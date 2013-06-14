Жизнь после развода. Женский взгляд. Краткое пособие от непрофессионала

Я не знаю, как переживают развод мужчины…

Я не знаю, как переживают развод другие женщины.

Не хочу выслушивать жалобы и обиды - своих достаточно.

Советы психологов мне не интересны,

не люблю, когда начинают поучать.

Мне просто нужно знать, как себя вести,

чтобы достойно пережить этот период в жизни.

Для этого пишу, точно уверена, что ответ на этот вопрос

лежит глубоко внутри меня, я получила жизненный урок,

из которого я либо сделаю выводы и больше не повторю ошибок,

либо через какое-то время снова окажусь в подобной ситуации.

Как все начиналось…

«Любовь настигла нас с тобой неслучайно, ты был один и я одна…». Он старше меня на 8,5 лет, разницы в возрасте совершенно не чувствуется, мы оба уже взрослые люди: мне 26, ему 35. Почти каждый вечер мы собираемся после работы на автомобильной стоянке в компании знакомых водителей: кто-то попить пиво, кто-то просто пообщаться. Я знаю, что он женат и у него двое детей, ни о каких отношениях не может быть и речи.

Авария. Я перевернулась на трассе в автомобиле, у самой ни единой царапины, машина восстановлению не подлежит. Продала остатки былой роскоши, купила новый авто, он помог в постановке машины на учет, вместе со мной стоял в очередях, вместе забирали машинку из салона. И потом все больше вместе: за водой, на горячие источники, в магазины… Сама не заметила, как закрутилось, встречал с работы, вместе в обеденный перерыв.

Понимаю, что женат, да ещё и двое детей, с горя пошла покупать билет в Питер – уехать на несколько дней, забыться; как-то получилось, что полетели вдвоем. После поездки сказала, что нам нельзя больше встречаться… И он сделал выбор, он ушел от жены ко мне.

Сейчас смотрю на все это со стороны, да, я стала другой – сегодня я бы не приняла мужчину после недели безудержной страсти, надо ещё и голову включать. Мы сняли квартиру, обставили, чем могли – получилось очень даже неплохо. Мы так и не поженились, мои родители не приняли мой выбор, до конца были уверены, что это не мой мужчина. Через несколько месяцев я забеременела – это огромное счастье, у меня будет ребенок!!! Он сперва тоже радовался, но потом стала подмечать, что часто стал задерживаться на работе, увеличил дозу потребления пива – 2-3 бутылки каждый вечер, чтобы расслабиться, якобы, сильно уставал. Несколько раз слышала фразу о том, что в семейной жизни терпение является одним из основных качеств. Нет-нет и ещё раз нет!!!

Я обладаю колоссальным терпением, могу сдержаться практически в любой ситуации, вышло так, что большую часть жизни за последние 5 лет я просто терпела, но ведь так не должно быть – это ненормально. Нельзя терпеть, когда ты видишь, что отношения себя изжили, когда ты потеряла уважение сперва к самой себе, а потом к человеку, который находится рядом. Если в семье нет уважения – это большое горе.

В период беременности я тоже пыталась писать что-то вроде дневника, чем больше читаю, тем больше понимаю, что уже тогда ненужное терпение ни к чему хорошему не привело:

«16 марта 2009 года. Весь вечер я плакала, слушала «Бабочки в моём животе» и плакала, долго гуляла одна по городу и плакала. Плакала от счастья, что Господь Бог подарил мне ребёнка, плакала от горечи, что не с кем даже поделиться своей обидой, плакала от того, что меня заставляют плакать… Легла в кровать и плакала… Я даже не знаю, как описать мои чувства – это не жалость и не обида, просто отчаянье…какая-то расплата…Может быть за то, что сломала кому-то жизнь, может быть за то, что оставила маленьких детей без отца, может быть, за всё сразу. Очень больно… И слёзы не останавливаются. Ночью не спала, в 3 утра захотелось поесть, я ведь так и не поужинала, ждала его, а у него совсем другие планы на вечер (пиво и друзья). Бессонница – может быть от того, что сильно переживаю, а может быть это новое состояние в течении МОЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ!».

