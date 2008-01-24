U-интервью с психологом. Елена Ряплова: Не пользуйтесь властью над мужчинами!

Досье: Елена Ряплова, 1971 г.р., руководитель Центра родительской культуры «Лада» (сайт центра: http://www.ladabirth.ur.ru/).

В 1990 г. окончила музыкальное училище им.П.И.Чайковского, в 2000 г. – Уральский государственный университет им. А.М.Горького по специальности "Психология". В 1997-2000 гг. получила дополнительную специализацию по психотерапевтическому методу психодрамы, имеет сертификат психолога-психодраматерапевта. В 2000 г. прошла курс профессиональной подготовки в рамках российско-голландского проекта «Роды без страха», в этом же году разработала программу "Рождение в радости" и организовала центр родительской культуры "Лада". В 2003 г. получила специализацию по пренатальной и перинатальной практической психологии, психотерапии и перинатологии на базе Московского института психотерапии и клинической психологии. В 2005 г. принимала участие в семинаре доктора Мишеля Одена "Кесарево сечение: безопасный выход или угроза будущему?" В 2007 г. получила медицинское образование по специальности "Акушерка". В настоящее время обучается методу гомеопатии. Имеет опыт психологического сопровождения женщин в родах. Воспитывает двух дочерей 9 и 4 лет и двухлетнего сына.

U-mama: Трепет первого свидания и сладость первого поцелуя – куда уходят эти чувства со временем? Можно ли их сохранять в течение всей супружеской жизни?

Е.Р.: Их нужно сохранять! Иначе теряется тот огонек, который зажегся между двумя людьми. Необходимо беречь ту искру, которая пролетела между двумя людьми и дала им понять, что они – две половинки. Мне кажется, эти чувства никуда не уходят, они развиваются параллельно с вновь появляющимися чувствами. Все меняется, все течет, мы меняемся вместе друг с другом. Появляются новые отношения… И ощущения трепета и нежности, которые были в самом начале, развиваются тоже. В Природе, как и в отношениях, все циклично: семечко, брошенное в землю, выросло в деревце, деревце, напитавшись соками земли, расцвело, появились плоды, а из них снова упали в землю семечки.

U-mama: Изменение отношений – это плюс?

Е.Р.: Это, безусловно, плюс. Мы можем меняться, быть гибкими, приспосабливаться, мы приобретаем мудрость. И благодаря этой мудрости сохраняем «трепет первого свидания и сладость первого поцелуя». Просто иногда, может быть, мы несколько инертны. Скажем, если говорить о женщине, которая рожает ребенка и посвящает ему все время, - у нее сужен фокус сознания, и она уже забывает про свою роль любимой и любящей жены, сексуальной обольстительницы, друга.

U-mama: Что меняется в отношениях между мужчиной и женщиной с появлением ребенка?

Е.Р.: Меняется мировоззрение, система ценностей. Конечно, если родители готовы к появлению ребенка. Вообще приход нового человека – это всегда кризис в семье. До этого момента были сформированы определенные отношения, ритм жизни, и когда приходит новая жизнь со своим собственным ритмом, она разрушает наш привычный уклад. И сила супружеской пары заключается в том, чтобы суметь этот кризис преодолеть достаточно быстро. Нужно понимать, во-первых, что кризис будет в любом случае, и, во-вторых, что у мужчины и женщины достаточно сил и любви друг к другу, чтобы пройти этот кризисный этап.

U-mama: Поднявшись на ступеньку выше?

Е.Р.: Да, дети дают нам эту возможность. Но не все этим пользуются.

U-mama: Может ли появление ребенка сыграть критическую роль, когда развитие отношений в семейной паре пойдет не по спирали вверх, а опустится вниз?

