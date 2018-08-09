Психолог, психотерапевт, психиатр, коуч, астролог, экстрасенс… к кому идти?

Когда возникла проблема и не понятно, что с ней делать - лучше всего обратиться к специалисту. И тут возникает вопрос: как выбрать из большого количества разного рода специалистов именно того, кто вам нужен? Психолог, психотерапевт, психиатр, коуч, астролог, экстрасенс... Все они работают с людьми и готовы вам помочь. Цены за консультацию примерно одинаковые. В чём разница?

Кто есть кто среди специалистов

Для начала давайте обозначим необходимый минимум: у человека должен быть диплом или сертификат о прохождении обучения. Желательно хотя-бы один - государственного образца, от аккредитованного ВУЗа в области психологии или медицины.

Вы же не доверите себя резать человеку, который только называет себя хирургом, не имея никакого образования.

Психиатр

Если вам нужна таблетка "от нервов" (или наоборот - "для поднятия настроения"), если вы не настроены на самокопание, если в данный момент вас очень беспокоят ваши физические симптомы (головная боль, бессонница, трясущиеся руки, приступы паники или истерики) - вам к ПСИХИАТРУ.

У него в обязательном порядке есть медицинское образование, он имеет право назначать препараты и проводить лечение, в том числе и в стационаре. (Если у вас нет никаких серьёзных психических проблем, то на учёт вас ставить не будут, не рассчитывайте).

Прежде чем заниматься психотерапией, необходимо снять острое состояние.

Психтерапевт

Если вы хотите разобраться в глубинных причинах ваших проблем, готовы серьёзно работать над собой чтобы решить проблему, готовы к кардинальным изменениям внутри себя и в своём окружении - вам к ПСИХОТЕРАПЕВТУ.

Психотерапевты могут быть:

* С основным медицинским образованием - могут эффективно работать с психосоматическими заболеваниями (когда обследования не выявили никаких причин болезни, а всё равно что-то болит), с неврозами, с паническими атаками, при необходимости могут совместить приём препаратов с психотерапией

* С основным психологическим образованием - могут эффективно работать с травматическими переживаниями, депрессией, эмоциональной зависимостью и созависимостью, фобиями и тревожностью.

Психотерапевт работает с помощью определённых техник общения, без использования лекарств.

Психолог

Если у вас в целом всё в порядке и вам нужно быстрое решение в ситуации, где вы не знаете, как поступить и как себя вести, вам нужна справочка или рекоммендация - вам к ПСИХОЛОГУ.

Психологи тоже бывают разные:

* Есть психологи-теоретики, которые имеют хорошие познания о психике человека, пишут диссертации и статьи.

* Есть психологи-педагоги, которые умеют хорошо преподавать предмет "психология" и заниматься со школьниками.

* Есть психологи-консультанты, которые изучают разные техники и подходы в консультировании, имеют реальный практический опыт работы с разными людьми.

* Отдельно нужно выделить клинических психологов - они, кроме всего прочего, имеют медицинское образование и могут отличить норму от патологии, в основном работают при поликлиниках.

Коуч

Если у вас всё в порядке, никаких проблем нет, но вам хочется достичь ещё больших вершин, осуществить какие - то цели, добиться успеха в бизнесе, укрепить семью, построить карьеру - вам к КОУЧУ.

Есть разные направления в коучинге, но в целом коуч работает с клиентом, помогая ему в достижении каких-то конкретных целей через уточнение, мотивирование и выработку плана по их достижению.

Астролог

Если вы хотите знать, что вас ожидает в будущем, как и что в вашей жизни поменяется, как нужно поступить, чтобы избежать ошибок в жизни - вам к АСТРОЛОГУ.

Экстрасенс

Если вы хотите чтобы с вас сняли порчу и убрали "всю эту ерунду", чтобы вы на выходе сразу были счастливы, если вы уверены, что это действительно работает - вам к ЭКСТРАСЕНСУ.

Надеюсь, что теперь стало немножко яснее.