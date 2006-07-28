Критерии оценки Интернет-зависимости

Исследователи приводят различные критерии, по которым вы можете судить об Интернет-зависимости. Так, Кимберли Янг приводит четыре признака:

Навязчивое желание проверить e-mail. Постоянное желание следующего выхода в Интернет. Жалобы окружающих на то, что человек проводит слишком много времени в Интернет. Жалобы окружающих на то, что человек тратит слишком много денег на Интернет.

Более развернутую систему критериев приводит Иван Голдберг. По его мнению, можно констатировать Интернет-зависимость при наличии 3 пунктов из следующих:

Количество времени, которое нужно провести в Интернет, чтобы достичь удовлетворения (иногда чувство удовольствия от общения в сети граничит с эйфорией), заметно возрастает. Если человек не увеличивает количество времени, которое он проводит в Интернет, то эффект заметно снижается. Комментарий: Первый и второй пункт отражают возникновение такого феномена, как толерантность. Похожие признаки можно наблюдать у курящих людей, алкоголиков и наркоманов, когда для получения удовольствия необходимо постоянно увеличивать дозировку. В данном случае "дозировкой" является количество времени затраченного на пребывание в виртуальном мире. Пользователь совершает попытки отказаться от Интернет или хотя бы меньше проводить в нем меньше времени. Прекращение или сокращение времени, проводимого в Интернет, приводит пользователя к плохому самочувствию, которое развивается в течении от нескольких дней до месяца и выражается двумя или более факторами: Эмоциональное и двигательное возбуждение

Тревога

Навязчивые размышления о том, что сейчас происходит в Интернет

Фантазии и мечты об Интернет

Произвольные или непроизвольные движения пальцами, напоминающие печатание на клавиатуре. Комментарий: Такие эмоциональные изменения, происходящие с человеком, пытающимся отказаться или сократить время пребывания в сети, указывают на его психологическую зависимость от Интернет и на языке психиатрии называются "синдром отказа" или "абстинентный синдром". В данном случае он сильно отличается от "абстинентного синдрома" курильщиков, наркоманов, алкоголиков и переедающих людей (обжор), так как у них развивается не только психологическая, но и физическая зависимость к вредным веществам и их отмена переживается намного тяжелее. Преимущество Интернет - зависимости в отсутствии физиологического компонента. Синдром отмены вызывает у пользователя снижение или нарушение социальной, профессиональной или другой деятельности. Использование Интернет позволяет избежать "синдрома отказа". Интернет часто используется в течение большого количества времени или чаще, чем было задумано. Значимая социальная, профессиональная деятельность, отдых прекращаются или редуцируются в связи с использование Интернет. Использование Интернет продолжается, несмотря на знание об имеющихся или постоянных физических, психологических, социальных, профессиональных проблемах, которые вызываются использованием Интернет (недосыпание, семейные (супружеские) проблемы, опоздания на назначенные на утро встречи, пренебрежение профессиональными обязанностями, или чувство оставленности значимыми другими).

В других исследованиях Интернет-зависимости было установлено, что Интернет-зависимые часто "предвкушают" свой выход в Интернет, чувствуют нервозность, находясь off-line, врут относительно времени пребывания в Интернете, и чувствуют, что Интернет порождает проблемы на работе, финансовом статусе, а также социальные проблемы. К.Янг приводит данные других исследователей по которым студенты страдают от академической неуспеваемости и ухудьшения отношений, и что это связано с неконтролируемым ими использованием Интернет.

Итак, руководствуясь выше перечисленными характеристиками Интернет-зависимости, Вы можете судить о собственной Инетрнет-зависимости или наличия таковой у своих знакомых. Психотерапевтический опыт показывает, что если человек признает у себя наличие того или иного вида зависимости, будь то зависимость от вредных веществ или от Интернета, то он пытается справиться с этим самостоятельно или с помощью близких ему людей, а также специалистов (психиатров, наркологов, психотерапевтов или психологов).

Именно не критичное отношение к собственным проблемам (то есть отрицание их наличия) и делает из людей наркоманов, алкоголиков, Интернет-зависимых и так далее, так как люди не признают себя таковыми и отрицают эту проблему. Скажем, девиз алкоголика: "Я в любой момент брошу пить, если захочу. А если я до сих пор еще в запое, то это от того, что я еще не хочу это бросить". Я сравниваю Интернет-зависимость с другими видами зависимостей, так как считаю сходными механизмы их возникновения, о чем будет сказано позже. Безусловно, по сравнению с зависимостями от вредных веществ Интернет-зависимость не так вредна, так как слабо проявляет себя на физическом уровне.

Причины возникновения Интернет-зависимости

К. Янг, исследуя Интернет-зависимых, выяснила, что они чаще всего используют чаты (37%), MUDs (28%), телеконференции (15%), E-mail (13%), WWW (7%), информационные протоколы (ftp, goper) (2%). Приведенные сервисы сети можно разделить на те, которые связаны с общением, и те, которые с общением не связаны, а используются для получения информации. К первой группе относятся чаты, MUDs, телеконференции, e-mail, ко второй - информационные протоколы. Янг отмечает, что в этом исследовании было также установлено, что "Интернет-независимые пользуются преимущественно теми аспектами Интернет, которые позволяют им собирать информацию и поддерживать ранее установленные знакомства. Интернет-зависимые преимущественно пользуются теми аспектами Интернет, которые позволяют им встречаться, социализироваться и обмениваться идеями с новыми людьми в виртуальном пространстве". То есть большая часть Интернет-зависимых пользуется сервисами, связанными с общением. Янг выделяет две группы среди интернет-зависимых: висящих на общении ради общения (91%) и висящих на информации. При этом по данным опроса Интернет-зависимых привлекают такие особенности сети, как: анонимность (86%), доступность (63%), безопасность (58%) и простота использования (37%).