Е.Р.: Конечно. Это как раз бывает в том случае, когда супруги еще не выстроили партнерских отношений, когда они не готовы к ситуации, в которой необходимо достигать компромиссов. По идее, готовиться к появлению ребенка нужно еще до беременности. Я даже имею в виду не столько физическое здоровье, сколько эмоциональные факторы, понимание того, что ребенок меняет структуру, ритм жизни. Очень здорово, что есть девять месяцев беременности, которые можно использовать для того, чтобы научиться договариваться, понимать и слышать друг друга. Тогда есть очень большой шанс «сцементировать» отношения благодаря появлению ребенка.

U-mama: Довольно сложно договариваться как партнеры в период беременности, ведь известно, что желание беременной женщины – закон.

Е.Р.: Я шучу на наших занятиях, что у нас курс в защиту мужчин. Один из социальных стереотипов – беременных нельзя обижать. Это идет из древних культур, в том числе, из русской культуры, потому что к беременной женщине всегда относились как к божеству. Она приближается к Богу, потому что может дать жизнь. По сравнению с мужчиной женщина обладает колоссальной властью. Она умеет давать жизнь. И если учесть, что у медали две стороны, то, значит, может и отнимать ее. Поэтому, у мужчины существует внутренний, бессознательный страх и трепет перед женщиной, особенно беременной. Все мы знаем, что женщина в ярости гораздо страшнее мужчины. Поэтому мы женщинам говорим: вы должны понимать, какой властью вы обладаете и никогда этой властью просто так не пользоваться. За исключением случаев, когда есть угроза для жизни – своей или близких людей. Однако, частенько женщина, не думая о чувствах партнера, начинает осознанно или неосознанно манипулировать им.

U-mama: И что делать в этом случае мужчине? Терпеть?

Е.Р.: Ни в коем случае не терпеть! Необходимо обоюдно говорить о чувствах, в том числе – и особенно! – если эти чувства неприятны. Умение слушать друг друга и разрешать конфликты становится основополагающим на этапе, когда у обоих супругов идет личностный рост.

U-mama: Что происходит с мужчиной во время беременности?

Е.Р.: Так же, как женщина девять месяцев вынашивает в себе не только ребенка, но и способность быть матерью, мужчина «вынашивает» в себе отцовство. И решает массу вопросов. Например, материальное благополучие семьи. Еще один из вопросов: смогу ли я быть хорошим отцом. Конечно, его волнует вопрос, будет ли жена ему уделять так же много внимания и не потеряет ли он это внимание после рождения ребенка.

U-mama: Кстати, о внимании жены. Не уменьшается ли это внимание в сексуальных отношениях?

Е.Р.: Это связано с тем, насколько женщина может переключаться из одной роли в другую. Главная доминанта во время беременности – выносить ребенка. Но при этом женщина продолжает оставаться и работником, и беременность ей не мешает выполнять эту роль, и сексуальной партнершей. Понятно, что во время беременности сексуальные отношения должны быть другими – может быть, более бережными. И понятно, что если реально существует какая-то проблема, угроза невынашивания, например, то на какое-то время эту сторону супружеских отношений придется исключить. Но если пара не разговаривает друг с другом о своих опасениях, переживаниях, это приводит к тому, что внутренние, межличностные конфликты, нарастают, как снежный ком.

U-mama: Бывает так, что мужчина больше боится сексуальных отношений во время беременности?

Е.Р.: Иногда да. Женщине-то уже не нужно бояться, что она забеременеет, ей можно уже полностью расслабиться [смеется]. У некоторых женщин либидо во время беременности повышается. И для некоторых мужчин беременная жена становится очень привлекательна в сексуальном плане. Вообще есть масса позитива в сексуальных отношениях во время беременности. Есть конкретные практические вещи, которые могут помочь будущим отцам преодолеть свои страхи. Во-первых, это подготовка промежности к родам. Во-вторых, в сперме содержится большое количество простагландинов – гормоноподобных веществ, которые способствуют созреванию шейки матки. На конечном этапе беременности занятия сексом – это профилактика перенашивания беременности. В-третьих, во время оргазма у женщины сокращается матка (происходит то же самое, что и во время схваток), при этом во время оргазма женщина испытывает удовольствие. То есть вместе с сокращением матки вырабатываются гормоны удовольствия. Если секс во время беременности регулярный, то у ребенка формируется своеобразный условный рефлекс: сокращение матки ведет к ощущению удовольствия на гормональном уровне. И во время сокращений матки в родах ребенок невольно будет расслабляться. Есть зарубежные исследования, говорящие о том, что те пары, которые не исключали занятия сексом во время беременности, рожали детей с более высокой оценкой по шкале Апгар.

