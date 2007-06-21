Психологические советы родителям

http://www.kid.ru/

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и неосознаваемое - сознание и подсознание. В неосознаваемой сфере важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребенка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые значимые и любимые для ребенка люди.

Авторитет, особенно на ранних этапах психо-эмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у детей непоколебима: "Мама сказала...", "Папа велел" и т. д. Взрослые люди, способные осознавать и контролировать, многое "подвергают сомнению", ставя психо-экологические защиты к установкам и требованиям окружающих, руководствуясь собственными желаниями и мотивами. Они не пускают в свое подсознание те установки, которые сознательно им не нужны. ("Курить вредно!" - хочу и курю!). Дети не могут этого делать.

Они не в состоянии поставить психологический барьер в отношениях с родителями. Поэтому многое из тех установок, которые они получают от своих родителей, в дальнейшем определяет их поведение, причем стереотипное, одинаковое в сходных жизненных ситуациях. Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не мешают, то и осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а мудрость - глупость, где важны стойкость, вера в себя исвои силы. Задумывались ли вы, взрослые, какие установки дали вам ваши родители, не являются ли они внутренними указателями на вашем жизненном пути? Внимательно рассмотрите ссылки: "негативные установки", "позитивные установки" и подумайте, прежде чем что-то категорично заявлять своему ребенку о последствиях, а не ваших ли родителей это установки? Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали.

Негативные установки



"Сильные люди не плачут".

"Думай только о себе, не жалей никого".

"Ты всегда, как твой (я) папа (мама)".

"Дурачок ты мой!"

"Уж лучше б тебя вообще не было на свете!"

"Вот и будешь по жизни мыкаться, как твой папа (мама)...".

"Не будешь слушаться - заболеешь!".

"Яблоко от яблоньки недалеко падает".

"Сколько сил мы тебе отдали, а ты..."

"Не твоего ума дело..."

"Бог тебя накажет!.."

"Не ешь много, будешь толстый, никто тебя любить не будет".

"Не верь никому,обманут!.."

"Если ты будешь так поступать, с тобой никто дружить не будет!"

"Ты всегда это делаешь хуже других..."

"Ты всегда будешь грязнулей!"

"Женщина глупее мужчины..."

"Ты плохой!"

"Будешь букой - один останешься".

"Все хорошее всегда кончается, нельзя всегда есть конфетки..."

Этот список вы можете продолжить сами, кое-что в нем вы узнали, подумайте, какие установки мешают вам жить и не давайте их своим детям, если не хотите, чтобы что-то в вашей жизни повторялось в ваших детях.

Позитивные установки

"Поплачь - легче будет".

"Сколько отдашь - столько и получишь".

"Какая мама умница! Какой у нас папа молодец! Они самые хорошие!"

"В тебе все прекрасно..."

"Какое счастье, что ты у нас есть!".

"Каждый сам выбирает свой путь".

"Ты всегда будешь здоров!"

"Что посеешь, то и пожнешь".

"Мы любим, понимаем, надеемся на тебя".

"Твое мнение всем интересно".

"Бог любит тебя!"

"Кушай на здоровье!"

"Выбирай себе друзей сам..."

"Как ты относишься к людям, так и они к тебе".

"Как аукнется, так и откликнется".

" Каждый может ошибаться! Попробуй еще!"

"Какой ты чистенький всегда и аккуратный!"

"Чистота - залог здоровья".

"Все зависит от человека..." ,

"Я тебя люблю любого..."

"Люби себя и другие тебя полюбят".

"Все в этой жизни зависит от тебя"

Как часто вы говорите детям...

- Я сейчас занят(а)...

- Посмотри, что ты натворил!

- Это надо делать не так...

- Неправильно!

- Когда же ты научишься?

- Сколько раз я тебе говорила!

- Нет! Я не могу!

- Ты сведешь меня с ума!

- Что бы ты без меня делал!

- Вечно ты во все лезешь!

- Уйди от меня!

- Встань в угол!

Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребенка и потом не удивляйтесь, если вам не нравится, что ребенок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе.

Эти слова ласкают душу ребенка



- Ты самый любимый!

- Ты очень многое можешь!

- Спасибо!

- Что бы мы без тебя делали?!

- Иди ко мне!

- Садись с нами!..

- Я помогу тебе...

- Я радуюсь твоим успехам!

- Что бы ни случилось, твой дом - твоя крепость.

- Расскажи мне, что с тобой...

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребенку стать здоровым и счастливым. Не стоит превращать жизнь в уныние, иногда ребенку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить…