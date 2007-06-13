http://www.kid.ru/

В определенный момент жизни ребенок начинает понимать, что кроме близких, которые любят его "просто так", существуют и другие люди, вовсе не обязанные его любить и защищать. Для них он просто один из многих. Чужаки разглядывают его, изучают, как-то оценивают. Сделанное открытие настолько меняет представление ребенка о мире и о себе, что ему необходимо некоторое время для того, чтобы понять, как к этому относиться. И вообще, как жить в мире, где о тебе складывается впечатление независимо от твоего желания. Именно в этот момент малыш вдруг становится застенчивым, ему хочется на время скрыться от чужих глаз и из «укрытия» присмотреться к окружающим, приспособиться к новым переживаниям.

Как это начинается?

Впервые ребенок узнает, что в мире есть незнакомые люди, примерно в 8-9 месяцев, когда начинает отличать родные лица от чужих. До того окружающий мир представляется ему калейдоскопом лиц, голосов и запахов, среди которых есть более-менее узнаваемые, но пока не запоминающиеся. К 8 месяцам в мозгу ребенка формируются постоянные связи, и он начинает запоминать и связывать между собой все вышеперечисленное, а также формировать образы знакомых людей. Так в его жизни появляются люди, а не сумма отдельных характеристик. Любой незнакомец - чужой для ребенка человек. Малыш его не знает, не привык к нему, не чувствует в нем необходимости. Чуждый предмет вряд ли вызовет страх. Реакция на него скорее будет больше похожа на вполне естественную настороженность по отношению к объекту, который вторгается в привычный мир. Новый человек требует пристального изучения. Если взрослый дает ребенку время рассмотреть его, приближается медленно и осторожно, то настороженность превращается в интерес - ведь все новое вызывает исследовательское любопытство. Такое отношение к незнакомым продолжается довольно долго, начинается в возрасте года, а заканчивается, когда малышу исполняется года полтора. За этим следует совершенно новый этап в жизни маленького человечка, связанный с тем, что он осознает свою отдельность. Это происходит примерно в два-три года одновременно с открытием собственной активности. До этого возраста малыш не очень понимал, что произошло само по себе, а что случилось при его участии. Тот факт, что банка упала и разбилась, не оставляет его равнодушным, но он никак не связывает ее падение с движениями, которые совершил непосредственно перед происшедшим. Но приходит время, и малыш осознает авторство своих действий и вместе с тем понимает, что он - самостоятельное, отдельное от окружающей среды существо, которое способно чего-то хотеть, что-то решать и менять в этом мире. Что означает это открытие? Очень многое. До него малыш внимательно, почти неотрывно изучал незнакомых людей, не понимая (ему, впрочем, это было безразлично), что в тот же самый момент другой человек так же разглядывает его самого.

Вместе с осознанием своей отдельности приходит понимание того, что вокруг существует целый мир таких же «отдельных» людей. Пока неизвестно, что это открытие может дать, ясно одно - перед малышом открылась дверь в совершенно новый мир.

Вот она!

