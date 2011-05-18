Как стать богаче, не получив миллион в наследство?

Есть заблуждения по поводу денег, отношения к деньгам. Мы задаем себе вопросы: что-то в моей жизни не так? Чего–то не хватает? Но, вот, если бы у меня было много денег, у меня бы не было проблем!

Так, да не так. Вспомним знаменитый сериал «Богатые тоже плачут». Сегодня они покупают яхту, завтра казино, самолет… Тем не менее, проблемы в каждой серии. Вывод – деньги не решают всех проблем! Но все же для благополучного существования на земле деньги все же нужны.

В Америке есть так называемые «ступени благополучия». Если человек работает простым рабочим и зарабатывает 2 000$, то он живет в квартале для рабочих, его дети ходят в обычную школу, и ездит он на подержанном авто. Но как только человек начинает зарабатывать, например, 10 000$, то он уже живет не в рабочем квартале, а в более комфортабельном районе, дети его ходят в привилегированную школу, одевается он «от - кутюр», и имеет машину премиум - класса. Что произошло? Все очень просто, если ты хочешь, чтобы общество тебя воспринимало на 10 000$, ты обязан жить соответственно.

К нам, россиянам, американский образ жизни конечно не относится. У нас: человек получал 10 000 рублей и жил в «девятиэтажке», так он там и живет, даже если он на настоящий момент стал успешным бизнесменом и получает 100 000 рублей. А смысл здесь в чем? А в том, что растут доходы, а с ними растут и расходы!

Представим надувной шарик. В шарике есть дырочка. Что будет происходить с дырочкой, если шарик надуть больше? Правильно – она станет больше. А теперь представим, что шарик – это наше финансовое благополучие. А так как в шарике есть дырочка, то и наши финансы будут, как говорится, «петь романсы», т.е. будут уходить. Что следует сделать в этом случае? Заклеить дырочку! Да, шарик можно заклеить. А что в реальной жизни следует сделать? Как решить свою финансовую проблему?

Только внутренне изменившись, можно решить свою финансовую проблему!

Откуда у человека проблемы с деньгами? По-видимому, он как-то не так относится к деньгам, что–то не так делает, возможно, неправильно их тратит (да-да, нужно уметь не только зарабатывать, но и уметь тратить деньги). Как мы относимся к деньгам, так и они к нам!

А что собственно менять? Здесь важно отметить, что в финансах есть свои тонкости. Кто–то набивает шишки и учится на ошибках, а кто–то и не учится… и продолжает наступать на те же грабли.

Луиза Хэй говорила: «Деньги – не цель работы». А что цель? Цель работы – выполнение своего предназначения на Земле. У кого–то предназначение быть пекарем, у кого–то музыкантом, продавцом и т.д. Каждый человек по–своему талантлив. И деньги – это награда за качественно выполненную работу.

Работа – не единственный источник дохода в жизни каждого. У природы есть тысяча способов как нам дать деньги: зарплата, выигрыш, находка, наследство… Но, это не просто так! Значит, человек заслужил «халявные» деньги, значит в своей жизни он что–то сделал хорошее для других. И природа его вознаградила. Бывает так, что деньги человеку вообще не требуются – все бесплатно. И это тоже не просто так…

Чем отличается богатство от бедности?

Слово «нищета» от слова «ни считать». Возьмем любой банк, там 1 комната, где деньги выдают и 90 комнат, где их считают.

Деньги любят счет. Считать деньги нужно для того, чтобы их контролировать. Пока мы не считаем деньги, они идут, как хотят.

В русском языке существует такое выражение – «деньги как вода». Так вот, пока мы не будем считать деньги, они будут уходить, как вода сквозь пальцы…

Причины отсутствия денег:

1. Негативные высказывания по поводу денег

Вы когда–нибудь считали, сколько раз вы произнесли в своей жизни фразу: «У меня нет денег». А ведь эта фраза несет в себе огромную энергию. И эту энергию мы создаем сами. Так вот, эта программа когда-нибудь сработает, так как мы в нее вложили энергию (много энергии!!!) и далеко не позитивную энергию. Как у человека могут появиться деньги, если он говорит, что у него денег нет, заранее программируя себя на отсутствие или нехватку денег?

