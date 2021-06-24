Не только женщины «любят ушами». Волшебные слова, от которых растёт любовь

Отношения и любовь в паре очень сильно зависят от сказанных слов. Иногда мы думаем и чувствуем что-то важное — но не говорим. Не придаём значения словам или не знаем, как сказать. Давайте посмотрим, как с помощью слов сделать чувства сильнее, а отношения — живее и богаче.

Почему важно говорить, и говорить правду

Психологи уверены: есть секрет для хорошего развития отношений, причем, любых — сердечных, родственных, деловых. Все просто: надо говорить правду! Стоит научиться находить слова и говорить так, чтобы вас могли услышать.

Например, как сказать мужу, чтобы выразить свои чувства, но не задеть его: «Я так устаю за день и злюсь, что ты поздно приходишь домой!» Для выражения негативных чувств нужно подбирать слова. Есть понятные техники ненасильственного общения, которые помогают донести до других даже сложные претензии — и не обидеть.

К сожалению, часто о своих позитивных чувствах мы тоже молчим! Но услышав о ваших добрых чувствах, человек ощутит тепло и радость, будет знать, что он важен, ценен и, вообще, все не зря. Это укрепляет связь и вдохновляет на новые подвиги.

Как работают волшебные фразы

Есть много разных слов на все случаи жизни, некоторые из них — просто часть этикета: «Спасибо огромное», «Не благодарите», «Рада вас видеть».

Другие слова пришли из неформального общения, и заряжены они не всегда позитивно: «Все с тобой понятно», «Ты просто красавчик», «Я так и знала».

А еще есть целый набор терапевтических, мотивирующих и поддерживающих фраз, которые нам хорошо знакомы и даже уже набили оскомину: «Всё в порядке», «Я тебя услышала», «Спасибо, что поделился».

Но по-настоящему зарядить нашу речь, придать ей волшебный эффект может только чувство, которое стоит за нею. Притом, настоящее чувство — ведь притворство мы все неплохо считываем.

Почему важно распознавать эмоции

Высший пилотаж в общении с близкими — не просто говорить правильные фразы в нужной ситуации — а ловить собственное чувство, подбирать к нему слова и говорить прямо «из чувства».

Сын хотел вас порадовать и приготовил завтрак, вы ощутили благодарность, радость и тут же сказали: «Да ты ж мой хороший! Какой ты уже большой и умелый, спасибо!» Муж нашел новое место для отдыха и повез туда семью в выходные — вы почувствовали уважение, удивление и сказали: «Здесь так здорово, как же я отдохнула! Спасибо тебе, ты находишь такие классные местечки!»

Навык замечать свои эмоции и выражать их приходит с опытом. Надо только обращать на них внимание, «хватать» даже самые легкие чувства, видеть их. А еще иногда останавливаться и спрашивать себя: «Что я сейчас чувствую?» — тогда это станет привычкой.

Узнавание и выражение эмоций — это один из базовых навыков психики, который помогает нам развиваться и дает силу. Тренироваться можно хоть «на кошках»: выражайте чувства, которые вызывает у вас питомец — и дело пойдет в гору.

Если вы испытываете негативные чувства, доносить их нужно аккуратно, для этого есть особые рекомендации и техники. Но если это чувства позитивные: благодарность, восхищение, уважение, сочувствие — говорить о них нужно самыми искренними словами!

Дайте себе «пропитаться» чувством радости или благодарности и говорите прямо «из него». Тогда близкий человек будет дорожить вами намного больше, чувствовать к вам благодарность, тепло и еще больше захочет делать что-то хорошее для вас.

Какие бывают ситуации — и что мы говорим близкому

Поддержка. Иногда вы чувствуете, что близкий тревожится из-за каких-то сложностей. Мужчины стараются держать проблемы внутри себя, без лишних слов, но напряжение их выдает. Можно спросить: «Переживаешь, волнуешься?» — но не пугаться за него, а оставаться спокойной и уверенной, и это уже большая поддержка. Напомнить ему, какие серьезные дела он уже совершил, какие трудности уже преодолел. Слова «Я верю в тебя», «У тебя всё получится» придадут сил и помогут собраться.

Признание. Когда вы ощущаете уважение к мужчине за его ум, правильное решение или поступок, об этом тоже важно говорить. Признание заслуг просто расправляет плечи и поднимает самооценку. «Ты был прав», «Ты классно это сделал». «Мне важно, что ты думаешь об этом», — это тоже слова про признание авторитета и доверие: если мы советуемся с мужчиной, он понимает, что мы с уважением относимся к нему и его взглядам.

Восхищение. Некоторым мужчинам особенно важно восхищение. «Я горжусь тобой», «Какой ты сильный, умный, заботливый, надежный!» — такие слова внушают уверенность и самоуважение, мотивируют на новые достижения и укрепляют доверие. Главное, чтобы говорились они от сердца и с искренними чувствами. А найти повод для гордости своим мужчиной совсем не сложно.

Любовь. Чтобы выразить любовь, есть много разных слов и жестов — не только привычное «Я тебя люблю». А еще: «Ты мой родной», «Хороший мой», «Дай тебя обнять», «Я соскучилась», «Как хорошо, что ты дома». Такие слова дают почувствовать свою нужность и буквально растапливают сердце.

Прощение. В жизни бывают обиды и ссоры. Мы можем и наговорить, и сделать друг другу много ненужного, но потом остываем и видим, что хорошо бы извиниться. Важно уметь просить прощения и прощать, выражая это в словах, не теряя достоинства. Это значит не просто буркнуть: «Ладно, извини, не дуйся», — а честно сказать: «Прости меня», — или ответить: «Хорошо, я больше не сержусь».

Благодарность. Когда нам делают что-то хорошее, а мы благодарим — это залог, чтобы в будущем нам снова хотели это хорошее дать. Поэтому важно говорить «Спасибо» или просто отмечать: «Это было так здорово / вкусно / интересно!» Благодарить и за мелочи, и за большие важные вещи.

Зеркальные нейроны или другие неведомые «антенны» точно подсказывают близкому человеку, что мы на самом деле ощущаем. Даже если он не сразу это осознает, то на уровне чувств понимает и реагирует. Поэтому прислушивайтесь к себе, будьте честными и находите верные слова для любимого. И пусть это сделает вас обоих счастливее и сильнее!