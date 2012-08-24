Как избежать семейных ссор? Учимся правильно критиковать!

В обыденной жизни грань между критикой и руганью довольно условная. Первое плавно перетекает во второе, справедливо критикуемый нередко обижается, «разбор полетов» превращается в обычный семейный скандал. Поэтому для начала определимся с понятиями. Основное свойство критики — в том, что она всегда направлена на что-то конкретное — привычку или поступок. С помощью ругани, напротив, пытаются выплеснуть негативные эмоции, охарактеризовав личность собеседника — причем не с лучшей стороны. То есть критиковать можно, к примеру, за разбросанные вещи, а ругать — за неряшливость, неуважение к вашему труду. Если ваша цель — не просто поскандалить, а добиться позитивных изменений в семейных отношениях или в поведении вашего партнера, давайте учиться критиковать правильно.

«Из-за чего ругаемся?»

Как правило, этот вопрос если и задают себе, то уже после ссоры. А неплохо было бы подумать, стоит ли вообще затевать неприятный разговор, если можно обойтись и без него. Вот женщина мне жалуется: с мужем дело идет к разводу, я его видеть не могу, он меня специально доводит. Прошу привести пример. «Ну, он лампочки не меняет перегоревшие. Я ему говорю каждый вечер, а он отвечает: потом поменяю. Можно ждать неделю и две, а потом не выдерживаешь и меняешь сама». Когда я это услышала, у меня возник вопрос: а нельзя сразу самой вкрутить новую лампочку?

Иначе говоря, в подобной ситуации у женщины может быть две цели: выпустить пар («достали эти лампочки») или добиться своего (чтобы менял лампочки без напоминаний).

В отношении первой цели все более или менее ясно. Здесь задача критикующей — не перегнуть палку. А то не заметишь, как вместе с раздражением испарится и муж. Поэтому надо придерживаться классических правил эффективной критики:

1) говорить не вообще, а по делу;

2) следить за регламентом (ваше выступление больше 15—20 минут просто бессмысленно: оно вызывает либо тоску, либо ярость);

3) настраивать себя и критикуемого на позитивные изменения (не «почему ты этого не сделал», а «как будет прекрасно, когда ты это сделаешь»).

Обратная связь

Если вы приступаете к выяснению отношений, не забывайте, прежде всего, обратить внимание на состояние собеседника. Если он раздражен или очень устал, у вашего выступления мало шансов на успех. Все, что вы скажете, будет восприниматься как противное и надоедливое нытье. В этом случае матч лучше всего отложить.

Попытки свести дело к шутке обычно страшно раздражают женщин: нам кажется, что собеседник несерьезно относится к разговору. На самом деле это обычно говорит о спокойном и дружелюбном настроении мужчины, а также о его желании не доводить дело до ссоры. Если вы не выдержали и рассмеялись, это не обесценит ваши справедливые замечания, но зато покажет, что вы сохраняете теплые и спокойные отношения. Если вам кажется, что ваш партнер слишком часто отшучивается в ответ на критику, обсудите это спокойно, без раздражения. Объясните ему: вам хотелось бы, чтобы он серьезнее относился к вашим словам.

Как мы критикуем?

Способы, которыми мы выражаем свое недовольство, позаимствованы из нашего детского опыта. Как ссорились папа с мамой? Позволяли ли детям высказывать свои обиды или несогласие? Принято ли было кричать или разговор велся обычным тоном? Как обычно заканчивались ссоры? Если вы вспомните собственное детство, то сможете представить, какой вариант поведения достался вам в наследство.

Если ребенком вы очень тяжело переживали родительские ссоры или, например, привычку мамы делать «при всех» замечания отцу, очень вероятно, что вы еще в детстве решили ни в коем случае не повторять родительский опыт. Однако практика показывает, что усвоенные в раннем возрасте модели поведения довольно стойки. Поэтому, если вы чувствуете, что критика дается вам нелегко или не достигает нужного эффекта, попробуйте внимательно проанализировать свои слова и действия.

Хорошая критика должна быть направленной. Любительниц обобщать легко узнать по использованию выражений «всегда», «никогда», «я давно уже замечаю», «правильно меня мама предупреждала». Еще они часто говорят: «вообще все вы» или «в твоей семье все такие».

