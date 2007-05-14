«Кормящий» папа

http://www.sibmama.ru/

Отцовство, также как и материнство, отнюдь не является врожденным искусством. Никто не рожден с исключительной способностью быть родителем. Но этому можно научиться. Способность быть родителем зависит от того, как ваши родители учили вас, от опыта общения с младшими детьми, от поучительных примеров материнства и отцовства, которые вы видели и видите рядом.

Знание того, что происходит между матерью и ребенком в первые недели его жизни, позволяет понять всю важность роли отца. В первые несколько месяцев мама ощущает себя и ребенка как одно целое. Она чутко настроена на волну своего ребенка, много раз на день взаимодействуют по схеме «сигнал – отзыв», они очень чувствительны по отношению друг к другу; мама к ребенку, а он – к маме. Прикладывания к груди происходят примерно каждый час днем, и несколько раз ночью. Вы поймете, что это произошло, когда жена начнет восклицать: "Я знаю, что ему нужно", или "Я могу понимать его". Отец создает обстановку, которая позволяет укрепляться этой связи между матерью и ребенком. Важно, чтобы отец понял природу этой общности матери и ребенка, которая ему ничем не угрожает, и содействовал ее сохранению. Поэтому, во имя здоровья и счастья маленького чада, мы предлагаем ряд правил, которые «кормящим» папам желательно соблюдать.

Поддерживайте порядок в доме. Беспорядок действует на нервы матери и ребенка. Возьмите на себя ведение домашнего хозяйства или наймите кого-нибудь. Оглядывайте все в доме еженедельно, прикидывайте, что нужно сделать - и делайте. Каждый день вы должны держать в уме слово "порядок". Каждый день смотрите, что нужно сделать.

Подавайте завтрак и еду в постель . Подавайте матери ребенка питье. Кормящая мать должна хорошо питаться и много пить. Ваша жена, конечно же, ночью просыпалась, а вы, наверное, имели возможность поспать. Погуляйте с ребенком, чтобы жена могла в это время принять ванну. Вы чувствуете себя слугой и официантом? Вы и должны им быть!

Будьте чуткими . Многие молодые мамы не любят просить помощи, может быть, не хотят казаться плохими хозяйками и матерями. Папы, будьте внимательны к своим женам.

Ограждайте дом от назойливых посетителей. Хотя нет необходимости становиться затворниками, общайтесь с другими людьми только тогда, когда этого хотите вы. У вас будут моменты, когда вы и ваша жена захотите разделить свою радость с друзьями. В другое время толпы доброжелателей покажутся вам утомительными. Когда вы захотите остаться одни, положите трубку рядом с телефонным аппаратом и повесьте на дверь табличку: "Не беспокоить".

Позаботьтесь о старших детях. Другие дети привыкли, что мать принадлежит им, поэтому им может не понравиться делить ее с новорожденным. Если вы можете взять отпуск на 1-2 нед., возьмите на себя большую часть заботы о старших детях. Ходите с ними на площадки для игр, используйте все возможности увести детей из дома - тогда в семье будет спокойно. Последите, чтобы дети убирали за собой, скажите им, что для мамы очень важно, чтобы дома был порядок. Они ведь будущие мамы и папы. Время после родов - это период, когда маленькие (и большие) члены семьи из «берущих» от матери должны стать «дающими».

Ограждайте жену от «непрошеных» советов. Любовь к новорожденному и огромное желание быть ему хорошей матерью делают вашу жену очень восприимчивой к чужому мнению. Она волнуется, что неправильно что-то делает для ребенка. Ограждайте жену от доброжелательных, но навязчивых визитеров, которые могут нарушить царящую в доме гармонию. Давайте отпор высказываниям типа: "У тебя, наверное, мало молока…" или "Ты портишь ребенка, укладывая его спать в свою постель…" или «Дайте ему пустышку, чтобы он не плакал…». Такие высказывания заставляют сомневаться даже уверенных в себе матерей. Если вы чувствуете, что такие советы выбивают вашу жену из колеи, защищайте ее действия. Положите этому конец, даже если советы исходят от вашей матери.

Уважайте чувство материнства. Избегайте больших перемен в вашей жизни в тот период, когда дома новорожденный. В это время не следует переезжать в новый дом или переходить на другую работу. Если можно, сделайте все это задолго до рождения ребенка. Инстинкт домашнего гнезда очень силен у матери, разоренное гнездо угнетает ее.

Разделите заботы о ребенке. Матери не обладают исключительным правом на новорожденного. Роль отцов очень важна. Они по-своему привязываются к ребенку и вступают с ним в контакт, вносят свой вклад в воспитание и развитие ребенка. Он не меньше и не больше, чем вклад матери, просто он другой! Мать – это источник безопасности и комфорта, отец – это социальный ориентир. Это разные роли. Дети чувствуют и ценят эту разницу. Все важные решения относительно ребенка принимает мама, папа обеспечивает возможность реализовать эти решения. Он обеспечивает безопасность семейного очага, и помогает организовать быт.