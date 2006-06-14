Демонстративные дети

Общение и отношение ребенка к другим людям на протяжении дошкольного возраста существенно изменяются. Так, в середине дошкольного возраста (4-5 лет) появляется и начинает доминировать потребность в признании и уважении. Если до 3-4 лет дети получали непосредственное удовольствие от игры с игрушками, то теперь им важно знать, как воспринимают и оценивают их действия окружающие люди. Ребенок стремится привлечь внимание других, чутко ловит в их взглядах и мимике признаки отношения к себе, демонстрирует обиду в ответ на невнимание или упреки партнеров. В детском общении в этом возрасте появляется конкурентное, соревновательное начало. Сверстник становится предметом постоянного сравнения с собой. Через такое сравнение своих конкретных качеств, навыков и умений ребенок может оценить и утвердить себя как обладателя определенных достоинств.

Этот этап является закономерным и необходимым для развития межличностных отношений. Противопоставив себя сверстнику и выделив, таким образом, свое Я, ребенок может вернуться к сверстнику и воспринять его как целостную, самоценную личность. Обычно к 6-7 годам появляется способность ценить качества и умения других людей, желание дружить, помогать, делать что-то вместе.

Однако часто демонстративность фиксируется и перерастает в личностную особенность, устойчивую черту характера. Такие дети больше всего озабочены тем, чтобы показать свое превосходство во всем. Основным мотивом действий ребенка становится положительная оценка окружающих, с помощью которой он удовлетворяет собственную гипертрофированную потребность в самоутверждении.

Особенности поведения демонстративных детей

В отличие от обидчивых и застенчивых детей, демонстративных детей выделяет ярко выраженная активность и стремление привлечь к себе внимание любыми возможными способами. Такие дети, как правило, достаточно активны в общении. Однако, в большинстве случаев, обращаясь к партнеру, они не испытывают к нему реального интереса или желания что-то делать вместе. Преимущественно они хотят показать себя и вызвать восхищение других: говорят о себе, показывают свои игрушки, демонстрируют любые способы привлечения внимания взрослых или сверстников. «Смотрите, как я умею рисовать, прыгать, как я быстро кушаю, какие у меня тапочки, и пр.» Самоутверждение и восхищенное внимание других является для них главной целью и ценностью. При этом, способом привлечения внимания может быть как положительные формы поведение («смотрите, какой я хороший»), так и действия, выражающие агрессию. Демонстративные дети очень ориентированы на оценку окружающих, особенно взрослых. Как правило, такие дети стремятся во что бы то ни стало получить положительную оценку себя и своих поступков. Однако, в случаях, когда отношения со взрослым или со сверстниками не складываются, демонстративные дети применяют негативную тактику поведения: проявляют агрессию, жалуются, провоцируют скандалы и ссоры.

Демонстративность может проявляться не только в стремлении показать собственные достоинства и достижения. Обладание привлекательными предметами является также традиционной формой демонстрации собственного Я. У многих детей острое желание обладать какой-нибудь машинкой или куклой связано не с собственными игровыми потребностями, а с желанием продемонстрировать свое имущество (а значит преимущество) перед другими. Как часто, получив в подарок новую игрушку, дети несут ее в детский сад не для того, чтобы поиграть в нее, а чтобы «показать», «похвастаться».

Нередко, самоутверджение достигается путем снижения ценности, или обесценивания другого. Например, увидев рисунок сверстника демонстративный ребенок может сказать: «Я рисую лучше, это совсем не красивый рисунок». Вообще в речи демонстративных детей превалируют сравнительные формы: лучше/хуже; красивее/некрасивее и т.д. Они постоянно сравнивают себя с другими и понятно, что это сравнение всегда «в свою пользу».

Демонстративные дети проявляют повышенный интерес к действиям сверстника: следят, что получается у других, делают замечания и комментируют, при этом их интерес носит явно оценочный характер. Так, Настя Д. (5 лет 9 мес.), как только взрослый дал задание ее партнеру, стала громко возмущаться: "А почему Никитке сказали делать, он ничего не умеет, и в тихий час плохо себя вел. Воспитательница его ругала. А я лучше сделаю, можно я, ну, пожалуйста". При этом она неотрывно наблюдала за действиями Никиты, пыталась сама вставить элементы в его мозаику.