Поэтому нужно держать в своей голове только позитивную программу («Я люблю деньги»! «Я зарабатываю столько денег, сколько мне необходимо»! и т.д.). В чем отличие: продавца, который работает и думает, что его товар нужен и полезен людям, поэтому они его купят и он заработает много денег, от продавца, который думает, что его товар никому не нужен и поэтому его никто не купит? Разница, по–моему, очевидна!

Мысль материальна. То, что мы думаем, о чем говорим, то с нами и происходит. Мы заключаем свою энергию в свои слова, мысли. И, в конце концов, срабатывает программа. Даже в Библии сказано: «Язык - дом бытия»! Как мы относимся к миру, так и мир относится к нам. Мы всегда живем в том мире, какой мы сами создали вокруг себя. Например, каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с такой ситуацией – мы думаем о каком–либо человеке (родители, друзья, знакомые, партнеры по бизнесу и т.д.), говорим о том, что было неплохо с ним увидеться, поговорить, и этот человек каким-то чудесным образом появляется (звонит сам, либо мы его встречаем случайно на улице…). Так вот, это все не волшебство и не случайность. Мы сами создали эту встречу, лишь изложив свои желания. Так же и с деньгами, нужно только очень сильно захотеть, чтобы их было много, и они не заставят себя долго ждать.

2. Экономия на других

Дело в том, что все люди на Земле связаны между собой невидимыми энергетическими нитями. Все, что мы делаем с другими людьми (обманываем, предаем…), в конце концов, то же самое происходит и с нами. Если имеешь привычку обманывать, то тебя тоже обманут. Когда- то «кинул» своего партнера по бизнесу, не волнуйся, тебя тоже «кинут», возможно, конечно, не конкретно этот человек, а другой, но все равно «кинут». Природу не обманешь!

3. Жадность или экономия на себе

Всех нас когда-нибудь «давила жаба»? Не стесняйтесь, с кем не бывает. Вспомните тот момент в жизни, когда Вам чего-то очень сильно хотелось (купить, съесть, куда-то поехать…), а Вы себе в этом отказали… и не просто отказали, а отказали в ущерб себе (например, вместо того, чтобы купить себе красивую кофточку, купили джинсы ребенку; вместо того, чтобы купить себе мороженое в знойный день, купили мясной пирожок мужу, вместо того, чтобы потратить все деньги, выделенные Вам из бюджета полностью на себя, мы делаем как можно больше покупок для всех членов семьи, покупая себе дешевые вещи и т.д.).

Так вот, это не есть хорошо! Кого мы обманываем?.. В следующий раз, когда мы захотим что–то купить, мы не получим нужную сумму. А зачем нам столько, ведь все равно потратим меньше? Как только мы начинаем экономить на себе, природа начинает экономить на нас!

Приведу такой случай из жизни. Я хотела купить себе сапоги за 5 000 руб., но все откладывала покупку, сомневалась в том, а стоит ли покупать такие дорогие, ведь всегда можно найти подешевле. В общем, три дня находила разные причины, чтобы не покупать их. На четвертый день меня на машине по дороге остановили ГАИшники… и что вы думаете? Выписали штраф именно на 5 000. Необъяснимо, но факт!

Что может происходить, когда мы начинаем экономить на себе? Деньги начинают уходить от нас к тому, кому они нужнее, чем нам, к тому, кто не готов терпеть или ждать.

Человек, достойный всего хорошего, по сути, говорит: «Нет, я не достоин». Вывод один: научитесь не только зарабатывать много денег, но и тратить их на себя!

4. Страх перед будущим

Как Вы думаете, у человека, откладывающего деньги на «черный день», он наступит или нет? Конечно, да!!! Иначе и быть не может. Как «черный день» может не наступить? В его ожидание столько всего вложено: и энергии, и денег… «Черные дни» наступают тогда, как только мы о них подумаем.

У американцев есть такой термин «метод подсоса». Он гласит: купите что–нибудь дорогостоящее и денежный поток возобновится. Природа заинтересована в том, чтобы мы были счастливы.

