Отношения в семье. Любить или манипулировать?

Порой кажется, что честные, открытые отношения в паре перестали восприниматься как ценность. Люди ищут пути, как проще управлять друг другом, быстрее добиваться желаемого и меньше напрягаться. Но в семейных отношениях это путь в никуда.

Предыстория

Помню, на заре своей юности я страшно увлекалась чтением статей по популярной психологии в женских журналах: «Как сделать так, чтобы он назначил второе свидание?», «Какие женщины привлекают Его», «Невольная зависть: если у тебя есть пара, а у твоих подруг – нет» — ну и т.д., вы сами знаете... Колонки, написанные девицами, думаю, немногим более взрослыми и мудрыми, чем я, за неимением собственного опыта казались неким откровением и истиной в последней инстанции. В журнале ведь опубликовано!

Статус выпускницы психологического факультета позволил сделать предмет увлечения предметом научного анализа: свой диплом я посвятила образу женщины в глянцевых журналах. По ходу дела выяснилось, как наша современница (собирательный образ героини с глянцевых страниц) относится к мужской половине человечества. Поверьте, тут было о чем призадуматься.

Анализ показал, что по логике популярного журнала, наиболее представлен в нашей популяции тип мужчины, «валяющегося на диване». Этот мужчина вызывает раздражение и иронию у женщины, и не удивительно. Главная его характеристика — неумение вести хозяйство и быть аккуратным (разбросанные носки, горы немытой посуды, пивные бутылки). Этот мужчина храпит или «портит аппетит выразительным хлюпаньем». Он мешает женщине заниматься ее любимыми делами и получать удовольствие от жизни. Интеллект и чувства у такого мужчины, с точки зрения женщины, отсутствуют начисто. Она видит в нем в лучшем случае — сексуального партнера, в худшем — неудобного с бытовой точки зрения сожителя.

Помимо этого, в журналах встречается «идеальный мужчина», обладающий чувством юмора, ослепительной улыбкой и готовностью красиво ухаживать. «Идеальными» мужчины бывают только в самом начале знакомства, но затем быстро превращаются в «мужиков, валяющихся на диване» или, того хуже, в опасных «тиранов». «Тираны» то и дело норовят перевоспитывать своих девушек и жен. Вот такое небогатое разнообразие.

«Характеристика этих трех типов мужчин не включает в себя качества, на основании которых возможна духовная близость, поэтому героиня чаще всего общается с противоположным полом на манипулятивном уровне», — писала я в выводах. Проще говоря, это значит, что «идеального» мужчину нужно завлечь, «валяющегося на диване» — выдрессировать (к примеру, приучить убирать носки). Если достался «тиран» — противостоять его манипуляциям с помощью своих манипулятивных приемов, или скорее с ним расстаться.

Что делать с мужем: «построить» или накормить?

После проведенного исследования я перестала читать женские журналы, ибо начала понимать, что это далеко заведет. Но недавно мне подумалось, что проблема куда шире. Дело совсем не в качестве некоторого «глянца» (которое, может быть, и выросло за последние 10 лет). Дело в том, что мы сами — реальные женщины — зачастую подобным образом относимся к своим мужчинам. И в результате получаем то, что получаем.

Вы возразите, что это не так? Большое счастье, если вас это не касается. У меня, увы, порой складывается ощущение, что для многих пар стало нормой манипулировать друг другом и избегать сколько-нибудь глубокого общения. В доказательство позволю себе привести пару образцов «женской мудрости», с которой я столкнулась за последние несколько месяцев.

«С мужчиной надо сразу себя поставить! — рекомендует подругам дама №1. — Я третьему мужу с порога объяснила — хочешь быть со мной — будешь жить по моим правилам. Все деньги — в дом. Выходные — только вместе с семьей. Умеешь или нет, а каждый день обязан делать мне комплименты. И ничего, привык».

«Муж всегда должен быть хорошо накормлен, — уверена дама №2. — Когда дом в порядке, пирожки настряпаны, а жена — красивая и ухоженная, тогда и в семье все будет хорошо. А еще надо каждый день говорить ему, что он самый лучший».

Столкни даму №1 с дамой №2, они будут спорить всю ночь. Но на самом деле в их отношении к мужчинам есть общая пугающая черточка. Обе действуют на основании заранее усвоенной схемы, за которой не видят живого человека. Кодекс счастливой жены для них уже сформулирован, беспокоиться не о чем, учиться чему-то новому — тем более! Разве что очередному хитрому приемчику.

