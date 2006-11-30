Под обломками рухнувшей семьи

Развод — это всегда неожиданность, даже если вы долго готовились к этому шагу. Это драма, большие переживания. Но для взрослого человека это и проблеск надежды на лучшую жизнь. А вот для ребенка, невольного участника события, развод родителей — это разрушение всего мира, землетрясение и война одновременно. Поэтому именно ребенку нужно в первую очередь помочь выжить, приспособиться к новым обстоятельствам, чтобы он не замкнулся, не озлобился и сохранил доверие к миру.

Свобода друг от друга, но не от детей

В какой степени развод родителей морально повлияет на ребенка и лишит его чувства безопасности, зависит от того, как родители осуществят это дело…

Детям, безусловно, следует сообщить о разводе вскоре после того, как родители примут окончательное решение. Семейные кризисы всегда производят тяжелое впечатление на детей, особенно если эти кризисы скрывают. Детям следует разъяснить, что, хотя родители расстаются, дети по-прежнему будут принадлежать обоим и будут регулярно с обоими видеться.

Для каждого из родителей совершенно естественно считать, что в разрыве виноват другой. Для детей же убедиться, что один из родителей плохой, — целая трагедия. Ребенку, чьи родители разошлись, нужна такая же вера в них, как и ребенку, растущему в дружной семье. Но даже если один из родителей сумел привлечь сына или дочь на свою сторону, его ожидает опасность потерять любовь ребенка, когда тот достигнет более зрелого возраста (обычно подросткового периода). Он может неожиданно отшатнуться от того, кому был все время предан, и переметнуться в «стан противника». Другими словами, каждый из родителей скорее сохранит любовь и уважение ребенка, если не будет побуждать его принимать чью-либо сторону.

Как сообщить ребенку о разводе? Это зависит от возраста и оттого, что он хочет знать. Мать может сказать малышу: «Твой папа и я часто спорим и ссоримся. Поэтому мы решили, что нам лучше не жить в одном доме. Но папа все равно останется твоим папой, а я все равно буду твоей мамой». Это объяснение подходит для маленького ребенка, который знает, что такое ссоры и драки. Ребенок постарше захочет яснее понять причины развода. Я бы постарался дать ему удовлетворяющие его ответы, но избегал винить противоположную сторону. Часто родители, между которыми нет согласия, скрывают от детей свои ссоры и даже воображают, что дети и не подозревают об их разладе. Разумеется, бурные сцены не следует устраивать в присутствии детей, но было бы ошибкой предположить, что дети не замечают напряженности в отношениях между родителями. Если ребенок неожиданно входит в комнату во время бурной ссоры, родителям не следует немедленно замолкать и строго приказывать ребенку выйти, лучше честно признаться, что они поспорили. Признание, что ссоры — одно из неизбежных жизненных зол даже среди взрослых, что люди могут ссориться иногда, но продолжать любить и уважать друг друга, что ссора не означает конца всему, помогает разрядить атмосферу.

Папа и мама расстались. Неужели я виноват?

Быть брошенным, никому не нужным — это, пожалуй, самый большой страх, который испытывает ребенок, переживающий развод родителей. Оглянувшись на свое детство, большинство из нас припомнит тот ужас, который мы испытывали, когда вдруг теряли из виду маму, скажем, в большом универмаге. Мы стояли там, леденея от страха, чувствуя себя такими крохотными, беспомощными и одинокими. Этот страх брошенности знаком всем детям даже из полных семей. Причина его — изначальная беспомощность ребенка и его зависимость от родителей. Многие сказки народов мира посвящены этой теме.

При разводе все эти детские страхи могут показаться сбывшимися наяву. Нужно успокоить ребенка, заверить, что его не бросят. Это заверение повторяйте неоднократно. Потому что даже обычные ситуации, такие, как вечер под присмотром приходящей няни или приехавшей помочь бабушки, могут спровоцировать у него опасение, что родитель никогда больше не вернется. Иногда ребенка можно успокоить, сказав ему, куда вы собираетесь пойти, и, оставив номер телефона, по которому он может вам позвонить.

Детям порой кажется, что развод произошел по их вине. Ребенок может думать, что его непослушание вынудило папу уйти из дома или что мама и папа разошлись потому, что очень много спорили о его плохом поведении. Вера в то, что все это послужило причиной печального события, отражает детское ощущение собственной важности. Когда мы еще маленькие, мы считаем, что мы — пуп земли, и все, что происходит в мире, вертится вокруг нас. Повзрослев, мы расстаемся с этим «эгоцентричным» взглядом и довольствуемся местом, которое действительно занимаем в реальной жизни.

Страх ребенка усиливается, если один из родителей в той или иной форме дает понять малышу, что это он виноват в развале семьи. Этого делать нельзя. Никогда!

У маленьких детей встречается также феномен, который психологи называют «магическим мышлением». В его основе лежит вера в то, что мысли и чувства могут реализоваться. Например, ребенок, обидевшийся на родителя за взбучку, может верить, что его злые мысли были причиной того, что родитель-обидчик споткнулся на лестнице, заболел или ушел из семьи.

Вера ребенка в то, что его поведение привело к разрыву между родителями, часто уживается с представлением, что он все-таки может что-то сделать, чтобы родители были снова вместе. Многие дети прибегают к различным ухищрениям для воссоединения семьи.

