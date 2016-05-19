Разглядеть за матерью женщину и человека

«Главное предназначение женщины — быть матерью», «Тебе же рожать!», «Выбирай не себе мужа, а отца своему ребенку», «Смысл нашей жизни — в детях»… Не пора ли отказаться от этих стереотипов?

Ошибка всей жизни

Сколько раз вы слышали подобные утверждения? Сколько раз сами повторяли это дочерям, сестрам и подругам? Долгое время и я полностью соглашалась с таким подходом. Главное, что я должна сделать — это родить ребенка. Или даже много детей. Все, что до этого, — только подготовка к настоящей жизни. Надо успеть выполнить свое предназначение, в некотором смысле отдать долг этому миру… Может быть, поэтому мой малыш родился вскоре после двадцатого дня рождения, и при этом — представьте себе — был долгожданным!

Я была уверена, что видеть смысл жизни в детях — единственно правильная стратегия. И с недоумением смотрела на тех, кто не хочет (или пока не хочет) обзаводиться ими. Наверное, с этими ребятами что-то не то — то ли они махровые эгоисты, то ли инфантильные недоросли…

Однако постепенно пришло осознание, что считать материнскую роль главной, а все остальные — второстепенными — большая ошибка. Ошибка, потому что мы обесцениваем все то, что еще женщина может дать этому миру, а заодно взваливаем непомерный груз на ее родившихся и не рожденных детей.

Конечно, нельзя разубеждать беременную женщину или мамочку грудного малыша, что материнство — не главное. Для нее концентрация на ребенке не только естественна, но и необходима. Но когда стереотипы принуждают всех женщин поголовно и на всех жизненных этапах ставить детей в центр вселенной, начинаются нешуточные проблемы.

Последствия зацикленности на роли матери

1.​ Женщине трудно радоваться жизни без ребенка. Полжизни она готовится стать матерью, а потом — доживает оставшееся время.

Сначала она ждет мужчину, с которым можно завести детей, потом ждет, когда он будет готов жениться и, так сказать, «приступить», потом ждет беременности… В этом ожидании нередко проходят годы. Случается что-то хорошее — цветут яблони, падают осенние листья, подруга зовет развлекаться, предлагают участие в интересном проекте… Но все это не радует или просто проходит мимо, если не соответствует глобальной цели — завести ребенка.

Другая история — дети достигли подросткового возраста и уже не нуждаются в постоянном внимании; потом и вовсе покидают родительский дом. Для чего жить теперь? Чему радоваться? Как избавиться от ощущения собственной ненужности? Согласитесь, ведь неспроста многие матери так стремятся привязать повзрослевших детей к себе, контролировать их или окружать непрошенной заботой.

2.​ Женщина обесценивает отношения с мужчиной, а по итогу обкрадывает себя.

И в задушевных разговорах, и на том же юмамском форуме я не раз слышала призыв: «Выбирай отца ребенку!» По-моему, это превратилось в мантру для многих женщин. Вроде, разумно — не поспоришь. Но есть в таком подходе что-то неправильное, что-то обидное для мужчины. Представители сильного пола пытаются порой нам напоминать, что они — не только ходячие банки спермы, носители генов и кормильцы будущего потомства, но еще и люди, сами по себе чего-то стоящие, стремящиеся к целям, которые могут быть никак не связаны с детьми.

К примеру, как-то я стала свидетелем такого разговора моих коллег. Она: «Тебе не кажется, что твое увлечение скалолазанием — это безответственно? Ведь у тебя трое маленьких детей!». Он: «Подожди, а если бы у меня не было детей? Тогда все равно, что со мной случится?» Сколько подобных вещей мы говорим мужчинам, не задумываясь, не замечая… Хотя они их ранят — вот спросите у своего мужа.

Преувеличивая важность материнства для себя, ставя знак равенства между «люблю» и «хочу от него ребенка», мы начинаем требовать того же от партнера. «Как? Ты не хочешь ребенка? Значит, ты меня не любишь!» Правильно, ведь у женщины другого мерила своей ценности нет.

Не потому ли многим супругам становится одиноко наедине друг с другом, когда дети уезжают на каникулы или покидают отчий дом? Если муж был только «отец детям», а не друг и любовник для себя, то зачем он нужен после того, как выполнил свою функцию по выращиванию потомства? А зачем мужчине жена, которая всю жизнь относилась к нему в основном как к отцу своих детей? Стоит ли удивляться, что подняв на ноги детей, он отправляется к той, которая будет ценить его самого.

А еще есть пары, которым так и не довелось стать родителями. Сколько браков разваливается или превращается в кошмар по причине бесплодия. А ведь этого могло бы и не быть, если бы не мощное давление стереотипов о «смысле жизни в детях». На днях еще депутаты вышли с какой-то странной инициативой: проверять у жениха и невесты перед свадьбой способность иметь детей. Однозначный посыл: в нашей стране брак создается не ради счастья взрослых людей, не ради их любви, а ради того, чтобы нарожать новых граждан. По-моему, жутко.

