Любовь во время декрета: как сохранить отношения?

Рождение малыша - настоящее пиковое переживание для семьи. Вы на вершине счастья и на пороге новой жизни, чувства бурлят, житейские схемы перестраиваются. Но первые месяцы жизни с ребенком - еще и серьезное испытание для отношений. U-mama послушала рекомендации психологов и подготовила профилактическую статью для семей в декрете.

Декрет - счастливая идиллия

Когда любящая пара ждет малыша и мечтает о будущей жизни с крохой, фантазия часто рисует картину в бело-розовых тонах. Мама занимается ребенком и домом, гуляет и играет с деткой, в перерывах между кормлениями готовит обеды, наводит порядок, делает гимнастику и читает полезные книжки. Счастливый папа утром целует жену и кроху, весь день трудится на благо семьи, а вечером мчится домой, чтобы искупать маленького. Оба восхищены друг другом и крохой, оба благодарны и, убаюкав детку, засыпают в объятиях друг друга.

На деле все нередко бывает иначе. Сначала оба родителя не высыпаются, устают от нового режима и свалившейся ответственности. Мама скучает по взрослым разговорам и развлечениям, остро нуждается в глотке свободы, но в то же время боится оставить малыша. Папа приходит домой и видит любимую женщину не такой уж довольной, у нее складывается какой-то свой мир, состоящий из гуляний, купаний, агуканья и разговоров с другими мамочками. И ему в этом мире часто отводится почетное место курьера по доставке продуктов и подгузников.

Во время декрета нередки глухие конфликты, непонимание, обиды и разочарование. Любящие люди ждут друг от друга прежнего принятия, поддержки, эмоций - и очень переживают, если отношения охлаждаются или портятся. Им не всегда просто договориться и объяснить свое состояние. И чтобы избежать нежелательных заносов во время декрета, давайте посмотрим на рождение малыша глазами обоих родителей.

Ребенок глазами мамочки

Начнем с главного. Для благополучной мамы рождение ребенка - важное дело всей жизни. Она смотрит на сыночка или доченьку, как на чудо и бесперебойный источник неумолимого счастья. Она чувствует это счастье физически - в ней бурлят гормоны и разворачиваются вековечные программы заботы о потомстве, которые заполняют собой весь эфир и шепчут на своем древнем языке: ребенок - счастье, смысл и жизнь, запомни, действуй!

И это действительно так! Несмотря на усталость или переживания, мамочке очень легко накрепко привязаться к ребенку: она носила его в себе 9 месяцев и ждала встречи, потом были трудные роды, и после этого она много раз в день прижимает к себе маленького теплого человечка и кормит его, утешает, купает… Потом малыш начинает ей улыбаться - и материнское сердце испускает почти видимые лучи блаженства.

Связь мамы и ребенка - по-настоящему прочнейшая, самая крепкая на свете. Обычная мама хоть и не спит ночами, но испытывает от своего ребенка огромную радость и удовольствие, она чувствует восторг, чувствует Смысл, переполняющий ее. Ребенок становится частью мамы - даже лучшей ее частью. И мама смотрит на мир и близких людей именно сквозь пелену этого счастья и этого смысла. Конечно, одни мамы немного трезвее, другие сентиментальнее, но в целом это так.

Из этого следует ценный для нас вывод. Мама совершенно искренне ожидает, что муж (да и все близкие!) будет смотреть на ребенка точно так же. Что малыш будет доставлять ему такое же счастье. Что папа будет готов горы свернуть ради крошки и полностью разделит ее привязанность к детке. И если этого не происходит - мама может огорчаться, обижаться и тревожиться.

Ребенок глазами счастливого отца

А что же папа? Чаще всего он тоже счастлив, немного растерян и рад, он готов защищать ребенка и жену. Но вот незадача - он не испытывает такого огромного счастья! Хотя чаще всего и старается подобрать к этому счастью ключ.

И это вполне нормально: мужчина не носил ребенка в себе, он не передумал о нем столько мыслей, он не рожал, не кормил грудью и не бежит на каждый маленький крик. Мужчина знает, что за малышом ухаживает мама, а он может спокойно заниматься своими делами. Жизнь папы не меняется так радикально после рождения ребенка, в ней остаются все те же взрослые радости и заботы: разговоры с друзьями, ритм большого города, рабочие проекты. И только вечером и в выходные дни он находит дома рядом с любимой женщиной маленького и пока еще такого непонятного человечка.

Как же возникает отцовская привязанность? Многие железные отцы считают, что никак. Что родительство для мужчины держится на воле и ответственности. Но психология предлагает довольно простое объяснение феномену отцовского счастья. Простое для понимания и порой трудное для реализации.

Отцовское счастье - другое

Папа привязывается к ребенку, когда начинает испытывать от него удовольствие, получать от него кайф. И это не то удовольствие, когда малыш спит спокойно всю ночь и дает выспаться отцу. Это - тихий восторг от отношений с деткой, от личной связи папы и ребенка. Он морщит нос так же, как я, ой, какой у нее маленький язычок!.. Папа берет малыша на руки и ищет что-то свое: что зацепит его, “торкнет”, вызовет вспышку радости и нежности - и тогда эту радость можно будет находить снова и снова, выращивать ее вместе со своим отцовским счастьем и привязанностью. И это невероятно облегчает уход за ребенком! Именно “сумасшедшие папашки”, влюбленные в своих детей, чаще всего становятся отличными заботливыми отцами.