Именно в этот переломный момент ребенок становится застенчивым. Приглядевшись, вы увидите, что эта реакция совсем не похожа на испуг. Малютка отводит глаза, опускает голову, прячет лицо, не хочет разговаривать - стесняется. Это состояние естественно и говорит о том, что малыш начал ощущать разницу между собой и другим человеком. Ребенок немного озадачен, растерян и смущен, чувствуя себя новичком, которого разглядывают и оценивают, и не очень понимает, как себя вести. Но вот выход найден: он прячется за стену, дверь, мамину спину и оттуда изучает обстановку. Постепенно малыш становится субъектом отношений. Что это значит? Ребенок перестает быть зависимым существом, теперь он - активный партнер, который способен сам строить отношения с людьми. Растерянность и озадаченность, связанные с осознанием факта существования других людей, проходят. Для малыша это больше не является новостью. Чувства, пришедшие на смену смущению, помогают ему ориентироваться и формировать свое отношение к любому, кто появляется в его жизни, и взрослому, и маленькому. Ребенок начинает понимать, чего и от кого он хочет, чего хотят от него и что могут дать друг другу люди. В это время становится видно, насколько малыши отличаются друг от друга. Одних процесс общения увлекает, они быстро находят общий язык с самыми разными людьми, легко знакомятся и охотно рассказывают о себе. Они уверены в себе, в своей нужности, им нравится быть среди людей, они интуитивно находят способы влияния на сверстников. Но и у таких активных и общительных ребят застенчивость может появляться в ситуациях, связанных с вниманием к ним других людей. Например, во время выступления перед публикой или при знакомстве с детьми в детском саду. Однако это стеснение быстро сменяется уверенностью. Но есть и другие малыши, для которых шумное общество не всегда лучшая компания. Они не стремятся к новым знакомствам, тщательно приглядываются и изучают каждого нового человека. Такие дети - не авантюристы, поэтому встреча с неизвестным вызывает у них разумную осторожность. В отношениях с людьми для них важнее надежность, понимание и постоянство, чем новизна и обилие контактов. Малыши гораздо чаще будут казаться застенчивыми и смущенными, хотя на самом деле это может быть лишь вежливым нежеланием общаться.

Если застенчивость мешает?

Вы замечаете, что при встрече с знакомыми ребенок чувствует себя скованно, все время пытается угадать, чего от него ждут, и ведет себя в строгом соответствии с этими ожиданиями.

Малыш ограничивает себя во всем, не отваживается что-либо делать, не отходит от знакомого человека, потому что не чувствует себя в безопасности. Тревога и страх могут быть так сильны, что буквально парализуют малыша, и он мечтает лишь об одном: провалиться сквозь землю. Похоже, контакты с людьми стали для него синонимом опасности, и он тщательно старается их избегать. И здесь уместно говорить уже не столько о застенчивости, сколько о неуверенности при общении. Откуда берется эта неуверенность? Возможно, в жизни малыша произошло событие, помешавшее развитию его социальной компетенции. Причиной может стать разрыв привычных связей, вызванный переездом, разводом родителей, рождением братика или сестрички. А может быть, привычная ситуация в жизни семьи вызвала у малыша ощущение, что окружающий мир враждебен и неинтересен. Может быть, вы сами воспринимаете встречи с другими, новыми людьми как визит к стоматологу (деваться некуда, но лучше бы избежать). На такое отношение ребенка к окружающему миру могут повлиять также ваши запреты на проявление или переживание чувств, особенно отрицательных: злости, огорчения, жадности, зависти. Сильная ориентация на других людей, преувеличенная забота о том, как малыш будет выглядеть в их глазах и что о нем подумают, тоже может оказать медвежьи услугу: вы научите малыша быть приятным для окружающих и не обращать внимание на собственные чувства. Как помочь ребенку oбрести уверенность при общении с другими людьми Нужно больше внимания уделять его чувствам и желаниям. Если маленький человек убедится, что близкие считаются с его переживаниями, то, и контактируя с посторонними, он будет уверен, что значит что-то как личность. Кроме того, детям полезно знать, что их родители и близкие не инструменты для выполнения их потребностей, а такие же люди со своими желаниями и чувствами. Можно попытаться «обезоружить» пугающие ситуации. Постарайтесь выведать, что вызывает особенный страх. Неизвестность? Пофантазируй вместе с малышом о том, что будет происходить, предложите cвои варианты и поощряйте идеи малыша. Совершенно реальные предположения перемешайте с комичными, нелепыми, с сказочными. Ориентируясь на малыша, допустите несколько страшных сюжетов: пережив страх "понарошку", он легче сможет побороть настоящий испуг. Если ребенка пугает, что его могут невыгодно оценить или отвергнуть, попробуйте поиграть с ним в такую игру: сам малыш бyдет тем, кто отвергает, оценивает, насмешничает, а вы тем, кто с этим справляет Кстати, если вы сами подвержены подобным страхам, то игра поможет и вам взглянуть на неприятные детские переживания глазами взрослого человека