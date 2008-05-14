Двадцать два способа снять стресс

Прочитайте список и составьте впечатление о различных методах устранения стресса. Какие из них вам понравились больше других? Выберите семь или чуть больше вариантов, которые, по вашему мне­нию, будут помогать вам лучше остальных. В дальней­шем, при стрессовом состоянии, применяйте один из отобранных вами приемов для снятия стресса.

1. Вообразите себе что-нибудь приятное. Возможно, вы слишком много думаете о том, что у вас не клеится в жизни. Постарайтесь сосредоточиться на светлых ее сторонах. Вспомните хоть один приятный момент, случившийся за последнюю неделю. Что вы ощуща­ли тогда? Как это происходило? Воссоздайте эпизод в памяти как можно полнее. Вспоминайте его. Ос­танавливайтесь на нем. Еще раз насладитесь кратким счастьем, испытанным в тот миг.

2. Переживите стрессовую ситуацию. Если вы чересчур сосредоточены на неприятностях, внимательнее заду­майтесь, в чем же они, собственно, заключаются. Как правило, само происшествие не так значительно, как ваша реакция на него. Восстановите перед гла­зами происшедшую неприятную ситуацию. Что же случилось? Теперь представьте себе, что вы выходите из этой ситуации наилучшим образом. Вообразите, как вы повторите свои действия, если подобная си­туация возникнет вновь. Не выпускайте из вообра­жения положительное разрешение вопроса в течение десяти—пятнадцати минут. Вы будете удивлены тем, насколько меньше вас будет волновать эта неприят­ность и насколько легче вам будет с ней справиться, если что-либо подобное повторится.

3. Придумайте приятную ситуацию. Вместо того чтобы вызывать в памяти приятные моменты из прошлого, создайте такой момент в настоящем. Проживите его «от всей души». Сконцентрируйте внимание на чем-то прекрасном, например, на цветке или пламени свечи.

Отбросьте посторонние мысли. Не пытайтесь описать красоту или дать ей название, просто молча наслаждайтесь ею. Пусть вас захлестнут приятные ощущения; почувствуйте себя одним целым с пред­метом вашего созерцания.

4. Трансцендентальная медитация. Повторяйте — про себя или вслух — какой-либо звук, слово или фразу в одном и том же ритме в течение пятнадцати- двадцати минут. Звуки могут быть, к примеру, следующими: ом, аум, хамм, мммм. Примеры слов: Бог, любовь, солнце. Примеры фраз: мир на земле, весь мир един, выше и выше, мир без конца. Звук надо синхронизировать с дыханием. Что дает такая прак­тика? Она помогает сосредоточиться и собраться с мыслями.

5. Медитация в тишине. Сядьте поудобнее, желательно в позу лотоса. Теперь сконцентрируйтесь на своем дыхании. Размышляйте над следующими положени­ями: дыхание — это сущность жизни. Кислород — источник жизни. Без кислорода, который вы вдыха­ете, вы бы умерли. Делая вдох, представляйте себе, как пропитывается кислородом каждая клеточка ва­шего тела. Дышите медленно и глубоко, сосредото­чивая внимание на каждом вздохе. Постепенно вы почувствуете, что наполняетесь жизненной силой и чувством глубокой благодарности миру.

6. Перемените обстановку. Возьмите отгул или отпуск и убегите от того, что служит причиной вашего стресса. Поезжайте к морю, в горы — куда угодно, лишь бы вас окружала новая обстановка. А самое идеальное — съездить на курорт с минеральными источниками. Там, наслаждаясь свежими впечатле­ниями, вы попутно поправите здоровье.

7. Почитайте книгу. Выберите книгу о том, о чем вы больше всего любите читать. Откиньтесь в кресле и погрузитесь в чтение. Можно убить сразу двух за­йцев, принявшись за книгу, объясняющую, как по­бедить стресс.

8. Оставьте работу на работе. Не берите работу на дом. Не думайте о работе, вернувшись домой. Хоро­шо, когда вы посвящаете работе дополнительное вре­мя, но только тогда, когда это не служит причиной стресса. Запомните: как только вы почувствуете пе­реутомление, нервное напряжение, вам следует отка­заться от сверхурочного труда. Взгляните на это сле­дующим образом: восемь часов в день вы тратите на работу, восемь часов — на сон, а еще восемь часов остаются для личной жизни. Потратьте их на себя. Займитесь своими любимыми делами. Разберитесь в своих проблемах.

9. Если что-то не дает вам покоя, важно точно определить корень пробле­мы. Обдумайте ситуацию, рассмотрите ее с разных сторон и, когда причины неприятностей станут вам понятны, приступите к разрешению проблемы. В ваших силах решить любую проблему. Некоторые люди считают хорошим отдыхом разгадывание раз­личных головоломок или решение математических задач.

