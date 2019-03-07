Людмила Петрановская. Не «включился» материнский инстинкт

Поговорим о материнском инстинкте, почему его нет, является ли инстинкт необходимым условием, чтобы заботиться о ребенке, и что делать, если материнский инстинкт не проснулся?

Людмила Петрановская, известный психолог, который специализируется на вопросах воспитания детей, в своем блоге затронула тему, о которой редко говорят вслух. Ну какая мать признается мужу или подругам: «Я не люблю своего ребенка» или «Мне не нравится проводить время со своим ребенком и заботиться о нем».

По какой-то причине бывает, что материнский инстинкт не включился или включился не на полную, не возникла привязанность между мамой и ребенком или есть необходимость заниматься чем-то другим, а не малышом.

«Есть женщины, которые не очень склонны заботиться о детях. Им интереснее бизнес или творчество. Само по себе это не плохо и ничем ужасным ребенку не грозит. В конце концов, так вырастало не одно поколение, например, дворянских детей, которых мамы не растили, отдавали кормилице сразу после рождения и начинали общаться более-менее плотно только после 6 лет. Александр Сергеевич Пушкин так вырос. Поэтому мы все знаем, как зовут Арину Родионовну, но никто не помнит, как звали маму Пушкина. Стихи он писал няне, а не матери.»

Нет ничего хуже, чем фальшивые эмоции по отношению к ребенку.

Для маленького человека лучше расти с теми, кто его искренне любит, чем с матерью, для которой времяпрепровождение с дитем рассценивается как неприятная обязанность.

«Нормальный вариант — честно отдать себе отчет: ну, материнство — это не мое. Только не надо тогда ребенку морочить голову, не надо становиться для него „мерцающей“ матерью, миражом, который манит, но никогда ему не достается.»

Если вы поняли, что это состояние — это не просто усталость или послеродовая депрессия, то необходимо для своего блага и будущего ребенка выбрать наиболее безболезненный вариант решения этого вопроса.

Не осуждая, Людмила Петрановская подсказывает как сделать так, чтобы минимизировать эту пустоту для маленького человека.

«Надо тогда честно понять, кто будет вместо тебя для ребенка главной фигурой привязанности. Это может быть бабушка, может быть постоянная няня, это может быть папа или кто-то еще. И отойти на второй план.

Позволить этим людям растить ребенка и заботиться о нем так, как они считают нужным, доверять им, показывать свое доверие, в том числе при ребенке. Стараться делать все возможное, чтобы они могли быть с ребенком все его детство. В сегодняшнем мире это сложнее, ведь Арина Родионовна не могла уволиться. Но нужно постараться. Такая няня станет уже не наемным персоналом, а членом семьи. И важно, чтобы позже, когда ребенок перестанет требовать ухода, а станет интересен вам, вы не отбирали у него грубо эту привязанность, не вбивали клинья между ним и бабушкой или няней, не требовали „выбрать вас“, не ссорились с этими людьми, не критиковали и не обесценивали их воспитание. Они сделали для вашего ребенка то, чего не захотели или не смогли сделать вы — стали его главным значимым взрослым. Возможно, не идеальным, но для него лучше не бывает. Это важно принять и признать.»

Статья рушит привычное воспевание идеального материнства. Рождение детей — это, по правде сказать, достаточно сложный этап в жизни каждой женщины. Происходит полное переосмысление, отказ от старых стереотипов, прощание с иллюзиями.

И, да, иногда представление о родительстве совсем не соответствует реальности. Идеальных матерей не бывает, главное, чтобы ребенок был счастлив.

