Типы личности ребенка

Каждый ребенок - уникальный, неповторимый, каждый отличается от других. И тем не менее некоторые дети похожи друг на друга в гораздо большей степени, чем остальные. Они предпочитают одни и те же игры, у них похожие увлечения, похожее отношение к порядку, спорту, домашним заданиям, они примерно одинаково реагируют на стресс, радость или ссору. То, что у детей сходный или сильно различающийся тип поведения, зависит не от возраста или степени родства, а от типа личности.

Различают четыре основных типа: впечатлительная, чувствительная натура; здравомыслящий, обязательный ребенок; эмоциональный авантюрный тип и стратегически планирующий свои действия умник.

Сам по себе каждый тип логичен и представляет собой вполне нормальное явление. Школьный психолог Кристина Каниал-Урбан разработала эту детскую типологию в ходе своей многолетней практики, опираясь также на опыт, накопленный американскими исследователями. При этом надо иметь в виду, что в чистом виде данные типы практически не встречаются. Иногда это смешанные формы (в частности, чувствительной натуры и обязательного ребенка), но обычно налицо заметное преобладание одного из типов. Стоит выяснить, к какой группе относится собственное чадо. Это поможет лучше оценить своего ребенка, его способности, его слабые стороны и с большей чуткостью учитывать их. К примеру, то, что хорошо для авантюрного типа, может не подойти для умника. То, что обязательному ребенку необходимо для его безопасности, чувствительной натурой воспринимается уже как ограничение. Важно принять как должное то, что ваш ребенок относится к данному основному типу личности, не пытаться переделать его. Это все равно не удастся, но будет иметь серьезные последствия. Для ребенка хуже всего, если его воспитание будет противоречить типу его личности, ведь тем самым он как бы получает послание: то, что ты такой -ненормально. Это смущает ребенка и может даже довести до болезни. Воспитание в соответствии с типом личности, напротив, поможет ребенку оптимально развиваться, укреплять свои сильные стороны, обрести чувство уверенности и защищенности. Это особенно важно, когда возникают большие и маленькие кризисы: проблемы с друзьями, в школе, разлука с родителями, утрата любимого человека.

Мы опишем четыре типа личности в их основных проявлениях и укажем, как лучше обращаться с ребенком соответствующего типа.

Чувствительная натура

ЧТО ТИПИЧНО . Это коммуникабельный ребенок, чуткий, с развитой интуицией. Ему нужна близость с другими людьми, с семьей, со сверстниками. Он хочет тесно общаться с ними, заботиться о других, одаривать их. И больше знать о них. Какой женщиной была моя прабабушка? Как жил мой дедушка, когда был маленьким мальчиком? Никакой другой тип не интересуется так сильно тем, каковы другие люди (в первую очередь члены семьи), как они себя чувствуют.

Дети, относящиеся к этому типу, восторгаются сказками и разными историями, поэтому они замечательные слушатели и хорошие рассказчики. Обычно они рано начинают говорить, очень способны в обучении иностранным языкам. В ролевых играх они полностью погружаются в свою роль. То же относится к миру фантазий. Не следует оставлять их одних у телевизора: они настолько отождествляют себя с действующими лицами, что в драматические моменты действия нуждаются в поддержке. Дети этого типа очень хотят быть любимыми и ценимыми, им постоянно необходимо подтверждение того, что они представляют собой нечто особенное, ценное.

КОГДА СТАНОВИТСЯ ТРУДНО. Чувствительной натуре трудно проводить границу между Я и ТЫ. Они - "сливающиеся", буквально перетекают в любимого человека. Это подвергает их опасности отказа от собственного Я и полного растворения в личности другого - потому что они считают хорошим то, что считает хорошим любимый ими человек. Из-за этого они легко забывают о собственных потребностях. В семьях, которые придают большое значение спорту и другим активным занятиям, ребенок, относящийся к типу чувствительной натуры, часто чувствует себя беспомощным. В таком случае ему нужен единомышленник из взрослых, разделяющий его склонности.

КАК ОН РЕАГИРУЕТ НА НЕПРИЯТНОСТИ. Он еще больше, чем обычно, ищет близости с другими, буквально цепляется за них. Некоторые реагируют эмоциональными взрывами, плачут и рыдают. Другие уходят в себя, страдают молча. Многие еще больше погружаются в мир своих фантазий.

ПРАВИЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

В будни и в кризисы: чувствительной натуре нужен человек (кто-нибудь из родителей, дедушка или бабушка), который давал бы простор и пищу его воображению, его характерным качествам. Рассказывал бы ему сказки, занимался рисованием, посвящал в историю семьи. Такому ребенку необходимо признание его дарований, его эстетического чутья (красивые одежды!) и время для мечтаний. Высмеять фантазера - значит, нанести ему глубокую обиду. Обычно такие дети хорошо чувствуют себя в школах, уделяющих особое внимание развитию творческих способностей учеников. Они нуждаются в утешении, уверенности и как можно большей близости. Особенно в кризисных ситуациях. Если эта повышенная потребность в близости не удовлетворяется, кризис усиливается. Важна также чуткая индивидуальная похвала ("Как замечательно ты это сделал!"). Помогают также истории о разрешении каких-либо проблем, в которых ребенок того же возраста справляется с аналогичным затруднением.

Авантюрный ребенок

ЧТО ТИПИЧНО. Ему часто не хватает времени, потому что мир так увлекателен, полон приключений, испытаний на смелость. Авантюрным детям требуется активность - чуть ли не круглые сутки. Они - увлекающиеся, коммуникабельные натуры, познающие мир всеми своими чувствами. Идеально справляются с неприятностями, не боятся рисковать, охотно экспериментируют. То, что перестало их интересовать, они просто бросают. Неудивительно, что в их детской комнате часто царит хаос. Там рядом с компьютерной игрой может лежать всякий хлам.

У них сильна потребность в движении, они с аппетитом едят, открыто проявляют свои эмоции. Их проблемы: время (часто опаздывают), деньги (не умеют обращаться с ними) и школа. В школе им скучно, поэтому они мешают занятиям и часто выступают в роли клоуна класса. Домашние задания либо не выполняют, либо выполняют поверхностно.

КОГДА СТАНОВИТСЯ ТРУДНО. В семье, придающей большое значение порядку и контролю, авантюрному ребенку приходится несладко, потому что он вечно вызывает неудовольствие. Поэтому такой ребенок больше всего страдает и от нашей школьной системы.

КАК ОН РЕАГИРУЕТ НА НЕПРИЯТНОСТИ. Еще большим беспокойством. Стремление к движению превращается в беспрестанную активность, потребность в стимулах - в перевозбуждение, многообразие интересов - в импульсивность. В затруднительных ситуациях такие дети часто теряют столь важное для них чувство самосохранения, при малейшем разочаровании впадают в буйную ярость. В конечном итоге такой ребенок может испытыватьтрудности в общении с детьми).

ПРАВИЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

Давать волю до определенных пределов -элементарное требование применительно к авантюрному типу. Обязательные правила и твердое руководство настоятельно необходимы, равно как и контакты со сверстниками (даже если авантюрный ребенок, относящийся к типу "Я", стремится к независимости). В случае возникновения проблем в школе надо не запрещать, например, спортивные занятия, а уделить больше внимания режиму и порядку. Такие дети нуждаются в ком-то, кто вместе с ними убирал бы в комнате, организовывал бы рабочее место, показывал им. как можно дать приемлемый выход приступам ярости - например, с помощью груши для тренировки боксера, активных физических упражнений

Ребенок Умник

ЧТО ТИПИЧНО. Обычно весьма разумный и всегда поступающий обдуманно - тип интеллектуального ребенка. Он всегда задает дополнительные вопросы, хочет знать все досконально, стремится понять мир, чтобы чувствовать себя уверенно. Какие-либо групповые действия и буйные игры в составе команды для него обычно не очень привлекательны, он больше предпочитает общаться с другом, подругой. Или с компьютером. В его комнате на первый взгляд царит хаос, но, в отличие от авантюрного типа, он сразу находит то, что нужно, потому что у него свой собственный порядок. Дети-умники очень рано начинают вести себя как взрослые, иногда не по годам разумны. Им нравится участвовать в размеренной беседе и поэтому они охотно присоединяются к взрослым. Они ориентируются на результат, преследуют самостоятельно поставленные перед собой цели. К самим себе предъявляют высокие требования, стремятся достичь большего.

КОГДА СТАНОВИТСЯ ТРУДНО . Ребенок-умник не владеет искусством угождать, поэтому он часто выглядит высокомерным, холодным, легко становится аутсайдером. При всем при том это чрезвычайно ранимый ребенок.