Кроме того, для поведения демонстративных детей характерна высокая нормативность: дети часто объясняют мотивировку поступка тем, что так надо. Используя социально-одобряемые формы поведения, дети постоянно ожидают и требуют положительной оценки своих действий. Однако их правильные моральные поступки неустойчивы и зависят от ситуации. Одну и ту же проблему демонстративные дети могут решать по-разному, в зависимости от присутствия или отсутствия взрослого. Так, например, в одном из наших исследований организовывалась ситуация, в которой ребенок мог поделиться или не поделиться с партнером конфетами. В первой ситуации взрослый присутствовал в комнате, хотя и не принимал участия в происходящем. Демонстративные дети делились со сверстником, комментируя свой поступок вслух, обращаясь к взрослому. Например, Люся Д. (5 лет 7 мес.), глядя на взрослого говорит: «Я дам Кате конфету, потому что ей не досталось. Хорошие дети всегда делятся с тем, кому не дали. Правда я хорошо поступила...». Во второй ситуации взрослый выходил из комнаты, но все слова детей записывались на диктофон. На этот раз те же дети и не думали делиться с партнером, даже несмотря на их просьбы. Та же Люся Д., в ответ на просьбу сверстника дать ему половинку конфеты, на этот раз сказала: «Не дам тебе. Почему я должна? Это мне дали. Попроси, может и тебе дадут». Таким образом, в поведении демонстративных детей наблюдается ярко выраженный формализм. Для них гораздо важнее соблюсти внешнюю картину одобряемого поведения, чем реально оказать помощь сверстнику. Таким образом, даже совершая добрый поступок, ребенок делает это не ради другого, а ради того, чтобы продемонстрировать окружающим собственную доброту (некая форма «показного альтруизма»).

Демонстративные дети очень эмоционально и даже болезненно реагируют на порицание и похвалу других детей. Когда взрослый дает отрицательную оценку действиям сверстника, демонстративный ребенок с жаром и с большим удовольствием поддерживает ее. В ответ на похвалу сверстника, он, напротив, начинает возражать. Так Аня Р. (6 лет 1 мес.), выслушав похвалу в адрес сверстницы, сказала: «Ну, может и лучше, чем в прошлый раз, но все равно некрасиво и неровно».

Очень ярко демонстративность выявляется в характере и степени помощи другим детям. Так, на одном из занятий, мы предлагали двум детям собрать свой узор из мозаики – солнышко на небе, при этом детали разного цвета были распределены не поровну – у одного ребенка были детали преимущественно желтого цвета, у другого – синего. Соответственно, чтобы выполнить задание ребенок вынужден обращаться за помощью к сверстнику и просить нужные детали. Наблюдения показали, что большинство демонстративных детей в этой ситуации осуществляли "формально-провокационную помощь", т.е. в ответ на просьбу сверстника давали всего один элемент, которого было явно недостаточно. Так, Митя С. (5 лет 11мес.) заметил, что у партнера нет необходимых элементов желтого цвета, но тот молча сидит и ни о чем его не просит. Тогда Митя обратился к партнеру со словами: "Саша, если ты не попросишь разрешения, я тебе не дам". Саша продолжал молча сидеть, Митя повторил: "Попроси, а я дам". Саша очень тихо попросил: "Дай мне несколько желтеньких, а то мне не хватило". Митя улыбнулся, положил Саше в коробку один элемент со словами: "Вот, ты попросил, я дал". На дальнейшие просьбы Саши Митя раздраженно отвечал: "Я же тебе уже дал. Ты не видишь, я тоже делаю, подожди". Игорь Б. (5 лет 8 мес.) в ответ на просьбу сверстника начал давать ему элементы любых цветов, кроме того, который был на самом деле нужен, при этом он делал вид, будто вовсе не слышит возражений сверстника. Другие дети начинали делиться, только закончив свою мозаику, но делали это весьма неохотно. Такой вариант помощи, без ущерба для себя можно назвать "прагматической». Так, Рома С. (5 лет 2 мес.) никак не реагировал на просьбы партнера дать необходимые элементы, делал вид, что не слышит, громко пел песенку. Как только он доделал свою картинку, с интересом посмотрел на партнера: "Ой, а желтеньких у тебя нету. Придется чуть-чуть подсыпать… Не бойся, мы тебе дадим". Положив несколько элементов желтого цвета в коробку своему партнеру, Рома обернулся к взрослому: "Смотрите, сколько я ему дал".