U-mama: Встречали ли вы в своей практике случаи снижения у мужчины сексуального влечения к своей жене после партнерских родов?

Е.Р.: Ни одного такого примера я не знаю. На сегодняшний день у нас отзанималось более 1500 семей, примерно половина из этого числа прошли через партнерские роды.

U-mama: Один из вопросов с форума: роды с мужем – это прихоть или необходимость?

Е.Р.: Для кого-то прихоть, для кого-то – необходимость…А для кого-то – слияние всей семьи, праздник. Вопрос заключается даже не в том, что в разных супружеских парах по-разному. Просто необходимо учитывать особенности мужского восприятия родов. Даже самый подготовленный мужчина в активной фазе родов, когда схватки вводят женщину в состояние транса, в любом случае будет повышенным источником адреналина. Об этом говорит французский акушер-гинеколог Мишель Оден. Об этом говорит мой опыт помощи в родах. Это не значит, что мужчина будет паниковать, неадекватно себя вести, упадет в обморок и прочее. Но в активной фазе родов мужчина начинает волноваться и нервничать всегда.

U-mama: Почему?

Е.Р.: Потому что женщина начинает себя вести не совсем так, как в обычной жизни. Допустим, она может встать на четвереньки и начать стонать. Для меня как для перинатального психолога, как для акушерки это всегда очень позитивный признак, потому что роды – это то, что ведется бессознательной частью психики, это наша животная программа, и тело само, по идее, приспособлено рожать. Когда женщина становится на четвереньки и позволяет себе стонать, это означает, что ее сознательный мозг отключился, и тело сейчас начнет выполнять свою работу очень эффективно. Мужчина, слыша стонущие звуки жены, начинает переживать, а все ли с ней в порядке. Я, как женщина, которая сама рожала и была на нескольких сотнях родов, знаю, что это нормально и это хорошо. Поэтому я более спокойна и уверена в том, что все происходящее сейчас говорит о скором появлении малыша на свет. А мужчина может воспринимать ситуацию, как чрезмерные страдания близкого человека. Кстати, обезболивание родов – это идея врачей-мужчин. Поэтому, как говорит все тот же Мишель Оден, акушер с мировым именем, мужчина на родах – это повышенный источник адреналина. Адреналин – это тот гормон, который является антагонистом окситоцина. Окситоцин, как все знают, помогает сокращаться матке. Поэтому если мужчина в такие моменты начинает нервничать, схватки могут замедлиться и даже остановиться, ведь любой из нас как будто по воздуху чувствует, если рядом нервничает другой человек. Особенно если он начинает что-то говорить женщине, суетиться, ходить чуть быстрее, чем до этого. Женщина ощущает, что рядом с ней кто-то нервничает, и уровень ее тревожности нарастает. Поэтому в активной фазе родов роль мужчины снижается (и для самой рожающей женщины, кстати, тоже – я это знаю по своему опыту как перинатальный психолог). В активной фазе родов женщина перестает обращаться к мужу, ей просто необходимо знать, что все, что с ней происходит – это нормально. Самым эффективным транслятором такого ощущения бывает присутствие рядом уже рожавшей женщины, причем с позитивным опытом собственных родов. И если вам попалась такая акушерка в родах – это здорово! У рожениц России, в отличие от Запада, гораздо больший шанс встретиться с такой помощницей в родах, так как акушерками и гинекологами у нас, в основном, работают женщины.

U-mama: Какие сложности в сексуальных отношениях могут возникнуть у семейной пары после рождения ребенка?