КАК ОН РЕАГИРУЕТ НА НЕПРИЯТНОСТИ. Обычно высшее правило у детей этого типа - сохранять невозмутимость. В трудные периоды они становятся еще более рассудительными, не дают воли эмоциям. Показательно, что, например, после развода родителей такие дети по-прежнему ведут себя хорошо, однако их спокойствие лишь напускное, в эмоциональном же плане они обедняют себя. В результате они утрачивают контакт с самими собой и своими близкими. Чувствуя какую-то угрозу для себя, дети-умники реагируют на нее - совершенно неожиданно для других - крайне эмоционально, вплоть до приступов ярости. При неудачах, например в школе, они легко теряются, пытаются добиваться еще большего совершенства, что может превратиться в навязчивое состояние.

ПРАВИЛЬНЫИ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

С детьми-умниками выражения типа "Ты сейчас же сделаешь это, потому что я так хочу" вряд ли помогут чего-либо добиться. Чем старше они становятся, тем меньше можно рассчитывать на авторитет, поскольку они считают решающей инстанцией самих себя. Тому, кто хочет, чтобы они что-то сделали, надо убедить их. Они руководствуются только пониманием. В случае неудач в школе такой ребенок настоятельно нуждается в поддержке. Важно снова и снова подчеркивать его способности, подкреплять его уверенность в себе - и разъяснять ему, что ошибки тоже важны, что без них было бы невозможно двигаться вперед. В случае эмоциональных затруднений родители могут деликатно поддержать ребенка, заводя разговор о собственных чувствах. К примеру: "Я очень огорчена этим и думаю, что ты испытываешь то же самое". Скорее всего, он будет смотреть в сторону, скривив рот. но этого достаточно. Не следует ожидать от него большей демонстрации печали.

Обязательный ребенок

ЧТО ТИПИЧНО. Он в совершенстве владеет искусством быть полезным. Чувство принадлежности к семье тоже является высшей ценностью. Такие дети стремятся добиться большей близости тем, что делают (в отличие от типа чувствительной натуры) что-нибудь осмысленное, практичное, охотно помогают по дому, берут на себя определенные обязанности (например, накрыть на стол), но больше любят делать что-либо вместе с матерью или отцом.

Ужасно переживают, если их не похвалят. Хорошо приспосабливаются к школьной системе с ее правилами, поскольку у них нет проблем с дисциплиной, усердием,порядком. Трудности возникают, когда в свободный час им надо самим выбирать себе занятие. Это реалистически мыслящие дети, способные добиваться выдающихся результатов. Они любят семейные праздники, им интересно, как ведут себя родственники.

КОГДА СТАНОВИТСЯ ТРУДНО. Распо-ложением обязательного ребенка нередко злоупотребляют, поскольку он всегда готов помочь. В трудных обстоятельствах или после развода он легко входит в роль заменителя одного из родителей. Такой ребенок склонен некритично, без должного осмысления, перенимать правила и мнения других людей. Тот, кто слишком рано ожидает от него самостоятельности, тем самым ставит перед ним непосильную задачу. В семьях без четкого распорядка дня, без постоянного времени приема пищи, устойчивых ритуалов такой ребенок чувствует себя беспомощным, ему нужен ясный порядок.

КАК ОН РЕАГИРУЕТ НА НЕПРИЯТНОСТИ. Старается быть еще более послушным. Обязательный ребенок ведет себя невероятно хорошо, из страха выполняет все действительные или даже воображаемые требования. Цепляется за ритуалы что может довести его до навязчивых состояний, но может и угрожать: "Если мне нельзя включать компьютер, уйду к папе!"

ПРАВИЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

Обязательный ребенок особенно сильно нуждается в обратной связи, похвале, подтверждении его способностей - и в постоянных вопросах о том, чего ему хотелось бы. В трудные периоды это особенно необходимо. Хорошо предлагать ему различные варианты - на выбор. Родителям следует давать ему больше указаний о том, как ему поступать в жизни. Не предъявлять к нему чрезмерных требований в отношении самостоятельности. Разумно, если он будет выполнять домашние задания по частям и так, как объяснила учительница. Там, где велик удельный вес свободных занятий, такой ребенок обычно чувствует себя неуверенно.