Я родила прекрасного мальчика, первое время была просто счастлива. Его бизнес рухнул, пришлось продать оборудование, какое-то время мы жили на деньги от продажи, плюс мое пособие. Честно говоря, не самое радужное время. Дальше - больше. Когда сыну было 8 месяцев, в нашей квартире временно (2 месяца) поселились его двое детей от первого брака, уже школьники. Их мать никогда к нам не приходила, мы с ней не общались. Он сам до 11 вечера задерживался на работе, весь груз ответственности по воспитанию, кормлению, вождению детей на кружки лежал на мне. Одномоментно я стала матерью троих детей. Могу сказать, что воспитание неродных детей – это очень тяжелое эмоциональное испытание. Для себя могу сказать – справилась, подружилась с детьми, до сих пор общаемся.

Потом какая-то обычная, неяркая жизнь, постепенный выход на работу, вождение ребенка в детский сад – все как у всех. Неоднократно на кухне заводились разговоры о том, что денег в семье не хватает. Я часто слышала обвинения в том, что я плохая хозяйка, слишком много работаю, не даю ему возможность раскрыться как мужчине, мало занимаемся сексом. Какой там секс, я устаю, как собака, потухли огоньки в глазах. Я очень хочу выйти замуж, представляю себя в белом платье, в ЗАГСе, с фатой, но не за этого мужчину.

Расставание

Многие пары, прожившие друг с другом многие годы, говорят о том, что они совершенно разные и зачастую недоумевают – как это у них получилось прожить вместе так долго. Мы с мужем были во многом похожи – активны, любознательны, свободолюбивы… и разошлись. Когда у людей разные цели в жизни, разные представления о самой семейной жизни – такой брак не продержится долго, он просто обречен на гибель. Причина нашего разрыва – полная неудовлетворенность обеих половинок, мы оба были несчастливы в браке. Я срывалась в истериках, он прикладывался к бутылке – так и существовали некоторое время.

Еду на работу на машине, слушаю радио. Он пришел глубокой ночью домой, по всей квартире стоит крепкий запах алкоголя. На радиоволне какой-то доктор рассказывает о лечении алкоголизма, особенности поведения, причины, признаки и т.д. Звоню в эфир, задаю вопрос: «Вы сказали, что с родственниками алкоголиков также нужно проводить работу, так как своим поведением они провоцируют их на пьянство. Что вы имели в виду?». Доктор дал какой-то подробный ответ, основное, что я запомнила – родственники не держат слово. Например, жена говорит мужу – я от тебя уйду, он трезвеет, через несколько дней срывается, а жена снова угрожает уходом, но не уходит. Нужно либо уходить, либо терпеть дальше – скорее всего ничего не изменится… Я вспомнила, что несколько раз порывалась уйти ещё во время беременности – это же было несколько лет назад, пора предпринимать решительные шаги. Собрала вещи, ушла вместе с ребенком.

После разрыва

С момента расставания прошло уже 3 месяца, время летит достаточно быстро, новый быт уже налажен, но я до сих пор не могу привыкнуть к статусу одинокой мамы, не хочу и не буду. О нашем разрыве знает не так много людей, стараюсь не афишировать и не привлекать внимание, тихо, мирно переживаю все в себе. Сходила в церковь на Пасху, приняла участие в Крестном ходе – люди совершенно не понимают, зачем они туда ходят, до исповеди так и не дошла, не хочу.

Записалась к психологу на консультацию, но не пошла, опять не могу объяснить себе – почему. Очень грустно вечерами, до слез; не могу смотреть на влюбленных на улице... и даже не потому, что завидую, а потому что понимаю – часто мы живем в иллюзии, через некоторое время они также будут рыдать в подушку и задавать вопрос – почему так произошло.

Внешне я не очень похожа на безутешную разведенку. Макияж, прическа, яркий наряд, кстати, чаще стала надевать юбки и платья с туфельками на каблучке (машину вожу в «тапочках», выходя, сразу переобуваюсь), и не потому, что начинаю охоту на мужчин, просто это правда красиво, женственно, элегантно, и это поднимает мне настроение и самооценку. Что творится внутри – знаю только я… Чувства бывают разные: боль, обида, иногда даже гнев, безысходность, грусть, тоска, в целом – ужасно неприятный осадок на душе.

