Как не «дать петуха»…

Что происходит с мальчиками, когда у них ломается голос, нам рассказал руководитель 2-го клинического отделения реконструктивной микрохирургии гортани, фониатрии ГУ научно-клинического центра оториноларингологии МЗ РФ доктор медицинских наук Геннадий ИВАНЧЕНКО.

Свистки и флейты

Голос рождается при помощи нескольких систем организма: гортани, голосовых складок (в обиходной речи их называют связками, что не совсем точно), легких, грудной клетки и носоглотки. Струя воздуха, вырываясь из легких, заставляет с определенной частотой колебаться голосовые складки, при этом грудная клетка и носоглотка служат резонаторами. Чем больше и толще голосовые складки, тем ниже звук. Хотя не все так однозначно. Вот у Карузо, например, голосовые складки были в два раза больше, чем у иного баса-профундо, а Карузо пел тенором.

У мальчиков, как, впрочем, и у девочек, гортань маленькая, складки небольшие, и под действием струи воздуха вибрируют только их края. Это называется фальцетный механизм рождения звука. Гортань, как свисток. Природа так задумала, чтобы ребенка, у которого все звукообразующие системы пока маленькие, все-таки было слышно. И на самом деле визги детей так хорошо слышны, что, зайдя, например, на перемене в школу, можно просто оглохнуть.

Но в 13–14 лет под влиянием разнообразных гормонов, в основном половых, у мальчиков начинают расти, удлиняться и утолщаться голосовые складки. Эти складки — такая гормонозависимая структура! Именно поэтому у евнухов голос оставался высоким, детским — сами-то они имели комплекцию вполне взрослых мужчин, а голосовые складки не достигали взрослых размеров, потому что в организме не вырабатывались половые гормоны.

По этой же причине и у стариков голос становится выше — ведь половых гормонов в организме все меньше. А у женщин к старости, наоборот, голос звучит на более низких тонах, опять-таки гормонов не хватает, только женских, которые меняют складки так, чтобы звук был высокий и звонкий.

Говорить и петь фальцетом взрослый человек может и при нормально развитом голосовом аппарате. Правда, без привычки это не очень удобно. Но, видимо, модно, недаром так говорят некоторые радиоведущие и поет Пресняков-младший.

Для взрослого человека все же более естественен такой механизм образования звука, когда вибрирует вся складка, голосовая волна идет и горизонтально, и вертикально. Поэтому взрослый голос получается более глубокий, красивый, разнообразный по окраске.

В обычной речи мы пользуемся 2–3 тонами выше и ниже нашего основного тона. А певец берет две октавы.

Страх нового

Для подростка перейти с фальцета на полноценный процесс образования звука — трудно. Но проблема здесь скорее не физиологическая, а психологическая: к звуку своего детского голоса мальчик привык, а новый голос — баритон или басок — его пугает. При разговоре он использует то старый механизм рождения звука, то новый.

Поскольку дети растут неравномерно, один парень может быть еще и росточка небольшого, а басок у него уже во всю прорывается, а другой вымахал с версту, а гортань еще маленькая, голос пока детский. Вот таким мальчишкам, опережающим сверстников или отстающим от них, приходится труднее всего, они больше других стесняются своего голоса. Но для большинства ломка голоса — нормальный физиологический процесс: стал голос ниже и грубее — ну и ладно. Большинство довольно быстро нащупывают новый механизм образования звуков. В редких случаях кому-либо из подростков требуется помощь фонопеда — специалиста по постановке голоса, который обычно работает с певцами. Разве что единицам, из тех, кто растет в окружении одних женщин. Этим мальчишкам даже подражать некому, не с кого брать пример. Но и им обычно бывает достаточно одного занятия, на котором врач или фонопед покажет упражнения для постановки и закрепления нормального мужского голоса.

Хотя бывают и курьезные случаи. Как-то к фониатрам — врачам, которые изучают особенности работы голосового аппарата — обратился офицер и не самого маленького чина. Вполне взрослый мужчина, а голос — как у мальчишки. Несерьезно получается. Помогли ему врачи, научили говорить баритоном.

Три особенности

Есть три особенности подростковой мутации, которые полезно знать родителям.

1. Во время ломки голоса не надо нагружать голосовые складки.

А мальчишки их, к сожалению, не берегут, напрягают на каждом шагу: то, играя в футбол, орут как ненормальные, то во все горло песни распевают под магнитофон или под гитару… Из-за перенапряжения на складках могут возникнуть узелки, врачи их так и называют — узелки крикунов. Эти узелки меняют вибрацию складок, и голос становится хриплым. Некоторые узелки потом сами собой рассасываются, если нагрузки падают, но иногда приходится их удалять — делать микрохирургические операции.

2. Простуды могут затянуть мутацию.

Но не всегда красное горло у подростка — признак респираторной инфекции. Когда гортань растет, в ней усиливается кровообращение, ткани становятся более красными, кажется, что у ребенка ларингит. Мальчика начинают лечить от простуды, давать ему лекарства, водить по врачам… А идет всего лишь нормальный физиологический процесс.

Если мутация затянулась, то есть мальчик уже перестал расти вверх, а его голос так и не стал по-мужски низким, надо показать подростка фониатру. Чем дольше парень говорит фальцетом, тем сложнее ему будет перейти на взрослые тона.

3. Какой «взрослый» голос будет у прекрасно поющего маленького мальчика, нам знать не суждено.

Бывает в детстве высокий чистый голос, а прошла мутация, и голос получился самый банальный — и по окраске, и по тембру, и по силе. Всем известный пример — Робертино Лоретти. И поделать ничего нельзя: уж что дано, то дано.