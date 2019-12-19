Праздники в детском саду: почему это важно

Расскажем о функции детских утренников, как подготовиться к празднику вместе с ребенком и почему важно прийти на детский праздник.

Детское дошкольное учреждение ассоциируется с шумом, весельем, играми, занятиями и, конечно, праздниками. Иногда кажется, что жизнь детского сада - это переход от праздника к празднику: песни про солдат уступают стихам о маме, а на смену осенним листьям приходят белые снежинки.

Одни мамы и папы подходят к праздникам с размахом, другие считают их ненужными. Но не найдется ни одного родителя, кто отнесся бы равнодушно к детским утренникам.

Функции детских утренников

Если относиться к жизни с календарной позиции, то она покажется чередой праздников и будней. Мы ждем выходных, готовимся к событиям, покупаем подарки, ждем гостей. Праздники разнообразят нашу жизнь, делают ее насыщенной.

Такую же роль играют праздничные мероприятия в детском саду. Но кроме общеэмоционального значения, они выполняют ряд педагогических функций.

1. Детские праздники – мотиваторы детской деятельности. Дети тщательно готовятся к каждому мероприятию: учат стихи, песни, танцы, знакомятся с особенностями праздника, помогают делать декорации и украшения. Утренники дают возможность продемонстрировать свои способности и таланты перед главными зрителями: родителями и близкими родственниками.

2. Подготовка к утренникам укрепляет отношения родителей и детей, так как им приходится многое делать сообща: подбирать праздничный наряд, учить стихи, закреплять слова песни. При этом важно учитывать интересы самого ребенка и знать требования детского сада. Родители и дети становятся партнерами, а это очень важно.

3. Утренники – прекрасный способ выявления и развития творческих способностей детей. Некоторые дети как яркие звездочки проявляют способности к вокалу, хореографии, актерскому мастерству. Будущий талант видно с детского сада.

4. Во время подготовки к празднику проявляются организаторские способности отдельных детей. Дети учатся коллективизму, сотрудничеству и взаимодействию. Они начинают понимать, что общий успех складывается из вклада каждого ребенка.

5. Участие в мероприятиях вызывает эмоциональный отклик у детей, что способствует нравственному становлению. Общие переживания важнейших исторических событий откладывают отпечаток на нравственном сознании.

6. В процессе подготовки происходит активное познавательное развитие детей. Дети узнают много нового: о природных явлениях, общественных событиях, истории.

7. Во время общих мероприятий складывается родительское сообщество. Родители знакомятся друг с другом, помогают педагогам, решают некоторые проблемные ситуации, готовят сюрпризы.

Праздники – совместная длительная работа детей и взрослых. Это не развлечение, а важное педагогическое событие.

Готовимся к празднику

Детские утренники требуют тщательной подготовки. Конечно, львиная часть работы ложится на плечи педагогов. Однако от родителей зависит комфортность пребывания ребенка на мероприятии. Здесь нет мелочей.

Во-первых, позаботьтесь о том, чтобы ребенок был активным участником деятельности. Для этого изучите детский репертуар и повторяйте его дома. Не следует пропускать репетиций, участвуя только в самом празднике. Ваш ребенок будет концентрироваться не на эмоциях, а правильном выполнении, а это скажется на качестве и впечатлениях.

Во-вторых, подбирайте костюм соответственно общей сюжетной линии праздника, чтобы одежда была уместной. Выбирайте костюм вместе с ребенком, важно, чтобы ребенку нравился выбранный наряд.

В-третьих, позаботьтесь об удобстве ребенка. Одежда и обувь должны быть легкими, так как ребенку придется много двигаться. При этом малышу не должно быть жарко или холодно, он не должен испытывать дискомфорта, связанного с деталями костюма.

В-четвертых, подумайте о своей роли на празднике. Детям очень приятно, если их родители принимают активное участие.

Быть или не быть

Все, что делает ребенок, он делает для своих близких. Новые песни, стихи, танцы, красивое платье имеют смысл, только если их видят значимые люди. Вся подготовка к 8 марта имеет смысл, если мама будет на празднике. Ребенок расскажет стихотворение, подарит маме подарок, а она его в ответ поцелует. Так принято, это ритуал, все дети настраиваются на это. Все рухнет, если мама задержится на работе или вообще не придет.

Старания детей не должны пройти даром. Родители не только увидят, как вырос их малыш, как хорошо он выступает, но и расскажут об этом близким и знакомым.

Этот процесс в педагогике называется социальным одобрением, а на практике имеет глубокое нравственное значение. Родители и дети вместе готовятся, а, значит, разделят триумф. Если же ребенок волнуется или стесняется, то близкий человек поддержит взглядом, улыбкой, похвалой.

Отсутствие родителей на утреннике можно оправдать занятостью или плохим самочувствием. Можно объяснить, что праздников еще будет много, и вы успеете побывать на других. Но вы уже никогда не вернетесь в тот момент, когда дочка именно для вас пела песню о маме, а сын играл роль медвежонка.

Понятно, что праздники требуют целого ряда манипуляций: отпроситься с работы, ехать с пересадками, подбирать удобную красивую одежду. Гораздо проще не усложнять себе жизнь ради сорокаминутного детского выступления.

С первых музыкальных аккордов малыш с надеждой вглядывается в зрителей, чтобы увидеть там маму или папу, даже если знает, что они не придут. А теперь представьте себе разочарование и грусть вашего ребенка, когда он не увидит родных глаз.

На что надеется ваш ребенок? На чудо. Ведь праздник – это время чудес. Главные волшебники для ребенка – его родители.

Фото: u-mama.ru