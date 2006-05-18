Любим ли мы своих детей?

Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает, а не излучает любовь. Если ему дать любовь, он возвращает ее. Если ничего не дать - ничего в ответ не получишь. Безусловная любовь и отражается безусловно, а любовь с условиями отразится такой же любовью с оговорками.

Сегодня многие ребятишки чувствуют себя искренне любимыми в семье. Но есть родители, которые любят, но не могут выразить это чувство, не знают, как донести его до своей кровинушки.

Давайте подумаем, как проявить любовь к ребенку. Дети - это существа, которые общаются с помощью эмоций, а не разума. Они сами тонко чувствуют наше состояние по нашему поведению. Поэтому, если мы хотим, чтобы они знали, какие чувства мы к ним испытываем, что мы их любим, мы должны своими действиями проявлять свою любовь.

Проявление любви можно выразить:

при обмене взглядами

при физическом контакте

в момент безраздельного внимания

в процессе дисциплинирования.

Часто родители выбирают какой-то один компонент проявления любви. Порой это дисциплина. И тогда дети хорошо вышколены, но чувствуют себя нелюбимыми.

Поэтому мы, родители, не должны упускать из виду все формы проявления любви к ребенку.

Итак, обмен взглядами. Самый первый должен состояться в первый час жизни малыша. И этот обмен очень важен для установления эмоциональной связи матери и ребенка. Но часто новорожденные лишены такой возможности. Причиной тому сложные роды, операции (кесарево сечение), когда кроху приносят матери только спустя несколько часов, сутки, а то и больше.

Усиливают этот эмоциональный разрыв и сами родители. Нередка фраза, произнесенная ими глаза в глаза: "Запомни, что если ты еще раз такое вытворишь, я тебя сильно накажу!" И это ужасная ошибка. Пока ребенок мал, это срабатывает. Когда он подрастет, страх сменится злостью, отчуждением и депрессией.

Физический контакт необходим для выживания и успешного развития. Бытует ошибочное мнение о том, что мальчикам не нужны ласки, что они должны воспитываться в строгости. Младенцы-девочки в возрасте до года получают в пять раз больше ласки, чем младенцы-мальчики. Это одна их причин, по которой проблем с мальчиками в возрасте до трех лет гораздо больше, чем с девочками. Мальчиков можно встретить в психиатрических клиниках раз в 5-6 чаще, чем девочек. Это соотношение возрастает в подростковый период.

Когда мальчик подрастает, его потребность в физической ласке, такой, как объятия и поцелуи, уменьшается, но сама потребность в физическом контакте не ослабевает. Если физического контакта недостает, то это проявляется в поведении мальчика. Он становится агрессивным, упрямым и т.д.

Хотя девочки и не выказывают своей ущемленности в детском возрасте, они очень сильно страдают от того, что их эмоциональные потребности не удовлетворены. Для девочек необходимость физического контакта возрастает по мере их взросления и достигает максимума в возрасте одиннадцати лет.

Если мы любим своего ребенка и хотим, чтобы он был счастлив, нам не доставит большого труда дать необходимые ему зрительный и физический контакты.

В наш стремительный век мы очень заняты важными делами или делами, которые нам кажутся важными. И порой наши дети остаются на периферии внимания.

Ребенку так необходимо почувствовать, что он самый важный человек на свете для своих родителей. Это является острой потребностью каждого ребенка, если она не удовлетворена - низкая самооценка, неуверенность в себе, замкнутость, трудности в общении со сверстниками обеспечены.

Надо признать факт: хорошее воспитание требует времени. Найти его очень сложно, но если мы решим эту проблему, то сможем решить и остальные. А еще не стоит забывать, что детей воспитывает сама атмосфера дома, дух семьи, ее характер, уклад. Поэтому разговоры, жесты, взаимоотношения прежде всего мамы и папы, которые видит и слышит ваш ребенок, он впитывает, как губка. Потом копирует их и применяет на практике, не задумываясь - хороши они были или нет.

Домрачева Г.И., психолог Центра психолого-педагогической помощи "Семья и школа".

Журнал "Мои дети" № 5, 2006 г.