Е.Р.: После родов у кормящей женщины возникает лактационная доминанта. Это связано и с кормлением, и с тем, что женщине необходимо настроиться на младенца. Это, по сути, единственная ее задача после рождения ребенка – взращивать младенца. На какое-то время (считается, что обычно эта доминанта интенсивно развивается в течение 9 месяцев после рождения ребенка) у женщины может снизиться сексуальное влечение. Все индивидуально, нельзя сказать, что у всех будет именно так. Но женщине в этот период надо учиться из преобладающей роди матери переключаться и на другие роли. Это очень сложно, имея маленького ребенка на руках, потому что почти все мысли и чувства мамы невольно стремятся к малышу.

U-mama: Как вы считаете, должна ли женщина заставлять себя заниматься сексом с мужчиной, если ей этого не хочется?

Е.Р.: С психологической и с моей личной точки зрения – нет. Могут начаться внутренние глубокие конфликты, может возникнуть внутренняя ненависть к мужчине, злость, могут актуализироваться какие-то психологические травмы. Но решать этот вопрос надо. Либо разговаривать с мужем, если он готов к этому разговору, либо идти к психотерапевту.

U-mama: Иными словами, на этом этапе уже желательно подключать специалиста.

Е.Р.: У всех по-разному. Кого-то вообще может не волновать эта тема. Между прочим, у современных мужчин тоже очень снижено либидо, потому что у них фокус внимания подчас сосредоточен на работе.

U-mama: Ну и как разрешать конфликты в этих случаях? Получается, что мнение одного из двух в любом случае не получится учесть.

Е.Р.: А женская гибкость и хитрость куда подевалась? А женская соблазнительность? Женщины же могут использовать разные «штучки», чтобы вызвать у мужчины интерес. Чтобы он начал ухаживать за ней, как раньше. Чтобы он увидел блеск в ее глазах, а не постоянную мысль о том, как бы успеть выспаться.

U-mama: Но для этого женщина должна быть как минимум отдохнувшая…

Е.Р.: Безусловно. И именно об этом маме нужно позаботиться прежде всего. Ни в коем случае нельзя полностью раствориться в ребенке. Я считаю, что важно еще до родов научиться заботиться о себе. Пусть не будет помыта посуда и вымыт пол в квартире – используйте время, пока малыш спит, для себя: спите, если хотите, рисуйте, читайте, болтайте по телефону, сделайте себе супермаску на лицо – словом, делайте то, что хочется! Стремитесь делать все для того, чтобы чувствовать себя счастливой! Ведь только счастливая мама может вырастить счастливых детей. И только у счастливой женщины есть частица тепла для других людей, в том числе и для самого близкого человека. Если для этого ощущения Вам не хватает чего-то, подумайте, чего именно, и какими способами можно изменить ситуацию. Мой опыт психологического консультирования супружеских пар говорит о том, что мужчины довольно легко соглашаются прийти к компромиссу, если они видят для себя «выгоду». Поверьте, мужчина с удовольствием поменяет невымытую посуду и неприготовленный ужин на улыбающуюся ухоженную, интересную в общении женщину, т.е. на вас!

U-mama: Вот хороший вопрос с форума на эту тему: как оставаться интересной мужу при наличии детей и потере собственной индивидуальности. Автор вопроса пишет, что, по мнению ее мужа, она после рождения ребенка «стала не тусовочная и не играет в пейнтбол», и спрашивает, как сделать так, чтобы не быть в глазах мужа «клушей, сидящей дома и погрязшей в пеленках».

Е.Р.: Играть в пейнтбол!!! Муж ведь очень конкретно сказал, чего ему не хватает. Всего-навсего-то! В супружеской паре всегда настает то время, когда романтизм уступает место договорным отношениям. Приходу к компромиссу. Без этого невозможно. Если мы хотим, чтобы человек сделал для нас что-то, то мы для этого человека тоже должны что-то сделать.

U-mama: То есть, говорить и еще раз говорить.

