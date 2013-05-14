Если папа в командировке

Шумно вздыхаю, закрывая дверь за мужем, который в очередной раз отправляется в командировку. С одной стороны, всего на неделю. С другой – на ЦЕЛУЮ неделю. «Ну что, ребятня, на семь дней мы предоставлены с тобой друг другу», - подмигиваю полуторагодовалому сыну, который рядом со мной нерешительно переминается с ноги на ногу.

Привыкнуть к командировкам супруга я не смогу никогда. И каждый раз буду чуть грустить, собирая его чемодан. Помню, как тяжело было отпускать его, когда была беременна. Казалось, что со мной обязательно что-то произойдет в его отсутствии, а на поздних сроках – что непременно рожу. Потом на свет появился наш долгожданный сын, и опять я со слезами на глазах провожала мужа в поездку, не представляя, как в одиночестве буду справляться с ребенкиными коликами и бессонными ночами. Няни у нас тогда не было, а родственники, к сожалению, редкие гости в нашем доме, так как живут за несколько тысяч километров.

Но со временем я поняла, что, сидя около окошка с мокрыми глазами в ожидании мужа, ни к чему хорошему не придешь. И постепенно, командировка за командировкой, стала приспосабливаться к такому графику жизни и в некоторой степени даже получать удовольствие от этого.

ЕСЛИ ТЫ НЕ ОДИН – СКУЧНО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Само собой, я скучаю по мужу каждый раз, как он уезжает, но у меня не возникает вопроса, как скоротать время в его отсутствии и чем занять себя в это время. Это просто невозможно, когда маленький непоседа непрерывно тянет за руку, вовлекая в свои детские забавы: то домик вместе из кубиков построить надо, то на окне постоять, на «биби» посмотреть, то кошку вместе погонять. С наступлением тепла, большую часть времени мы проводим на улице, катаемся в коляске, обследуем ближайшие детские площадки, каждый день находим какой-то новый интересный маршрут. Возвращаемся домой только, чтобы перекусить, а поспать можно и на свежем воздухе. А если на улице непогода, мы с сыном можем устроить так называемый «день лени»: ходим по квартире с утра до вечера в пижаме, вместе раскидываем игрушки, смотрим мультики и просто получаем удовольствие от такого замечательного ничегонеделания.

Несколько раз в неделю в нашем плотном графике дел – школа развития, общение с мамочками и их детками. Общение – это вообще прекрасный способ избежать одиночества. Оно для меня как спасательный круг, пока любимый в командировке. Реальное общение с мамочками во дворе, в школе развития, на форуме, встречи с друзьями, поездки в гости…

ЛИШЬ МОИ ВЕЧЕРА

Представляете, бывает и такое. Уложив ребенка спать, я понимаю, что у меня впереди длинный, интересный вечер. У меня огромный выбор занятий: принять ванну, почитать любимую книгу, вышить очередную картину крестиком, посмотреть давно припасенную мелодраму, или же целый вечер сидеть в интернете, не прерываясь на то, чтобы дать мужу сыграть очередную партию в его любимую он-лайн игру. Иногда, конечно, любимым занятиям я предпочитаю глажку белья или очередной кулинарный забег на кухню. Но от этого никуда не деться, чистоту надо поддерживать, да и кушать хочется.

ДИЕТА ДЛЯ СТРОЙНОГО ЛЕТА

Кстати, по поводу кушать. Отъезд мужа – прекрасная возможность устроить себе разгрузочные дни. Грудью ребенка я уже не кормлю, он у меня получает полноценное питание, приготовленное в домашних условиях. А вот я пару дней могу посидеть на овощах, фруктах или кефире. Ведь это несложно, когда нет соблазнительных запахов позднего ужина, потребляемого мужем. А как потом приятно получать комплименты от супруга по поводу своей, пусть даже всего на пару миллиметров постройневшей фигуры. Тем более, впереди лето, время купальников и отпусков. Ну и отдохнуть от непрерывной готовки тоже иногда, конечно, хочется.

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ НЯНИ

Няня – не только мой каприз, но и вынужденная необходимость. Заботы о своем дорогом ребенке я совмещаю с работой. Но скажу по секрету: иногда я пользуюсь возможностью, и пока ребенок находится под присмотром любимой няни, я могу подарить себе пару часов отдыха в салоне красоты или посидеть с подругами в кафе. Няня к нам приходит несколько раз в неделю на пару-тройку-четверку часов, но и этого хватает, чтобы мне немного переключиться от повседневных забот и вернуться к ребенку отдохнувшей и полной сил для новых свершений.

ЭТОТ СЛАДКИЙ МОМЕНТ ВСТРЕЧИ

Наверное, самое приятное в отъездах мужа – это его возвращение. К нему мы с сыном всегда готовимся очень тщательно. Пока я пеку пироги, сын в облаке муки, пытается мне «помогать». Убираемся тоже вместе, практически сражаясь за право обладания шваброй или тряпкой для вытирания пыли. А еще пальчиковыми красками или восковыми мелками мы рисуем открытки. Правда, чаще всего на диване или полу. Но ведь главное – это внимание, и наш папа обязательно это оценит. А как здорово бежать наперегонки с ребенком к входной двери, услышав как поворачивается ключ в замочной скважине. Обнимать, целовать нашего любимого человека и, конечно, с радостью, разворачивать привезенные им подарки.

Конечно, в командировках любимого супруга и дорогого папы нет ничего приятного. Однако, работа есть работа, кто-то ведь вынужден отсутствовать дома гораздо дольше. Но я считаю, что в любой ситуации необходимо постараться найти свои плюсы. Тогда хорошо будет всем вокруг!