А вообще, на самом деле никто ведь не запрещает нам тратить или не тратить деньги. Мы сами так решили, надумали, внушили… А что решили, то и сбылось!

Откуда опасения? Повторюсь, мысль материальна.

Мы насыщаем ее энергией. Мы сами формируем свою судьбу своими же мыслями.

Мир таков, каков ты сам.

В мире все взаимосвязано. Вы только представьте, сколько человек живет с одними и теми же мыслями. Например, человек работает на заводе и каждое утро, идя на работу, он думает о том, а что будет, если ему в этом месяце задержат зарплату, как на заводе по соседству. А ведь его не одного посещают такие мысли. Как вы думаете, зарплату задержали? Иначе и быть не могло. Чего ждали, то и получили. Мыслеформа сработала!

Итак, не надо ничего бояться, чего боишься, то и происходит.

А можно ли вообще копить деньги на что–то? Конечно, деньги можно откладывать, но называть сбережения следует позитивными именами. Например, говорить: коплю не на лечение, а на оздоровление семьи (если за год никто из домашних не заболел, свозить их в Сочи; чем не оздоровление), коплю не на старость, а на путешествие после 60- ти (так делает вся Европа) и т.д.

Деньги – это мощная энергия. И эта энергия притягивается только к тем, кто настроен на позитив!

Многие семьи делают закупы продуктов (на неделю, месяц). Так вот, это весьма хорошая традиция. У таких людей всегда все хорошо, им не нужно беспокоиться лишний раз, они все уже купили. А если им понадобятся еще деньги? Откуда они их возьмут, все же потратили? Есть не поддающийся никакой логике закон: деньги могут появляться из «ниоткуда», когда они нужны.

Тратьте деньги, не жалейте, в таком количестве, в каком вам необходимо! И деньги хлынут к вам новым потоком!

5. Живешь сам, дай жить другим

Луиза Хэй как то сказала: «Хочешь, чтобы твои доходы возросли, занимайся благотворительностью».

Да, благотворительность это конечно хорошо. Но, заниматься ею нужно очень осторожно. Рассмотрим такой вид благотворительности, как подати нищим (попрошайкам, бомжам и т.д.).

На человеческих руках есть энергетические центры, и когда мы прикасаемся к другому человеку, происходит обмен энергией. Таким образом, прикасаясь к другому человеку (скажем, к нищему), мы отдаем ему свою энергию, а берем его энергию. Но, ему мы отдаем энергию позитивную, энергию богатства, успеха, а получаем от него энергию неудачника, злобы, бедности, несчастья. И на следующий день, чтобы нам снова вернуться к своей успешной работе и продолжать также успешно работать, словом, двигаться вперед, мы должны сначала «переварить» негативную энергию нищего. Порой не все с этим справляются, начинаются проблемы.

Так стоит ли заниматься в таком случае благотворительностью? Можно, но при условии, что, отдавая деньги, не прикасаться к нуждающемуся (класть в банку, класть рядом, но не в руки). Попрошайка, который сидит с кружкой, заботиться о людях. Он как бы говорит, что не нужно к нему прикасаться, а подать и идти дальше, чтобы зарабатывать больше и давать в следующий раз, соответственно, еще больше.

6. Неясность целей

Вы хотите зарабатывать много денег! А всегда ли вы знаете, на что потратить эти большие деньги? Это важно знать!!!

Те деньги, которыми мы не знаем как распорядиться, никогда не придут. Логично – если мы не знаем, то и деньги тоже не знают по какому поводу к нам прийти. Поэтому нужно всегда четко знать: сколько нужно и на что будем их расходовать. Если вы четко будете знать куда вам нужно израсходовать финансы, деньги появятся в том количестве в каком вам требовалось. Причем, как говорила Луиза Хэй: «Деньги приходят не только из работы». Так что не сомневайтесь, деньги всегда приходят к тому, кто четко знает, сколько их нужно и на что.

