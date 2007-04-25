http://www.detiseti.ru/

Народная мудрость гласит: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты". Действительно, по тем людям, которых мы выбираем для общения, можно многое сказать о нас самих. Хотя эту закономерность иногда слишком упрощают, считая, что качества друга практически совпадают с характеристиками самого человека: грубый выбирает грубого, умный - умного, агрессивный - агрессивного. В реальной жизни, разумеется, не все так однозначно.

Наш внутренний мир и его потребности настолько разнообразны, что другие люди в нашем окружении играют для нас разные роли: с одним мы общаемся, потому что он очень похож на нас, с другим - потому что у него можно поучиться, с третьим - потому что его качества гармонично дополняют наши и можно общаться бесконфликтно, а четвертый, может быть, необходим для того, чтобы чувствовать себя "на высоте" по сравнению с ним или иметь возможность "выпустить пар" в спорах с этим человеком. И это далеко не полный перечень.

Дети - это маленькие взрослые. Поэтому и у них выбор товарищей по игре может быть связан с самыми разными причинами. А свойственное детям непостоянство связей и недостаточное овладение элементарными навыками общения усложняет анализ их взаимных выборов еще больше. И тем не менее каждый внимательный родитель со временем замечает у своего ребенка определенную склонность к играм с теми или иными детьми - сами ребята могут меняться, но все они оказываются схожи по каким-либо признакам. Или наоборот, ребенок может наотрез отказываться играть с какими-то детьми. При этом чаще всего мальчики и девочки объясняют свой отказ незатейливыми аргументами типа: "Не хочу!" или "Мне с ним не интересно!" В некоторых ситуациях такое упрямство ребенка огорчает его родителей и родителей других детей. Они непонимающе восклицают: "Смотри, какой хороший мальчик (девочка)! Ну почему ты не хочешь с ним (ней) поиграть?"

Действительно, почему? Давайте попробуем проанализировать, какие качества могут влиять на выбор партнера по игре.

Начнем с самого, казалось бы, очевидного фактора - возраста. С кем предпочитает играть ваш ребенок - со своими сверстниками, со взрослыми, с ребятами старше себя или с малышами?

Конечно, бывают такие общительные дети, которые легко идут на контакт с любой возрастной категорией и успешны практически в любых ситуациях общения. Но таких детей немного, к тому же и у них все-таки есть свои предпочтения. Если это описание относится к вашему ребенку, то вам можно только позавидовать - ваш ребенок наделен так называемым социальным интеллектом (способностью понимать и прогнозировать поведение людей, замечать и верно истолковывать детали человеческого общения) и не имеет серьезных внутренних конфликтов. Вероятнее всего, он достаточно эмоционально устойчив, имеет положительные установки по отношению к окружающему миру и людям.

Большинство детей предпочитают играть со своими сверстниками. Это вполне естественно, так как уровень их развития находится примерно на одном уровне и интересы чаще совпадают. Такой выбор подкрепляется и современной практикой посещения детского сада, где ребенок общается преимущественно только в своей группе, где собраны его ровесники.

Некоторые дети больше любят играть со старшими товарищами. Родители нередко гордятся этим, считая такой выбор ребенка проявлением его опережающего развития. Иногда стремление к игре со старшими действительно вызвано тем, что ребенок интеллектуально опережает своих сверстников, поэтому те не принимают его в игру (он все слишком усложняет) или он сам давно "перерос" интересы своих ровесников.

Однако причина более успешного общения со старшими детьми может крыться и в другом - в недостаточно хорошо развитых способностях ребенка к общению "на равных". Представьте, что вы общаетесь с несдержанным, капризным или конфликтным взрослым. Как будет протекать ваше общение? Естественно, оно вызовет у вас раздражение, и при первой удобной возможности вы его прекратите. Теперь попробуйте представить аналогичную ситуацию общения, но только с ребенком. В нем вы будете чувствовать себя "выше" и "умнее", что позволит вам набраться терпения и быть снисходительными ко многим негативным проявлениям ребенка. Примерно то же происходит и в общении ребенка со сверстниками и детьми старше себя.