Когда эти женщины не могут решить проблему в отношениях, они отправляются на поиски готовых рецептов к своим мамам, подругам или на интернет-форумы. Они всерьез считают, что где-то уже написаны инструкции о том, как превратить их мужчину в более удобное существо для совместной жизни и как заставить его решать больше женских проблем.

Очевидно, что мужчины в сфере манипуляций не отстают от своих дам. А с чего бы им отставать?

Манипуляции с точки зрения психолога

По-научному, манипуляции — это тип воздействия на человека с целью изменить его восприятие или поведение в интересах манипулятора. При этом используется скрытая, обманная или насильственная тактика.

Манипулятор может лгать или говорить не всю правду. Может переводить разговор на другую тему, на свое усмотрение игнорировать то, что говорит ему партнер; хвататься за одну фразу, вырванную из контекста или в своих целях подменять смысл понятий (примерно, как в том, всем известном анекдоте: «Мама, он меня сукой назвал!»). Может сделать едкий, унизительный комментарий в адрес партнера, но тут же добавить, что это была всего лишь шутка, не стоящая внимания. Обычное поведение манипулятора — стыдить, обвинять, искать козла отпущения: «Я не сделал этого, потому что для тебя ничего не хочется делать. Ты даже попросить нормально не можешь!»

Манипулятор может соблазнять, льстить, изображать жертву, демонстрировать гнев или отчаяние, которых на самом деле не испытывает. Объяснять свои эгоистические поступки обстоятельствами непреодолимой силы: «Я такой/такая и по-другому не могу!», «Меня так воспитали и уже не переделаешь!»

Конечно, обида, гнев, восхищение могут быть настоящими чувствами, и в этом смысле они полезны и нужны. Опасны именно те ситуации, когда партнеры вместо того, чтобы поделиться истинными чувствами, демонстрируют какие-то другие, считая, что это поможет быстрее и проще добиться своих целей. Когда вместо правды говорят то, что «приличествует случаю» или то, что на их взгляд прозвучит безопаснее.

Что получаем в итоге?

В результате на манипулятивном уровне между собой общаются уже не живые люди, а с некие придуманные, выхолощенные персоны. Настоящие чувства любимого человека остаются тайной за семью печатями. И теперь задача помочь, поддержать или искренне обрадовать другого становится практически невыполнимой. Параллельно захлестывает боль от того, что и тебя самого, реального, не видят и не понимают. Чувство одиночества и пустоты нарастает все больше, копятся обиды и неудовлетворенность.

Почему люди манипулируют близкими?

Думаю, причин популярности манипулятивных отношений очень много. Начиная с того, что мы можем копировать поведение родителей, или усваивать установки «звезд», которые сыплются на нас из тех же СМИ и интернета.

К тому же, людям вообще свойственно желание минимизировать свои усилия, в том числе и в отношениях. Превращая человека в простую и понятную схему, мы как будто яснее понимаем, как себя вести с ним. И уже не пытаемся разгадать глубинные причины его чувств и поступков. Наверное, отсюда и наша увлеченность разного рода типологиями и гороскопами. «Знаешь, все Раки такие!», «Что с него взять, он же холерик?». Кто-то идет дальше, и уверенно заключает: «Все мужики одинаковые!» А раз одинаковые, значит, и правила общения с ними можно списывать под копирку. И вообще порой очень не хочется напрягаться, меняться, чему-то учиться в отношениях.

Но куда важнее страх. Страх столкнуться с глубинной частью себя и другого. Зачастую мы привыкаем жить на уровне эго — осознаваемых целей и правил. Мы не всегда готовы заглянуть в собственную душу, где живут истинные желания и инстинкты, где правят бал не логика и общепринятые ценности, а интуиция и звериное чутье. Мы боимся ужаснуться тому, что можно разглядеть в этой бездне и уж тем более остерегаемся потемок души другого человека. А посещение этих «колодцев» неизбежно, если мы решимся на создание близких, глубоких, не регламентированных простыми схемами отношений.

На манипуляции нас толкает и неуверенность в себе. Мы боимся оказаться слабее других: «Если я не буду манипулировать мужем, то он начнет манипулировать мной» или «Если я перестану пользоваться «верными приемчиками», то найдется другая, более хитрая и предприимчивая женщина, которая уведет мужчину из-под носа». Расстаться с инструментами управления кажется очень рискованным и даже безрассудным поступком.

Как уйти от манипуляций

Хорошо. Предположим мы решились на то, чтобы перестать манипулировать партнером. То есть теперь лесть, демонстративные обиды, беспомощность и слезы, а также попытки намеренно вызывать ревность оказываются под запретом. Как теперь общаться? Как все-таки добиться от мужчины того, что нам хочется?

