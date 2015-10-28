Как маме меньше уставать: пять рецептов на каждый день

Как часто на мам наваливается усталость! Порой без всяких видимых причин. Самые близкие люди начинают раздражать. Нервы натягиваются до предела. Вроде бы все не так уж плохо, но сил не хватает даже на то, чтобы подарить улыбку своему ребенку. Чтобы справиться с этим состоянием, пытаешься мобилизоваться, действовать еще быстрее, надеясь, наконец, успеть, справиться, решить... Только, увы, в марафоне материнских дел и домашних хлопот не бывает финишной черты.

И все-таки каждая женщина имеет право на то, чтобы чувствовать себя счастливой и отдохнувшей. Я попросила нескольких опытных мам поделиться рецептами того, как они возвращают себе бодрость духа и радость жизни. Как им удается сохранить себя, не выгорая и не растворяясь в потоке рутины. Ниже — несколько наиболее интересных, на мой взгляд, соображений. Одни истории дополняют друг друга, другие — вступают в противоречие. Но каждый может выбрать то, что ему ближе.

Рецепт № 1: поделить ответственность

«Долгое время мне казалось, что всё в доме держится на мне. Наверное, так оно и было. Я считала, что без меня муж не в состоянии собраться на работу и уж тем более собрать детей в садик. Я контролировала семейный бюджет, потому что в противном случае с ним стали бы происходить непредсказуемые вещи. Я сама готовила, убирала, проверяла домашние задания, когда дети стали старше.

Может быть, так бы все и продолжалось, но достаточно поздняя третья беременность и проблемы со здоровьем заставили меня начать заботиться о себе. Прежний груз семейных забот стал непосильным. Тогда одна мудрая женщина посоветовала мне представить, что ответственность за семью — это пирог, который нельзя съедать в одиночку. Им непременно надо делиться с близкими людьми. Каждому нужно дать посильный кусок: главе семьи — покрупнее, самым маленьким — потоньше. Главный фокус — поминутно не заглядывать в тарелку и не оценивать, как домочадцы справляются с блюдом. Отрезали — отдали, назад — не отбираем.

Это последнее — было для меня сложнее всего. Требуя от мужа и сыновей выполнять часть семейных обязанностей, я в то же время критиковала то, как им это удается, делала напоминания, контролировала. Было страшно, что без моего участия все пойдет наперекосяк. Действительно, уборку они делают не так качественно, как я. Порой покупают несвежие продукты в магазине. Но главное, теперь они это делают! Постепенно я стала меньше придираться и больше радоваться, что меня освободили от части тяжелой ноши. Если прежде вид неприбранной комнаты моих подростков приводил меня в ужас, то теперь я ухожу из нее с мыслью: «Слава Богу, это не моя проблема!» Жизнь стала намного приятнее».

Рецепт № 2: вспомнить про маленькую девочку, живущую в душе

«Мне кажется, больше всего мамы устают от того, что стараются быть слишком серьезными. У таких — все должно быть по режиму и по правилам. Но ведь это так скучно и утомительно — и для взрослых, и для детей.

Когда я смотрю на довольно молодых женщин, сидящих возле песочницы с похоронным видом и поминутно одергивающих детей, я поневоле их жалею. Неужели им нравится быть занудными тетками? По мне, так куда приятнее бегать вместе с ребенком, кидать мячик, кататься с горки и качаться на качелях. И пусть бабушки из соседнего подъезда смотрят осуждающе — мне-то что.

Когда мне хочется, я могу купить себе колготки фиолетового цвета или сделать невероятную прическу. Или пойти и истратить всю премию на дорогое белье. Да, у меня тоже бесконечный список обязательных покупок «в дом», но иногда я что-то откладываю на потом, чтобы побаловать себя. Я ведь по-прежнему девочка, хоть и взрослая. И я знаю, что мужу это нравится.

Иногда занудство все-таки нападает на меня, и я вдруг начинаю требовать от ребенка «тихо стоять», «не баловаться», «слушать внимательно». Но мне повезло. Дочка каким-то образом чувствует такие моменты. Она пристально смотрит мне в глаза. Я вижу, как в них загораются озорные искорки, хотя улыбку она сдерживает до последнего. Через некоторое время мы обе уже смеемся. И я радуюсь, что моя внутренняя девочка победила внутреннюю тетку.

Некоторые считают, что я несерьезная мать. Действительно, я не все делаю, как следует. Но мне нравится моя жизнь».