Такие выражения превращают обычное замечание в начало полноценного скандала. Нет смысла критиковать «вообще» — тогда ваш собеседник будет слышать, что он вас не устраивает в целом, вы его не любите. Обобщающая критика выглядит как беспричинное нападение — если вы недовольны его привычкой не закрывать зубную пасту, так и скажите. Не надо заводить разговор о том, что он всегда неаккуратен, никогда не слушает, что ему говорят, с самого начала было ясно, что он за человек.… Будет проще для всех, если вы скажете: пожалуйста, не забывай закрывать колпачок, а то паста сохнет.

Правильная критика не должна быть слишком эмоциональной. Если вы раздражены, лучше так и сказать: меня злит, когда ты… Зато когда вы успокоитесь, можно обсудить собственно предмет раздражения — почему вы недовольны, что именно вас не устраивает, как бы вы хотели, чтобы муж поступил.

Критика не должна быть бессмысленной . Если случилось что-либо неприятное, чего нельзя исправить, ваши критические замечания могут только подлить масла в огонь. Я помню даму, муж которой попал в аварию и разбил машину. При всей любви к мужу, она не могла удержаться от комментариев по поводу его водительских способностей. Естественно, муж переживал не меньше. Но как только он вышел из больницы, разбитая машина стала основным предметом их разговоров. Жене казалось, что эти беседы научат, наконец, мужа правильно водить. Муж при этом испытывал сильнейший стресс — во-первых, от постоянного чувства вины, и во вторых, от постоянных же напоминаний о случившемся. Он признался, что у него дрожат руки при одной мысли о том, чтобы сесть за руль.

Здесь мы касаемся еще одной стороны искусства эффективной критики: не забывайте, что критикуемый — взрослый человек, способный осознавать свою вину и делать выводы . Пилить без конца за одно и то же, добиваться признания вслух вины — бесполезно. Если человек не считает, что неправ, — он разозлится. Если чувствует свою вину — у него пропадет желание ее загладить.

Критика не должна быть направлена на личные качества. Он опять не починил текущий кран? Вас что больше тревожит — текущий кран или то, что вы связали жизнь с ленивым, забывчивым, эгоистичным бездельником? Говорите о деле, которое надо сделать, а не о человеке и его недостатках — так у вас больше шансов добиться своего.

Еще один важный момент — насколько безупречны вы сами. Прежде, чем упрекнуть мужа в неряшливости, неплохо вспомнить: а сами-то вы когда последний раз наводили порядок в своей сумочке?

Внимание, опасность!

* Если вы замечаете, что вам трудно удержаться от критических замечаний даже при посторонних…

* Если вы с трудом сдерживаете раздражение, разговаривая с мужем…

* Если вы уверены, что он ни на что не годен, все делает не так; что, если бы не вы, он не вставал бы с дивана, ничего бы не делал по дому…

* Если вы ссоритесь даже по незначительным поводам и при этом вам стало трудно удерживаться от крика и оскорблений…

— вам пора менять свою манеру критиковать мужа.

Возможно, конфликт между вами назревал уже давно; однако, если вы будете продолжать в том же духе, отношения навряд ли удастся сохранить. В иных случаях своевременный визит к психологу-консультанту по семейным проблемам полезнее, чем долгие и бессмысленные разбирательства: специалист поможет вам прояснить взаимные претензии, подскажет, как правильно строить разговор.

Правильная критика

Для того чтобы ваши слова были приняты всерьез и без обид, старайтесь говорить не о себе, а о ваших общих интересах. Чаще говорите «мы». Тогда проблема, которую вы обсуждаете, станет вашей общей. Ваш собеседник будет чувствовать, что вы — не против него, а вместе с ним против общей проблемы.

Говорите о том, чего бы вы хотели. Не приказывайте и не угрожайте, а сотрудничайте. Говорите о перспективе, а не о том, что так и не сделано. О конкретных вещах, которые вам не нравятся, а не «вообще». Иногда полезнее успокоить собеседника, а не добавлять ему неприятностей. Не иронизируйте и не старайтесь оскорбить мужа.

Нетрудно понять, что в правильной, эффективной критике главное — тон, общее настроение. Про одно и то же можно сказать разными словами. В ваших силах сделать так, что человек только обидится или, наоборот, почувствует себя вашим другом, союзником. В этом случае ему будет приятно выполнить вашу просьбу (уж, по крайней мере, он обратит на нее внимание).

