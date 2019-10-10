Семь правил счастливой семьи
Все хотят чувствовать в семье поддержку, комфорт и защищенность. «Отношения не возникают сами по себе, мы их создаем», – говорят психологи. Семь коротких советов о том, как выстроить гармоничные отношения с близкими и сохранить взаимопонимание в семье, от психолога Московской службы психологической помощи Нели Пилипко.
Внимание – самый ценный подарок
Старайтесь находить время для своих близких. Общайтесь, обменивайтесь новостями, делитесь тревогами и радостями. Ничто так не укрепляет отношения, как внимание друг к другу.
Старайтесь понять
Не приклеивайте ярлыков, не додумывайте за своих близких. Чтобы действительно понять человека, нужно честно с ним поговорить. Если возникла какая-то проблема – обсуждайте конкретные факты. Поменьше обобщайте, не переносите на эту ситуацию накопившиеся прежде обиды и недовольства.
Распределите обязанности
Быт – это очень важно. Договоритесь, какие правила будут в вашей семье. Распределите обязанности так, чтобы каждому было комфортно. Помогайте друг другу.
Не упрекайте
Ничего, кроме охлаждения чувств, такое поведение не приносит. Старайтесь не сравнивать своего партнера в негативном ключе с кем-либо. Это не вызовет желание измениться к лучшему, а вот обида и раздражение могут возникнуть легко.
Благодарите друг друга
Даже за самые незначительные и мелкие поступки. Вам приготовили завтрак? Чем не повод сказать приятные слова! Мусор вынесен по вашей просьбе не сразу, а спустя какое-то время? Скажите: «Спасибо», а не: «Ну наконец-то!»
Сдерживайте обещания
Если вы сомневаетесь, что сможете выполнить, лучше не обещать. Невыполненные обещания подрывают доверие, которое потом трудно восстановить.
Устраивайте праздники
Вариантов масса: ужин при свечах, поход в театр, пикник в парке, встреча заката в красивом месте. Важно оживлять чувства, договариваться о встречах, свиданиях вне дома. Старайтесь поддерживать общие интересы и заводить новые. Это особенно важно для супругов, когда в семье подрастают дети и появляется больше свободного времени. Переживайте приятные моменты вместе.
Материал предоставлен Пресс-службой Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.