Учим ценить время

Как часто мы слышали от своих родителей или учителей: «Делу время — потехе час», «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», «Ничто не имеет такой цены, как время», «Время — деньги!» И это не пустые слова — они являются результатом многовекового человеческого опыта, сгустком человеческой мудрости.

Многие современные деловые люди, испытывая хронический недостаток времени не только на отдых, но и на труд, идут на курсы «Самоменеджмента по организации своего времени». Тратят там, между прочим, не только немалые деньги, но и свое драгоценное время, надеясь на то, что там их научат…

Не сомневаемся, что их надежды оправдываются в полной мере. Однако, памятуя о том, что переучиваться всегда сложнее, мы хотим помочь родителям обучить своего малыша самому распоряжаться своим временем.

Надо ли учить чувству времени?

Под чувством времени понимается не только умение по стрелкам часов определять который час, но и внутреннее ощущение протяженности времени, реально необходимого для определенного события, дела, выполнения задания. Например, знает ли ваш ребенок, за сколько минут он может одеться? Сколько времени занимает дорога от дома до детского сада?

Отвечая на вопрос: «Чувство времени — это врожденное или воспитываемое качество?», мы со всей ответственностью заявляем — воспитываемое. Каждый Родитель должен ясно понимать, что вечно неуспевающие взрослые вырастают из детей, у которых родители «забыли» или не смогли сформировать чувство ценности времени.

Факт того, что каждое событие имеет свою протяженность во времени, для малыша от трех до пяти лет является ОТКРЫТИЕМ. Вряд ли маленький ребенок вообще задумывается над тем, что каждое его действие измеряется временем. Поэтому в ваших интересах, а в первую очередь, в интересах ребенка — помочь ему сделать это открытие еще до школы, чем потом постоянно ругать его за рассеянность, несобранность и возмущаться, что он опять ничего не успел.

Психологи утверждают, что обучая ребенка распоряжаться своим временем, взрослые воспитывают в нем собранность, самостоятельность и организованность.

С чего начать?

Научиться чувствовать время ребенок может только тогда, когда родители предоставляют ему возможность распоряжаться своим временем. Если право управлять временем ребенка постоянно находится в руках у родителей, т. е. они решают, когда малышу вставать, сколько и когда гулять, во сколько ложиться спать и прочее, то у ребенка, с одной стороны, просто не возникает потребности, а с другой, и не появляется возможность научиться чувствовать время. А некоторые родители вообще никак не регламентируют жизнь ребенка во времени. Когда проснется — тогда и встанет, когда захочет — тогда и поест, сколько хочет — столько и играет. Как же при таком «безвременье» ребенок может научиться чувствовать время? В том то и дело, что никак…

У каждого человека чувство времени тесно связано с его эмоциональным состоянием. Помните выражение одного из героев фильма: «Ощущение времени зависит от того, с какой стороны от дверей туалета ты находишься»? Вероятно всем знакомо, что при увлечении каким-то делом время летит, как одно мгновение, а 15-минутное ожидание под дверями врача превращается в адскую муку. Тем более это касается малышей. Например, ребенок очень любит смотреть мультики. Мама говорит ему, что мультфильмы будут показывать через полчаса. И даже если малыш формально знает, сколько должна пройти минутная стрелка на циферблате за полчаса, то все равно он будет прибегать через каждые пять минут и спрашивать: «А полчаса уже прошло?» Понятно — сильное желание искажает ощущение времени.

Искажения реального времени у детей считаются вполне естественными. Для ребенка типичны два состояния: либо он увлечен игрой (любимыми мультиками и т.п.) и тогда время для него не существует, либо он не знает, чем ему заняться и слоняется без дела, и тогда время для него как бы останавливается.

Вспомните, наверняка у вас возникали подобные ситуации, когда вы утром будите ребенка за час до выхода из дома. И у вас только час, чтобы привести в порядок себя, ребенка, перекусить самой и собрать ему все необходимое в садик. Пока вы одеваетесь, краситесь, завтракаете, малыш чем-то увлекся (рисованием, игрой в куклы, конструктором и т.п.). Вы зовете его одеваться. А он не идет… И не потому, что он не слышит маму, и не потому, что он непослушный и вредный, а потому, что он находится в «безвременье» (и это, кстати, его естественное детское состояние). Однако вы, в отличие от малыша, как раз четко понимаете, что ваши минуты строго регламентированы. В результате у вас в душе закипает раздражение на ребенка. А он просто не понимает, почему мама влетает, как ураган в комнату, отнимает у него любимую игрушку и тащит за шкирку одеваться. Он просто не может осознавать время так же, как вы! Как же поступать в подобных ситуациях?

