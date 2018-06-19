7 правил сбалансированной жизни для молодых мам

В этой статье мы разберемся, как уравновесить свой внутренний мир и внешнюю активность, привести в согласие то, что делаем и как выглядеть тем, что чувствуем. И как найти свой оптимальный баланс работы и отдыха.

Моя младшая дочка очень любит ходить по тротуарному бордюру, его ширина, высота, исправность не имеют для неё большого значения. Она заваливается то на одну, то на другую сторону, иногда падает, но потом снова встаёт и продолжает свой непростой путь по каменному обрамлению улиц и лишь иногда позволяет мне брать её за ручку. Я учу её балансировать, держать спину прямо, а руки в стороны. Сейчас она малышка, но когда подрастёт, я хочу передать ей другой более важный навык — умение балансировать свою жизнь. Отклоняться в сторону, падать, вставать и непременно возвращаться к ощущению радости, полноты и гармонии жизни.

Что такое баланс и как он проявляется в жизни

Слово баланс означает равновесие (в переводе с французского — «весы»). В жизни мы балансируем разные роли и сферы жизни — семья, работа, дом, здоровье, друзья, общественные дела. Мы стремимся уравновесить свой внутренний мир и внешнюю активность, привести в согласие то, что делаем и как выглядим с тем, что чувствуем. Мы ищем свой оптимальный баланс работы и отдыха. Нам нужны в равной степени физические и эмоциональные силы. Мы стараемся сбалансированно питаться и стремимся к эмоциональной уравновешенности. Способность находить свой баланс в разных проявлениях — это не просто навык, на мой взгляд, это настоящее искусство жизни.

Формулы баланса не существует

У каждого своя мера весов, в жизни нет идеальной формулы равновесия. Если то, что вы делаете соответствует вашей системе ценностей и приоритетов — скорее всего вы в своём балансе. Побочный эффект от этого состояния — радость, вдохновение, любовь к жизни, высокий уровень энергии. Выстраивание своего баланса — это также ответственность и осознанный выбор, когда мы понимаем и принимаем возможные последствия своих действий или бездействий.

Жизнь течёт, баланс меняется

Баланс — не картина, а извилистый путь, движение и развитие, он требует постоянной настройки по мере того, как меняемся мы и обстоятельства вокруг нас. Ещё вчера, к примеру, вы с головой уходили в работу и вас всё устраивало. А сегодня вы — молодая мама в декрете и наслаждаетесь материнством, позабыв об остальном. Казалось бы, полный дисбаланс, но если это соответствует вашим ценностям и потребностям в настоящий момент, вы гармоничны в своей роли — значит это подходящий баланс для вас на сегодня. Как только молодая мама начинает ощущать себя жертвой обстоятельств, её тяготит однообразие жизни или она превращается в «загнанную лошадь» — это сигнал того, что пора менять соотношение ролей, надо искать новый баланс. Хотя можно, и лучше, не доводить до критической ситуации, а прислушиваться к себе и действовать до того, как настигнет кризис.

Итак, о правилах

Канатоходцы прежде, чем совершать искусные трюки, изучают технику хождения по канату и много тренируются. Так же и в жизни есть правила, которые помогают находить и поддерживать свой баланс. Я приведу 7 из них, проверенных и испробованных на себе. Каждое правило содержит вопросы — задавая их себе, вы сможете лучше сфокусироваться на решениях и в конечном итоге на действиях.

Правило приоритетов

Что для вас важно сейчас? Создайте свою меру весов. Пропишите для себя приоритетные сферы — те, без которых ваша жизнь не будет полноценной. Не стоит перегружать себя в попытках доказать — «я хорошая, я везде успеваю». Излишние амбиции и жадность превращают женщину в «загнанную лошадь». Сосредоточьтесь на главном, но, в то же время, не сливайте все силы в одну сферу, выберите хотя бы 3–4 и распределяйте свои ресурсы между ними. Например, для молодой мамы желательно иметь в жизни что-то ещё помимо семьи и домашних дел — это может быть работа или учёба, регулярные занятия спортом, любимым делом.

От мечты к цели

К чему вы хотите прийти? Что вас вдохновляет? Создайте своё видение идеального баланса и поставьте цели по его достижению. Если вы не поставили срок выполнения, завысили ожидания или не понимаете, в чём будет выражаться результат — то это скорее не цель, а мечта и так ею и останется, поэтому ставьте цели правильно.

Задайте себе вопрос: Какие первые самые простые шаги вы можете сделать, чтобы приблизить желаемую картину к реальности?

Материализуем планы

Записывайте свои планы. Эксперты по управлению временем говорят, что продуктивность работы увеличивается до 35%, если вы начинаете просто выполнять дела по списку. Спрашивайте себя: Что вы должны успеть за сегодня? Что из самого важного вы бы очень хотели успеть? Выполнение каких дел даст вам чувство удовлетворённости? Пусть в вашем ежедневном плане будут те самые простые шаги по достижению целей, а не только рутина.

Говорим «нет»

А это вам надо? Это важно для вас, соответствует вашим приоритетам? Умение говорить «нет», иногда вопреки «хорошему» воспитанию, помогает сохранить себя, свои ценности и реализовать собственные цели.

Потребуются силы, чтобы отказаться от того, что на самом деле никуда не ведёт. Говорите «нет» социальным стереотипам, неинтересным проектам, токсичным людям. Время — слишком ценный ресурс, чтобы тратить его на то, что хотят от тебя другие. Если эквилибрист во время выступления будет реагировать на посторонний шум, он потеряет баланс и упадёт.

Правило физической энергии

Что вы делаете для того, чтобы чувствовать себя энергичной? Поддерживайте свою физическую энергию. Для молодых мам сложно, но очень важно высыпаться — можно ложиться пораньше (наиболее продуктивный сон с 22 до 2 часов ночи) или спать днём вместе с ребёнком. Учитывайте свою физиологию, вовремя восстанавливайте силы.

Баланс ресурсов «отдавай и получай»

Есть сферы, в которые мы вкладываем своё время, силы. А есть те, которые, напротив, служат источниками сил, удовольствия, энергии. Насколько здесь присутствует баланс в вашей жизни? Происходит ли достаточное наполнение ресурсов, чтобы отдавать? У молодых мам часто встречается проблема — они много сил отдают заботе о ребёнке, дому и не успевают наполнять себя энергией, что приводит к истощению, усталости. Составьте список вдохновляющих занятий и внесите их в свой ежедневный план.

Благодарность

Понимание своих желаний, наличие видения и целей вдохновляет, мотивирует идти вперёд. Но есть не менее важные вещи, они на другой чаше весов — способность ценить настоящее, быть благодарным за то, что имеешь, быть здесь и сейчас. Баланс стремлений и принятия настоящего делает нас счастливее. Задайте себе вопрос: За что я могу быть благодарен жизни сегодня?

Создавайте свои правила, находите своё равновесие. Оно стоит того — женщина, жизнь которой сбалансирована и отвечает её внутренним потребностям, светится изнутри, радуется жизни и сама является источником вдохновения и счастья.

Счастливого пути в поисках себя и своего баланса!

Автор: Надежда Обедзинская — мама двоих детей, руководитель, прошла 2 декрета подряд и нашла свой баланс