Е.Р.: Конечно, мы ведь не всегда понимаем друг друга без слов. Причем, если мы хотим достичь большей гармонии в отношениях, то лучше всего говорить о своих чувствах, ведь тогда мы максимально искренни. И лучше всего использовать Я-высказывания, например: «Я чувствую нежность, когда ты целуешь меня, приходя с работы», «Я чувствую обиду, когда ты не звонишь мне, если задерживаешься к ужину». Очень часто конфликт в семье начинается с оценочных суждений: «ты не прав», «сделал по-дурацки», «ты меня всегда обижаешь» или «ты меня никогда не понимаешь» и тому подобное. Фразы, содержащие оценку, не могут привести к конструктивному взаимодействию и разрешению напряженной ситуации, они вызывают у любого человека реакцию защиты. Реакция защиты предполагает, что дальше пойдет какая-то агрессивная реакция, и конфликт не будет решен, он наберет обороты. Мы же не хотим постоянно пребывать в конфликте. Мы хотим их разрешать. Но разрешать их нужно правильно.

U-mama: И как же правильно разрешать конфликты?

Е.Р.: Во-первых, необходимо самому понимать, что ты чувствуешь. «Я сейчас чувствую радость», или: «Я сейчас чувствую ненависть», или: «Я чувствую раздражение». Многим людям нужно учиться этому. И есть очень простой способ помочь освоить этот навык – это его тренировать.

U-mama: Вы это делаете на занятиях?

Е.Р.: Конечно. Прямо на занятиях, например, мы делаем простое, казалось бы, упражнение – пишем список чувств. Нежность, волнение, трепет, удовольствие, радость, грусть, злость и т.п. Можно предложить это в качестве «домашнего задания» всем тем, кто читает это интервью. Кому-то это не составит труда. А кто-то кроме «хорошо» и «плохо» больше ничего не напишет. Но нет таких чувств – «хорошо» и «плохо». Раздражение отличается от злости, злость – от гнева, гнев – от ненависти. Важны нюансы. Как только человек научится хотя бы внутри себя сказать то, что он чувствует, это станет большим шагом к тому, чтобы получать внутреннее успокоение. Потому что человек по своей природе не любит хаоса. Когда мы называем чувства, мы приобретаем структуру, мы себе определяем что-то, с чем ты можешь справляться. Помимо этого, желательно научиться эти чувства адекватно выражать. Один способ мы уже описали – просто сказать о том, что ты чувствуешь, себе или партнеру. А если чувство таково, что хочется плакать или орать во всю мочь? Обычно как раз такие чувства мы и пытаемся сдерживать – у каждого на это своя причина – кто-то боится, кто-то и не знает, что вообще с этим можно делать... Но поскольку любой эмоции соответствует определенная телесная реакция – мышечная и гормональная, - то постоянное сдерживание и подавление чувств приводит к формированию мышечных зажимов, а это, в свою очередь, - к психосоматическим заболеваниям.

U-mama: Что делать, чтобы этого не произошло?

Е.Р.: Чтобы этого не произошло, выражать чувства через тело просто необходимо! Два самых простых способа, которые можно легко натренировать: это дыхание и движение. Когда какое-то чувство приходит, оно выражается в теле: например, если человек чувствует злость, возможно, у него начинают сжиматься кулаки. Значит, его злость «живет» в области рук – и движение должно быть именно в этой области. Вместе с движением необходимо использовать более интенсивное, чем обычно, дыхание. Может быть, даже представлять, что Вы «выдыхиваете» это чувство через движение рук. Совершенно не обязательно демонстрировать это окружающим. Хотя иногда это полезно, особенно с детьми, когда мы, с одной стороны, выражаем свои чувства, а с другой – учим ребенка, как правильно действовать. Если не позволяет ситуация, например, Вы находитесь в офисе и испытываете сильную злость на кого-то из окружающих, но говорить об этом не хотите, то можно, например, зайти в туалет, закрыться и там продышать и подвигаться. В домашних условиях очень хорошо помогают крики в воду, когда мы погружаем лицо в чашку с водой или в ванную.

