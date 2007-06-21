Психологические советы родителям
Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, так как психика состоит из двух взаимоопределяющих составных: осознаваемое и неосознаваемое - сознание и подсознание. В неосознаваемой сфере важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. Родителям особенно важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребенка играют родительские установки. Бесспорно, родители - самые значимые и любимые для ребенка люди.
Авторитет, особенно на ранних этапах психо-эмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у детей непоколебима: "Мама сказала...", "Папа велел" и т. д. Взрослые люди, способные осознавать и контролировать, многое "подвергают сомнению", ставя психо-экологические защиты к установкам и требованиям окружающих, руководствуясь собственными желаниями и мотивами. Они не пускают в свое подсознание те установки, которые сознательно им не нужны. ("Курить вредно!" - хочу и курю!). Дети не могут этого делать.
Они не в состоянии поставить психологический барьер в отношениях с родителями. Поэтому многое из тех установок, которые они получают от своих родителей, в дальнейшем определяет их поведение, причем стереотипное, одинаковое в сходных жизненных ситуациях. Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует благоприятному развитию личного пути ребенка. А раз они помогают и не мешают, то и осознавать их необязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, помогающие ребенку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, где добро побеждает зло, а мудрость - глупость, где важны стойкость, вера в себя исвои силы. Задумывались ли вы, взрослые, какие установки дали вам ваши родители, не являются ли они внутренними указателями на вашем жизненном пути? Внимательно рассмотрите ссылки: "негативные установки", "позитивные установки" и подумайте, прежде чем что-то категорично заявлять своему ребенку о последствиях, а не ваших ли родителей это установки? Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали.
Негативные установки
"Сильные люди не плачут".
"Думай только о себе, не жалей никого".
"Ты всегда, как твой (я) папа (мама)".
"Дурачок ты мой!"
"Уж лучше б тебя вообще не было на свете!"
"Вот и будешь по жизни мыкаться, как твой папа (мама)...".
"Не будешь слушаться - заболеешь!".
"Яблоко от яблоньки недалеко падает".
"Сколько сил мы тебе отдали, а ты..."
"Не твоего ума дело..."
"Бог тебя накажет!.."
"Не ешь много, будешь толстый, никто тебя любить не будет".
"Не верь никому,обманут!.."
"Если ты будешь так поступать, с тобой никто дружить не будет!"
"Ты всегда это делаешь хуже других..."
"Ты всегда будешь грязнулей!"
"Женщина глупее мужчины..."
"Ты плохой!"
"Будешь букой - один останешься".
"Все хорошее всегда кончается, нельзя всегда есть конфетки..."
Этот список вы можете продолжить сами, кое-что в нем вы узнали, подумайте, какие установки мешают вам жить и не давайте их своим детям, если не хотите, чтобы что-то в вашей жизни повторялось в ваших детях.
Позитивные установки
"Поплачь - легче будет".
"Сколько отдашь - столько и получишь".
"Какая мама умница! Какой у нас папа молодец! Они самые хорошие!"
"В тебе все прекрасно..."
"Какое счастье, что ты у нас есть!".
"Каждый сам выбирает свой путь".
"Ты всегда будешь здоров!"
"Что посеешь, то и пожнешь".
"Мы любим, понимаем, надеемся на тебя".
"Твое мнение всем интересно".
"Бог любит тебя!"
"Кушай на здоровье!"
"Выбирай себе друзей сам..."
"Как ты относишься к людям, так и они к тебе".
"Как аукнется, так и откликнется".
" Каждый может ошибаться! Попробуй еще!"
"Какой ты чистенький всегда и аккуратный!"
"Чистота - залог здоровья".
"Все зависит от человека..." ,
"Я тебя люблю любого..."
"Люби себя и другие тебя полюбят".
"Все в этой жизни зависит от тебя"
Как часто вы говорите детям...
- Я сейчас занят(а)...
- Посмотри, что ты натворил!
- Это надо делать не так...
- Неправильно!
- Когда же ты научишься?
- Сколько раз я тебе говорила!
- Нет! Я не могу!
- Ты сведешь меня с ума!
- Что бы ты без меня делал!
- Вечно ты во все лезешь!
- Уйди от меня!
- Встань в угол!
Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребенка и потом не удивляйтесь, если вам не нравится, что ребенок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе.
Эти слова ласкают душу ребенка
- Ты самый любимый!
- Ты очень многое можешь!
- Спасибо!
- Что бы мы без тебя делали?!
- Иди ко мне!
- Садись с нами!..
- Я помогу тебе...
- Я радуюсь твоим успехам!
- Что бы ни случилось, твой дом - твоя крепость.
- Расскажи мне, что с тобой...
Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребенку стать здоровым и счастливым. Не стоит превращать жизнь в уныние, иногда ребенку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, его просто надо успокоить…