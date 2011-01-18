Давайте научимся так строить фразы, чтобы назревающий конфликт превратить в конструктивный диалог...

- Ты никогда не моешь посуду!

- Неправда! Я мыл на той неделе! Вот ты так всегда не замечаешь того, что я делаю!

- Ах, я не замечаю! А ты много замечаешь того, что я делаю? Да я весь дом на себе тащу!

…

Или так:

- Ты мне никогда ничего не покупаешь!

- Я тебе купила свитер и книгу! Я тебе купила альбом и краски! Я истратила кучу денег!

- А я хочу игрушку!

- У тебя весь дом завален этими игрушками!

- Другим детям родители все покупают!

- Мне надоело! Ты всегда мне в магазине устраиваешь истерики! Я больше никогда не пойду с тобой в магазин!

…

Как могли бы выглядеть эти диалоги без слов-обобщений всегда, весь, никогда, ничего, если бы добавить к высказываниям конкретики?

- На этой неделе посуду мыла только я. Я бы хотела, чтоб сегодня вечером помыл ты.

- Сегодня я не могу. Давай, я помою ее завтра.

Или

- Я хочу игрушку!

- Я тебе уже купила свитер, книгу, альбом и краски. Я могу купить тебе игрушку не дороже 200 рублей. Ты согласен? Что ты выберешь?

Назревающий конфликт в одном случае или конструктивный диалог – в другом.

Нормальная реакция на обобщающие выводы при наличии контрпримера – это протест: «Я протестую! Это не так! Я могу указать на вот такой факт! Это противоречит вашим выводам, а значит, вы не правы!»

- Женщины и железо понятия несовместимые! Женщины ничего не могут понять в устройстве компьютера, поэтому эту тему я вам давать не буду! - гудел басом наш препод в педагогическом институте, естественно мужчина.

- А как же Наталья Николаевна? Она при нас тогда материнскую плату переставила.

- Ну, это исключение!

- Если есть пример исключения, то квантор всеобщности использовать нельзя! - парировали мы, ибо алгебра высказываний была сдана еще в прошлом семестре.

Еще примеры обобщающих фраз:

Женщин нельзя пускать за руль!

Нормальный человек за такую зарплату работать не станет, поэтому в муниципальных садиках работают только те, кто больше никуда пристроиться не смог.

Бабушки детей балуют и портят.

Нормальному человеку психологи не нужны! Он в состоянии со всем разобраться сам!

Женщины ничего не понимают в футболе.

Вот лично мне сразу хочется привести контраргумент. Хотя, если эти фразы построить несколько по-другому, то они не вызовут яростного возмущения.

Я убежден, что в своем большинстве мужчины лучше женщин водят машину.

Я заметил, что в муниципальных детских садах мало хороших педагогов.

Я считаю, что бабушки склонны баловать внуков. Мне кажется, моих детей портит длительное общение с бабушкой.

Я не хожу к психологу, потому что считаю, что способен сам в себе разобраться.

Я еще не встречал женщины, которая бы разбиралась в футболе лучше меня.

Дискутировать можно, но конфликта уже не будет. Новые высказывания построены по правилам Я-сообщений. Я-сообщение отражает субъективное мнение, не претендует на звание Истины. В этом случае реакция собеседника, скорее всего, будет следующей: «Я уважаю твое мнение, но не разделяю его». Если же субъективное мнение выражается как объективная истина – это уже покушение на чужое мнение, на возможность существования другого мнения, отличного от этого. Своего рода вторжение в личные границы.

Учитесь у детей! У тех детей, кто еще не испорчен воспитанием.

Мама говорит: «Почему в вашем садике дают на гарнир вареную свеклу. Это же никто не будет есть!»

А ее трехлетний ребенок говорит: «Я это не буду есть. Мне не понравилось...»

Не удивлюсь, если ребенок этой мамы через год скажет за всех детей группы: «Это невкусно, мы это не хотим!»

Тогда я возражу, что Артемка уже добавку съел. Артемка считает свеклу вкусной.

Итак, золотое правило бесконфликтного общения:

- Свое мнение формулировать как свое мнение.

- Избегать обобщающих слов, если есть или возможны исключения.

- Обсуждать конкретные факты.