Поэтому нередко дети, особенно воспитанные как кумиры семьи и ожидающие к себе симпатии, снисхождения и уступок от всех окружающих, не могут ужиться со сверстниками, зато старшие дети могут находить их позицию очень детской и забавной, что делает их общение бесконфликтным.

А о чем говорит предпочтение ребенком роли старшего товарища в общении с ребятами младше себя? Наверное, время от времени в такой роли приятно побыть каждому ребенку - именно сравнивая себя с младшими, он чувствует себя достаточно взрослым и умелым, поэтому может проявлять по отношению к ним ответственность и снисходительность. Возясь с малышами, дети осознают и этапы собственной жизни, ощущают ее целостность и постоянство своего развития.

Особое значение возня с малышами имеет для девочек. Недаром мальчиков младенцы интересуют гораздо меньше. Дело в том, что в процессе своего полового развития современные девочки имеют не так много возможностей приобщиться к жизни взрослых женщин. При этом девочка все равно отождествляется с мамой, бабушкой, учительницей или старшей сестрой. Маленькие девочки пытаются быть похожими на них внешне, копируют манеры и интонации, но только будучи занятыми важным делом, как женщины (то есть заботясь о малыше и воспитывая его), они чувствуют себя по-настоящему взрослыми.

Как вы видите, общение с младшими детьми может быть не только приятным, но и полезным.

Однако, если ваш ребенок отдает ему абсолютное предпочтение и практически не играет со своими сверстниками, это должно привлечь ваше внимание. Нередко такие ситуации возникают, когда ребенка не принимают его ровесники. Неудачи в общении могут быть вызваны разными причинами: ребенок оказался "белой вороной" в детском коллективе; из-за долгой болезни или поездки "выпал" из общения со своими друзьями, а те обзавелись новыми товарищами; из-за перехода в новую школу, где отношения в классе уже сложились; и, наконец, тем, что ребенок не может или не хочет разделить со своими ровесниками соответствующие их возрасту интересы, увлечения и стиль поведения. В любом из этих случаев ваш ребенок нуждается в помощи чуткого и умного взрослого. Если родители не смогут сами разобраться в сложившейся ситуации, то следует привлечь к этому педагогов и детского психолога.

Среди "домашних" детей можно встретить и таких, которые предпочитают играть только со взрослыми. Зачастую эти ребята имеют хорошо развитую "взрослую" речь (в которой употребляют термины и сложные обороты), "степенное" поведение и весьма интеллектуальные увлечения. Вам кажется, что это портрет одаренного ребенка? Не спешите с выводами! Умственное развитие такого ребенка часто действительно опережает развитие его ровесников (так как он все время общается со взрослыми), но какой ценой это дается? Ведь интеллект - далеко не единственное качество человека, которое проходит ряд этапов развития. Эмоциональному развитию детей следует придавать не меньшее (а в дошкольном возрасте даже большее) значение.

Умники и умницы, о которых здесь идет речь, как правило, с детства лишены возможности общения с другими детьми. Они не посещают детский сад, а находятся дома с бабушкой, мамой или гувернантками. Совсем не повезло, если братьев и сестер тоже нет. Как вы понимаете, с бабушкой и прочими нянями не порезвишься, не побегаешь и не подурачишься. Поэтому, попадая в детский коллектив в школьном возрасте или раньше, такие домашние дети пугаются детских игр. В отличие от игры со взрослыми в них всегда есть непредсказуемость, некоторый риск и соперничество. Соответственно, впервые попавший в такие условия ребенок, особенно тревожный, вряд ли найдет такую игру забавной и бросится в нее "с головой". Если в такую трудную минуту его опасения не развеют близкие взрослые, если не акцентируют его внимание на том, что это очень интересно, полезно и весело, не помогут понять, что здесь происходит и по каким правилам, то велика вероятность того, что ребенок откажется от таких развлечений раз и навсегда.