10. Поиграйте с домашним животным. Исследования по­казывают, что общение с животными, живущими у вас в квартире, понижает кровяное давление и успо­каивает сердцебиение. Иначе говоря, это вас расслаб­ляет. Но что еще более интересно, под «домашними животными» подразумеваются не обязательно «четве­роногие друзья». Наблюдение за аквариумными рыб­ками, по словам специалистов, приносит такой же успокаивающий эффект.

11. Пойте. Пение — одно из самых успокаивающих занятий на свете. Счастливый человек поет от радос­ти. Если вам грустно, вы, вероятно, напеваете блюз. Песня — отражение чувства. Когда вы поете, вы даете выход своим эмоциям, открываете душу всему миру. Так что, где бы вы ни находились — в ком­пании друзей или в кабинке душа, — распевайте свои любимые мелодии, согревая песней свою жизнь.

12. Займитесь уходом за растениями. Растения приносят умиротворение. Уход за растениями — будь то ком­натные цветы в горшках или овощи на приусадебном участке — может оказать очень сильное успокаива­ющее действие. Даже когда вы просто смотрите на живые растения или находитесь рядом с ними, на вас снисходит чувство мирного покоя. Растения облада­ют и массой других достоинств: комнатные цветы создают в доме уют и освежают воздух; клумбы, и насаждения из кустарника украшают внешний вид вашего двора; огород дает полезную пищу для вашего стола. Так что пропалывайте огород, расставляйте в доме горшки с цветами, высевайте семена, подрезайте кусты.

13. Погрузитесь в приготовление разных блюд. Конечно, не все, но очень многие люди увлекаются кулина­рией. Приготовление блюд может доставлять громад­ное удовольствие и оказывать сильное успокаиваю­щее воздействие. Если вы относитесь к тем, кто забывает о неприятностях, проявляя свое поварское искусство, занимайтесь кулинарией — пеките, жарь­те, шинкуйте, варите, тушите.

14. Примите ванну. Вас может спасти от стресса продол­жительная ванна. Горячая (но не обжигающая) вода растворит все ваши заботы и смоет нервное напря­жение. Прежде чем забраться в воду, закройте дверь ванной комнаты, заприте ее и выбросьте из мыслей все, что находится за ней. Если вам нравится, для усиления эффекта добавьте растительные экстракты или ароматические эссенции.

15. Посетите занятия по снятию стресса. Прекрасный способ узнать о том, как справиться со стрессовыми ситуациями. Вам дадут множество поле­зных рекомендаций, не вошедших в эту книгу, а во время групповых занятий вы сможете поделиться опытом с другими людьми.

16. Сходите на прогулку. Простейший метод: когда вас что-то или кто-то выводит из себя, идите гулять. Не возвращайтесь до тех пор, пока не успокоитесь.

17. Ничего не делайте. Этот вариант близок к медита­ции. Не делайте ничего — абсолютно ничего. Смот­рите на голую стену. Очистите мозг от всяких мыслей. Не позволяйте сформироваться ни единой мысли. Боритесь с каждой мыслью, вторгающейся в непотревоженную чистоту вашего сознания. Через пятнадцать—двадцать минут вы почувствуете неверо­ятную расслабленность.

18. Стоните. Звучит странно? Ничего страшного. Стоны помогают телу справляться с болью. Обратите вни­мание: когда вы причиняете себе физическую боль — даже просто споткнувшись, — стон умень­шает страдания. Издайте несколько стонов прямо сейчас. Вы заметили, как это снимает напряжение? Попробуйте данный метод, когда вам будет нужно расслабиться.

19. Поплачьте. Это основной метод снятия стресса, ес­тественная реакция человека на стресс и страда­ния. С незапамятных времен плач помогает орга­низму избавиться от скопившихся в теле токсинов и унять эмоциональные страдания. Когда вы испы­тываете потребность в слезах, плачьте, не стесняй­тесь.

20. Обсуждайте свои проблемы с окружающими. Если вас беспокоит какой-то человек, обсудите с ним общие проблемы. Постарайтесь вместе подумать над их разрешением. Если вы не можете разговаривать с этим человеком, поговорите с кем-нибудь еще. Об­суждение проблем вслух способствует их скорейшему разрешению и облегчает борьбу со стрессом.

21. Забудьтесь в развлечениях. Если вы попали под внеш­нее воздействие, приведшее к стрессовому состоя­нию, отвлекитесь, занявшись любимым развлечением или игрой. Погрузитесь в него с головой. Чем ув­лекательнее ваше времяпрепровождение, тем лучше. Устраните напряжение с помощью азартного возбуж­дения и веселья.

22. Проявите благодарность. Демонстрируйте свою при­знательность, все равно за что. Благодарность — самая умиротворяющая из эмоций. Почувствуйте себя благодарными за пищу, за друзей, за свою семью, за здоровье, за вашу способность изменять свою жизнь к лучшему. Будьте благодарны за жизнь саму по себе.