Рецепт № 3: творчество — прежде всего

«У каждой женщины есть то, чем она по-настоящему любит и хочет заниматься. То, что делает ее счастливой. Кто-то шьет шторы, учит испанский, пишет диссертацию, печет торты или рисует картины — не важно.

Важно другое. С детства нас учили: «Сделал дело — гуляй смело!» Помня об этом, многие женщины считают недопустимым заниматься творчеством, пока не наготовят, не перемоют, не перегладят... На мой взгляд, главная ошибка в том, что работа по дому оценивается как «дело», а шторы, испанский и диссертация — как «гуляй смело». Но разве это правильно?

Я не считаю, что цель моей жизни — вести домашнее хозяйство и работать таксистом, перевозящим детей от одной секции к другой. Это не значит, что я совсем не занимаюсь такими вещами. Это значит, что я планирую жизнь таким образом, чтобы мне при любых раскладах хватило времени на мое дело. А быт — по остаточному принципу. Мое творчество помогает мне восстанавливаться и чувствовать смысл происходящего. Работая над тем, что приносит мне радость, я не устаю, а наполняюсь энергией. И это дает мне силы быстро справляться с необходимой домашней работой. И пусть я не посвящаю детям все свое время, зато мне есть чем с ними поделиться. По-моему, это очень важно».

Рецепт № 4: тайный сад и одиночество

«Я была единственным ребенком в семье и привыкла к тому, что у меня всегда есть свое время и личное пространство. Конечно, с появлением семьи стало сложнее соблюдать его границы и неприкосновенность. Трехлетнему малышу ведь не объяснишь, что мама устала и ей нужно побыть одной. Но когда держишь в голове, что у тебя есть святое право на то, чтобы хотя бы на пятнадцать минут уединиться, то так или иначе ты свои пятнадцать минут выкроишь. Главное, когда ребенок уснул, перешел на руки к папе или бабушке, не забыть, что в твоем списке неотложных дел есть эта самая задача — отдохнуть. И это не эгоизм. Это насущная потребность. Женщина обязана ее удовлетворить, даже не столько для себя, сколько ради своего ребенка. Мне кажется, мама, измученная жизнью, порой просто опасна для малыша.

Иногда в эти минуты добытого с трудом одиночества я сижу с книжкой и пью кофе. Иногда иду гулять в ближайший парк. Иногда просто смотрю в окно. Мне нравится наблюдать за летящими осенними листьями, отражающимися в лужах фарами проезжающих машин или снежинками, сверкающими в свете фонарей. Кажется, в эти моменты время останавливается. И я чувствую себя живой, как никогда.

Уже будучи взрослой, я где-то прочитала, что существует место, которое зовут тайным садом женщины. Я сразу поняла, о чем идет речь. Выходит, все это изобретено задолго до меня. И это действительно очень помогает».

Рецепт № 5: оставить погоню за идеалом

«Еще во время беременности я решила для себя, что не стану «мамашей-курицей». Я непременно буду по-прежнему следить за собой и как можно быстрее вернусь к работе хотя бы в режиме хоум-офиса. Истории других мамочек из соцсетей поддерживали мою решимость. Я была уверена, что если ты оптимист и сильный человек, то с легкостью со всем справишься. И вообще, разве может быть плохое настроение у человека, который обзавелся таким счастьем — собственным малышом? Довольно долго я изо всех сил старалась соответствовать этому образу супер-мамы, которая может все и никогда не устает. Но на деле я уставала. И даже не физически (стиральные машинки, памперсы и пюре в баночках никто не отменял), а эмоционально.

Уже спустя пару лет я поняла, что дальше так продолжаться не может. И в какой-то момент я позволила себе уставать, позволила не делать то, что казалось мне очень важным. И тогда я почувствовала, какое огромное напряжение лежало на моих плечах. Я, наконец, расслабилась. Оказалось, порой проще не упираться, а признать, что ты не справляешься и простить себя за это. И, как ни странно, ничего страшного не произошло, я не превратилась в вечного нытика, дом тоже не рухнул. Просто теперь я знаю, что это нормально — иногда уставать и не справляться. Это бывает с каждым — и не верьте тем, кто говорит обратное. Такие состояния нужно пережить, как простуду.

Сейчас если мне хочется похандрить, я делаю это со вкусом, от души, на всю катушку. Ною, жалею себя, откладываю все, что только можно отложить, требую к себе повышенного внимания близких, становлюсь несносной капризулей. Но, как правило, одного дня мне хватает. На следующее утро я вновь ощущаю прилив оптимизма и желание действовать».