Некоторые родители скажут об этом: "Вот и хорошо! Зато освободится время на более полезные занятия и на общение с достойными взрослыми". Может быть, это и не трагедия. В конце концов, вырастая, такие дети вполне смешиваются с другими взрослыми, а в плане карьеры иногда и опережают их. "Взрослость" уравнивает всех. Но это только внешне! В памяти ребенка, когда-то проказничавшего с другими детьми, есть такой этап, как детство, а ребенок, игравший только со взрослыми, всегда по сути был взрослым. В отягощенной заботами взрослой жизни ему будет не хватать копилки детских радостей, чтобы иногда отдохнуть, перебирая в памяти ее содержимое.

Так что если вы замечаете, что ваш сын или дочь избегает игр с детьми, то найдите возможность помочь ему (ей) избавиться от страха и начать учиться общению, границы и законы которого не так определенны.

Следующей важной характеристикой товарища по играм является его пол. Принимаются ли в игру дети противоположного пола, зависит от того, о какой возрастной стадии идет речь. Мальчики и девочки проходят в своем сексуальном развитии ряд этапов. Переход на каждый новый виток развития сопровождается, как правило, новым отношением к себе и представителям противоположного пола.

Так, малыши примерно до двух лет еще не замечают отличий между мальчиками и девочками и одинаково реагируют и на тех, и на других.

Затем (в два-три года) происходит осознание своей половой принадлежности. Хотя дети трех-четырех лет могут неплохо играть вместе, уже начинает проявляться предпочтение к партнерам по игре - выбор детей своего пола. В этом возрасте разделяются игровые интересы мальчиков и девочек: первые сосредоточиваются на машинках и пистолетиках, а вторые - на куклах и мини-копиях бытовых приборов. Игры мальчиков уже на этом этапе становятся более шумными и подвижными, чем игры девочек. Играя с детьми того же пола в игры, имитирующие действия взрослых соответствующего пола, ребенок укрепляется в своей будущей роли мужчины или женщины.

Однако некоторым детям интереснее играть с детьми противоположного пола. Чтобы понять, не является ли такой выбор свидетельством трудностей в полоролевом развитии ребенка, понаблюдайте за тем, как именно он играет. Если вы заметили, что мальчик играет в куклы, это, разумеется, еще не значит, что у него есть трудности в развитии. Дети этого возраста очень склонны к подражанию в игре, поэтому мальчик просто может копировать действия девочек. Если после кормления и укачивания куклы он переключается на игру в водителя с другими мальчиками, то не стоит беспокоиться. Если же он вообще старается избегать мальчишечьих развлечений и стойко предпочитает общество девочек, то взрослым стоит задуматься. Общается ли этот мальчик с папой или дедушкой? Если да, то какие у них отношения и достаточно ли времени они проводят вместе? Кого хотела мама - сына или дочку? Как это отражается на ее отношении к ребенку? Словом, имеет смысл проанализировать, не мешают ли мальчику какие-то внешние или внутренние конфликты на пути становления его мужественности.

В пять-шесть лет эта тенденция к раздельным играм еще более проявляется. Одновременно с этим возрастает интерес ребенка к детям противоположного пола. Однако для мальчиков уже становится неприемлемым играть в "девчоночьи" игры, поэтому, если и встречаются совместные игры, то часто мальчикам в них может быть заготовлена мужская роль, а девочкам - женская, или же все роли не имеют половых отличий. Так дети могут играть в "дочки-матери", где мальчик будет папой, работающим шофером (или капитаном, словом, будет ездить где-нибудь, не мешая традиционной игре), или же в "магазин", где каждый ребенок - просто покупатель и половые различия не важны.

Так что если ваш сын любит играть с девочками (или дочь - с мальчиками), то прежде всего проанализируйте, какие роли он (она) выбирает в этих играх, а затем постарайтесь понять, что является некомфортным для ребенка в общении с детьми своего пола и не поддерживаете ли вы сами такой выбор. Нередко бывает так, что маме очень нравится иметь мягкого, спокойного сына (и тем самым она неосознанно поощряет его к женскому стилю поведения, который выражается в игре), или папа восхищается тем, что его дочь "настоящая пацанка" (разумеется, девочка будет оправдывать это, чтобы не разочаровать отца).