Ответ прост, как и все гениальное. Подойдите к ребенку и вникните в его мир игры, затем каким-то образом отреагируйте на него: дайте позитивную оценку происходящему процессу, задайте вопросы по сюжетной линии, а затем переключите игру на ее окончание. Регламентируйте время занятий ребенка, но не количеством минут, которые ребенок не сможет осознать, а количеством операций: «Вот давай дорисуем здесь цветы и идем одеваться»; «Достроим крышу дома и пойдем»; «Поросенок сейчас убежит от волка к брату и будет там отдыхать до твоего возвращения из садика»…

Поверьте, такая стратегия займет не больше 3 — 5 минут, но вы не «закипите», как чайник, не испортите игру ребенку и сможете узнать много интересного о своем малыше.

Учимся, играя…

Перед тем как куда-нибудь идти, например, в детский сад, спросите ребенка: «Как ты думаешь, за какое время мы сегодня сможем дойти в детский сад?» После ответа ребенка вы можете демонстративно засечь время, отмечая не только положение стрелок на часах, но и место «старта». При этом в первый раз вы можете предложить ему пройтись обычным шагом. Через пару дней повторите эксперимент, но договоритесь идти медленно. В следующий раз предложите пройти этот путь быстрым шагом. После того, как вы проведете эти три эксперимента, обсудите с ребенком соотношение скорости ходьбы и времени. Спросите о его ощущениях. В каком темпе ему больше всего понравилось ходить в сад? Учтите его пожелания в дальнейшем. Если ваши возможности и его желания расходятся (например, он желает идти медленно, вам же, понятное дело, не до сантиментов) — объясните ребенку, почему утром это нежелательно. Пообещайте (разумеется, с последующим исполнением), что вечером вы будете ходить так, как нравится ему.

С музыкой вместе

Наверняка ваш ребенок уже имеет свои домашние обязанности. Некоторые он выполняет охотно и быстро, а другие делает с большой неохотой и очень медленно. Подумайте, под какую песенку он мог бы это делать быстрее, т.е. какой ритм музыки соответствовал бы этому занятию. Музыку подбирать лучше с учетом музыкальных вкусов ребенка. Когда это будет соблюдено, договоритесь с малышом, что он будет делать это нелюбимое дело (например, застилать постель) под бодрую и веселую мелодию: «Вместе весело шагать по просторам!» Каждое утро включайте ему эту песенку, это будет своего рода «условный сигнал». Через некоторое время ребенок уже сам будет напевать себе эту песенку и убирать постель с соответствующим ритмом движений. Даже если вашему малышу, как говорят, медведь на ухо наступил, это не значит, что этот прием для него не подходит, так как здесь важно само восприятие заданного ритма, в соответствии с которым легче выполнять нелюбимое занятие, а игра будет способствовать развитию самореализации ребенка.

Кроме песенки, можно применить еще одну хитрость. Пусть ваш ребенок, выполняя свое нелюбимое домашнее дело, превращается в какого-нибудь сказочного героя, который делал все, причем быстро и добросовестно. Например, если ваша малышка не любит мыть посуду, пусть представит, что она Золушка, которая очень спешит на бал, но должна сделать все, что ей поручили.

5 минут — это много или мало?



Спросите у ребенка, что, по его мнению, он может успеть сделать за 5 минут. Очень важно, чтобы у малыша появился опыт соизмерения длительности реального времени с определенными делами в его жизни. После того, как он подумает и скажет, что он сможет сделать за 5 минут, пусть сразу же попробует это выполнить, а вы засеките, сколько у него уйдет на это времени на самом деле. После этого обязательно обсудите разницу между реальным и предполагаемым временем.

В следующий раз спросите у малыша, что он сможет сделать за 10 минут, затем за 15. Постепенно у ребенка сформируется осознание того, что все свои обязанности он выполняет за какое-то время. После этого спросите у ребенка, какие из его 15-минутных дел можно было бы сделать за 10. Дайте ему возможность это проверить на опыте. Поинтересуйтесь у малыша, хотел бы он, чтобы в его жизни появились большие дела на 20, а то и на 25 минут?

Такие занятия позволяют ребенку понять, что не во всех делах время их выполнения зависит только от него, что есть объективно определяемое время. Например, если мама или он сам хочет заварить чай, то они не смогут сделать это быстрее, чем закипит чайник.

«Хранитель времени»

Важно, чтобы малыш имел опыт наблюдений. Поэтому предлагайте ребенку, хотя бы иногда, прежде чем начать какое-то дело (умывание, одевание, прием пищи и т.д.), посмотреть на часы и запомнить расположение стрелок на циферблате, а затем сравнить, как изменилось их расположение после окончания занятия.

Кроме того, вы можете попросить его стать хранителем вашего времени, когда вы собираетесь заниматься какими-то домашними делами. Дайте ему часы с секундной стрелкой и пусть он понаблюдает за тем, сколько времени занимают те или иные ваши действия. Вы можете также попросить его делать рисунки, записи, сравнения, где и в чем вы были более резвее или медленнее. Это научит его чувству времени и наблюдательности.