собственную жизнь подальше от меня».

- «У меня такая мама, ей уже 70, а она нормально может общаться только по телефону, когда она меня видит – ее раздражению нет конца. Когда я родила дочь, все повторилось, только уже я была мамой. Это сломало всю мою жизнь».

Мамочки, которых я процитировала, выбрали для себя роль жертвы. Это проигрышная и тупиковая роль, причем она делает жертвой и ребенка тоже. Он не виноват, в том, что появился на свет, он не виноват в том, что хочет любить маму, ведь он уже родился с этой любовью, с эмоциональной и физической привязанностью к ней.

Здорово, что некоторым мамочкам удается самостоятельно научиться жить в новом качестве. Но, чтобы преодолеть трудности, нужно действовать, а не жалеть себя. Одна история развивалась у меня на глазах.

Племянница родила от мужчины, пожелавшего остаться неизвестным. Буквально через месяц после роддома она оставила дочь на руках у бабушки и уехала в другой город к новому потенциальному жениху. Разумеется, это вызвало бурю гнева у всех родственников. Я тоже не понимала и осуждала племянницу, даже кукушкой называла. А потом мы с ней поговорили. «Я обязана найти дочке нового папу. Как мне ее одной поднимать? Это надо успеть сделать, пока бабушка может сидеть с девочкой, и та еще ничего не понимает», - таков был ее ответ. Согласитесь, это ведь тоже проявление материнского инстинкта, если разобраться. К счастью, все разрешилось благополучно. Уже через несколько месяцев она вышла замуж, супруг принял дочь как свою, и девочка растет в любви и заботе.

Другая история - из блогосферы.

«У меня был момент в жизни, когда я думала, что не люблю дочь. Меня бесила ее неаккуратность, пофигизм, наглость и несамостоятельность. Не знаю, до чего бы у нас дошло, но вдруг я поняла, что никто на целом свете не будет ее любить такой, какая она есть, не будет любить ее недостатки. Никто... Кроме меня. И никто, кроме меня, не оценит ее главное достоинство - то, что она моя дочь. И меня, со всеми моими недостатками, тоже никто не любит только за то, что я - мама. Никто, кроме Насти. Это стало поворотной точкой в наших отношениях. Сейчас мы учимся принимать друг друга такими, какие мы есть, и взаимно корректировать наше поведение».

Как не стать заложницей своей «нелюбви»

Во-первых, постарайтесь перенастроить свое отношение к происходящему. Вспомните Робинзона Крузо (а ведь у этого литературного персонажа был реальный прототип). Если бы он зациклился на своем одиночестве и отсутствии комфорта, то вряд ли смог выжить или хотя бы сохранить разум и человеческий облик. Ему пришлось принять обстоятельства такими, какие есть, и учиться более или менее качественно существовать в незнакомых условиях.

Во-вторых, не ищите виновных. Да, ребенок часто бывает раздражителем. Да, вы не испытываете позитивных эмоций по отношению к нему. Определив виновного в этих бедах, вы не сдвинете ситуацию с критической точки. Нужно искать причины и действовать исходя из них.

В-третьих, признайте, что вам нужна помощь специалиста. Психоаналитик Михаил Страхов пишет: «Первый шаг женщина делает, осознавая проблему. Она понимает, что-то не так, эти эмоции мешают ей общаться с ребенком или в силу данной ситуации она чувствует себя плохой матерью в чужих глазах. В жизни имеют место разные формы нелюбви. Для одного – это раздражение, для другого – это физическое насилие. Поэтому важно, чтобы женщина сама поняла наличие проблемы».

Как не сделать ребенка заложником вашей «нелюбви»

- постарайтесь переоценить качества ребенка, которые вас раздражают, и которые вы привыкли считать его недостатками. Он непоседливый, непослушный – это признак лидерских качеств. Неусидчивый, не может надолго сконцентрироваться на одном деле – это говорит о способности легко переключаться, значит ребенок не будет долго переживать по поводу неудач или потерь.

- осознайте, что ваш ребенок – уникален. Нигде и никогда в мире не появится такой же человечек. Позволю себе сравнение с «Черным квадратом» Малевича. Эстетическое удовольствие от этой картины крайне спорное, но это не умаляет ее ценности.

- детство в жизни человека - одно единственное. Оно отразится на всех поступках в зрелом возрасте. Детство вашего ребенка – фундамент его будущего. Только вы можете сделать этот фундамент крепким и надежным, а уж ребенок потом сам решит, какое здание на нем построить.

Вместо морали

Мы выбираем себе будущего мужа в надежде жить и стариться вместе. Однако все мы понимаем, что «любовь до гроба» - это тоже стереотип. Мы всегда можем начать сначала, если вдруг на смену влюбленности приходит разочарование в человеке. Вспомните, сколько нужно времени, чтобы притереться друг к другу, сколько раз приходилось поступаться своими желаниями ради того, чтобы не навредить, не обидеть, сохранить искру в отношениях. Все это – работа над собой, воспитание терпения, взаимопонимания. Почему-то для многих становится открытием то, что ребенок потребует куда больше душевных затрат. К тому же, нам не дано выбрать себе ребенка, «подходящего» под желаемые критерии. Если малыш – типичный холерик, флегматичным родителям это крайне неудобно. Но придется учиться с этим жить. Если вы – гуманитарий, а у ребенка вдруг открылись математические способности, придется и вам окунуться в мир уравнений, чтобы поддержать и развить его наклонности. Ребенок открывает нам новые горизонты саморазвития и познания мира. Родительство – школа жизни, и только от нас зависит, будем мы отличниками или получим «неуд».