С шести-семи лет в сексуальном развитии детей наступает относительно спокойный период. Соответственно и друг к другу мальчики и девочки становятся более терпимы. На какое-то время их всех объединяет общая роль учеников и школьные интересы, игры на переменах чаще всего подвижные у всех ребят. Так что если ваш первоклассник (или второклассник) любит играть с детьми противоположного пола, то в данном возрасте это не очень показательная характеристика. Тем более если речь идет об интеллектуальных играх. Хотя большинство детей все-таки сохраняют в играх предпочтение к "товарищам по полу".



К концу начальной школы снова начинается разделение классов на "мужскую" и "женскую" подгруппы. Взаимные симпатии уже не принято выражать открыто, поэтому отношения между полами иногда напоминают боевые действия с настоящим "полем брани" и вылазками в тыл противника. Если ваш ребенок в этом возрасте предпочитает играть с детьми другого пола, не маскируя свое отношение под "вредоносные" действия, то нужно обратить внимание на то, как к этому относятся его однополые товарищи, замечает ли он эти неписаные правила общения и учитывает ли их. Попробуйте ответить на вопрос, к кому себя чувствует ближе ваш ребенок - к мальчикам или девочкам - и чего он добивается, "изменяя" своему "лагерю". В каждом человеке есть и мужские и женские качества, но, возможно, их соотношение слишком изменено или не складываются его отношения в своей подгруппе. В любом случае такому ребенку нужно помочь адаптироваться в детском коллективе.

В подростковом возрасте происходит окончательное становление половой идентичности: юноша и девушка принимают свою половую роль и стиль поведения, связанный с ней. Совместным невинным играм больше не находится места в их жизни. Девочки кучкуются и развлекаются вместе, правда, нередко стараются сделать так, чтобы это было на глазах у мальчиков. Мальчики продолжают играть друг с другом. Если подростки организовывают совместные игры, то, как правило, они обязательно имеют легкий эротический оттенок (недаром чаще всего это спортивные игры). Так что если ваш сын или дочь именно в этом возрасте вдруг полюбили играть (не важно, на компьютере или в спортзале) с представителями противоположного пола, то это показатель их нормального полового развития.

Еще один интересный аспект для анализа - количество детей, с которыми ребенок предпочитает играть одновременно. Так же, как и взрослые, некоторые дети любят быть членами большой шумной компании, а некоторые - тихо поиграть с одним-двумя партнерами. Вряд ли можно считать какую-то из этих позиций более выигрышной. Но и та, и другая - показательны. Первая говорит о том, что ребенок скорее склонен к экстраверсии - то есть его личность больше направлена на людей и предметы окружающего мира, он весьма общителен, хорошо адаптируется в обществе, умеет проявлять гибкость при взаимодействии с разными людьми.

Если же ребенок больше удовольствия получает от игры с одним или двумя детьми, то, скорее всего, он - интроверт. То есть его личностные интересы сосредоточены на собственном внутреннем мире, ему более ценно то, что происходит в его душе, чем в мире, он склонен к самоанализу. Такая позиция иногда может сочетаться с некоторой замкнутостью, но зато внутренний мир таких людей может быть богат и гармоничен.

Кроме этих личностных характеристик, дети могут отличаться в игре и склонностью к соревновательности или сотрудничеству, предпочтением интеллектуальных или подвижных игр, акцентированием внимания на отношениях или предметах. Поэтому перечисленные качества также могут стать причиной, по которой ребенок отвергает совместные игры с некоторыми детьми. Все эти различия влияют на то, с кем приятнее играть ребенку. Однако заметим, что если у ребенка хорошо развиты коммуникативные навыки (умение общаться), то разница личностных игровых предпочтений не должна приводить к серьезным конфликтам или одиночеству - он всегда сможет договориться о чередовании интересных и неинтересных ему игр, найти прелесть в играх с иным, чем он сам, человеком.