Из этих примеров видно, что в основе отношения к другим у этих детей лежит стремление превзойти остальных, показать свои преимущества. Это проявляется в постоянном сравнении своих достижений и успехов других, в демонстрации своего превосходства во всем.

Для демонстративных детей другой ребенок выступает главным образом как носитель определенного отношения, он интересен только в связи с тем, какое отношение к нему тот проявляет – ценит или не ценит, помогает или нет. Например, Настя так рассказывает о своей подруге Кате: "Катя мне помогает, если я в беду попаду, она со мной дружит, может помогать мне в рисунке. Добрая, потому что играет со мной. Я, конечно, тоже добрая. Я такая, как Катя, даже я еще лучше».

Что лежит в основе детской демонстративности

Итак, представления о собственных качествах и способностях демонстративных детей нуждаются в постоянном подкреплении через сравнение с чьими-то другими, носителем которых выступает сверстник. У этих детей ярко выражена потребность в других людях, им постоянно нужно общество и общение. Но другие люди нужны для того, чтобы показать себя, чтобы было с чем сравнивать. При сравнении себя с другим проявляется ярко выраженная конкурентность и сильная ориентация на оценку окружающих.

Одним из способов самоутверждения является соблюдение моральной нормы, которое направлено на получение поощрения взрослых или на ощущение собственного морального превосходства. Поэтому такие дети иногда совершают хорошие, благородные поступки. Однако соблюдение моральных норм носит явно формальный и демонстративный характер; оно направлено не на других детей, а на получение положительной оценки, на утверждении себя в глазах других. Собственная «доброта» или «справедливость» подчеркиваются как личные преимущества и противопоставляются другим, «плохим» детям.

В отличие от других проблемных форм межличностных отношений (таких как агрессивность или застенчивость), демонстративность не считается отрицательным и, собственно, проблемным, качеством. Более того, в настоящее время некоторые особенности, присущие демонстративным детям напротив являются социально-одобряемыми: настойчивость, здоровый эгоизм, способность добиться своего, стремление к признанию, честолюбие считаются залогом успешной жизненной позиции. Однако, при этом не учитывается, что противопоставление себя другому, болезненная потребность в признании и самоутверждении являются зыбким фундаментом психологического комфорта и тех или иных поступков. Ненасыщаемая потребность в похвале, в превосходстве над другими становится главным мотивом всех действий и поступков. Его Я находится в центре его мира и сознания; он постоянно рассматривает и оценивает себя глазами других, воспринимает себя исключительно через отношение окружающих, при чем это отношение должно быть восторженным. Он уверен, что другие должны думать только о нем, восхищаться его достоинствами и выражать свое восхищение. Такой ребенок постоянно боится оказаться хуже других. Этот страх порождает тревожность, неуверенность в себе, постоянное напряжение, что компенсируется хвастовством и подчеркиванием своих преимуществ. Главная трудность даже не в том, что такой ребенок неверно оценивает себя, а в том, что эта оценка становится главным содержанием его жизни, закрывая весь окружающий мир и других людей. Он буквально ничего не видит, кроме того, что о нем думают и говорят другие. Такое напряжение может вызвать не только зависть и ревность при встрече с более удачливым сверстником, но и различные невротические отклонения. Именно поэтому важно вовремя выявить проявление демонстративности как личностного качества и помочь ребенку в преодолении такой конкурентной позиции.

Можно ли преодолеть конкурентную позицию дошкольника?

В последнее время формирование положительной самооценки, поощрение и признание достоинств ребенка становятся чуть ли не главными методами социального и морального воспитания. Этот метод опирается на уверенность в том, что положительная самооценка обеспечивает эмоциональный комфорт ребенка, способствуют развитию уверенности в себе. Такое воспитание действительно подкрепляет и укрепляет положительную самооценку, уверенность в том, что я лучше всех. В результате ребенок начинает воспринимать и переживать только самого себя и отношение к себе. А это, как было показано выше, является главной проблемой демонстративных детей. Такая сосредоточенность на себе и собственных достоинствах не дает возможности увидеть другого, превращает его в конкурента и соперника. Поэтому отсутствие оценок и сравнения детей (кто лучше, а кто хуже) должно стать одним из первых условий преодоления демонстративости.

