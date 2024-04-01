Эмоциональное выгорание мамы. Как помочь?

Материнство часто ожидается как радостное и прекрасное состояние, когда рядом бегают улыбающиеся и довольные дети, а спокойная мама отдыхает с книжкой на диване. Потом она радостно ведет их на детскую площадку, и пока дети играют с соседскими ребятишками, весело болтает с подружкой. Такой образ материнства искусственно создается с помощью фильмов, сериалов и рекламы.

На деле же после родов женщине приходится сталкиваться с массой разных эмоций и переживаний, неожиданно свалившейся депрессией и огромным количеством дел, о которых она даже и не подозревала ранее. В такой ситуации женщина легко может эмоционально «сгореть».

Что такое эмоциональное выгорание?

Синдром эмоционального выгорания в 1974 году ввел в психологию Герберт Фрейденбергер, американский психиатр, проявляется он эмоциональным истощением, которое всё нарастает и влечет за собой серьезные изменения в проявлении личности в сфере общения с людьми.

Проще говоря, эмоциональное выгорание — это когда женщина просто не способна больше испытывать какие-либо эмоции — ни радость, ни сочувствие, ни любовь, ни ощущение красоты — ничего. Внутри только выжженная пустыня и желание поскорее заснуть или куда-то запрятаться, чтобы побыть хоть немного одной.

В таком состоянии мама едва может реагировать на элементарные потребности ребёнка. Часто откликается лишь в самый последний момент — когда ребёнок уже кричит или предпринимает собственные попытки решить свои маленькие проблемы.

И, казалось бы, исправить эту ситуацию просто — дать маме отдохнуть и выспаться (что обычно и делают родственники), приготовить ей еду и прибраться.

Бывает, что родные берут на себя даже бОльшую часть обязанностей по дому, давая возможность женщине заниматься только малышом. Только вот проблему это почему-то не решает. После очередной истерики мама снова «на взводе», как будто она и не отдыхала.

Как возникает эмоциональное выгорание?

В чём причина? В том, что усталость эта эмоциональная. Она накапливается в результате той эмоциональной работы, которую женщина проделывет ежедневно:

— постоянная ответственность за жизни, за безопасность и здоровье детей,

— различные организационные моменты — куда сходить с ребёнком, что купить и чем занять,

— «разбор полётов» — кто из детей что натворил и вечное «кто виноват» и «кто это будет убирать»,

— постоянное поддержание контакта с ребёнком — ежеминутные «мама, посмотри», «мама, поиграй», «мама, сделай»,

— утешить, пожалеть, помочь пережить страх или злость — принять весь спектр переживаний ребёнка,

— переработка собстственных эмоций — всех этих «я плохая мать» и «наверное, я всё делаю не так», а потом бурную радость и гордость за достижения малыша — несколько раз в день «вверх и вниз»,

— и, конечно, переработка критики и осуждения всех «доброжелателей».

Это огромная внутренняя работа. Только вот проблема в том, что никто, кроме матери (и тех, кто когда-то побывал в этой роли) об этом не знает и не замечает.

Как же помочь женщине в период эмоционального выгорания?

Есть несколько простых и несложных рекомендаций, которые могут хотя бы немного облегчить состояние женщины:

1) Почаще благодарите женщину за обычные дела. То, что окружающим кажется «естественным и обычным», порой требует очень много внутренних сил (даже оставаться радостной и лёгкой).

2) Почаще говорите любимой, что она — замечательная мать, самая лучшая и хорошо справляется. Негатива в её жизни и так хватает.

3) Спросите, чего ваша женщина хочет. Что чувствует. Выслушайте её, дайте возможность выговориться и выплакаться. Слёзы помогают высвобождать напряжение, а разговор для женщины — это лучший способ переработать свои многочисленные переживания.

4) Если есть возможность — пусть женщина пообщается с психологом. Материнство поднимает множество травматических пластов из прошлого, с которыми лучше разбираться вместе с профессионалом.

5) Давайте маме ежедневно отдохнуть, выполняя домашнюю работу, забирая малыша на длительные прогулки.

Спокойная мама может включенно заботиться о детях, чувствовать их запросы и вовремя реагировать на них. И в дом, наконец, придёт мир, любовь и счастье материнства.