U-mama: А крики в подушку?

Е.Р.: В подушку кричать тоже можно. Про то, что можно рвать бумагу и бить подушку, знают все, единственное, это может быть неэффективно, если не использовать дыхание. Если мы бьем подушку, то одновременно нужно еще и хорошо выдыхать. Попробуйте! Всякий раз, когда сильная эмоция вызывает у Вас напряжение, просто делайте эти простые упражнения. Главное, понимайте, что это только ваши чувства, и только в ваших интересах с ними справляться.

U-mama: И все-таки согласитесь, нужна какая-то моральная подготовка, чтобы услышать от супруга: «Я чувствую к тебе злость». Существует вероятность того, что на подобные заявления партнер развернется и хлопнет дверью...

Е.Р.: А попробуйте просто вслушаться в следующие фразы: «Ты меня раздражаешь. Ты меня не понимаешь». И другая фраза: «Я чувствую раздражение и злость, когда ты опоздал, не предупредив». Согласитесь, что ничего обидного и невыносимого во втором выражении нет, вы никого не обвиняете, вы просто сообщаете, что с вами происходит, если другой человек производит определенные действия. Когда мы используем Я-высказывания (те высказывания, которые начинаются с «Я»: «я чувствую», «я думаю»), мы берем ответственность за свои собственные чувства на себя, мы не перекладываем ответственность на других. Ведь у других людей иногда даже не бывает намерения нанести нам какой-то урон тем, что они делают. Есть жизненный опыт, есть воспитание в родительской семье, где было принято делать так. Есть определенные стереотипы. Поэтому получается, что мы реагируем исходя из собственных чувств, наделяя другого человека намерением, хотя реально он может не иметь этого намерения.

U-mama: Это непросто – говорить о своих чувствах…

Е.Р.: Это искусство. Но если вы это попробуете, я гарантирую, что отношения изменятся в лучшую сторону. Даже если это будет делать только один человек из пары.

U-mama: Вы открываете новый филиал. Что в нем будет?

Е.Р.: В нем будет все и даже больше [улыбается]. У нас сейчас три филиала: в поселке Компрессорный, в юго-западном районе на ул. Денисова-Уральского и новый филиал в Пионерском поселке на ул. Смазчиков. Возможности нового филиала лучше в плане простора, квадратных метров. Здесь мы можем вести много программ, и они могут идти параллельно. Есть зеркальный зал, где будет йога, танец живота, гимнастика – как для детей, так и для взрослых. В этом же помещении, но в отдельном блоке, открылась группа полного дня для детей 2-4 лет – наш мини-садик «Ладный дом». Наши традиционные курсы для будущих родителей «Рождение в радости» (ближайшая группа начнет заниматься 19 января) и «Потягушеньки» тоже будут идти в новом филиале. Для детей от рождения до 7 лет – очень разнообразные развивающие программы: «Лесенки-чудесенки», «Ладушки». С конца февраля запустится программа Монтессори-групп.

U-mama: Будет ли что-то новое?

Е.Р.: Да, в этом филиале мне очень хочется вести курс «Желанный ребенок», нацеленный на подготовку к беременности. Задача его не в том, чтобы забеременеть. Задача в том, чтобы подготовиться физически к беременности, решить для себя какие-то принципиальные вопросы, как совмещать работу, желание быть активной. Также мы запускаем нашу программу «Мамины секреты». Она начнется с 26 января. Очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали про нее, поскольку вопросы, которые здесь обсуждаются, волнуют всех мам и пап – это вопросы воспитания ребенка от 6 месяцев до 3 лет. На нашем сайте можно посмотреть содержание этой программы. Новыми являются программы по нейропсихологии для детей с 3 до 7 лет, «Карапуз-йога» для детей с 5 лет, тренинговая программа для родителей «Воспитание на основе здравого смысла». Приглашаем к нам всех желающих! Наши специалисты – врачи, акушеры, психологи, педагоги – готовы делиться профессиональными знаниями и личным опытом, который поможет вам жить с ребенком, а не для него.