Я могу ответить на вопрос, кто виноват: ОБА в равной степени! Я знаю, что делать – жить дальше, но обязательно по-другому, а перед этим провести подробный анализ последних событий в жизни, работу над ошибками. Для этого и пишу.

Не важно, кто стал инициатором развода – он или она, результат всегда один и тот же, не важно, какова причина развода: алкоголь, не сошлись характерами, «бытовуха заела», измена, предательство – это всегда одинаково больно. Я не работаю с парами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, я не психолог, я простая русская женщина, которой хочется любить и быть любимой. Тяжело очень, особенно когда начинаешь кому-то рассказывать о ситуации. Ребенок в садике говорит воспитателям, что сегодня поедет к папе – они недоумевают, что думать, как сказать, что знают о расставании родителей – да и сын изменился.

Рецепты выхода из депрессии

Я повторюсь, что не являюсь психологом, просто хочу перечислить то, что помогло мне. Понимаю, что кому-то эти способы не подойдут совершенно, а вот мне после этого стало намного лучше.

1. Ремонт. Я начала его сразу же после переезда. Денег не было, опыта в ремонтных делах (сантехника, электричество, поклейка обоев, замены пола) – никакого. Но почему-то за 1,5 месяца у меня получилось всё, достаточно неплохо за очень умеренную плату. Что помогло: огромное желание все это провернуть.

2. Позаботиться о ребенке, если ты с его отцом что-то не поделила – ребенок не должен это почувствовать, он в этом совершенно не виноват, как справедливо говорят; он имеет полное право видеть папу тогда, когда захочет, задавать вопросы о папе, ждать, когда тот заберет его из садика, и пусть ты считаешь, что папа мог бы подольше оставаться с ребенком и чаще помогать вам финансово – ребенка это не должно волновать, папа для него – пример для подражания, идеал мужчины. Честно говоря, очень трудно говорить о папе хорошо, когда в душе ты считаешь его полным… Когда он ездит на машине с другой тетей. Особенно первое время. Но с течением времени я поняла, что это просто необходимо, здесь нельзя быть эгоистом и думать только о себе (как плохо, больно и т.д.). Успокоилась, честно говорю сыну, что у него самый хороший папа. Последнее время иногда гуляем вместе в парке: я, он, наш сын и двое его детей от первого брака.

3. Не надо стесняться говорить о разводе знакомым, друзьям и родственникам. НО! Не кричать об этом на каждом углу первому встречному, у людей масса своих проблем, и если на каждого взваливать свои – ничего кроме отторжения не получишь. Если очень хочется поделиться с кем-то, по-настоящему сильно хочется, тогда стоит все рассказать, в моей ситуации все люди, которым я открылась, чем-то помогли: кто-то советом, кто-то делом, кто-то добрым словом, а кто-то и материально.

4. Старые вещи – это старая жизнь. Одежду и обувь отвезла в церковь, какие-то вещи распродала через интернет (кстати, через ю-маму), все, что можно было обновить – обновила (даже мысли стараюсь менять).

5. Хобби, даже не работа, а именно хобби. Работа отнимает много времени и поглощает полностью, если у тебя есть ребенок, это может отразиться на вашем общении и взаимопонимании.

6. Развод – прекрасное средство для похудания, при этом никаких усилий я не прилагала. Просто настолько тошно, что есть не хочется совсем. Обратила внимание, что у мужчин такая же реакция – бывший муж тоже схуднул. Нашла очередной плюс от расставания – выгляжу прекрасно.

7. Прическа, макияж, маникюр – без комментариев, однозначно помогает. Пусть временно, но в совокупности очень хорошо дополняет картину.

P.S. «Женщина должна найти в своей душе свой собственный потенциал и развивать его, и ее ждет прекрасное будущее. Женщина и мужчина не равны и не различны. Они уникальны. Встреча двух уникальных существ привносит в существование нечто чудесное...»

Из книги Ошо «О женщине».