Отсюда исследователь делает вывод, что интернет-зависимые пользуются сетью для получения социальной поддержки (за счет принадлежности к определенной социальной группе: участия в чате или телеконференции); сексуального удовлетворения; возможности творения виртуального героя (создания нового "Я"), что вызывает определенную реакцию окружающих, получения признания окружающих. Под социальной поддержкой авторы имеют в виду не просто эмоциональную поддержку, но и ощущение принадлежности к определенной группе людей, установление полезных контактов.

Социальная поддержка в данном случае осуществляется через включение человека в некоторую социальную группу (чат, MUD, или телеконференцию) в Интернете. "Как любое общество, культура киберпространства обладает своим собственным набором ценностей, стандартов, языка, символов, к которому приспосабливаются отдельные пользователи".

По мнению Янг, будучи включенными в виртуальную группу, Интернет-зависимые становятся способными принимать больший эмоциональный риск путем высказывания более противоречащих мнению других людей суждений - о религии, абортах и т. п. То есть они оказываются способными отстаивать свою точку зрения, говорить "нет", в меньшей степени боясь оценки и отвержения окружающих, чем в реальной жизни. В киберпространстве можно выражать свое мнение без страха отвержения, конфронтации или осуждения потому, что другие люди являются менее досягаемыми, и потому, что личность самого коммуникатора может быть замаскирована.

Выше уже приводилось некоторое сравнение Интернет-зависимости с другими видами зависимостей, в частности от вредных веществ. Это сравнение не случайно, так как создание тех или иных видов зависимостей предполагает определенный тип личности. Этот тип личности мы будем называть зависимым, так как люди имеющие такие черты попадают в группу риска в отношении злоупотребления вредными веществами, психологической зависимости от другого человека, зависимости от еды, Интернет-зависимости. Этими чертами являются крайняя несамостоятельность, не умение отказать, сказать "нет" (то, что в народе называют слабой волей) из-за страха быть отвергнутым другими людьми, ранимость критикой или неодобрением, не желание брать на себя ответственность и принимать решения, и как следствие сильное подчинение значимым людям; все это характеризует пассивную жизненную позицию, когда человек отказывается первым вступать в контакт с окружающими и самостоятельно принимать решения. Кроме того, для зависимого типа личности свойственны страх одиночества и желание его избегать, часто бывает социальная дезадаптация, которая характеризуется узким кругом общения (возможно общение со многими людьми, но очень поверхностное), не умением высказать, поделиться своими переживаниями с окружающими, не достатком близких отношений, импульсивностью, не умением спланировать свое время, добиваться поставленных целей и хорошо планировать свою деятельность (как следствие возможно отсутствие постоянной работы). Эти люди, часто отказываются от ранее намеченных целей и как следствие пребывают в состоянии депрессии.

Таким образом, благодаря общению в Интернете, люди, склонные к созданию зависимостей, компенсируют свои потребности в общении и чувстве защищенности.

Последствия Интернет-зависимости

Надо отметить, что по сравнению с зависимостями от алкоголя и наркотиков, Интернет-зависимость в меньшей степени вредит здоровью человека, не разрушает его мозг и казалась бы достаточно безопасной, если бы не явное снижение трудоспособности, эффективности функционирования в реальном социуме. Как наркотик, общение в Интернете может создавать иллюзию благополучия, кажущуюся возможность решения реальных проблем. Хотя, как показывают исследования Московских психологов, многие Интернет-зависимые отдают себе отчет в том, что не получат реальной поддержки в сети, и не расценивают Интернет как среду, гарантирующую общение.

В медицине известны способы лечения синдрома отмены ("ломок" в простонародье), который развивается в течение нескольких дней после отказа от наркотика, скажем от героина, с помощью перевода пациента на более "легкие" наркотики, например метадон. В этом смысле, для многих алкоголиков, наркоманов, курильщиков и других людей, склонных к созданию сильных зависимостей, Интернет стал более "легким" наркотиком и шансом избавиться от более серьезных зависимостей. Мне известны алкоголики и наркоманы, которые сократили злоупотребление вредными веществами, а многие и вовсе отказались от них, благодаря многочасовым сессиям в Сети. То есть, они заместили одну зависимость на другую. По такому же принципу работают многие методы психотерапевтического лечения зависимостей: заместить вредную привычку на более "экологичную", безопасную. Скажем, в группах Анонимных алкоголиков и наркоманов развивается зависимость от общения в группе.

Также, Интернет-зависимость является более "экологичной" по сравнению с зависимостями от религиозных сект, где людьми откровенно манипулируют с целью установления власти и материальной наживы. Известно, что участники этих религиозных движений, ежемесячно должны жертвовать определенные суммы денег, они постепенно утрачивают собственную волю и сходят с ума. Так, что религиозный культ является в данном случае маскарадом, скрывающим истинные намерения руководителей. В секты тоже попадают зависимые, внушаемые люди.

Итак, благодаря своим качествам: анонимности, доступности, невидимости, безопасности, простоты использования, Интернет оказывает неоценимую услугу людям, страдающим от вредных привычек, предоставляя им возможность отказаться от последних, и в то же время может наносить вред подросткам и молодежи, которые вместо социализации в реальном мире, находят возможность социализации в мире Виртуальном. Но кто знает, возможно, существование в параллельных мирах – наше будущее, и мы только готовимся к жизни в других измерениях.

Источник: http://www.psyonline.ru/