Взрослые должны стремиться избавить ребенка от необходимости самоутверждаться и доказывать свое превосходство. Малыш и без постоянных похвал и оценок должен чувствовать уважение к себе и любовь близких взрослых. Только тогда он будет ощущать бесценность своей личности, и не будет нуждаться в постоянных поощрениях и сравнениях с другими.

Необходимо также отказаться от соревновательного начала в играх и занятиях. Конкурсы, игры-соревнования, поединки и состязания весьма распространены и широко используются в практике воспитания. Однако все эти игры направляют внимание ребенка на собственные качества и достоинства, порождают ориентацию на оценку окружающих и на демонстрацию своих преимуществ.

Для преодоления демонстративности главное показать ребенку, что оценка и отношение других – далеко не самое главное в его жизни, и что другие дети вовсе не сосредоточены на его персоне. Они имеют свои интересы, желания и проблемы, которые не хуже и не лучше, а просто другие.

Конечно, объяснять все это на словах дошкольнику бесполезно. «Сдвинуть» ребенка с такой «фиксированности» на себе можно открывая ему новые интересы, переключая на сотрудничество и полноценное общение. Традиционные занятия дошкольников – рисование, лепка, конструирование и конечно игра открывают богатые возможности для этого. Ребенок должен испытать удовольствие от рисования или игры – не потому что он делает это лучше всех и его за это похвалят, а потому что это интересно, особенно если все это делать вместе. Интерес к сказкам, песенкам, рассматриванию картинок отвлекает ребенка от оценки себя и мыслей о том, как к нему относятся другие. Другие дети должны стать для него не источником обиды, а партнерами по общему делу. Он должен понять, что другие дети существуют вовсе не для того, чтобы уважать и хвалить его. У них есть свои интересы и желания, которые совсем не связаны с его персоной. Для этого важно создавать ситуации и организовывать игры, в которых дети могут пережить общность и сопричастность с друг с другом в реальном взаимодействии. Это прежде всего ролевые игры, хороводные игры, простые игры с правилами и пр.

Приведем несколько игр, которые помогут лучше увидеть своих сверстников, оценить их и пережить чувство общности с ними. В этих играх могут участвовать от 2 до 6 детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет).

«Зеркало»

Перед началом игры проводится "разминка". Взрослый становится перед детьми и просит как можно точнее повторять его движения. Он демонстрирует легкие физические упражнения, а дети воспроизводят его движения. После этого дети разбиваются на пары и каждая пара по очереди "выступает" перед остальными. В каждой паре один совершает какое-либо действие (Например, хлопает в ладоши, или поднимает руки, или делает наклон в сторону), а другой пытается как можно точнее воспроизвести его движение, как в зеркале. Каждая пара сама решает, кто будет показывать, а кто воспроизводить движения. Если зеркало искажает или опаздывает, оно испорченное (или кривое). Паре детей предлагается потренироваться и "починить" испорченное зеркало.

Когда все зеркала будут работает нормально, взрослый предлагает детям делать то, что люди обыкновенно делают перед зеркалом: умывается, причесывается, делает зарядку, танцует. Зеркало должно одновременно повторять все действия человека. Только нужно стараться делать это очень точно, ведь неточных зеркал не бывает!

"Эхо"

Взрослый рассказывает детям про Эхо, которое живет в горах или в большом пустом помещении, увидеть его нельзя, а услышать можно: оно повторяет все даже самые странные звуки. После этого дети разбиваются на две группы, одна из которых изображает путников в горах, а другая - Эхо. Первая группа детей гуськом (по цепочке) "путешествует по комнате" и по очереди издает разные звуки (не слова, а звукосочетания), например:"Ау-у-у-у", или "Тр-р-р-р" и т.п. Между звуками должны быть большие паузы, которые лучше регулировать ведущему. Он же может следить за очередностью произносимых звуков, т.е. показывать кому из детей и когда следует издавать свой звук. Дети второй группы прячутся в разные места комнаты, внимательно прислушиваются и стараются как можно точнее воспроизвести все, что услышали. Если Эхо работает "не синхронно", т.е. воспроизводит звуки не одновременно, это не страшно. Важно, чтобы оно не искажало звуки и в точности воспроизводило их.