3.​ Увлекшись ролью мамы, женщина теряет себя и принуждает детей проживать свою непрожитую жизнь.

Вместо того чтобы осуществлять собственные мечты, многие женщины всецело концентрируются на удовлетворении потребностей ребенка. Лучший комбинезончик, лучшая гимназия, пять кружков… «У нас этого не было, так пусть хоть дети поживут». Но, стараясь как лучше, такие мамочки не замечают, чего на самом деле хочет ребенок, а только реализуют свои представления о роли хорошей матери и идеальном детстве. А потом удивляются, почему их подростки чувствуют себя несчастными и решительно ничего не хотят. А у кого им было научиться быть счастливыми? Уж точно не у своей мамы.

Зато такие дети учатся манипулировать (по-другому им своего все равно не добиться), привыкают к вседозволенности. По итогу вырастают эгоистичными, не готовыми чувствовать желания ближних, ведь их настоящие желания тоже никто не слышал.

Окруженные избыточной заботой, эти дети задыхаются в путах материнской любви. Со временем, им еще и счет выставят, по которому придется платить постоянным чувством вины.

4.​ Женщина истерически старается быть хорошей матерью.

Ведь именно материнство — главный экзамен, главный показатель личного успеха и удавшейся жизни. Здесь нельзя ошибаться, поэтому все на нервах, все на пределе… Ребенок заговорил позже сверстников или получил двойку — катастрофа, «я не справилась», «я плохая». Никакого счастья, удовольствия и расслабления. Впрочем, проблему родительского перфекционизма мы уже как-то обсуждали подробно.

5.​ Дама ведет себя по-матерински с теми, кто в этом не нуждается.

Общаясь с мужем, родственниками, коллегами, женщина не может переключиться на роль ребенка, подруги, любовницы, успешного профессионала, бабушки.

То она занудно поучает друзей, как жить. То превращается в «психологическую мать» для собственных родителей, теряя на этом массу сил и энергии. Но главный хит — заняться «воспитанием» мужа, контролировать его жизнь, постоянно выручать взрослого мужчину из трудных ситуаций и т.д. Многие так и говорят: «Мой муж — это старший ребенок», или даже «хуже ребенка». Заканчивается это, сами знаете чем: муж становится несамостоятельным, не берет на себя ответственность. А потом и влечение в паре пропадает — ибо какой секс может быть между «мамочкой» и «сыном».

Со временем такая женщина пытается встать на позицию матери уже по отношению к своим внукам, оттесняя в сторону дочерей и невесток, вмешиваясь в воспитание и жизненный уклад молодой семьи. И обижается, когда ее «помощь» не принимают с благодарностью.

6.​ Посвятив жизнь материнству, женщина не признает за другими людьми права реализовывать себя не в детях.

Она резко осуждает тех, кто не хочет обзаводиться потомством. Мнение «Я не хочу иметь детей» приравнивает к вражеской агитации, «проискам империалистов» и заговору «масонской ложи», которая борется с перенаселением планеты. Хотя во все времена был определенный процент людей, которые не посвящали себя продолжению рода человеческого. И, наверное, это не трагедия.

Трагедия — когда женщина, которая не хочет иметь детей, рожает их в угоду стереотипам и давлению родственников. Легко ли будет этим нелюбимым детям, рожденным «для галочки»?

Отказаться от «мамоцентризма»

Описанный выше феномен часто называют «детоцентризмом». Но недавно я поняла, что это неверно. Разве здесь в центре — ребенок — живой человечек, отдельный от страхов, комплексов и стереотипов своей матери? Нет! Скорее это какой-то «мамоцентризм». Женщина зациклена не на реальных детях, она зациклена на своей материнской роли. Это не про любовь к детям, слышите? Это про пустоту собственной жизни и про неумение реализовать себя.

Может быть, не стоит навязывать своим дочерям все эти стереотипы? Конечно, девочек удобно воспитывать в духе «ты же будущая мать». К этому можно притянуть и хорошую учебу, и аккуратность в быту, и заботу о здоровье. Но мне кажется, честнее сказать, что все это нужно для нее самой. Девочка — не только будущая мать, она еще и будущая женщина, и человек — причем никакой не будущий, а «настоящий». В конце концов, у мальчиков помимо «вырастить сына» в списке жизненных задач есть еще дом и дерево — в этом смысле им уже психологически проще. Почему бы не расширить и девичий список целей?

Нельзя сводить свою ценность и смысл жизни к рождению детей. Давайте, наконец, снимем фигуру матери с пьедестала и поставим ее рядом с другими женскими ролями. Перестанем считать второстепенным то, что никак не связано с детьми. Научимся искать смысл жизни в себе самих, а не нагружать этой задачей своих, еще не рожденных детей (так-то нехилая «работа» для младенца). Не будем больше жертвовать всем ради детей и твердить: «Я же мать!». Позволим себе еще чего-то хотеть и заботиться о себе. Любить мужчин, а не отцов своих детей. Так будет лучше всем — и нам самим, и нашим мужчинам, и нашим детям.

Фото: www.globallookpress.com