Во-первых, просить прямым текстом. Это до банального просто, но почему-то с непривычки тяжело дается. Женщинам свойственно сначала изъясняться намеками («Что-то вся еда в холодильнике закончилась…»), потом обижаться, что мужчина не догадывается, чего от него хотят («Он что, не понимает, что мне тяжело тащить из магазина эти пакеты самой!»), и на последней стадии срываться в крик: «Да сколько можно! Ты палец о палец не ударишь! Даже в магазин не можешь сходить!» Но, оказывается иногда достаточно просто сказать: «Дорогой, я хочу, чтобы мы вместе ездили за покупками, потому что мне тяжело». И при необходимости повторить. А еще лучше, конкретизировать сроки и регулярность задачи, чтобы мужчине стало все предельно понятно.

Во-вторых, выражать настоящие чувства. На самом деле это не опасно, а, наоборот полезно. Просто надо найти для этого приемлемый способ.

В-третьих, не надо увлекаться интерпретацией поступков другого и домысливанием его мотивов. «Он так сделал, потому что я ему надоела. Да, точно, он и звонить в обед перестал, и за ужином молчал и все в окно смотрел». Если вас беспокоит что-то конкретное, можно спросить об этом. Может быть, мужу совещание на обеденное время поставили, а вы уже сделали далеко идущие выводы. Но если вы постоянно и беспричинно мучаетесь от тревоги «он меня не любит», попробуйте хоть на время расстаться с ней и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, проблема не в поведении мужчины, а в вашем избирательном внимании, из-за которого вы заметили один случай «нелюбви» и пропустили пять случаев внимания и заботы. По мне так, если уж создавать себе какой-то фильтр для восприятия действий мужчины, то он должен быть позитивным.

В-четвертых, отказаться от поступков «напоказ». Конечно, приятно думать: «А я вот такая вся красивая пойду, мужчины будут на меня засматриваться, а он — пусть знает!» Только что, если не получится? Ревность будет кратковременной или слишком сильной? Может быть, лучше вкладывать силы не в «показуху», а в себя, в то, о чем мечталось и давно хотелось. Как минимум, один результат обеспечен — вы будете довольны и, может быть, счастливы. Кстати, вряд ли что-то может быть более притягательным, чем счастливый человек.

Принять своего любимого. Иногда ожесточенная борьба с какой-то чертой партнера отнимает все силы и нервы. Вы пытаетесь его исподволь заставить, переделать, убедить. В том числе и для его блага стараетесь. Но чем сильнее вы бьетесь, тем больше он упирается. А что если отпустить ситуацию? Если признать за другим человеком право быть таким, какой он есть? Допустить, что это никогда не изменится. Вы все еще хотите быть с ним? Если да, то оставайтесь и любите вместе с этой особенностью, помня, что это ваш свободный выбор. Отнеситесь к ней с пониманием или состраданием. Проверено на личном опыте: легче станет вам обоим, а там, глядишь, и отношения в целом станут куда более наполненными и приятными.

Противостоять, когда манипулируют вами. Чувствуя, что партнер сам пытается манипулировать, стоит мягко, но уверенно показать, что вы в курсе того, что происходит. «Ты сейчас пытаешься обвинить меня в том, за что на самом деле я не отвечаю», «Ты сейчас искажаешь смысл моих слов. На самом деле я сказала…» Когда замысел манипулятора раскусили (а это не трудно, достаточно сохранять холодную голову), вся затея теряет смысл. Конечно, есть люди, которые не могут жить без манипуляций и не готовы меняться в этом смысле. Но тогда встает вопрос: а по пути ли вам с таким человеком, возможна ли близость с ним?

Поощрять искреннее общение. Как известно, врут тем, кому нельзя сказать правду. Станьте тем человеком, который готов правду услышать, понять и простить. Задавайте вопросы: «Что ты чувствуешь?», «Что ты думаешь по этому поводу?», «Чего бы ты хотел?», игнорируя демонстративные поступки и нарочито провокационные фразы.

К открытым отношениям

Может быть, вы спросите: «А почему я первая должна меняться? Почему не он?». Не почему, нет такой причины. Просто, если вы любите мужчину и хотите, чтобы ваша жизнь стала лучше, вы можете захотеть что-то поменять в своем поведении. Ваше желание — и есть единственная причина. А так в этом мире никто никому ничего не должен.

Да, может быть, искренность не всегда сработает так же быстро и эффективно, как «хитрый женский приемчик», зато с ее помощью можно получить честные, открытые отношения. В них, скорее всего, будет сложно, потому что нет простых схем и готовых ответов. Они требуют ежедневного труда и душевных сил. Но, мне кажется, только такие отношения и имеют смысл.