Почти всегда дети упорно цепляются за фантастическую надежду, что их мама и папа, в конце концов, снова воссоединятся.

Дети беспокоятся не только за свое собственное благополучие, но и за благополучие своих родителей. Они могут переживать за «бедного папочку», который живет теперь один-одинешенек и которому теперь приходится самому себя обслуживать. Они могут переживать и за мамочку, которая теперь выглядит такой грустной и усталой. Их могут тревожить и финансовые проблемы. Такая тревога и такое беспокойство часто подогреваются невольно услышанными разговорами взрослых: «Она обирала меня до последней копейки» или «Разве можно прожить на те гроши, которые он приносит?!»

Чем слабее и беззащитнее родитель, тем больше его идеализирует ребенок. Детям было бы тяжело признать, как жалок и далек от совершенства был, например, отец на самом деле; вместо этого создается его фантастический образ в воображении. С другой стороны, довольно легко принять недостатки «сильного» родителя, так как ребенок знает, что он достоин любви и уважения и что на него можно положиться.

Такого рода опасения и фантазии характерны для многих детей. Не все дети могут свободно выразить их словами, но, наверное, все их могут нарисовать, то есть изобразить графически.

Отец ведет себя по-мужски и, оставляя семью, не претендует на жилье. В этом случае психологические потери, связанные со сменой дома, минимальны. Ребенок остается там же, где и был. Однако и в этом случае надо улучшить ситуацию: сделайте ремонт, выделите для ребенка больше места, чем он имел раньше. Наверное, в вашем доме теперь чаще станут бывать гости, как ваши, так и приглашенные вашими детьми. Быть может, сделать кухню уютнее или в столовой предусмотреть место для большого обеда или праздника? Постарайтесь, чтобы ваш дом походил на вас — молодую, энергичную и одаренную женщину с собственным вкусом и мировоззрением.

Даже если вы расстались с мужем гневно и с большими обидами, не стремитесь сразу выбросить все его вещи: это может сильно ранить ваших детей, которые продолжают любить отца, наблюдали лучшие времена вашей совместной жизни. Они могут усмотреть в этом угрозу для себя, считая, что вы можете их тоже разлюбить.

Великое переселение

Другая типичная ситуация — вы разъезжаетесь в разные дома, разные квартиры. Меняется круг друзей, меняются школа и место прогулок. Наши рекомендации остаются прежними: стремитесь, чтобы ваш дом был похож на вас, когда вы хорошо выглядите. Пусть ребенок приглашает как можно больше друзей, особенно из прежнего двора — это поможет ему перейти к новой жизни плавно, без критических переживаний. Если ваши дети еще малы, то чаще приглашайте прежних друзей вместе с детьми.

При детях подчеркивайте все плюсы своего нового жилья. Даже если дом мал и не очень удобен, помните, что жить раздельно с человеком, которого вы больше не любите, — большое везение. Маленький дом требует меньше хлопот и денег. Нет мусоропровода — прекрасно, значит, в доме не будет крыс, а вы будете каждый день выходить на воздух. Совмещенный санузел — тоже неплохо: есть место для стиральной машины. Низкий первый этаж — это же почти дача, и дети смогут выходить на улицу через окно! Верхний этаж — замечательно, никто не пляшет над головой!

Устройство вашего дома во многом зависит от того, какого пола ваши дети. Если после развода остаются только женщины, будьте бдительны: не разбрасывайте повсюду предметы женского туалета; ведите себя так, как если бы в любой момент вы ждали посетителей.

Другая сложность — если вы одна растите мальчиков. Постарайтесь избегать прогулок по дому в растерзанных халатах или ночной сорочке. Это может осложнить их и ваши отношения со всеми другими мужчинами, которые, конечно же, появятся в вашем доме. Самое главное — давать им поручения, как будто они — главные в семье.

Не расставаться никогда!

Вы и после развода продолжаете жить с мужем в одном доме. Это не самый удачный вариант, но что делать — не имея возможности развестись в пространстве, старайтесь делать это во времени. Если вы сильно раздражаете друг друга — завтракайте и обедайте по очереди, старайтесь принимать гостей в отсутствие бывшего супруга. Но и в этом случае не пытайтесь уколоть друг друга, используя ребенка.

Самое главное — избежать коммунальных склок. Есть шанс, что со временем вы сумеете распределить общие бытовые обязанности так, чтобы всем было удобно: например, отец носит белье в прачечную, а вы моете кухню и туалет и т.п. В любом случае старайтесь, чтобы ребенок не присутствовал при шумных скандалах. Однако, квартирный вопрос надо все-таки решать.

Здравствуй, моя юность!

Иногда мать с детьми после развода вынуждена возвратиться к своим родителям, которые нередко этому искренне рады. Многие бытовые проблемы снимаются, но возникают психологические трудности. Ваш новый статус уже не позволяет вам быть маленькой девочкой в родительском доме, какой хотели бы вас видеть родители. Они хотят сами принимать все решения, относятся к вам и вашим детям примерно одинаково, не признавая вашего авторитета. Не обижая родителей, настаивайте в вопросах воспитания на своем — ведь это ваши дети! Не позволяйте критиковать себя в присутствии детей или отменять ваши решения. Обозначьте свою позицию сразу же после переезда. И не позволяйте себе сочувствовать: развод — это шаг вперед в личной жизни.