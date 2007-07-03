В четырех правильных стенах

http://www.nanya.ru/

Итак, начнем с форм. Различными исследованиями было установлено, что форма может эмоционально воздействовать на человека. Квадратная, прямоугольная, круглая, овальная, треугольная плоскости способны по-разному распределять наше внимание и вызывать разные ощущения.

Однако следует учитывать, что в восприятии формы многое зависит, во-первых, от, так называемой, «ассоциативной» памяти. Во-вторых, немаловажную роль здесь играет определенная символика, связанная с той или иной формой. Итак, давайте посмотрим, какие особенности присущи основным геометрическим формам.

Круг - символ бесконечности, вечности, совершенства, он дает ощущение спокойствия и умиротворенности. Предмет, заключенный в круг, вызывает ощущение уверенности и надежности.

Квадрат является символом комбинации и упорядочивания четырех различных элементов, например четыре основных стихии или четыре времени года. Символ равенства, простоты, прямоты, истины, справедливости, мудрости, чести. Предмет в квадрате также вызывает ощущение уверенности и четкости.

Треугольник - мужской и солнечный знак, представляющий божество, огонь, жизнь, сердце, гору и восхождение, благополучие, гармонию и королевскую власть. Перевернутый треугольник - женский и лунный символ, символизирует воду, плодовитость, дождь, божественную милость. Предмет в треугольнике, поставленном на одну из вершин, стимулирует к действию.

Прямоугольник - из всех геометрических форм это наиболее рациональная, наиболее надежная и правильная фигура. Практически это объясняется тем фактом, что всегда и везде прямоугольник был именно той формой, с помощью которой человек приспосабливал пространство или какой-либо предмет для непосредственного использования в своем быту, например: дом, комната, стол, кровать. Наиболее выступающий угол четырехугольника становится независимо от его пространственного положения местом концентрации внимания.

Эллипс - две его стороны олицетворяют снижение и восхождение, инволюцию и эволюцию. Наклоненный эллипс - это динамика и напор. Эллипс стимулирует творческую активность.

Пентагон - правильный пятиугольник в виде звезды, символ вечности, совершенства, вселенной. Пентагон - амулет здоровья, благополучия, удачи.

Гексагон , правильный шестиугольник - символ изобилия, красоты, гармонии, свободы, образ человека: две руки, две ноги, голова и туловище.

Крест - символ высших сакральных ценностей. Моделирует духовный аспект, восхождение духа, устремление к богу, к вечности. Крест - универсальный символ единства жизни и смерти. В целом простые геометрические формы быстрее воспринимаются и лучше запоминаются по сравнению со сложными, неправильными. Гораздо труднее воспринимаются изощренные, фантастические формы, лишенные явных ассоциаций. Несбалансированные - вызывают ощущение дискомфорта, а незавершенные человек стремится как бы мысленно дорисовать, достроить. Психологам хорошо известны некоторые приемы привлечения внимания людей за счет формы объекта.

Не заступить за линию?

Определенное воздействие на наше восприятие оказывают и различные конфигурации линий.

Считается, что вертикальные или горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью и даже солидарностью. Однако, если мы будем часто перемежать горизонтальные или вертикальные линии ярких и контрастных цветов, это может вызвать очень неприятные ощущения, вплоть до головокружения. Плавные изогнутые контуры говорят об изяществе и непринужденности и также оставляют спокойные и приятные эмоции. Зигзагообразные линии - динамичны, они передают впечатление резкого изменения, концентрации силы, быстрого высвобождения энергии.

Различные направления линий можно использовать для создания определенных ощущений. Диагонали - для впечатления движения, мощи и скорости. Вертикали - для демонстрации величия и силы, стабильности и твердой стойкости. Горизонтали - чтобы вызвать ощущение спокойствия, уравновешенности и надежности.

Внимание на поверхность!

Текстура поверхностей одновременно воздействует как на зрительные, так и на тактильные анализаторы. В обоих случаях восприятие неровных, шероховатых и рельефных поверхностей приводит к активизации нервной системы, а также к активизации ресурсов человеческого организма. Все это способствует возникновению возбужденных эмоциональных состояний, увеличивает активность.

Ровные, гладкие, мягкие поверхности вызывают расслабление организма, снижение физиологической активности. Восприятие такой текстуры способно успокаивать, уменьшать напряжение, нейтрализовать тревогу и нервные состояния.

Как воспользоваться знанием?

Таким образом, различные свойства форм, линий и текстур можно использовать в организации детской комнаты как «психологический катализатор» в соответствии с определенными задачами. В зависимости от психологического типа ребенка, от его характера взаимодействия с окружающим миром и повседневного поведения.

Например, если обычно малыш слишком вялый и заторможенный, редко проявляет какую-либо активность, мало разговаривает, то его можно стимулировать «возбуждающими» элементами интерьера. Для этого хорошо подойдут угловатые формы, неровные и шероховатые поверхности, зигзагообразные линии, которые через тактильный уровень смогут возбудить его нервную систему, придать активность его физическим действиям и психологическим состояниям.

Если же ребенок, наоборот, гиперактивен, быстро возбудим, слишком подвижен и неусидчив или даже агрессивен, часто нервничает и раздражается, то в его пространстве хорошо будет использовать «успокаивающие» компоненты. В таком случае нужно избегать резких линий и форменных перепадов, острых углов, а использовать округлые формы, мягкие текстуры и плавные линии.

В учебе, занятиях, в подобного рода деятельности крайне важным являются моменты концентрации внимания и запоминания. Поэтому для достижения лучших результатов воспользуйтесь основными принципами восприятия различных форм и линий. Например, то, что сложнее всего запомнить, - выделяйте в рамках, на бумажках в форму, выбивающуюся из общего ряда, то, что необходимо увидеть и запомнить в первую очередь, - помещайте в причудливую нестандартную форму.

Чтобы ребенок запомнил что-либо как четкое твердое правило - напишите это в круге или квадрате, а если усвоенным должно быть то, чего делать никогда нельзя, - поместите предупреждение в неровную форму или очертите зигзагообразными линями.

В стрессовых ситуациях : неудачи, переезд, сложные экзамены, проблемы в семье - постелите на кровать мягкое одеяло, плед, дайте малышу в руки приятную мягкую игрушку или просто предложите поиграть с большим надувным мячиком. Надо стимулировать активность? Для подготовки к экзаменам, спортивным соревнованиям, учебе подойдет шероховатый ворсистый коврик, который можно положить ребенку под ноги или на место, где он играет. Или дайте чаду, когда оно пойдет в ванну, жесткую мочалку, а по комнате разложите броские аксессуары неправильных форм: вазочки, салфетки, фоторамки.

Вот такие несложные, но, поверьте, очень действенные рекомендации.

Попробуйте!