Иногда это не происходит долго. Один фотограф несколько месяцев делал снимки своей дочки, не мог проникнуться ею, не понимал счастья своей жены и огорчался, пока однажды не поймал подросшую девочку на схожем со своим чувстве юмора. Он плакал от счастья и облегчения. Это было как вспышка, которая открыла дорогу их личным отношениям и сделала его влюбленным папой.

Поэтому лучшее, что может сделать мама в декрете для укрепления отношений по всем фронтам, - помочь папе проникнуться малышом. Доверять ему ребенка, дать им время для установления их личной счастливой связи, не вмешиваться. Тогда папе будет гораздо проще понять свою жену, разделить с нею заботы о малыше и перейти на новый этап жизни семьи. А у любящей пары будет меньше поводов для огорчений и обид и больше открытости друг для друга.

День сурка в декрете

Но не будем забывать, что на фоне счастья и наслаждения материнством и отцовством оба родителя продолжают выполнять свои земные задачи и преодолевать трудности. И молодой маме достается непростой квест. День за днем одни и те же простые движенья, одни и те же маршруты с коляской, простая еда, вставший стеной быт - и только ребенок в качестве постоянного “собеседника”.

Сегодня эта тема уже открыта для обсуждения: мамы словно получили право признаться, что непрерывный контакт с малышом в самом деле очень выматывает. В течение тысяч лет люди жили большими семьями, молодая мама сохраняла тот же круг общения, что и до родов, она могла спокойно передать малыша на руки родне и немного отдохнуть. В нашем веке мамочки часто заперты с деткой в четырех стенах, и не любая психика легко перенесет эту нагрузку, даже с поправкой на родительские форумы.

Поэтому первое, чего мама ждет от отца ребенка (помимо базовой защиты) - это взрослых разговоров и взрослых эмоций, вестей из внешнего мира. Муж - это глоток свежего воздуха и свободы, который возьмет детку на себя и даст ей поспать или погулять, сходить в спортзал, в кафе с подругой или в магазин за новым платьем. И очень здорово, если муж это понимает и готов помочь.

Еще один изматывающий фактор - это быт. Работой по дому приходится заниматься постоянно, а ценится она очень мало, приготовленное сегодня блюдо к завтрашнему дню будет съедено и принесет мало “лайков”. Поэтому во время монотонного декрета, когда нам и так не хватает ярких впечатлений для поддержки эмоционального фона, важно упростить свой быт. Разделите с мужем домашние дела, объясните, как это важно, соглашайтесь на помощь по дому от родственников, продумайте меню из простых и полезных блюд.

Есть ли жизнь вне декрета?

Часто у молодой мамы весь мир “схлопывается” на малышечке, она окунается в материнство и отключает другие сферы своих интересов. Но важно помнить об одной опасности: материнство так сладко, что в нем можно остаться на долгие годы, забыв об остальном мире. И в этом нет ничего хорошего, ведь мама и жена остается сильной, любящей, интересной, когда в ее жизни много других важных дел и источников удовольствия. Рядом с такой женщиной хорошо жить и ребенку, и мужчине. Поэтому в декрете важно спрашивать себя: что я люблю, чему хочу учиться, что хочу совершить, куда съездить? - и делать все возможное, чтобы не “выпадать из реальности”.

Встречаться с друзьями, планировать будущую учебу или работу и собственные доходы, читать, ходить на концерты, в спортзал или на йогу, освежать наряды.

И даже когда зашкаливает суета и усталость, когда у вас под крылом такой чудесный маленький человечек, важно помнить об еще одном ключевом интересе и смотреть с любовью и уважением на близкого мужчину. Напоминать себе каждый день, что вам дорого в нем. Он обязательно ощутит ваш интерес и тепло - и ответит на них.

А лучший способ освежить чувства и проникнуться друг другом - это совместные дела, которые будут интересны и ценны обоим: поход на концерт, просмотр кино, небольшое путешествие.

Техника безопасности для пар в декрете

Первые месяцы и годы жизни малыша - это время чудес, перемен и обостренного восприятия мира. Чтобы семья аккуратно и счастливо прожила этот период, нужно не так уж много:

* Помните, что ребенок - это счастье, а не стихийное бедствие, в котором муж должен вам помочь. Если эмоции сносят вас в позицию: “Караул! Помогите!” - остановитесь, вспомните, что вы взрослый сильный человек, который обязательно справится.

* Помогите молодому папе найти контакт с ребенком. Хитрость в том, что для этого потребуется ваше невмешательство в их отношения. Чаще доверяйте ребенка папе, ослабьте свой контроль.

* Сохраняйте равенство, насколько это возможно. Конечно, в декрете мама больше заботится о малыше, а папа обеспечивает тылы. Но старайтесь разделять уход за ребенком и заботы по дому.

* Стройте рабочие планы, занимайтесь собой и ищите интерес во внешних проектах. Однажды вы снова приметесь за работу или учебу, и хорошо, если к этому моменту ребенок и хозяйство будут лежать не только на ваших плечах - но и на плечах супруга, который вовлечется в эти дела мирно и с пониманием еще во время декрета.

* Смотрите с уважением и любовью на любимого мужчину, находите в нем то, что дарит вам радость - и наслаждайтесь! Узнавайте, чем он живет, находите интересные совместные дела. Не все бывает гладко, но любовь и понимание можно беречь и растить, особенно теперь, когда вас соединяет общий малыш.





Желаем вам тепла, любви, понимания и сил в декрете! И когда-нибудь - выспаться! :)