«Волшебные очки»

Взрослый торжественно объявляет, что у него есть волшебные очки, в которые можно разглядеть только хорошее, что есть в человеке, даже то, что человек иногда прячет от всех. «Вот я сейчас примерю эти очки… Ой, какие вы все красивые, веселые, умные!» Подходя к каждому ребенку, взрослый называет какое-либо его достоинство (кто-то хорошо рисует, у кого-то новая кукла, кто-то хорошо застилает свою кровать). «А теперь пусть каждый из вас примерит очки, посмотрит на других и постарается увидеть как можно больше хорошего в каждом. Может быть даже то, чего раньше не замечал». Дети по очереди надевают волшебные очки и называют достоинства своих товарищей. В случае если кто-то затрудняется, можно помочь ему и подсказать какое-либо достоинств его товарища. Повторения здесь не страшны, хотя по возможности желательно расширять круг хороших качеств.

«Конкурс хвастунов»

Взрослый предлагает детям провести конкурс хвастунов. «Выигрывает тот, кто лучше похвастается. Хвастаться мы будем не собой, а своим соседом. Ведь это так приятно - иметь самого лучшего соседа! Посмотрите внимательно на того, кто сидит справа от вас. Подумайте, какой он, что в нем хорошего, что он умеет, какие хорошие поступки совершил, чем может понравиться. Не забывайте, что это конкурс. Выиграет тот, кто лучше похвалится своим соседом, кто найдет в нем больше достоинств».

После такого вступления дети по кругу называют преимущества своего соседа и хвастаются его достоинствами. При этом совершенно не важна объективность оценки – реальные эти достоинства или придуманные. Не важен также и «масштаб» этих достоинств – это могут быть и громкий голос, и аккуратная прическа, и длинные (или короткие) волосы. Главное, чтобы дети заметили эти особенности сверстника и смогли не только положительно оценить их, но и похвалиться ими перед сверстниками. Победителя выбирают сами дети, но в случае необходимости взрослый может высказать свое мнение. Чтобы победа стала более значимой и желанной, можно наградить победителя каким-либо маленьким призом (бумажная медаль «Лучшего хвастуна» или значок). Такой приз вызывает даже у самого себялюбивого ребенка интерес к сверстнику и желание найти у него как можно больше достоинств.

"Связующая нить"

Дети сидят в кругу, передавая друг другу клубок ниток так, чтобы все, кто уже держали клубок, взялись за нить. Передача клубка сопровождается высказываниями о том, что дети хотели бы пожелать другим. Начинает взрослый, показывая тем самым пример. Затем он обращается к детям, спрашивая, хотят ли они что-нибудь сказать. Когда клубок вернется к ведущему, дети, по просьбе взрослого натягивают нить и закрывают глаза, представляя, что они составляют одно целое, что каждый из них важен и значим в этом целом.

«Царевна-Несмеяна»

Взрослый рассказывает сказку про Царевну-Несмеяну и предлагает поиграть в такую же игру. Кто-то из детей будет Царевной, которая все время грустит и плачет. Дети по очереди подходят к Царевне-Несмеяне и стараются утешить ее и рассмешить. Царевна же изо всех сил будет стараться не рассмеяться. Выигрывает тот, кто сможет вызвать улыбку Царевны». Затем дети меняются ролями.

Такие игры способствуют формированию общности с другими и возможности видеть в сверстниках друзей и партнеров. Когда ребенок почувствует радость от общей игры, от того, что мы делаем вместе, когда он разделит эту радость с другими, его самолюбивое Я скорей всего перестанет требовать похвал и восхищений. Чувство общности и интерес к другому являются тем фундаментом, на котором только и может строиться полноценное общение людей и нормальные человеческие отношения.

журнал "Мама и Малыш" №8, 2005

http://www.2mm.ru/