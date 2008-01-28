Как здорово звучит фраза: «Мама, папа, я – дружная семья!» Особенно когда она исходит из уст собственного ребенка. Но что делать, если семья – мама и малыш, а папа… Папа является добытчиком средств, носильщиком – кем угодно, но только не отцом. Думаете, так не бывает? Еще как бывает!

Рождение ребенка – огромное счастье для молодой семьи. Но влюбленные в своего малыша неопытные родители часто не замечают, что их супружеские отношения под угрозой. По статистике, многие пары распадаются через два-три года после рождения ребенка. Потому как появление малыша – проверка семьи, что называется, на прочность, на умение пары приспосабливаться друг к другу в различных жизненных обстоятельствах. Одни выходят победителями и продолжают повышать демографию в стране, другие видят только один выход – развод.

К сожалению, нередко родители отдаляются друг от друга: мама поглощена заботой о ребенке, и папа становится «третьим лишним» – либо из-за того, что его не допускают к ребенку, а маме не до мужа, либо он сознательно занимает отстраненную позицию.

Отцовство – дело добровольное

Порой женщина, родив ребенка, переносит всю свою любовь на маленького человечка. И совершенно забывает о другом, взрослом человеке, который живет рядом, спит в одной с ней кровати и является отцом ее ребенка. Подобная несправедливость вызывает у мужчины вполне естественную ревность, и даже злость… И на маму, и, между прочим, на ребенка. Малыш приобрел огромное значение в жизни своей матери, оттеснив таким образом молодого отца в сердце любимой им женщины. Мужчина чувствует, что он забыт и брошен, ему дарят мало любви. И тогда развитие ситуации может пойти двумя путями.

Первый путь – самый легкий для мужчины. Папа начинает «капризничать» либо становится «гостем» в собственном доме. Многие находят утешение в работе или в участившихся встречах с друзьями. Что дает маме повод для подозрений. Психологическая обстановка в доме становится неблагоприятной. А ведь малыш очень чувствителен ко всяким изменениям в настроении родителей.

Второй путь – молодой отец становится взрослым самодостаточным мужчиной, который здраво смотрит на вещи и понимает, что на данном этапе жизни семьи малышу необходимо больше заботы со стороны мамы, чем ему. А чтобы не остаться наедине со своей «заброшенностью», папа начинает помогать. Чтобы пройти этот путь, понадобится изрядная доля терпения и немало душевных сил. Но в итоге мужчина почувствует, что он нужен, что его любят и ждут.

И отец – не отец…

«Я с ним в разведку не пойду» – этим фразеологизмом мы привыкли выражать степень своего доверия к любому человеку. Зачастую женщины понимают, что с этим мужчиной «разведка» (читай воспитание ребенка) не удастся только тогда, когда уже столкнулись с определенными трудностями. Наверняка многие из ваших знакомых выбирали себе мужа не по принципу, будет ли он хорошим отцом и надежной опорой в трудные времена. А вот с началом совместной жизни, и особенно, с появлением ребенка, эти качества становятся очень важны.

Уже во время беременности некоторые мужчины отдаляются от жены. После родов ситуация только усугубляется – мол, я деньги зарабатываю, ты же занимайся воспитанием детей. А если в семье родился мальчик? Мать не может дать ему всего того, что даст отец – в силу того, что она женщина. Именно с отца ребенок берет пример, как строить свою дальнейшую жизнь в обществе. А папа дома не бывает. И только потом, когда ребенок вступит в подростковый период, мужчина вспомнит, что он – отец. Возьмется воспитывать, но в ответ услышит: «А ты кто такой? Я жил без тебя тринадцать лет, и дальше проживу!..»

Папа – первый мужчина в жизни девочки. Он оценивает дочь, как мужчина. А она только от мамы слышит слова умиления и восхищения? Папа же не заметил новые туфельки, прическу, платье (на которое, кстати, и зарабатывает)… Доказано, что девочка, отец которой изначально правильно строил с ней отношения, вырастает успешной женщиной во всем.

Как быть грамотным родителем

Задуматься о возможности возникновения в вашей семье проблемы «третий лишний» стоит уже тогда, когда малыш еще находится в мамином животике. Поэтому готовиться к предстоящему родительству должны и мама, и папа, чтобы в семье царило эмоциональное благополучие, которое так важно для полноценного развития ребенка.

Сейчас все большую популярность приобретают «школы по подготовке к родам». Ходить на занятия лучше всего всей семьей – здесь вас обязательно познакомят с тем, как сложно, но интересно быть родителями.

Психологи советуют активно включать мужа в процесс подготовки к родам. Прежде всего стоит познакомить будущего папу с тем, что переживает женщина во время беременности, какие происходят в ней изменения. И как ей помочь в этот период. Ну а если ваш муж хочет присутствовать на родах – не отказывайте ему (можно ведь посвятить его не во все таинства рождения ребенка).

После родов женщина нуждается в не меньшей, чем во время беременности, поддержке мужа. Мужчина должен не забывать, что его жене приходится гораздо труднее, чем ему. Ее организм испытал серьезные физиологические и гормональные изменения. Чтобы отдавать много душевных сил ребенку, она должна получать повышенную заботу и внимание со стороны мужа.

Самыми сложными и важными являются первые три месяца после рождения ребенка. В этот период семья приспосабливается к новым условиям жизни: восстанавливаются после родов, привыкают к новым ролям. Главное – не наделать серьезных ошибок. К примеру, многие мамочки поддаются своим слабостям и берут ночью ребенка в свою постель. Позже папа «переезжает» на диван, в другую комнату… порой и в другую семью. Даже если ребенок нездоров, будет лучше, если он на всю ночь останется в своей кроватке. Когда он был в вашем животике, он спал вместе с вами, теперь же этот малыш – отдельная личность со своей территорией. Поэтому не стоит прикрываться фразами типа: «кормить удобнее», «ему страшно» и прочее. В супружеской постели не должно быть никого, кроме мужа и жены, даже если этот «кто-то» – ваш малыш.

Как бы вы ни устали, не забывайте про папу вашего ребенка – ласковые слова, забота со стороны женщины очень важны для любого мужчины. Помните и об интимной стороне супружеской жизни. Папа не был беременным, не рожал, и у него «там» все остается в норме. Почему бы не взять в привычку устраивать романтические ужины при свечах? Да хоть каждый день! И бог с ней, с посудой. Потом папа сам ее помоет с огромным удовольствием …

Если кризис наступил

Ребенок подрастает, у женщины остается больше свободного времени. И тут она понимает, что еще немного, и муж станет совсем чужим человеком. Первый шаг в решении проблемы – пересмотреть свои поступки и признать ошибки. Еще не поздно помочь мужчине стать отцом ребенку, заинтересовав его успехами малыша в познании мира, взаимоотношениями с другими детьми. Наконец, вспомните, что вы – женщина. Папа с большим одобрением встретит попытки мамы вернуть себе былую физическую форму, ухаживать за своей внешностью.

Подобный кризис проходят многие. И часто он становится всего лишь этапом в долгой и счастливой семейной жизни. Если отношения между мужем и женой построены на любви, взаимном уважении, доверии, то такое испытание только укрепит их.