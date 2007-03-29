Воспитываем оптимиста

http://www.kid.ru/

Оптимизму можно научиться, как езде на велосипеде или иностранному языку. И именно от нас, родителей, во многом зависит, станет ли наша птичка, рыбка и солнышко (пока еще вполне жизнерадостное) позитивно настроенной личностью или пополнит серые ряды наших редко улыбающихся и вечно чем-то недовольных сограждан. Если вы хотите, чтобы вашему ребенку в жизни сопутствовал успех - а наверняка именно этого и хотите, постарайтесь воспитать из него оптимиста. Ведь в наши дни быть оптимистом не только полезно для здоровья, но и престижно.

Зачем взрослым нужно "держать улыбку"

Положительная жизненная установка -не пустые слова, как это может показаться на первый взгляд. Так как мы живем в обществе и подчиняемся его законам, полезно знать, что именно улыбчивые люди в наши дни пользуются особой популярностью, легче делают карьеру, располагают к себе окружающих. На Западе улыбка давно стала не просто нормой, а необходимым атрибутом общения как в личной, так и в деловой жизни. Если хотите - своеобразным "компаньоном" успеха.

С рекламных проспектов на вас радостно смотрят широко улыбающиеся люди. Лучатся счастьем рекламные агенты и дилеры, расхваливающие достоинства своего товара, продавцы в супермаркете все как на одно лицо дружелюбны и внимательны. На телеэкранах сияют улыбками супермодели, осчастливленные новым кремом или дезодорантом. Вербовка и агитация покупателя, которым со всей страстью предается "общество потребления" (теперь и мы в нем тоже живем), выводит на поверхность тайный лейтмотив современности: чтобы удержаться на плаву, нужно быть "хорошим во всех отношениях". Лишь тот, кто улыбается, может подняться наверх. От позитивного излучения личности все чаще теперь зависит профессиональный успех. Философия Дейла Карнеги, презрительно называемая именитыми психологами "тривиальной", побеждает на все более широком фронте. Отбрось все заботы - просто живи. Позитивно мыслить и быть приятным окружающим - вот заповедь успеха.

Тот, кто хочет преуспеть, должен иметь позитивное мировосприятие - наставляет начинающего менеджера выпущенное в США пособие. Вы сами должны получать удовольствие от того, что улыбаетесь людям. Тогда это совсем не трудно.

Человек, не умеющий скрывать свою склонность к депрессиям и не выказывающий всем своим видом оптимизма, деловитости и уверенности в завтрашнем дне, неизбежно будет записан коллективом в неудачники. В той же мере коллектив не простит, если достоянием общественности станут личные беды начальника - развод, одиночество, алкоголизм. Закат его карьеры предрешен.

Немецкий психоаналитик Хорст-Эбенхард Рихтер указывает на принадлежность современного человека "О'кей обществу", в котором нет места страхам, сомнениям, унынию и самокопанию. Нормально функционировать в этом обществе может лишь тот, кто успешно справляется с собственными проблемами. Тот, кто "тяжел" в общении, медлителен, недоступен пониманию окружающих или высокомерен, имеет мало шансов продвинуться вверх, ибо не нравится сослуживцам. Ни у кого нет ни времени, ни сил вникать в хитросплетения чьего-либо трудного или конфликтного характера. Окружающая действительность сама по себе столь сложна, непредсказуема, а порой и жестока, что все больше людей исповедует жизненную философию "экономии душевных сил", максимально абстрагируясь от неприятностей, в особенности чужих. Деловой человек все меньше хочет знать о несчастьях и неудачах ближних, ибо сочувствие и сопереживание являются для него дополнительной нагрузкой. Нытики и зануды превращаются в главных аутсайдеров нашего времени.

Даже среди друзей растет нетерпимость к чужим кризисам и проблемам. Подруги предпочитают мило поболтать о пустяках, но не торопятся брать на себя чужие семейные неурядицы.

Вошедший в моду на Западе и входящий в моду у нас человеческий тип внутренне стремится к своему идеалу - "пэч-ворк-личности", наподобие собранного из лоскутов коврика, состоящей из различных ролей и попеременно включаемых функций. К десятым годам XXI века строительство такой личности будет закончено, считает американский социо-психолог Дэвид Ризман: либо мы станем психологически гибкими, по-дилерски приветливыми фотомоделями с хорошо отлаженными социальными антеннами, либо сойдем с круга и будем пестовать ранимую душу.

Газетные объявления с предложениями рабочих мест отражают эту тенденцию. Наряду с профессиональными качествами уже сегодня одним из главных условий приема на работу считается "контактность в коллективе", "дружелюбие по отношению к коллегам и сослуживцам", "позитивное мышление", энтузиазм и оптимизм. Умение скрывать дурное настроение ценилось во все времена. В наше время это свойство становится жизненной необходимостью.

Грустить - здоровью вредить!

Впрочем, в "насильственной" улыбке и медики не видят никакого вреда. Улыбаясь на работе, человек никоим образом не теряет своей индивидуальности, и самобытные черты его личности остаются при нем. Улыбаясь "вовне", человек уменьшает экологическую загрязненность собственной души. Не зря же в практике йогов существует упражнение для изживания дурного настроения: нужно сесть перед зеркалом и усилием воли заставить себя улыбаться. От растянутых в улыбке мышц лица идет обратный сигнал на нервные окончания, и наперекор обычному представлению о том, что человек улыбается лишь тогда, когда ему хорошо, ему становится хорошо - оттого, что он улыбается. И вообще: наукой установлено, что оптимисты живут дольше. Положительные эмоции, спокойное отношение к себе и своему окружению, уверенность в собственных возможностях повышают иммунитет. Поэтому если вы знаете человека, который почти никогда не болеет, значит - он мыслит позитивно! Если на ногу пессимисту упадет кирпич, он подумает: "Ну вот, как всегда мне не повезло". Оптимист же на его месте скажет: "Спасибо, что не на голову", - и рассмеется.

