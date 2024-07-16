«Гадкий я 4». Рецензия на продолжение мультфильма о миньонах

Франшиза «Гадкий я» стартовала почти 15 лет назад — в 2010 году. С тех пор в этой вселенной, помимо четырёх полнометражных мультфильмов, вышло несколько спин-оффов, а забавные и очень харизматичные миньоны обрели собственную жизнь. Сама же франшиза стала одной из самых кассовых анимаций за всю историю. Но стоит ли смотреть очередной мультик с жёлтыми монстриками? Если у вас есть дети, то однозначно.

Некогда суперзлодей, а теперь остепенившийся семьянин, Грю вступил в антизлодейскую лигу и помогает властям в поимке других выдающихся преступников. Очередной целью нашего героя становится его бывший одноклассник Максим Ле Маль, который изобрёл способ обращения любого человека в таракана. Негодяя удаётся оперативно задержать, однако злодей не будет злодеем, если не сбежит из заточения и не попробует отомстить своему неприятелю.

Грю с приёмными дочерьми, парочкой самых преданных миньонов, женой и новорожденным сыном вынужден переехать в другой город ради безопасности семьи. Однако на новом месте дочка соседей быстро понимает, что перед ней бывший суперзлодей. Она этим фактом весьма обрадована, поскольку теперь у неё есть напарник для осуществления коварного плана по грабежу злодейского лицея, куда она впоследствии хочет поступить. Такой поступок будет очень полезен для будущего портфолио.

Характеры главных героев в очередном мультфильме никуда не развиваются. Грю уже претерпел трансформацию за первые два мультфильма, а девочки так и не доросли до новых ролей, оставшись забавными, но очень стереотипными Тихоней, Врунишкой и Принцессой.

Удивили только, пожалуй, миньоны. Помимо того что они по-прежнему отвечают практически за весь юмор, и делают это действительно хорошо, так в их ряду появляется пятёрка супергероев, которые являются пародией сразу и на Фантастическую Четвёрку, и на Человека-Паука, и на Капитана Америку.

тсылки к супергероике явно оценят только пришедшие на сеанс родители. Есть здесь даже оммаж на Терминатора 2, который узнает и вовсе не каждый. Тем не менее такие сцены точно позабавят, но только тех, кто в теме.

К сожалению, сам сюжет получился довольно пресным. Ему остро не хватает драйва и запоминающихся персонажей. Единственная яркая сцена без участия миньонов — это ограбление злодейской академии. Остальному же не хватает «огонька».

Тем не менее «Гадкий я 4» — это все еще визуально красивый мультфильм, в котором всё же есть забавные и даже смешные сцены. Однако четвёртый мульт совершенно никак не влияет на глобальный сюжет франшизы (разве что знакомит с сыном Грю), и вообще не развивает основных персонажей.

Мультик наверняка понравится детям, особенно за счёт милых жёлтых монстриков, но взрослые могут местами заскучать. Особенно проигрышно мультфильм смотрится на фоне отличной второй Головоломки, которая как раз может похвастаться и глубоким сюжетом, и значительным взрослением главной героини.

7,5 из 10