Вопросы с форума

Вопрос: Может ли быть любовь без секса в семье? Может ли быть гармоничным брак без секса?

Ответ: С моей точки зрения нет, не может.

Вопрос: Что вы посоветуете женщине, которая после рождения второго ребенка окончательно поняла, что такое супружеский долг (это когда не хочется, а надо): заставлять себя или объяснить мужу, что секс для брака не обязателен?

Ответ: Я бы посоветовала с этой проблемой обратиться к психологу. Можно попробовать объяснить мужу про необязательность секса, но решит ли это внутреннюю проблему женщины?

Вопрос: Как смотрите на то, что жена позволяет мужу завести любовницу с тем, чтобы самой освободиться от супружеского долга?

Ответ: Если этот способ устраивает всех членов семьи – пожалуйста. Можно все, кроме нанесения вреда себе и другим. Но не будет ли потом женщина чувствовать себя как-то…не очень хорошо? Возможно, это не решение проблемы, а убегание от нее?

Вопрос: Насколько реально женщине после рождения детей снова относиться к сексу не как к долгу, а как к удовольствию?

Ответ: Реально. Мне бы не хотелось, конечно, по каждому вопросу советовать обращаться к психотерапевту. Но психотерапевт решает эти проблемы. В каждом конкретном случае понадобится разное количество времени, разное количество консультаций, но это действительно можно решить.

Вопрос: К кому обращаться по вопросам секса – к психотерапевту или лучше к сексопатологу?

Ответ: Большинство проблем в сексуальных отношениях связаны с психологическими проблемами. Таким образом, и психотерапевт, и сексопатолог в силах помочь.

Вопрос: Чувствует ли спящий ребенок (энергетически или еще как-то), как родители рядом занимаются сексом? Что делать, если ребенок проснулся?

Ответ: Мне сложно сказать, чувствует ли он что-нибудь. Как реагировать, если он проснулся: прежде всего, самим не испугаться. Ребенок будет реагировать так, как реагируют родители. Конечно, спросонья он может и не понять реакции родителей, но если это произошло явно, он свяжет то, что происходило, со страхом. Поэтому реагировать нужно спокойно.

Вопрос: Как донести до мужа мысль о необходимости его участия в домашнем хозяйстве?

Ответ: Это к вопросу о договорах, распределении функциональных обязанностей. Что именно женщина хочет, чтобы муж делал? Что она будет делать для него? Например: «Я хочу, чтобы ты мыл посуду». - «Хорошо, я согласен, но я хочу, чтобы ты готовила мне ужин каждый день, договорились?» - «Договорились».

Вопрос: Что делать, если компромисс не достигнут, то есть одна из сторон не удовлетворена?

Ответ: Повторять попытки и искать другие варианты. Торговаться. Ведь любые партнерские переговоры связаны с торгом, взвешиванием выгоды и принятием решений.

Вопрос: Во всех книжках по психологии пишут, что мужчину нельзя поправлять, делать замечания, а только хвалить и доверять ему самостоятельно решать проблемы и текущие задачи. Но если он на самом деле делает плохо или совсем не то, что нужно, то что же – врать?

Ответ: Ну, во-первых, не во всех книжках по психологии так пишут. Во-вторых, а если бы женщину постоянно поправляли, каково бы ей было? Это к вопросу о том, как вообще разговаривать друг с другом – уважительно. И третье - нужно самой позволить себе снять с себя часть забот и позволить другому человеку делать дела так, как он их видит. Вот это женщинам с их функцией контроля (у нас она сильнее развита, чем у мужчин, потому что мы растим маленьких детей) сделать сложно.

Вопрос: Если мужчина против участия в родах, а женщине кажется это важным, единственный выход – женщине смириться?

Ответ: Да.

Вопрос: Можно ли рожать дома без поддержки мужа, или вообще не поставив его в известность о своих планах?