Человек молится: «Дай господи на кусок хлеба». Так он и получит только на кусок хлеба. А возможно, мог получить и больше, но он же просил только на кусок хлеба. Хотел – получай!

Есть хороший совет по поводу своевременного поступления денег на те или иные нужды – раскладывать деньги по карманам. Как это делается? Просто!

Рисуете на бумаге карманы (можно с цветочками)), обозначаете их: на еду, на одежду, на машину, на развлечения, на подарки и т.д., и распределяете по этим карманам ту сумму денег, которая у вас есть. Но есть одно правило: в соседние карманы не лазить. Можно брать деньги только на то, на что они предназначены. При соблюдении этого правила деньги по мере того, как будут заканчиваться в одном из карманов, чудесным образом будут там появляться вновь. Каждый пустой карман – это повод зарабатывать больше.

Система карманов позволяет мудро расходовать свой бюджет.

7. Невнимание к окружающим обстоятельствам

Представим такую ситуацию, например, вы присмотрели себе в магазине диван за 15 000 руб. и решили его купить. Необходимой суммы у вас нет. Вы ее ищете любыми способами, но ничего не получается. В один прекрасный день, когда вы все еще были воодушевлены идеей покупки дивана, ваш сосед (довольно состоятельный мужчина) предложил вам свой диван, т.к. делал в своей квартире ремонт и обновлял старую мебель на новую. Вы конечно же проигнорировали его предложение… А ведь можно было взять диван соседа, возможно, он был даже лучше того дивана, который вы решили приобрести в магазине.

Суть в том, что не нужно зацикливаться на деньгах, чтобы видеть обстоятельства. Бывают случаи, когда можно получить от жизни что-то, минуя деньги.

8. Не надо портить деньгами других

Все мы даем деньги своим родителям, братьям – сестрам, друзьям, родственникам, своим детям, коллегам, бизнес-партнерам.… То бишь, помогаем!

Творить добро, конечно, не воспрещается законами природы, а, наоборот, приветствуется, но во благо. Можно давать любую сумму, но если тот человек, которому вы даете деньги, становится чуть лучше (не садится вам на шею, не наглеет и т.д.). Но если человек начинает вести себя наихудшим образом, у вас может перекрыться канал получения денег (могут начаться проблемы в работа, в бизнесе).

Так что, помогайте столько, сколько Вашей душе угодно, но будьте внимательны и осторожны!

Один важный момент, чтобы деньги к нам приходили - любовь к деньгам!

Помните диснеевский мультик про Скруджа Макдака? Что он делал по утрам? Он «купался» в своих деньгах! А почему? Просто Скрудж очень любил деньги! И как ни странно, деньги к нему шли.

Самый сильный магнит - это любовь! Если вы любите деньги, то они будут к вам притягиваться.

Как любить деньги?

К деньгам нужно бережно относиться, пересчитывать их и с удовольствием тратить и тогда у вас никогда не будет финансовых проблем.

Смотрите сами, кому бы вы дали деньги: человеку, который хранит их бережно в портмоне, считает, подклеивает, если они порвались или тому, кто небрежно их хранит, рассовывая деньги по всем карманам своей одежды, не считает, прикуривает от купюр? Ответ очевиден! Конечно тому, кто проявляет о деньгах заботу. Так же и природа, дает много денег и гарантирует благополучие, успех, счастье, тем, кто проявляет к деньгам заботу.

Любовь к деньгам проявляется в том, как мы к ним относимся!

Одна женщина сказала, что она купила себе кошелечек, чтобы ее денежкам удобно было. И что вы думаете, у нее повысились продажи!

Но… Но… Но…

Любить деньги надо не больше, чем все остальное, достойное любви. Деньги должны занять свое достойное место.

Да, я люблю деньги, но Родину за них не продам… Только так!!!

Итак, подведем итоги:

Чтобы быть богатым и счастливым, нужно:

1. Любить деньги;

2. Позитивно относиться к деньгам;

3. Считать деньги;

4. Точно знать, на что деньги потратить;

5. Не экономить на себе;

6. Пользоваться деньгами только в мирных целях.

БУДЬТЕ ИЗОБИЛЬНЫМИ!!!