Папа и дочка: любовь на все времена

Бытует мнение, что дочка ближе к маме, а сын - к отцу, и если для мальчика отсутствие в семье папы - это серьезная проблема, то потребность девочки в отце кажется не столь острой. Да, действительно психологам известно, что девочки очень рано начинают отождествлять себя с мамой. На протяжении всего своего детства они, сами того не подозревая, равняются на мать, подражая ее голосу, интонациям, манерам и вкусам. Но именно от того, что маленькая девочка ощущает себя с мамой единым организмом, отец представляется для нее совершенно иной личностью и поэтому особенно замечательной.

Папа интересен не больше, а по-другому, не так, как мама. В своих играх с отцом малышка получает опыт общения с человеком другого пола, в ее сознании закрепляется представление о разнице между мужчиной и женщиной. Обнаружив эту разницу как нечто положительное и радостное, девочка утверждается в своей женственности, отталкиваясь от противоположности, в отличие от подражания матери.

Присутствие отца в жизни дочери очень важно начиная с момента появления девочки на свет. Это очевидным образом влияет на их отношения в дальнейшем. Во всяком случае мать перестает быть тем центром, вокруг которого организуется вся семейная жизнь. До недавнего времени психологи считали, что отец начинает иметь значение для девочек старше трех лет, когда в них пробуждается интерес к различию между полами. Однако сейчас ученым стало ясно, что идентификация по полу свойственна ребенку с самого рождения, и в связи с этим присутствие отца на ранних ступенях развития дочери совершенно необходимо.

По утверждению психологов, на характер отношений отца и дочери ничто не влияет так, как позиция матери. Если девочка растет в атмосфере взаимного доверия и любви между родителями, у нее формируется доброжелательное отношение к отцу. В некоторых семьях, особенно с неработающими мамами, часто складывается своеобразная диктатура женщины, единолично решающей все вопросы воспитания и ведения хозяйства. В этом случае отец просто не имеет возможности проявить инициативу или принять участие в решении общих семейных проблем. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, психологи советуют женщине не уходить с головой в роль домохозяйки и матери, почаще вспоминать о том, что она в первую очередь женщина, и любить отца своих детей.

Когда дочь видит, что мама любит отца, но совсем не так, как ее саму, а по-другому, возможно, в душе ребенка рождается болезненное чувство ревности, но этот опыт необходим девочке для того, чтобы вырасти полноценной женщиной. Если же, наоборот, в близости матери и дочери не остается места для отца и он оказывается исключенным из их взаимоотношений, в сознании девочки закрепляется образ отверженного мужчины, на который она будет ориентироваться, выстраивая в будущем свое поведение с противоположным полом.

Если маме хватает мудрости доверить мужу часть родительских забот, невзирая на его иной, нематеринский взгляд на проблемы, и, более того, испытывать чувство радости от того, что отец выполняет родительские функции по-своему, ребенок усваивает, что разница между матерью и отцом - факт положительный. Как мы уже говорили, в малыше с самого рождения живет сознание различия между мужчиной и женщиной. По мере взросления его отношение к этому меняется. Во власти родителей сделать различие между полами интересным и замечательным в глазах ребенка, не преувеличивая и не принижая роли женщины или мужчины. Понимание того, что мы разные, но равные, - это лучшее, что мы можем дать своим детям.

Исследования последних лет показывают, что многие успешные женщины, нацеленные на интересную работу и головокружительную карьеру, так называемые бизнес-леди, в детстве имели доверительные отношения с отцами. Им более свойствен мужской тип мышления, они способны конкурировать с мужчинами, общаясь с ними на их языке. В наше время тип бизнес-леди становится все более популярным, многие девочки растут с такими "деловыми" мамами. Традиционное различие между женственным и мужественным постепенно стирается. Однако психологи утверждают, что некоторые свойства того или иного пола остаются незыблемыми и в наше время. Например, мужчинам по-прежнему свойственны некоторый эгоизм и самодостаточность, в то время как женщины остаются более чуткими и отзывчивыми к чужим проблемам.

Конечно, мужчине будет трудно отождествить себя с маленькой девочкой, и поэтому чувство мужского братства, присутствующее в его отношениях с сыном, не возникает так же естественно и с дочерью. Действительно, далеко не каждый папа готов с удовольствием играть в "магазин" или "врача". То ли дело фехтование на мечах или гонки на выживание по квартире! Однако переживать по этому поводу не стоит. Психологи считают, что игра имеет ценность только тогда, когда она интересна обеим играющим сторонам. Если отцу действительно хочется поиграть с дочерью в куклы - пожалуйста! Но когда взрослый делает это через силу, игра проходит без всякого вдохновения и фантазии, не принося желаемого результата. Вот только не надо забывать, что, кроме кормления кукол, у отца есть масса других способов провести время с дочерью к обоюдному удовольствию.

Как это ни покажется удивительным, но в некотором смысле отцу легче общаться с дочерью, чем с сыном. Взаимоотношения двух мужчин могут носить более конфликтный и сложный характер, поскольку к сыну, как к продолжению своего "я", любой представитель сильного пола обычно относится достаточно критично и ревниво. С девочкой же можно проявлять себя без ограничений и предрассудков.

Отец призван передать дочери опыт общения с мужчиной добрым и любящим. Оправдавшему это огромное доверие воздастся по заслугам. Для девочки, чувствующей ценность и значимость своей личности в отношениях с противоположным полом, благодаря отцу он также становится любимым и значимым.

Но вот еще на что обращают психологи ваше внимание, дорогие папы. Для некоторых мужчин отношения с дочерьми становятся серьезной проблемой именно в силу противоположности полов. Опасаясь перейти ту грань, которая разделяет отношения между супругами и отношения между родителями и детьми, они предпочитают держаться от дочерей на безопасном расстоянии. Конечно, не стоит забывать о том, что взаимоотношения с женой и дочерью строятся на совершенно разных качественных уровнях, вот только что касается ребенка, то они меняются по мере его роста. Новорожденная девочка не имеет никаких понятий о морали и приличиях, их постепенно формируем мы, взрослые. Так что прежде всего родителям необходимо четко определить, что для них является допустимым, а что - нет. Психологи предупреждают о том, что излишняя раскованность отца - например, разгуливание по квартире без одежды - может отпугнуть подрастающую девочку, вызвать замешательство и смущение. Если же отец устанавливает слишком большую дистанцию, это порождает холодность в его отношениях с дочерью.

По мере взросления девочки меняется и стиль ее общения с отцом. То, что выглядело вполне естественно в отношениях с маленькой дочерью ("Хочу, чтобы меня купал папа!"), вдруг оказывается совершенно неприемлемым через несколько лет. Здесь важно всегда "держать руку на пульсе", чутко прислушиваясь к переменам, происходящим с ребенком, уважать устанавливаемые им границы. Отец, не считающийся с желаниями и возможностями дочери, вряд ли может рассчитывать на взаимопонимание.

В роли родителя мужчина всегда немного дилетант. Женщина, выносившая ребенка, имеет богатый опыт общения с ним еще до родов. Благодаря тому, что в течение девяти месяцев эти двое были едины и неразделимы, между ними с самого рождения устанавливается такой тесный контакт, на какой отец вряд ли может претендовать. Да он и не должен. У папы своя миссия. Не хуже и не лучше, а просто своя. И это прекрасно!