Ответ: Втайне от мужа этого делать нельзя. Достаточно представить ситуацию, что женщина находится в потугах, и в этот момент приходит муж. Как он среагирует? Возможно, он вызовет «скорую», будет бояться – вряд ли это нужно женщине. А без участия мужа многие рожают. И сейчас многие женщины хотели бы воспользоваться профессиональной психологической поддержкой в родах – то, что сейчас востребовано на наших курсах.

Вопрос: Много ли пар рожают вместе, или это единицы?

Ответ: У нас в стране это единицы. За рубежом – больше.

Вопрос: Есть ли исследования вопроса, быстрее ли папа привыкает к ребенку и складываются ли лучше их отношения, если он присутствовал на родах?

Ответ: Да, проводились такие исследования, и они однозначно говорят, что если папа присутствовал на родах, то их отношения с ребенком гораздо ближе, и он может более адекватно осуществлять уход за младенцем, он не боится этого младенца держать на руках, и чувство отцовства включается быстрее. Это не значит, что так происходит у всех. Но такая тенденция есть. Мои наблюдения тоже это показывают.

Вопрос: Какого рода подготовка нужна папе, чтобы присутствовать при рождении ребенка? Обязательно ли ходить в школу для будущих родителей?

Ответ: Мне не ответить в двух словах. У нас на курсах такой подготовке посвящена чуть ли не половина занятий. Нужна информация, причем разная. Школы подготовки к родам тоже разные, и лучше выбирать ту, где есть специальные занятия для подготовки к партнерским родам, на которых мужчина может приобрести конкретные навыки, применяемые в родах. Есть разные точки зрения на то, смотреть мужчине видеозаписи родов или не смотреть. Я считаю, что эти фильмы мужчине надо смотреть. Те мужчины, которые у нас занимались, говорят, что, когда они посмотрели роды, для них многое стало понятным. Также важна психологическая составляющая. Если говорить кратко, то эффективный партнер в родах должен уметь: выдерживать сильные чувства (как жены, так и свои), поддерживать адекватную коммуникацию с персоналом, знать свои действия в каждой стадии родов, уметь читать по глазам жены, что ей нужно.

Вопрос: Что делать с таким чувством, как ревность папы к ребенку?

Ответ: Мне кажется, ревность к ребенку ходит где-то близко с таким чувством, как зависть. Может быть, стоит подумать над этим. Необходимо разговаривать с мужчиной. И, второй момент, уметь выслушать. Не сразу «заводиться», а услышать другого человека. Не всегда то, что мы слышим, приятно для нас.

Вопрос: Почему некоторые папы не хотят рожать вместе и как их переубедить?

Ответ: По разным причинам. Переубеждать, на мой взгляд, напрасно. Можно попробовать понять, какая причина именно у этого папы, просто спросив его об этом. И попробовать рассказать ему, для чего он вам нужен на родах. Используя, конечно, волшебные Я-высказывания. Например: «Я хочу, чтобы ты был со мной просто рядом. Когда ты рядом, я чувствую спокойствие и уверенность. Тогда мне будет легче расслабиться. Я буду счастлива и очень рада, если ты будешь со мной в этот важный для меня момент». Главное, самой сформулировать, что вы хотите от своего мужчины.

Вопрос: Как вы относитесь к обезболиванию родов? Для мамы, для ребенка, для папы (ему же приятнее смотреть на улыбающуюся рожающую жену)?

Ответ: Речь, как я понимаю, идет о медикаментозном обезболивании? Это очень большая тема – влияние медикаментозного обезболивания на психологию матери и ребенка, которой посвящено довольно много исследований на сегодняшний день. Мой опыт помощи в родах говорит о том, что улыбаться роженица может и безо всякой анестезии. Но в ситуации, когда психологически женщине тяжело справиться со схватками, она зажимается и не может найти способов, которые помогут ей рожать достойно и хорошо, пренебрегать достижениями современного родовспоможения, на мой взгляд, не стоит.

