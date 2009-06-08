Порядок в доме… и в голове

В одной болгарской сказке рассказывается о старике, который задумал женить сына - но непременно на девушке аккуратной и работящей. Однажды, нагрузив телегу плодами своего сада, он отправился в соседнее село и принялся всем на удивление кричать: "Меняю фрукты на мусор!" Многие поспешили воспользоваться этой причудой и понесли старику на обмен мешки разного сора. Только одна девушка принесла маленький узелок, посетовав, что больше мусора в доме не нашлось. К ней-то старик и заслал сватов и, говорят, не ошибся: хозяйка она оказалась замечательная, и молодая семья зажила в радости и достатке.

Сегодня, заходя в иной дом, сразу вспоминаешь старую сказку. При виде разбросанных вещей, немытой посуды, многодневного слоя пыли трудно подавить усмешку: видно, эта семья создавалась по иным принципам сватовства. А где-то царит порядок, граничащий со стерильностью, и даже боязно что-то задеть или просто подвинуть.

Трудно удержаться от комплимента хозяйке и не порадоваться за благополучие в доме. Хотя, как это ни странно, благополучие присутствует тут совсем не обязательно. Бывает, что в прибранном доме царит атмосфера напряжения и недовольства.

А бывает и наоборот: в захламленной квартире люди живут душа в душу, довольны собою и друг другом. Отчего так происходит?

Американский психолог Уильям Джемс считал, что в структуру человеческой личности, помимо способностей и интересов, убеждений и пристрастий, следует включить и все то, что человек считает своим: и любимые книги на домашней полке, и повседневную одежду, копирующую своими складками форму нашего тела, и дорогие сердцу вещицы, и многое другое.

Это - своего рода наше физическое Я, в котором не менее явно, чем в словах и поступках, отражается наш внутренний мир. Убранство дома -неотъемлемый элемент этого физического Я, и, оглядев внимательно жилище, многое можно сказать о его обитателях. Конечно, первое, что бросается в глаза, - это порядок или беспорядок. Что же это может значить с точки зрения психологии?

Ответ, казалось бы, напрашивается сам собой. Беспорядок - верный признак недисциплинированности и неаккуратности, а значит, вероятно, и общей разболтанности и необязательности. И наоборот, идеальный порядок - свидетельство душевной гармонии и твердых принципов. Однако такое объяснение слишком просто, чтобы быть абсолютно верным. Ибо жизнь на каждом шагу подсказывает иные, не столь однозначные выводы.

Почти все родители подростков сетуют на неаккуратность своих детей, на то, что невозможно заставить их соблюдать порядок в своей комнате. Дело в том, что интересы растущего человека очень широки, направлены главным образом во внешний мир и мало привязаны к мелким материальным подробностям быта. Только ощутив на себе все неудобства, которые несет беспорядок, подросток постепенно приобретает аккуратность.

Когда нужные номера телефонов записываются на случайных клочках, когда не знаешь, куда засунул необходимую вещь, когда место, предназначенное для занятий или встречи с друзьями, оказывается безобразно захламлено, - поневоле начинаешь заботиться о порядке. Конечно, даже самых маленьких детей учат убирать за собой игрушки и класть вещи на место. Но настоящую аккуратность человек приобретает значительно позднее - лишь став зрелой личностью. До этого необходимость порядка ему неведома. Ведь росту чужда стабильность.

Значит ли это, что беспорядок в доме свидетельствует: хозяину (или хозяйке) так и не удалось по-настоящему повзрослеть? Может быть и так, и человек живет "без руля и ветрил", во всем поступая, подобно малому дитя. Но проблема может лежать и глубже. В конце концов, все мы понимаем: нехорошо разбрасывать вещи где попало.

Если же человек оказывается хронически неспособен навести в доме порядок, то это может свидетельствовать о серьезном внутреннем конфликте. Разбросанная одежда, накопившийся мусор и т.п. словно твердят за хозяина дома: я не властен ни над собой, ни над окружающим миром, не способен поставить вещи на свои места.

Раковина, полная немытой посуды, переполненное мусорное ведро, неделями накапливаемое грязное белье добавляют: я не умею распределять свои силы, ставить перед собой задачи и планомерно их решать. Очевидно: если человек не умеет организовать мелкие подробности своего быта, то и задачи посерьезнее ему едва ли по плечу.

Не кажется ли вам, что дела ваши не спорятся, все идет не так, как хотелось бы, и вообще - все серьезные жизненные ситуации вышли из-под контроля? Наверняка хотелось бы перебороть это неприятное ощущение. Начните с малого. Оглядите свое жилище - прямое продолжение вашего Я - и заметьте, где требуется навести порядок.

Раскладывая по полочкам разбросанные вещи, вы в действительности делаете намного больше: учитесь и все свои проблемы упорядочивать, "раскладывать по полочкам". Внесите ясность в свое "физическое Я", и тогда более ощутимые результаты не заставят себя ждать.

Тут, однако, возможна и другая крайность. Психологи обратили внимание, что чрезмерная приверженность к чистоте и порядку часто выступает симптомом внутренней слабости, неуверенности в себе.

Педантично упорядочивая доступный физический мир своего дома, человек словно стремится защититься от хаоса большого внешнего мира, который слишком сложен и даже страшен.

Но тем самым он порождает замкнутый круг напряжения: любая вещь, кем-то из домашних поставленная не на свое место, раздражает и приносит огорчение. Работа по дому начинает отнимать слишком много времени и сил, не оставляя места для более важных дел. В итоге неизбежно ощущение одиночества в своей выскобленной скорлупе.

Такую ловушку может подстроить жизненный сценарий, усвоенный еще в родительской семье: когда порядок любой ценой становится важнейшей жизненной целью. Можно только пожалеть человека, чья главная задача - белоснежные полотенца и блестящий паркет. Порядок в доме - это не цель, а необходимое условие, средство для решения по-настоящему серьезных жизненных задач. Поняв эту простую истину, мы и найдем ту золотую середину, которая и отличает подлинную гармонию - материальную и душевную.

