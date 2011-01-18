Обобщение — провокация конфликта
Давайте научимся так строить фразы, чтобы назревающий конфликт превратить в конструктивный диалог...
- Ты никогда не моешь посуду!
- Неправда! Я мыл на той неделе! Вот ты так всегда не замечаешь того, что я делаю!
- Ах, я не замечаю! А ты много замечаешь того, что я делаю? Да я весь дом на себе тащу!
…
Или так:
- Ты мне никогда ничего не покупаешь!
- Я тебе купила свитер и книгу! Я тебе купила альбом и краски! Я истратила кучу денег!
- А я хочу игрушку!
- У тебя весь дом завален этими игрушками!
- Другим детям родители все покупают!
- Мне надоело! Ты всегда мне в магазине устраиваешь истерики! Я больше никогда не пойду с тобой в магазин!
…
Как могли бы выглядеть эти диалоги без слов-обобщений всегда, весь, никогда, ничего, если бы добавить к высказываниям конкретики?
- На этой неделе посуду мыла только я. Я бы хотела, чтоб сегодня вечером помыл ты.
- Сегодня я не могу. Давай, я помою ее завтра.
Или
- Я хочу игрушку!
- Я тебе уже купила свитер, книгу, альбом и краски. Я могу купить тебе игрушку не дороже 200 рублей. Ты согласен? Что ты выберешь?
Назревающий конфликт в одном случае или конструктивный диалог – в другом.
Нормальная реакция на обобщающие выводы при наличии контрпримера – это протест: «Я протестую! Это не так! Я могу указать на вот такой факт! Это противоречит вашим выводам, а значит, вы не правы!»
- Женщины и железо понятия несовместимые! Женщины ничего не могут понять в устройстве компьютера, поэтому эту тему я вам давать не буду! - гудел басом наш препод в педагогическом институте, естественно мужчина.
- А как же Наталья Николаевна? Она при нас тогда материнскую плату переставила.
- Ну, это исключение!
- Если есть пример исключения, то квантор всеобщности использовать нельзя! - парировали мы, ибо алгебра высказываний была сдана еще в прошлом семестре.
Еще примеры обобщающих фраз:
Женщин нельзя пускать за руль!
Нормальный человек за такую зарплату работать не станет, поэтому в муниципальных садиках работают только те, кто больше никуда пристроиться не смог.
Бабушки детей балуют и портят.
Нормальному человеку психологи не нужны! Он в состоянии со всем разобраться сам!
Женщины ничего не понимают в футболе.
Вот лично мне сразу хочется привести контраргумент. Хотя, если эти фразы построить несколько по-другому, то они не вызовут яростного возмущения.
Я убежден, что в своем большинстве мужчины лучше женщин водят машину.
Я заметил, что в муниципальных детских садах мало хороших педагогов.
Я считаю, что бабушки склонны баловать внуков. Мне кажется, моих детей портит длительное общение с бабушкой.
Я не хожу к психологу, потому что считаю, что способен сам в себе разобраться.
Я еще не встречал женщины, которая бы разбиралась в футболе лучше меня.
Дискутировать можно, но конфликта уже не будет. Новые высказывания построены по правилам Я-сообщений. Я-сообщение отражает субъективное мнение, не претендует на звание Истины. В этом случае реакция собеседника, скорее всего, будет следующей: «Я уважаю твое мнение, но не разделяю его». Если же субъективное мнение выражается как объективная истина – это уже покушение на чужое мнение, на возможность существования другого мнения, отличного от этого. Своего рода вторжение в личные границы.
Учитесь у детей! У тех детей, кто еще не испорчен воспитанием.
Мама говорит: «Почему в вашем садике дают на гарнир вареную свеклу. Это же никто не будет есть!»
А ее трехлетний ребенок говорит: «Я это не буду есть. Мне не понравилось...»
Не удивлюсь, если ребенок этой мамы через год скажет за всех детей группы: «Это невкусно, мы это не хотим!»
Тогда я возражу, что Артемка уже добавку съел. Артемка считает свеклу вкусной.
Итак, золотое правило бесконфликтного общения:
- Свое мнение формулировать как свое мнение.
- Избегать обобщающих слов, если есть или возможны исключения.
- Обсуждать конкретные факты.