Только наедине!

Если вы высказываете свои претензии при посторонних, — считайте, что ваши усилия пропали зря, — и это еще в лучшем случае. Вообще, мужчины крайне болезненно относятся к публичной критике. Распространенная ошибка — нам, женщинам, кажется, что если мужчина не отреагировал на замечание, то он, скорее всего, пропустил сказанное мимо ушей. Потому что мы, когда обижаемся, то сразу об этом говорим. А мужчины чаще склонны терпеть обиду до последнего, не выдавая своих чувств. Особенно если сцена происходит на глазах посторонних.

Поэтому часто происходят недоразумения: жена раз-другой проходится, допустим, по манере мужа держаться за столом. Реакция — ноль. То же повторяется при гостях. Отводит глаза, делает вид, что не слышит. Жена думает: он меня не слушает, ему невозможно объяснить простые вещи. Соответственно, дальше она может выбрать следующие линии поведения. Вариант первый: она убеждается, что «этого» ничем не проймешь, и в дальнейшем отказывается от критики вообще. А раздражению куда деваться (манеры-то не поменялись — как держал ложку в кулаке, так и держит)? Правильно, оно накапливается. Пока не прорвется натуральной истерикой прямо за столом. Вариант второй: жена продолжает бить в одно и то же место, пока не дождется реакции. «Сколько раз тебе говорить… Все вы одинаковые… Хоть бы людей постеснялся, посмотри вокруг…» Какой будет эта реакция, нетрудно представить. Та же истерика, только в мужском исполнении.

«Взрослого человека не переделаешь — зачем вообще критиковать близких?»

Это не совсем так. Невозможно изменить основные, базовые свойства характера, темперамент, манеру реагировать на различные события. Но отдельные привычки, взгляды и отношения могут изменяться. Для этого нужны две вещи: во-первых, чтобы человек в принципе был готов к переменам, и, во-вторых, ваши любовь и терпение.

По поводу первого все просто — глупо критиковать мужа за то, что он мало зарабатывает, если вы видите, что он любит свою работу и не собирается менять ее. Все, чего можно добиться в этом случае с помощью критических замечаний, — это взаимная обида.

В то же время, помимо прямой критики, есть и другие способы объяснить, чем вы недовольны. Например, вы можете пожаловаться на дороговизну продуктов. Можете помечтать вслух о том, как было бы здорово хоть раз в году съездить на море. Можете посочувствовать мужу — возмутительно, что классному специалисту так мало платят. Можете выразить уверенность в том, что все рано или поздно наладится, — надо только потерпеть. Все перечисленное — совсем не критика, но таким образом вы можете быстрее и эффективнее добиться своей цели: мягко и необидно дадите понять мужу, что вы хотели бы, чтобы он зарабатывал больше.

Кнут и пряник

Критика будет эффективнее, если горькую пилюлю удастся подсластить. Во время разговора старайтесь сесть рядом с мужем, коснитесь руки, обнимите (сверлить взглядом и требовать смотреть вам в глаза не стоит!).

Если вы раздражены и вам трудно сдерживаться, объясните свое состояние: «Мне не очень приятен этот разговор, я сильно волнуюсь». Не стремитесь высказаться раз и навсегда. Отложенный на время разговор бывает во много раз эффективнее состоявшейся ссоры. Не бойтесь признавать свою неправоту или частичную ответственность за происшедшее («я же сама предложила тебе подрабатывать по вечерам; конечно, тебе трудно выбрать минутку и починить наконец кран на кухне»). Собеседнику будет легче, если он увидит: вы не стремитесь возложить на него всю ответственность.

Почаще начинайте фразу со слов «я понимаю» («я понимаю, что тебе тоже не очень нравится этот разговор…»). После того как вы высказались, постарайтесь смягчить неприятное впечатление: улыбнитесь мужу, скажите что-нибудь вроде «в конце концов, это ерунда», «я уверена, все наладится», «конечно, ты отлично сможешь это сделать». Не упрекайте себя в мягкотелости — только таким способом вы сможете улучшить ситуацию. И будьте уверены: ваш конструктивный подход очень скоро принесет достойные плоды!

Журнал "9 месяцев"

Автор: Наталья Писаренко, психолог