Оптимизм в отдельно взятой семье

Итак, если нам удалось убедить вас в том, что по нынешним временам быть оптимистом - полезно, практично, престижно и модно, вернемся к тому, с чего и начали, к воспитанию детей. К сожалению, наших сограждан едва ли можно назвать улыбчивыми. Вероятно, поэтому мы до сих пор и не стали обществом победителей. Но наш ребенок просто обязан стать победителем! Поэтому изначальный заряд оптимизма он должен получить дома, в кругу "оптимистично заряженной" семьи.

"Я больше не могу!" - хнычет девятилетняя кроха, потирая ушибленное место и стаскивая с себя роликовые коньки. Рядом стоит такой же малыш - его приятель, который тоже успел пару раз больно удариться об асфальт, и, как может, утешает друга. Он готов к покорению новых вершин и считает, что неудача - всего лишь повод для новых попыток. Надо просто улыбнуться и попробовать еще раз...

Почему один ребенок открыт для новых впечатлений и достижений, а другой со страхом встречает любое новшество? В большой степени это зависит от воспитания. Чтобы ваш ребенок не пополнил ряды тех, кто не привык перед выходом на улицу "надевать улыбку", в доме чаще должен звучать смех, царить радостное, жизнеутверждающее настроение. Если маленькие кризисы не перерастают в катастрофы вселенского масштаба, а мир воспринимается позитивно, у малыша есть прекрасные перспективы вырасти оптимистом.

Насколько это полезно, показывает уже самый первый детский жизненный опыт. Дети-оптимисты не только чувствуют себя более довольными и счастливыми, чем пессимисты. Они творчески активнее и удачливее, быстрее справляются со своими проблемами и кризисами, оставаясь при этом здоровыми и веселыми.

Человек, уверенный в себе, не ищет причину возникших трудностей только в себе, понимая, что у каждого в жизни время от времени случаются неудачи.

При первом же удобном случае объясните ребенку: кризисы в жизни - неизбежны, поэтому надо учиться их преодолевать. Не старайтесь оградить кроху от всего неприятного, иначе первая же настоящая проблема легко сломает его. Чтобы поверить в свои силы, он должен получить свой собственный жизненный опыт, пройти через первые трудности и преодолеть их. Дайте своему ребенку возможность совершать ошибки. Помните, что это - неотъемлемая составляющая развития его личности. Между прочим, только тот, кто ничего не делает, никогда не ошибается. Подумайте, ведь малыш не сразу может взобраться по лестнице или самостоятельно намазать масло на хлеб. Безусловно, вам захочется помочь ему, защитить от лишних шишек и царапин. Но каждый раз, перед тем как броситься ему на помощь, подумайте: а вдруг он вполне обойдется без вашей помощи? Ведь каждый, даже самый крошечный успех придает ребенку чувство уверенности в себе. Поддерживайте, а не тормозите его активность. А уж если решили предостеречь малыша, старайтесь, чтобы ваша речь была заряжена позитивной энергией. Пореже употребляйте в речи частицу "не". Фразу типа "смотри, не упади!" лучше замените другой: "как ты ловко залез на дерево! Теперь можно и слезать". Так вы дадите малышу понять, что нисколько не сомневаетесь в его силах!

Обратите внимание на то, как он воспринимает негативный опыт. Пессимистов отличает от оптимистов так называемый "угол зрения". Смотреть под этим углом на вещи дети учатся в кругу семьи, у своих родителей. Для кого-то двойка по математике - катастрофа, а кто-то скажет:

"Ничего страшного, в другой раз всё получится". Оптимистично настроенные дети не бросают игру из-за того, что не смогли с первого раза взять препятствие. Они открыты для всего нового и не станут отказываться от попытки "повторить попытку". Дети-пессимисты, наоборот, заранее внушают себе, что ничего у них не получится, поэтому и пытаться не стоит.

Еще одна черта отличает ребенка-оптимиста от печальных сверстников. Он умеет радоваться мелочам: веселой собачке - ее можно погладить по дороге к зубному врачу; солнышку - чтобы пускать "зайчиков" на скучном уроке; дождику -по лужам поплывут флотилии корабликов. Именно от родителей во многом зависит, будет ли малыш обращать внимание на маленькие радости или заме-чать только плохое.

Примеры развития у ребенка позитивного мышления

- 2-летний малыш никак не может собрать игрушку-лего и с ревом убегает в другую комнату. Предложите ему игрушку попроще, а сложную на время уберите. Полученный "простой" результат придаст крохе уверенность в себе.

- Ребенок долго просил дать ему попробовать прокатиться на велосипеде. Но едва сев на него, он сразу же упал. Больше пытаться уже не хочет. Утешьте смельчака, расскажите о своем личном опыте, о том, как это здорово - мчаться на четырех-, двух-, трехколесном чуде. Скажите, что только смелые и уверенные в себе люди после неудачи отваживаются на следующий шаг.

- Вашего сына оставили на второй год. Для него это равносильно катастрофе. Успокойте ребенка и объясните ему преимущества его положения:

а) он уже прошел весь материал и имеет шанс улучшить знание всех предметов без всяких дополнительных часов;

б) в новом классе он познакомится с новыми людьми, среди которых вполне может оказаться его новый друг;

в) новые учителя могут оказаться лучше прежних. И вообще, Эйнштейн был двоечником по физике.